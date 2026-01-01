De Skype à Slack : transformez la communication en collaboration

Skype Entreprise n’étant plus disponible à compter de cet été, c’est le moment idéal pour passer à Slack et favoriser une collaboration rapide et transparente au sein d’un lieu de travail plus connecté et flexible.
INVESTISSEMENT PERSONNEL
Accélérez la prise de décisions
- Collaborez efficacement dans des canaux : créez des espaces dans lesquels votre équipe et vous pouvez partager des idées, prendre des décisions et faire avancer vos projets.
- Communiquez en toute sécurité avec des organisations externes pour nouer des relations client : grâce à Slack Connect, tout le monde est à portée de message.
- Utilisez des canaux, la fonctionnalité de recherche et Slack Connect pour améliorer la transparence et décloisonner les connaissances.
« Slack nous a permis de déconstruire le cloisonnement. Nous avons adopté Slack comme système de collaboration dans 194 pays et 171 bureaux différents, et l’esprit d’équipe n’a jamais été aussi fort. »
CONNAISSANCES
Trouvez facilement les informations dont vous avez besoin
- Dans Slack, vous pouvez rapidement trouver des messages, des fichiers, des canaux et des personnes, via une unique recherche.
- Les nouveaux employés peuvent obtenir du contexte ou prendre des décisions éclairées : vous pouvez dire adieu à la chasse aux informations.
- Enregistrez les messages et les fichiers auxquels vous faites souvent référence pour y accéder facilement.
« Si un nouveau collaborateur rejoint notre entreprise, il a immédiatement accès à toutes les conversations qui existent depuis que nous avons adopté Slack. Elles sont stockées quelque part, dans l’un des canaux. »
PRODUCTIVITÉ
Améliorez l’efficacité de votre équipe
- Les flux de travail dans Slack accomplissent les tâches routinières et répétitives. Vous obtenez ainsi des réponses, des approbations et bien plus, tout en faisant moins.
- Les canaux regroupent les bonnes personnes et les bonnes informations en un seul et même endroit, et rendent possible l’organisation du travail autour d’un but commun.
- Quelle que soit la taille de votre entreprise ou la façon dont vos équipes collaborent, Slack s’y adapte, grâce à un nombre illimité de canaux et d’espaces de travail.
« Nos intégrations Slack permettent aux développeurs de déployer à partir des machines de développement vers des environnements de test et de production en un laps de temps très court. »
COEXISTENCE
Tirez le meilleur parti d’Office 365 avec Slack
- Les intégrations Slack évitent la perte de contexte entre Microsoft Outlook, OneDrive, SharePoint et Teams.
- Utilisez d’un côté Slack pour développer et accélérer la mise en œuvre de vos projets, et de l’autre Office 365 pour soutenir les tâches administratives.
- Rassemblez l’ensemble de vos outils technologiques sur une seule plateforme. Avec plus de 2 400 applications disponibles dans la liste des applications Slack, accédez à vos outils favoris en quelques clics.
« Nous utilisons Office 365 depuis un certain temps et avons estimé que nous devions tirer parti des meilleures capacités de chaque outil au lieu de recourir à une seule solution pour résoudre tous les problèmes de l’entreprise. Le système de messagerie et de canaux de Slack nous est alors apparu comme idéal pour développer nos projets. »
SLACK ET MICROSOFT TEAMS
Slack offre davantage de possibilités de collaboration, au-delà des visioconférences ou des conférences téléphoniques.
Trouvez le bon équilibre entre réunions, e-mails et collaboration
Microsoft Teams
2,5 x
plus de temps passé en réunion sur Microsoft Teams
40,6
milliards d’e-mails supplémentaires échangés en février 2021 par rapport à février 2020
87 %
d’augmentation du nombre de personnes échangeant des messages en petit groupe ou individuels
Slack
40 %
de réunions en moins
45 %
d’e-mails envoyés et reçus en moins
96 %
des utilisateurs rapportent que Slack a amélioré la communication
« Plus de la moitié des employés d’un service ont déclaré que l’adoption de Slack avait contribué à réduire les obstacles à la communication entre les services et au sein de leurs propres équipes. »
Parfait !
Merci beaucoup pour votre feedback !
Bien compris !
Merci pour vos commentaires.
Oups ! Nous rencontrons quelques difficultés. Veuillez réessayer plus tard.