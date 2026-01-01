De Skype à Slack : transformez la communication en collaboration

Skype Entreprise n’étant plus disponible à compter de cet été, c’est le moment idéal pour passer à Slack et favoriser une collaboration rapide et transparente au sein d’un lieu de travail plus connecté et flexible.

INVESTISSEMENT PERSONNEL

Accélérez la prise de décisions

Collaborez efficacement dans des canaux : créez des espaces dans lesquels votre équipe et vous pouvez partager des idées, prendre des décisions et faire avancer vos projets.

Communiquez en toute sécurité avec des organisations externes pour nouer des relations client : grâce à Slack Connect, tout le monde est à portée de message.

Utilisez des canaux, la fonctionnalité de recherche et Slack Connect pour améliorer la transparence et décloisonner les connaissances.

« Slack nous a permis de déconstruire le cloisonnement. Nous avons adopté Slack comme système de collaboration dans 194 pays et 171 bureaux différents, et l’esprit d’équipe n’a jamais été aussi fort. » Jeff Dow, Vice-président exécutif, Opérations médiatiques et de diffusion, Fox

CONNAISSANCES

Trouvez facilement les informations dont vous avez besoin

Dans Slack, vous pouvez rapidement trouver des messages, des fichiers, des canaux et des personnes, via une unique recherche.

Les nouveaux employés peuvent obtenir du contexte ou prendre des décisions éclairées : vous pouvez dire adieu à la chasse aux informations.

Enregistrez les messages et les fichiers auxquels vous faites souvent référence pour y accéder facilement.

« Si un nouveau collaborateur rejoint notre entreprise, il a immédiatement accès à toutes les conversations qui existent depuis que nous avons adopté Slack. Elles sont stockées quelque part, dans l’un des canaux. » Brent Chudoba, ancien Directeur des recettes, SurveyMonkey

PRODUCTIVITÉ

Améliorez l’efficacité de votre équipe

Les flux de travail dans Slack accomplissent les tâches routinières et répétitives. Vous obtenez ainsi des réponses, des approbations et bien plus, tout en faisant moins.

Les canaux regroupent les bonnes personnes et les bonnes informations en un seul et même endroit, et rendent possible l’organisation du travail autour d’un but commun.

Quelle que soit la taille de votre entreprise ou la façon dont vos équipes collaborent, Slack s’y adapte, grâce à un nombre illimité de canaux et d’espaces de travail.

« Nos intégrations Slack permettent aux développeurs de déployer à partir des machines de développement vers des environnements de test et de production en un laps de temps très court. » Paul Whyte, ancien Directeur de l’ingénierie systèmes, Vodafone Royaume-Uni

COEXISTENCE

Tirez le meilleur parti d’Office 365 avec Slack

Les intégrations Slack évitent la perte de contexte entre Microsoft Outlook, OneDrive, SharePoint et Teams.

Utilisez d’un côté Slack pour développer et accélérer la mise en œuvre de vos projets, et de l’autre Office 365 pour soutenir les tâches administratives.

Rassemblez l’ensemble de vos outils technologiques sur une seule plateforme. Avec plus de 2 400 applications disponibles dans la liste des applications Slack, accédez à vos outils favoris en quelques clics.

« Nous utilisons Office 365 depuis un certain temps et avons estimé que nous devions tirer parti des meilleures capacités de chaque outil au lieu de recourir à une seule solution pour résoudre tous les problèmes de l’entreprise. Le système de messagerie et de canaux de Slack nous est alors apparu comme idéal pour développer nos projets. » Phil Wiser, Vice-président exécutif et Directeur de la technologie, ViacomCBS

SLACK ET MICROSOFT TEAMS

Slack offre davantage de possibilités de collaboration, au-delà des visioconférences ou des conférences téléphoniques.

Trouvez le bon équilibre entre réunions, e-mails et collaboration

Le contexte de l’année dernière a poussé les entreprises à mettre en place des conditions de travail hybride faisant la part belle aux outils de collaboration comme jamais auparavant. ​Voici une comparaison de l’impact de Teams et de Slack au cours de l’année passée : Microsoft Teams

2,5 x plus de temps passé en réunion sur Microsoft Teams

40,6 milliards d’e-mails supplémentaires échangés en février 2021 par rapport à février 2020

87 % d’augmentation du nombre de personnes échangeant des messages en petit groupe ou individuels

Slack

40 % de réunions en moins

45 % d’e-mails envoyés et reçus en moins

96 % des utilisateurs rapportent que Slack a amélioré la communication

« Plus de la moitié des employés d’un service ont déclaré que l’adoption de Slack avait contribué à réduire les obstacles à la communication entre les services et au sein de leurs propres équipes. » Takuya Nakamura, Directeur des solutions cloud, Service Innovation, NTT Docomo, Inc.

Directeur des solutions cloud