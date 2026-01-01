Peças formando uma estrutura ascendente que representa a mudança

Do Skype ao Slack: como transformar a comunicação em colaboração

Conecte equipes, aplicativos e fluxos de trabalho de trabalho em uma única plataforma

Leitura de 4 minutos

Com a desativação do Skype for Business este ano, agora é o momento perfeito para adotar o Slack. Implemente um sistema de colaboração rápido e dinâmico para criar um ambiente de trabalho mais conectado e flexível.

ENGAJAMENTO

Acelere o processo de tomada de decisões

  • Viabilize a colaboração de forma eficaz com os canais: crie espaços onde você e a sua equipe podem compartilhar ideias, tomar decisões e otimizar o trabalho.
  • Garanta a conexão segura com organizações externas para desenvolver relações com os clientes. Através do Slack Connect, todas as pessoas estão à distância de uma mensagem.
  • Aumente a transparência e elimine os silos de informação com recursos como os canais, a ferramenta de pesquisa e o Slack Connect.

“O Slack tem sido o martelo que nos ajuda a quebrar as paredes de silos. Ele é o sistema operacional que permite a colaboração entre 194 países e 171 escritórios, e nos uniu como nada antes”.

Jeff Dow, Vice-presidente executivo, Operações de mídia e transmissão, Fox

CONHECIMENTO

Encontre facilmente as informações necessárias

“Um novo funcionário que entrar na empresa amanhã terá acesso a todas as conversas desde que passamos a usar o Slack, pois estão todas armazenadas em um canal”.

Brent Chudoba, ex-diretor executivo de receitas, SurveyMonkey

PRODUTIVIDADE

Aprimore a eficiência da sua equipe

  • Os fluxos de trabalho do Slack tratam das tarefas repetitivas e de rotina, para que você possa obter respostas, aprovações e muito mais, com muito menos esforço.
  • Os canais reúnem em um único local as informações e as pessoas certas, e possibilitam organizar o trabalho em torno de um objetivo comum.
  • Não importa o quanto sua empresa cresça ou de quantas maneiras suas equipes trabalhem juntas, o Slack acompanha o crescimento da sua organização com um número ilimitado de canais ou workspaces.

Paul Whyte, ex-diretor de engenharia de sistemas, Vodafone Reino Unido

COEXISTÊNCIA

Aproveite ao máximo o Office 365 com o Slack

  • As integrações do Slack reduzem a necessidade da troca de contexto entre o Microsoft Outlook, o OneDrive, o SharePoint e o Teams.
  • Use o Slack para elaborar e acelerar o trabalho e use o Office 365 para realizar tarefas administrativas.
  • Reúna em uma única plataforma todas as ferramentas de tecnologia da sua organização. Com mais de 2.400 apps disponíveis no Diretório de apps do Slack, as principais ferramentas da sua equipe estão a um clique de distância.

“Usamos o Office 365 há bastante tempo e realmente sentimos a necessidade de aproveitar os melhores recursos de cada ferramenta, em vez de tentar forçar a adaptação de uma única ferramenta para a resolução de todos os problemas da empresa. Consideramos que o conceito de mensagens e canais do Slack é robusto e algo que podemos desenvolver”.

Phil Wiser, Vice-presidente executivo e CTO, ViacomCBS

SLACK OU MICROSOFT TEAMS

O Slack oferece mais oportunidades de colaboração, não apenas através de teleconferências ou chamadas de vídeo.

Gráfico comparando o Microsoft teams, o Skype e o Slack

Encontre o equilíbrio adequado entre reuniões, e-mails e colaboração

No ano passado, as empresas foram forçadas a adotar um ambiente de trabalho híbrido e as ferramentas de colaboração tornaram-se mais importantes do que nunca. ​Esta é uma comparação entre o impacto do Teams e do Slack ao longo do ano passado:

Microsoft Teams

  • 2,5 vezes

    mais tempo em reuniões do Microsoft Teams

  • 40,6

    bilhões de e-mails a mais em fevereiro de 2021 em comparação com fevereiro de 2020

  • 87%

    de aumento no número de pessoas que enviam mensagens em chats individuais ou de pequenos grupos

Slack

  • 40%

    de diminuição nas reuniões

  • 45%

    de diminuição nos e-mails enviados e recebidos

  • 96%

    dos usuários afirmam que o Slack melhorou a comunicação

“Em um único departamento, mais da metade dos funcionários disse que a adoção do Slack reduziu as barreiras de comunicação entre departamentos e no âmbito das próprias equipes”.

Takuya Nakamura, Gerente de soluções de nuvem, Departamento de inovação, NTT Docomo, Inc.

Notas de rodapé

  1. https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
  2. https://slack.com/blog/transformation/future-collaborative-communication-platforms-shaping-way-we-work Weighted average. Based on 2,707 survey responses from weekly Slack users in the U.S., U.K., Australia and Canada with a ± 2% margin of error at 95% confidence interval (August 2020). https://slack.com/intl/en-si/engage-users

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