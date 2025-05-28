Entender las diferencias entre trabajo cooperativo y colaborativo es fundamental a la hora de escoger el paradigma adecuado en cada equipo y objetivo.

Según el estudio More than One de Ofita, un fabricante de mobiliario de oficina, empleamos de media en torno a un 60 % de la jornada laboral en reuniones o colaborando con otros individuos. Ahora bien, en ocasiones el trabajo cooperativo y colaborativo pueden confundirse; es más, incluso lo confundimos con el trabajo en equipo o en grupo, pero nada más lejos de la realidad.

Entender las diferencias entre trabajo cooperativo y colaborativo, además de las ventajas e inconvenientes de cada una de estas opciones, resulta muy útil para seleccionar el sistema de trabajo más adecuado para una empresa. Esto depende de aspectos como las necesidades de la organización o las características de los equipos que la componen. Veamos en qué consiste cada una de estas modalidades.

¿En qué consiste el trabajo cooperativo?

Cuando hablamos de trabajo cooperativo, nos referimos a una metodología en la que cada miembro del equipo aporta sus conocimientos y habilidades particulares en el desarrollo de la tarea. Se trata de asignar diferentes responsabilidades a cada individuo, para luego reunir las distintas entregas de ese trabajo individual en un resultado final.

¿Qué es exactamente el trabajo colaborativo?

En el caso del trabajo colaborativo, el conjunto de miembros del equipo participa en el desarrollo de tareas desde un mismo rol. Es decir, se trata de colaborar para avanzar en un trabajo en el que todos los individuos participan en cualquier tarea, desde la generación de ideas hasta la resolución de problemas, pasando por los procesos intermedios que sean necesarios.

Diferencias entre trabajo cooperativo y colaborativo

Aunque en muchos casos tendemos a confundir trabajo cooperativo y colaborativo, lo cierto es que no se trata del mismo modo de operar. Y es que, en el ámbito profesional, cooperar y colaborar no son exactamente sinónimos, aunque en ambos casos se da un planteamiento conjunto de objetivos y tareas en un equipo de trabajo. Así pues, ¿cuáles son las principales diferencias entre ambas operativas?

En el trabajo cooperativo se dividen las tareas entre los miembros del equipo, en el colaborativo todos los trabajadores participan en el proceso al completo. En el trabajo cooperativo suelen darse distintos roles y jerarquías como herramienta para la organización y gestión de tareas, mientras en el colaborativo todos los miembros se encuentran en el mismo nivel. En el trabajo cooperativo cada participante mantiene su propio ritmo, pero en el colaborativo, donde el desempeño es conjunto, todas las tareas se desarrollan al mismo ritmo.

Trabajo cooperativo o colaborativo, ¿cuál debo implantar?

Una vez que entendemos las diferencias entre trabajo cooperativo y trabajo colaborativo, la cuestión más habitual al respecto reside en cuál es la mejor opción. Sin embargo, esto es algo que dependerá principalmente de las necesidades de la empresa y de las características del equipo de trabajo.

En ocasiones, se pueden complementar o alternar en función de las tareas que resolver, pero en cualquier caso, ambos coinciden en un aspecto fundamental: la necesidad de mantener una comunicación constante, tanto entre los propios miembros del equipo como entre estos y sus superiores.

¿Por qué no se debe confundir trabajo cooperativo y colaborativo con trabajo en equipo?

El trabajo cooperativo y colaborativo son distintas metodologías a la hora de trabajar en equipo; sin embargo, no son las únicas posibilidades cuando se trata de dirigir grupos de trabajo. Al fin y al cabo, se trata de diversos enfoques que podemos dar a un proceso inevitable en cualquier organización, donde además están apareciendo nuevos desafíos para gestionar unos equipos que, cada vez más, operan desde la distancia.

Beneficios del trabajo cooperativo y colaborativo

Del mismo modo que podemos establecer claras diferencias entre estas metodologías grupales, la comparación entre trabajo cooperativo y colaborativo también muestra aspectos comunes. Sin ir más lejos, ambos enfoques comparten la mayoría de beneficios asociados a los equipos de trabajo que, evidentemente, están relacionados con la unión de capacidades.

Networking

La colaboración y la cooperación sirven para generar nuevas relaciones profesionales, tanto en el interior de las organizaciones como en el ámbito externo, llegando a generar sinergias provechosas entre distintas empresas. Al mismo tiempo, se produce un enriquecedor intercambio de conocimientos y habilidades entre los miembros del equipo que resulta altamente beneficioso para la empresa.

Incremento de la productividad

Como es lógico, cuanto más grande es un equipo, más productivo debería ser. ¿Por qué no siempre podemos afirmar que sea así? Porque para lograr esto es necesario que se dé, precisamente, un ambiente de trabajo cooperativo o colaborativo en el que todos los miembros trabajen unidos en busca de alcanzar los mismos objetivos.

Posibilidad de ofrecer nuevos servicios

Sobre todo en el caso del trabajo cooperativo ―aunque también es aplicable en menor medida al trabajo colaborativo― el incremento de conocimientos y capacidades, así como la diferenciación de roles en el equipo, permiten a las organizaciones ofrecer nuevos servicios basados en la variedad de perfiles que atesoran.

Capacidad de afrontar mayores cargas de trabajo

Como consecuencia del aumento de productividad anteriormente mencionado, las organizaciones pueden aprovechar el trabajo cooperativo y colaborativo para asumir mayores cargas de trabajo.

Mayor eficiencia

A medida que la productividad se ve incrementada, los costes de producción deberían verse reducidos. No se trata de contratar menos personal o de disminuir los salarios, sino de generar equipos más eficientes basados en la colaboración y en la cooperación.

Mejores ideas

Una de las ventajas más destacables que podemos encontrar en el trabajo cooperativo y colaborativo es la generación de nuevas y mejores ideas. Y es que en los equipos que emplean estas metodologías en su día a día se generan mecanismos y automatismos en los que la diversidad de conocimientos y habilidades dan lugar a soluciones alternativas e ideas que se alimentan mutuamente.

Aumento del conocimiento

Finalmente, por el mismo motivo que barajábamos en el beneficio anterior, este tipo de enfoques a la hora de trabajar en equipo también propician que se dé un aumento del conocimiento. Al compartir conocimientos en las tareas diarias, es normal que se dé un proceso de aprendizaje inconsciente entre los individuos, el cual acabarán aplicando en proyectos futuros.

Inconvenientes del trabajo cooperativo y colaborativo

En otro orden de cosas, el trabajo cooperativo y colaborativo también coinciden en las desventajas e inconvenientes más habituales del trabajo en equipo. Ahora bien, el secreto del éxito en una organización reside, en muchos casos, en la correcta gestión de los grupos, basada principalmente en una comunicación directa, igualitaria y transparente.

Posibles conflictos

Como es natural, el trabajo cooperativo y colaborativo pueden generar conflictos en el desarrollo de tareas. Esto es algo que puede suceder en cualquier metodología de trabajo en equipo, pero que encuentra su solución en la comunicación y en una buena gestión de la situación por parte de los superiores implicados en el grupo en cuestión.

Lucha de poderes

En cuanto a los superiores que también colaboran o cooperan entre departamentos, podemos encontrar luchas de poderes, otra de las consecuencias negativas ―y perfectamente evitables― del trabajo en equipo. En este caso, basta con entender que la organización está por encima de los individuos y que las metas deberían ser comunes.

Ritmos de trabajo dispares

Cuando hay disparidad entre los ritmos de trabajo de unos miembros y otros, podemos encontrar un gran obstáculo para el desarrollo del trabajo en equipo, tanto desde un enfoque colaborativo como desde el cooperativo. En este caso, lo más apropiado sería analizar las causas y buscar una solución concreta dependiendo de ellas.

¿Por qué implantar modelos de trabajo cooperativo y colaborativo?

Como has podido comprobar, cuando hablamos de trabajo cooperativo y colaborativo podemos encontrar más ventajas que desventajas. De hecho, los inconvenientes que puedan aparecer en estos entornos han de ser tomados como retos para seguir creciendo. Porque, si algo caracteriza a estos modelos de trabajo, es que garantizan el crecimiento del propio equipo en particular y de la organización en general.

Eso sí, independientemente de cuál sea el modelo escogido, resulta imprescindible integrar herramientas que faciliten la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo, además del intercambio de conocimientos, la transferencia de archivos y el acceso a proyectos conjuntos. Slack ofrece todo esto y mucho más, porque somos conscientes del potencial que ofrece a las empresas el trabajo cooperativo y colaborativo.