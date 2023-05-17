Según un estudio de la consultora estadounidense Gallup, los negocios con un compromiso elevado por parte de sus empleados, aumentan su rentabilidad en torno a un 21%. Esto se debe, entre otros muchos motivos, a que los trabajadores ponen sus habilidades a disposición de la organización, tratando de compartir conocimientos entre miembros de un mismo equipo.

En un entorno profesional, limitar el aprendizaje resulta perjudicial, tanto para la organización como para los propios empleados; sin embargo, los equipos de trabajo no siempre encuentran facilidades o motivaciones cuando se trata de compartir conocimientos. Pero, ¿cómo podemos impulsar estos procesos desde la empresa? Y, sobre todo, ¿cuáles son los beneficios de hacerlo?

Por qué compartir conocimientos en el marco de la organización

Uno de los objetivos más frecuentes a la hora de impulsar el crecimiento de las organizaciones es la optimización constante de la eficiencia. Compartir conocimientos en el seno de la empresa es un modo de lograrlo, fomentando la innovación a través de la colaboración entre empleados. No obstante, este proceso no siempre surge de forma natural, por lo que conviene recordar los factores que lo facilitan.

Factores que influyen en la difusión del conocimiento en la empresa

Para entender los factores que influyen a la hora de compartir conocimiento en la empresa, conviene indicar que éstos dependen del funcionamiento interno de la misma. Es decir, de los modos de operar y los códigos internos que se determinan a partir de las normas establecidas y las dinámicas de trabajo en el día a día.

De este modo, podemos destacar, por un lado, la cultura organizacional como base de la difusión del conocimiento a nivel empresarial. Las jerarquías y las competencias internas pueden suponer una barrera a la hora de compartir conocimientos, mientras que si se transmite un ambiente colaborativo y abierto, resulta mucho más probable que la transferencia de aprendizajes aparezca de forma natural.

Por otro lado, también es de vital importancia el papel de la propia compañía y sus políticas en este sentido. Poner a disposición de los trabajadores las herramientas tecnológicas necesarias para propiciar que se compartan conocimientos, así como oportunidades de acceso a formaciones externas, es una de las claves principales de este proceso.

Estrategias para compartir conocimientos en equipos de trabajo

Por otra parte, existen determinadas estrategias que se pueden seguir desde una organización dejando atrás los factores anteriormente señalados. Si el objetivo es compartir conocimientos entre los miembros de un equipo, éstas son algunas de las medidas que puedes tomar para lograrlo:

Incentiva a tus empleados a compartir conocimientos entre ellos , estableciendo una serie de objetivos al respecto y algunas métricas para poder valorar el proceso.

Pon a disposición de los trabajadores el acceso a recursos y oportunidades de capacitación , promoviendo así el aprendizaje continuo.

Propicia la sinceridad, el intercambio de ideas y experiencias y la discusión constructiva entre miembros del equipo a través de la comunicación abierta.

Desarrolla un sistema de gestión del conocimiento unificado para facilitar el acceso a la información relevante de modo eficiente.

Implementa programas de capacitación interna o mentorías , donde los empleados con más experiencia puedan compartir conocimientos con los menos expertos.

Cómo compartir conocimientos para la transferencia de habilidades

A nadie se le escapa que para el desarrollo de cualquier puesto de trabajo es fundamental tener ciertas aptitudes. Si bien muchas de ellas son innatas, también encontramos capacidades adquiridas, y es aquí donde entra en juego la transferencia de habilidades en el interior de una organización. Un proceso clave para los recursos humanos y el desarrollo de las empresas.

¿En qué consiste la transferencia de habilidades?

Este proceso consiste nuevamente en compartir conocimientos entre empleados. El aprendizaje y la transferencia de habilidades en un equipo de trabajo supone una evolución en las competencias del trabajador, que al fin y al cabo se ponen a disposición de la organización para impulsar su crecimiento. La innovación, el seguimiento de tendencias y la resolución de nuevos desafíos son mucho más ágiles cuando se incorporan este tipo de procesos.

¿Cómo fomentar la transferencia de habilidades en el trabajo?

El papel de la empresa y sus directivos a la hora de fomentar la transferencia de habilidades cobra una gran relevancia, ya que dispone del poder necesario para capacitar a sus empleados e impulsar este tipo de procesos. Pero, ¿cómo debes actuar al respecto?

Elimina jerarquías dentro de los equipos de trabajo y propicia un ambiente sano en el que compartir conocimientos sea natural.

Desarrolla talleres sobre temáticas relacionadas con el funcionamiento de la empresa, impartidos por un empleado especialista hacia el resto del equipo.

Reconoce al empleado dispuesto a transferir sus habilidades entre sus compañeros.

Recurre a plataformas y herramientas digitales a través de las cuales los trabajadores puedan compartir conocimientos.

Aprendizaje significativo en entornos profesionales

El aprendizaje significativo es una de las claves a la hora de compartir conocimientos en una organización. Se trata de un tipo de entendimiento basado en asociar los nuevos conocimientos y habilidades con los que ya poseíamos anteriormente. Por lo general se asocia al ámbito formativo, sin embargo, en los procesos de transferencia de habilidades presenta una gran importancia.

¿Cómo promover el aprendizaje significativo en la empresa?

Este tipo de aprendizaje es algo que desarrollamos de manera inconsciente, pero que puedes promover entre tus empleados para que se convierta en algo habitual. ¿Cómo lograrlo? Siguiendo las estrategias señaladas anteriormente, ofreciéndoles formación externa, estableciendo objetivos formativos o dando un espacio al trabajo colaborativo y al intercambio de feedback entre equipos, entre otras estrategias.

Beneficios de compartir conocimientos en una organización

La relevancia de este tipo de procesos en la empresa es una evidencia, sobre todo porque, a la larga, puede suponer una ventaja competitiva en el mercado. Ahora bien, ¿cuáles son los principales beneficios a corto plazo de compartir conocimientos en una organización?

Mejor ambiente para el trabajo en equipo , ya que se establecen nuevas vías de comunicación, donde los empleados se sienten valorados y agradecidos.

Desarrollo profesional constante , al obtener nuevos conocimientos por parte de sus compañeros.

Aumento de la innovación , pues el intercambio de ideas fomenta la creatividad y la aparición de nuevas soluciones.

Adaptabilidad por parte de los empleados y de la empresa en general, gracias a un aprendizaje y un crecimiento constantes.

Retención del talento como consecuencia de todos los beneficios anteriores, gracias a los cuales el trabajador se siente parte de la compañía.

Slack, la herramienta para compartir conocimientos en equipo

La proliferación del teletrabajo y las herramientas colaborativas han supuesto un nuevo impulso a la hora de compartir conocimientos en los equipos de trabajo. En este sentido, la responsabilidad de encontrar la solución adecuada para facilitar la transferencia de habilidades recae sobre las empresas, algo que no siempre resulta sencillo en un mercado considerablemente saturado a este respecto.

Slack es una herramienta de comunicación que permite integrar diversos softwares profesionales, unificando así infinidad de funcionalidades para la gestión y el desarrollo de los equipos de trabajo. De este modo, la organización pone a disposición de sus empleados la posibilidad de compartir conocimientos a través de diversos canales y en múltiples formatos.