Formes se déplaçant vers le haut, symbolisant le changement

De Skype à Slack : transformez la communication en collaboration

Réunissez les équipes, les applications et les flux de travail sur une seule plateforme

Temps de lecture : 3 min

Skype Entreprise n’étant plus disponible à compter de cet été, c’est le moment idéal pour passer à Slack et favoriser une collaboration rapide et transparente au sein d’un lieu de travail plus connecté et flexible.

INVESTISSEMENT PERSONNEL

Accélérez la prise de décisions

  • Collaborez efficacement dans des canaux : créez des espaces dans lesquels votre équipe et vous pouvez partager des idées, prendre des décisions et faire avancer vos projets.
  • Communiquez en toute sécurité avec des organisations externes pour nouer des relations client : grâce à Slack Connect, tout le monde est à portée de message.
  • Utilisez des canaux, la fonctionnalité de recherche et Slack Connect pour améliorer la transparence et décloisonner les connaissances.

« Slack nous a permis de déconstruire le cloisonnement. Nous avons adopté Slack comme système de collaboration dans 194 pays et 171 bureaux différents, et l’esprit d’équipe n’a jamais été aussi fort. »

Jeff Dow, Vice-président exécutif, Opérations médiatiques et de diffusion, Fox

CONNAISSANCES

Trouvez facilement les informations dont vous avez besoin

« Si un nouveau collaborateur rejoint notre entreprise, il a immédiatement accès à toutes les conversations qui existent depuis que nous avons adopté Slack. Elles sont stockées quelque part, dans l’un des canaux. »

Brent Chudoba, ancien Directeur des recettes, SurveyMonkey

PRODUCTIVITÉ

Améliorez l’efficacité de votre équipe

  • Les flux de travail dans Slack accomplissent les tâches routinières et répétitives. Vous obtenez ainsi des réponses, des approbations et bien plus, tout en faisant moins.
  • Les canaux regroupent les bonnes personnes et les bonnes informations en un seul et même endroit, et rendent possible l’organisation du travail autour d’un but commun.
  • Quelle que soit la taille de votre entreprise ou la façon dont vos équipes collaborent, Slack s’y adapte, grâce à un nombre illimité de canaux et d’espaces de travail.

« Nos intégrations Slack permettent aux développeurs de déployer à partir des machines de développement vers des environnements de test et de production en un laps de temps très court. »

Paul Whyte, ancien Directeur de l’ingénierie systèmes, Vodafone Royaume-Uni

COEXISTENCE

Tirez le meilleur parti d’Office 365 avec Slack

  • Les intégrations Slack évitent la perte de contexte entre Microsoft Outlook, OneDrive, SharePoint et Teams.
  • Utilisez d’un côté Slack pour développer et accélérer la mise en œuvre de vos projets, et de l’autre Office 365 pour soutenir les tâches administratives.
  • Rassemblez l’ensemble de vos outils technologiques sur une seule plateforme. Avec plus de 2 400 applications disponibles dans la liste des applications Slack, accédez à vos outils favoris en quelques clics.

« Nous utilisons Office 365 depuis un certain temps et avons estimé que nous devions tirer parti des meilleures capacités de chaque outil au lieu de recourir à une seule solution pour résoudre tous les problèmes de l’entreprise. Le système de messagerie et de canaux de Slack nous est alors apparu comme idéal pour développer nos projets. »

Phil Wiser, Vice-président exécutif et Directeur de la technologie, ViacomCBS

SLACK ET MICROSOFT TEAMS

Slack offre davantage de possibilités de collaboration, au-delà des visioconférences ou des conférences téléphoniques.

Schéma comparant Microsoft Teams, Skype et Slack avec Slack

Trouvez le bon équilibre entre réunions, e-mails et collaboration

Le contexte de l’année dernière a poussé les entreprises à mettre en place des conditions de travail hybride faisant la part belle aux outils de collaboration comme jamais auparavant. ​Voici une comparaison de l’impact de Teams et de Slack au cours de l’année passée :

Microsoft Teams

  • 2,5 x

    plus de temps passé en réunion sur Microsoft Teams

  • 40,6

    milliards d’e-mails supplémentaires échangés en février 2021 par rapport à février 2020

  • 87 %

    d’augmentation du nombre de personnes échangeant des messages en petit groupe ou individuels

Slack

  • 40 %

    de réunions en moins

  • 45 %

    d’e-mails envoyés et reçus en moins

  • 96 %

    des utilisateurs rapportent que Slack a amélioré la communication

« Plus de la moitié des employés d’un service ont déclaré que l’adoption de Slack avait contribué à réduire les obstacles à la communication entre les services et au sein de leurs propres équipes. »

Takuya Nakamura, Directeur des solutions cloud, Service Innovation, NTT Docomo, Inc.
Directeur des solutions cloud

Notes de bas de page

  1. https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
  2. https://slack.com/blog/transformation/future-collaborative-communication-platforms-shaping-way-we-work Weighted average. Based on 2,707 survey responses from weekly Slack users in the U.S., U.K., Australia and Canada with a ± 2% margin of error at 95% confidence interval (August 2020). https://slack.com/intl/en-si/engage-users

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