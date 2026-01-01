Do Skype ao Slack: como transformar a comunicação em colaboração

Com a desativação do Skype for Business este ano, agora é o momento perfeito para adotar o Slack. Implemente um sistema de colaboração rápido e dinâmico para criar um ambiente de trabalho mais conectado e flexível.
ENGAJAMENTO
Acelere o processo de tomada de decisões
- Viabilize a colaboração de forma eficaz com os canais: crie espaços onde você e a sua equipe podem compartilhar ideias, tomar decisões e otimizar o trabalho.
- Garanta a conexão segura com organizações externas para desenvolver relações com os clientes. Através do Slack Connect, todas as pessoas estão à distância de uma mensagem.
- Aumente a transparência e elimine os silos de informação com recursos como os canais, a ferramenta de pesquisa e o Slack Connect.
“O Slack tem sido o martelo que nos ajuda a quebrar as paredes de silos. Ele é o sistema operacional que permite a colaboração entre 194 países e 171 escritórios, e nos uniu como nada antes”.
CONHECIMENTO
Encontre facilmente as informações necessárias
- No Slack, você pode encontrar rapidamente mensagens, arquivos, canais e pessoas, tudo isso em uma única pesquisa.
- Novos funcionários podem consultar o contexto e tomar decisões melhores sem precisar correr atrás de pessoas ou informações.
- É possível salvar mensagens e arquivos que você consulta com frequência para que seja fácil acessá-los.
“Um novo funcionário que entrar na empresa amanhã terá acesso a todas as conversas desde que passamos a usar o Slack, pois estão todas armazenadas em um canal”.
PRODUTIVIDADE
Aprimore a eficiência da sua equipe
- Os fluxos de trabalho do Slack tratam das tarefas repetitivas e de rotina, para que você possa obter respostas, aprovações e muito mais, com muito menos esforço.
- Os canais reúnem em um único local as informações e as pessoas certas, e possibilitam organizar o trabalho em torno de um objetivo comum.
- Não importa o quanto sua empresa cresça ou de quantas maneiras suas equipes trabalhem juntas, o Slack acompanha o crescimento da sua organização com um número ilimitado de canais ou workspaces.
COEXISTÊNCIA
Aproveite ao máximo o Office 365 com o Slack
- As integrações do Slack reduzem a necessidade da troca de contexto entre o Microsoft Outlook, o OneDrive, o SharePoint e o Teams.
- Use o Slack para elaborar e acelerar o trabalho e use o Office 365 para realizar tarefas administrativas.
- Reúna em uma única plataforma todas as ferramentas de tecnologia da sua organização. Com mais de 2.400 apps disponíveis no Diretório de apps do Slack, as principais ferramentas da sua equipe estão a um clique de distância.
“Usamos o Office 365 há bastante tempo e realmente sentimos a necessidade de aproveitar os melhores recursos de cada ferramenta, em vez de tentar forçar a adaptação de uma única ferramenta para a resolução de todos os problemas da empresa. Consideramos que o conceito de mensagens e canais do Slack é robusto e algo que podemos desenvolver”.
SLACK OU MICROSOFT TEAMS
O Slack oferece mais oportunidades de colaboração, não apenas através de teleconferências ou chamadas de vídeo.
Encontre o equilíbrio adequado entre reuniões, e-mails e colaboração
Microsoft Teams
2,5 vezes
mais tempo em reuniões do Microsoft Teams
40,6
bilhões de e-mails a mais em fevereiro de 2021 em comparação com fevereiro de 2020
87%
de aumento no número de pessoas que enviam mensagens em chats individuais ou de pequenos grupos
Slack
40%
de diminuição nas reuniões
45%
de diminuição nos e-mails enviados e recebidos
96%
dos usuários afirmam que o Slack melhorou a comunicação
“Em um único departamento, mais da metade dos funcionários disse que a adoção do Slack reduziu as barreiras de comunicação entre departamentos e no âmbito das próprias equipes”.
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