A pesar de que muchas empresas siguen usando la autoridad como su principal arma para dirigir equipos, cada vez son más las organizaciones que están dejando atrás esta anticuada forma de trabajo en favor del liderazgo participativo.

Este estilo de gestión de equipos apuesta por crear ambientes de trabajo donde todos puedan aportar sus ideas y participar en la toma de decisiones. Gracias a ello, los empleados se sienten más satisfechos, felices y comprometidos, algo que, según un estudio de la Universidad de Navarra, puede aumentar la productividad hasta en un 31 %.

¿Quieres saber más sobre liderazgo participativo, qué ventajas o riesgos ofrece y cómo ponerlo en práctica? Te lo contamos todo a continuación.

¿Qué es el liderazgo participativo?

El liderazgo participativo es una metodología de gestión de equipos en la que el líder incentiva y valora la participación de todos los miembros del equipo en la toma de decisiones. En lugar de simplemente dar órdenes que deben ser acatadas por los empleados, el líder fomenta un ambiente colaborativo donde todas las opiniones sean escuchadas y consideradas.

Se trata de un modelo totalmente contrario al liderazgo autocrático, en el que el líder concentra todo el poder y donde el resto de la plantilla sigue sus instrucciones. El liderazgo participativo propuesto por Víctor H.Vroom y Phillip Yetton en 1973, quienes buscaban un equilibrio entre la autoridad del líder y la colaboración de los miembros del equipo.

Aunque el líder es quien tiene la última palabra, su papel es más el de un facilitador o mediador que el de un dictador. Este líder se esfuerza por guiar el proceso de toma de decisiones en lugar de simplemente imponer su voluntad. De esta forma, se promueve un entorno de trabajo mucho más democrático, comprometido y participativo.

¿Cómo es un líder participativo?

Su figura se aleja de la figura de jefe tradicional, colocándose en un polo casi opuesto. Esta se asemeja más a la de un gestor que trata de facilitar, estimular y coordinar la participación de todos los miembros del equipo en la toma de decisiones. Se caracteriza por su capacidad para escuchar, su empatía, su habilidad para motivar y su compromiso con el desarrollo y bienestar de su equipo.

Confianza, respeto, camaradería y libertad para opinar, contradecir o sugerir son algunas de sus cualidades. Para actuar como líder participativo se necesitan habilidades de comunicación y capacidad para manejar conflictos. También es importante tener una mentalidad abierta y comprender las necesidades tanto del equipo como del cliente.

Además, debe tener capacidades para identificar y potenciar el talento de su equipo, así como empoderar a sus miembros para que puedan tomar sus propias decisiones y desarrollar todo su potencial. Esta capacidad de delegar y confiar en los demás es fundamental en este tipo de liderazgo.

Por otro lado, a nivel individual, los líderes participativos deben contar mecanismos de autorregulación que le permitan mantener la objetividad y la calma en situaciones de conflicto o presión. También necesitan ser resilientes, ya que este tipo de liderazgo puede requerir paciencia y persistencia a largo plazo para alcanzar los resultados deseados.

Ventajas y riesgos del liderazgo en equipo

Cómo cualquier tipo de estrategia de negocio o forma de trabajo, el liderazgo participativo tiene sus pros y contras. Gestionar equipos diversos nunca es sencillo, pero aunque puede conllevar riesgos, una ejecución correcta de este modelo hace que las ventajas sean muy notables y que las desventajas puedan ser manejadas de manera efectiva.

Ventajas del liderazgo participativo

Trabajo en equipo : los equipos cuyos líderes fomentan la participación suelen tener un mayor sentido de camaradería y colaboración. Cuando todos se sienten escuchados y valorados, es más probable que trabajen juntos para alcanzar los objetivos comunes.

: los equipos cuyos líderes fomentan la participación suelen tener un mayor sentido de camaradería y colaboración. Cuando todos se sienten escuchados y valorados, es más probable que trabajen juntos para alcanzar los objetivos comunes. Nuevas ideas: fomenta un flujo constante de nuevas ideas y soluciones innovadoras. Al permitir que todos los miembros del equipo aporten sus pensamientos y perspectivas, se puede aprovechar una amplia gama de habilidades y experiencias para llegar soluciones variadas y mejorar los procesos.

fomenta un flujo constante de nuevas ideas y soluciones innovadoras. Al permitir que todos los miembros del equipo aporten sus pensamientos y perspectivas, se puede aprovechar una amplia gama de habilidades y experiencias para llegar soluciones variadas y mejorar los procesos. Calidad: la calidad del resultado final también puede verse incrementada, ya que el líder ofrece libertad para que los equipos puedan organizarse de tal manera que cada persona pueda emplear sus mejores habilidades.

la calidad del resultado final también puede verse incrementada, ya que el líder ofrece libertad para que los equipos puedan organizarse de tal manera que cada persona pueda emplear sus mejores habilidades. Creatividad: se crea un ambiente de creatividad y experimentación. Al tener un clima de confianza y respeto, los miembros del equipo se sienten libres para proponer ideas innovadoras y soluciones creativas a los problemas.

se crea un ambiente de creatividad y experimentación. Al tener un clima de confianza y respeto, los miembros del equipo se sienten libres para proponer ideas innovadoras y soluciones creativas a los problemas. Compromiso: los miembros ven al líder como uno de ellos, lo que incrementa su nivel de compromiso e identificación con la empresa. Esto se traduce en una mayor implicación y dedicación hacia las tareas asignadas.

los miembros ven al líder como uno de ellos, lo que incrementa su nivel de compromiso e identificación con la empresa. Esto se traduce en una mayor implicación y dedicación hacia las tareas asignadas. Satisfacción: los empleados tienden a sentirse más satisfechos y valorados en su trabajo, ya que su opinión importa y sus contribuciones son reconocidas. Esto puede llevar a una mayor retención de empleados y un ambiente de trabajo más positivo.

los empleados tienden a sentirse más satisfechos y valorados en su trabajo, ya que su opinión importa y sus contribuciones son reconocidas. Esto puede llevar a una mayor retención de empleados y un ambiente de trabajo más positivo. Motivación: los miembros del equipo se sienten más motivados para dar lo mejor de sí mismos, puesto que saben que sus esfuerzos e ideas son valorados y sienten que su aportación al proyecto es importante. Esta motivación puede traducirse en un mayor rendimiento y productividad.

los miembros del equipo se sienten más motivados para dar lo mejor de sí mismos, puesto que saben que sus esfuerzos e ideas son valorados y sienten que su aportación al proyecto es importante. Esta motivación puede traducirse en un mayor rendimiento y productividad. Clima: el clima laboral tiende a ser más positivo y saludable, ya que se fomenta un entorno de respeto y colaboración. Los conflictos aparecen menos a menudo, y cuando lo hacen, pueden ser manejados de manera más efectiva y constructiva.

el clima laboral tiende a ser más positivo y saludable, ya que se fomenta un entorno de respeto y colaboración. Los conflictos aparecen menos a menudo, y cuando lo hacen, pueden ser manejados de manera más efectiva y constructiva. Sentido de pertenencia: los miembros del equipo desarrollan un fuerte sentido de pertenencia y lealtad hacia la organización. Se convierten en embajadores de marca que hablan bien de su empresa.

los miembros del equipo desarrollan un fuerte sentido de pertenencia y lealtad hacia la organización. Se convierten en embajadores de marca que hablan bien de su empresa. Desarrollo profesional: se fomenta el crecimiento y desarrollo personal y profesional de sus miembros del equipo, ya que promueven la formación continua, la adquisición de nuevas habilidades y el aprendizaje de nuevas técnicas y estrategias.

Riesgos y desventajas del liderazgo participativo

Llegar a acuerdos: en ocasiones puede ser difícil llegar a acuerdos cuando cada miembro del equipo tiene la oportunidad de expresar sus opiniones y sugerencias. Las decisiones pueden tardar más tiempo y requerir más esfuerzo para ser tomadas.

en ocasiones puede ser difícil llegar a acuerdos cuando cada miembro del equipo tiene la oportunidad de expresar sus opiniones y sugerencias. Las decisiones pueden tardar más tiempo y requerir más esfuerzo para ser tomadas. Problemas entre miembros: este modelo no está exento de conflictos entre los miembros del equipo. El líder debe tener habilidades para manejar y resolver estos conflictos de manera efectiva y justa para todos los involucrados, de lo contrario, el bienestar del equipo puede verse afectado.

este modelo no está exento de conflictos entre los miembros del equipo. El líder debe tener habilidades para manejar y resolver estos conflictos de manera efectiva y justa para todos los involucrados, de lo contrario, el bienestar del equipo puede verse afectado. Dispersión: en equipos muy grandes o con miembros con fuertes personalidades, la dirección puede volverse difusa y el liderazgo puede perderse. Es importante encontrar un equilibrio entre la inclusión y la capacidad de mantener el enfoque y la dirección del equipo.

en equipos muy grandes o con miembros con fuertes personalidades, la dirección puede volverse difusa y el liderazgo puede perderse. Es importante encontrar un equilibrio entre la inclusión y la capacidad de mantener el enfoque y la dirección del equipo. Personas : no todas las personas se sienten cómodas o funcionan bien en este tipo de entorno. Algunos miembros del equipo pueden preferir una dirección más clara y definida, y pueden sentirse abrumados o confundidos en una estructura más democrática.

: no todas las personas se sienten cómodas o funcionan bien en este tipo de entorno. Algunos miembros del equipo pueden preferir una dirección más clara y definida, y pueden sentirse abrumados o confundidos en una estructura más democrática. Imposición: algunos miembros del equipo pueden abusar de la libertad y tratar de imponer sus ideas o tomar decisiones sin tener en cuenta a los demás. Esto puede generar conflictos y desequilibrios dentro del equipo.

algunos miembros del equipo pueden abusar de la libertad y tratar de imponer sus ideas o tomar decisiones sin tener en cuenta a los demás. Esto puede generar conflictos y desequilibrios dentro del equipo. Falta de guía: algunos miembros del equipo pueden sentir que falta una dirección clara si el líder no establece expectativas claras o no proporciona suficiente orientación. Esto puede llevar a confusión y reducir la productividad.

8 claves para un liderazgo participativo exitoso

Aunque no existe una forma única de liderazgo participativo, pues cada líder puede adaptar su estilo en función del equipo y la situación, sí que existen algunas claves indispensables que todo gestor debería tener en cuenta .

Comunicación interna abierta: es fundamental mantener canales de comunicación abiertos y fluidos con todos los miembros del equipo. Esto fomenta la transparencia y permite que las ideas y preocupaciones se compartan libremente. En este caso, implementar una herramienta de comunicación como Slack puede facilitar notablemente las conversaciones en tiempo real, las reuniones virtuales y el intercambio de documentos e ideas. Movilizar e involucrar: para que el equipo se sienta parte integral del proyecto, es crucial movilizar e involucrar a todos sus miembros en la toma de decisiones. Esto implica fomentar un ambiente en el que cada persona se sienta libre de compartir sus ideas y perspectivas. Formación: brindar formación continua y oportunidades de desarrollo profesional a los miembros del equipo es esencial. Esto puede incluir talleres, seminarios, capacitaciones en línea o incluso programas de mentoría para ayudar a los miembros del equipo a adquirir nuevas habilidades y conocimientos. El líder debe ser el primero en dar ejemplo, formándose continuamente en áreas que le permita seguir mejorando su liderazgo y su gestión del equipo. Reconocimiento: es fundamental reconocer y premiar la labor y los logros de los miembros del equipo. Esto no solo mejora la moral y el compromiso, sino que también anima a los miembros del equipo a seguir dando lo mejor de sí mismos. Los éxitos son de todos y se celebran como tal, mientras que el líder debe asumir los errores de bulto para evitar dañar la moral del equipo. Confianza mutua: la confianza es un elemento crucial para este tipo de liderazgo. El líder debe confiar en las habilidades y juicio de su equipo, y viceversa, el equipo debe confiar en que su líder valorará y considerará sus aportaciones. Esta confianza mutua es esencial para fomentar un ambiente de colaboración y respeto. Equipo multidisciplinar: se deben formar equipos de trabajo multidisciplinares y compatibles, tanto a nivel de habilidades como de personalidad. Cada miembro debe aportar algo único al equipo y ser capaz de trabajar en colaboración con los demás para alcanzar los objetivos comunes. Saber delegar: un líder participativo debe saber delegar tareas y responsabilidades. Esto implica confiar en las habilidades y capacidades de su equipo, permitiéndoles tomar decisiones y asumir responsabilidades dentro de su área de competencia. Feedback: gran parte de la comunicación debe ser en forma de feedback constructivo. Esto permite a los miembros del equipo saber qué están haciendo bien, qué deben mejorar y cómo pueden hacerlo. El feedback debe ser una vía bidireccional, donde tanto el líder como los miembros del equipo puedan expresar sus opiniones y sugerencias de manera asertiva.

La meta es el éxito, el camino, el liderazgo

Como hemos podido comprobar, el modelo de liderazgo participativo ofrece increíbles oportunidades de alcanzar el tan deseado éxito. El trabajo en equipo ha sido siempre un elemento esencial para lograr grandes metas, y este modelo de liderazgo lo potencia al máximo.

Generar un ambiente de trabajo donde la colaboración abierta, el buen rollo y la participación sean la norma, es una tarea que requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, empatía. Pero los beneficios son innegables. Un equipo comprometido, motivado y satisfecho es un equipo capaz de alcanzar cualquier objetivo.

En Slack conocemos muy bien la importancia del buen trabajo en equipo, y como la comunicación interna resulta clave para lograr un entorno laboral efectivo y colaborativo. Por ello trabajamos a diario con el objetivo de construir una plataforma que ofrezca todas las herramientas para facilitar la comunicación y colaboración en equipos de trabajo, independientemente de su tamaño o ubicación.

Canales, mensajes directos, videollamadas, integraciones con otras herramientas, Canvas, automatizaciones de flujos de trabajo, Clips, listas… Slack incluye una gran diversidad de funcionalidades que, además, ahora están potenciadas por IA. Todo ello contribuye a aumentar la eficiencia de las comunicaciones y disponer de un ecosistema de trabajo que favorece a la toma de decisiones en grupo, el intercambio de ideas y la resolución de problemas de manera colaborativa, convirtiéndose así en un aliado estratégico.