Puntos clave El 70 % de los cambios organizativos no alcanzan sus objetivos debido a una mala gestión del factor humano.





La comunicación tardía, la falta de liderazgo, de ejemplo y de acompañamiento sostenido son las verdaderas causas del fracaso.





Para alcanzar el éxito son imprescindibles la metodología diaria, la comunicación y la monitorización de métricas que permitan tomar decisiones.

La mayoría de los cambios organizativos fracasan. No por falta de presupuesto ni de tecnología, sino porque se subestima el factor humano. Las organizaciones están compuestas por personas con emociones, miedos, expectativas y necesidades. Y si no se abordan esas barreras, el cambio quedará bloqueado antes incluso de poder implementarse.

¿Cómo afrontar un cambio organizacional y conseguir que el equipo no solo lo acepte, sino que lo impulse activamente? En este artículo respondemos a las principales dudas.

Qué es el cambio organizacional (y en qué se diferencia de gestionarlo)

El cambio organizacional hace referencia a cualquier modificación significativa en la estrategia, estructura, procesos, tecnología, cultura o personas de una organización, motivada por factores internos o externos. El objetivo: mejorar el rendimiento y garantizar la supervivencia y el crecimiento de la empresa.

Sin embargo, muchos líderes confunden el cambio con su gestión, y ese error sale caro. El cambio organizacional es el qué: la fusión, la nueva herramienta, la reestructuración. La gestión del cambio es el cómo: el plan de comunicación, el acompañamiento a los equipos, la medición de la adopción real. Tratar solo el qué y olvidar el cómo es la razón más frecuente por la que los cambios se quedan a medias.

Tipos de cambio organizacional

Pero antes de continuar con el cómo, es importante entender que no todos los cambios organizacionales son iguales.

Estos suelen dividirse según su alcance, pudiendo ser incrementales o transformacionales, o según su dimensión, haciendo referencia a los principales pilares de una empresa: estrategia, estructura, procesos, tecnología, cultura y personas. En la siguiente tabla puedes ver ejemplos claros de cada uno de ellos:

Dimensión Incremental (mejora continua) Transformacional (reinvención) Estrategia Ajuste de precios Cambio de modelo de negocio Estructura Creación de un departamento Aplanamiento de jerarquía Procesos Optimización de una tarea Reingeniería total de flujos Tecnología Actualización de software Digitalización completa Cultura Nuevas dinámicas de equipo Cambio de valores corporativos Personas Plan de formación técnica Relevo generacional directivo

Por ejemplo, en pleno COVID-19, vimos cómo las empresas pasaron a marchas forzadas de un cambio tecnológico incremental a una digitalización acelerada transformacional.

O, con la entrada en vigor por ley del registro horario, muchas organizaciones tuvieron que implementar un cambio estructural e incremental en sus procesos de gestión de personas, adaptando sus sistemas de control y flexibilidad laboral.

Lo importante aquí es entender no solo qué tipo de cambio tienes delante, sino por qué tantos de esos cambios suelen acabar tan mal. Y el motivo no suele estar donde la mayoría espera.

Por qué fracasa el cambio: el dato que ningún líder quiere escuchar

Diversos estudios, entre ellos los de McKinsey y Prosci, apuntan a una cifra incómoda: cerca del 70 % de los cambios a gran escala no alcanzan sus objetivos. Y, a pesar de lo que gran parte de los líderes podrían pensar, los motivos no suelen ser ni técnicos ni presupuestarios.

La realidad es que la comunicación tardía o ambigua, la falta de liderazgo, de ejemplo desde el día uno y de acompañamiento sostenido son las verdaderas causas del fracaso.

Cuando los equipos no entienden el porqué del cambio, cuando los directivos predican una cosa pero hacen otra, o cuando se abandona a las personas a su suerte tras el anuncio inicial, el cambio se percibe como una imposición, no como una oportunidad. Y es precisamente ahí donde nace la resistencia.

Las personas no se oponen al cambio en sí, sino a la incertidumbre que este genera. Se resisten a perder el control sobre su día a día, a sentirse incompetentes ante nuevas herramientas o procesos, a perder su estatus o a ver cuestionada su identidad profesional construida durante años. La palabra que resume todo ello es MIEDO.

Quizá te estés preguntando: “¿Esto que me pasa es normal?”, “¿Cómo evito que fracase?”, “¿Qué hago el lunes por la mañana?”.

Y la respuesta es sí: es completamente normal sentir esa incertidumbre, porque gestionar el cambio no es solo una cuestión técnica, sino emocional y relacional. Pero, sabiendo esto, puedes anticiparte y actuar con método.

Qué modelo elegir según tu situación

La gestión del cambio organizacional ha sido un área de estudio durante décadas, y de ese conocimiento han surgido varios modelos teóricos que ofrecen marcos de actuación claros y contrastados.

Los más empleados son el modelo de las ocho etapas de Kotter, el modelo ADKAR de Prosci, el modelo de los tres pasos de Lewin y el modelo de transición de Bridges. En la siguiente tabla puedes ver en qué consiste cada uno de ellos:

Modelo ¿En qué consiste? Cuándo usarlo Ventaja principal Limitación clave Lewin Proceso de tres etapas: descongelar (romper el statu quo ), cambiar (moverse a la nueva forma) y recongelar (asentar el cambio). Cambios con un destino final muy claro y culturas estables. Simplicidad estructural para fijar nuevos hábitos rápidamente. Puede resultar demasiado rígido en entornos volátiles. Kotter Hoja de ruta de 8 pasos secuenciales que busca crear urgencia, formar líderes y generar victorias a corto plazo. Grandes transformaciones que requieren movilizar a toda la organización. Excelente para crear alineación y compromiso en la jerarquía. Requiere mucho tiempo y energía para completar todos los pasos. ADKAR Se centra en 5 hitos individuales: conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo. Cambios tecnológicos o de procesos donde la adopción del usuario es crítica. Foco absoluto en la psicología del empleado y su capacitación técnica. Ignora aspectos estructurales y de visión a nivel macro (empresa). Bridges Se enfoca en la transición psicológica (el fin, la zona neutral y el nuevo comienzo) más que en el cambio físico. Reestructuraciones con alta carga emocional (fusiones, despidos). Prioriza el lado humano: la gestión del duelo por lo que se pierde. Es más un acompañamiento psicológico que una guía de ejecución técnica.

En la práctica, los equipos rara vez aplican un solo modelo de principio a fin: lo habitual es combinar elementos de varios según la fase del cambio y las necesidades del momento. La tabla es un punto de partida, no una receta cerrada.

Pero más allá de elegir qué metodología te resulta más interesante, la cuestión está en la manera en que se aplica a diario. La mitad del trabajo es la metodología, pero la otra mitad es la mecánica diaria: cómo se anuncia el cambio, cómo se mantiene vivo y cómo se mide qué está funcionando de verdad.

La mecánica diaria: cómo se comunica y consolida el cambio

Si el cambio no se comunica, se comunica tarde o de una manera que no se entiende, está condenado al fracaso desde el minuto cero. La comunicación interna es la columna vertebral del cambio y, por ello, debe ser constante, bidireccional y lo suficientemente clara para que todo el mundo lo entienda. Por eso, trabajar una comunicación efectiva dentro de la organización es un requisito previo para afrontar cualquier proceso de transformación.

Anuncia el cambio de forma clara y a tiempo

El primer anuncio del cambio establece el tono de todo lo que viene, por lo que hacerlo mal genera un déficit de confianza que cuesta semanas recuperar. Así, las primeras palabras deben responder a tres preguntas fundamentales: qué va a cambiar (y qué no), por qué es necesario y qué significa para cada persona.

No basta con decir “vamos a implementar un nuevo sistema”. Es necesario explicar qué problemas resolverá, qué dejará de hacerse, cómo afectará a cada departamento y, sobre todo, qué apoyos tendrán las personas durante la transición.

Un anuncio eficaz también incluye un calendario realista, identifica a los responsables del proceso y abre canales para que el equipo pueda expresar dudas o inquietudes. Y, no menos importante, debe hacerse con la anticipación necesaria para evitar que los rumores llenen el vacío que deja la falta de información oficial.

Mantén el contexto vivo para quien llega después

La comunicación del cambio también incluye pensar en aquellos que vendrán después: nuevas incorporaciones, personas que se reintegran tras una baja o equipos que se suman más tarde al proceso.

Es habitual que, pasadas unas semanas del anuncio inicial, el foco comunicativo se diluya y que la narrativa del cambio se pierda.

Para que no se genere una brecha de información peligrosa, lo mejor es documentar el proceso desde el principio: crea un documento de referencia accesible donde se explique el contexto del cambio, sus razones, sus fases, las preguntas y respuestas más frecuentes o los recursos disponibles. Este documento debe actualizarse conforme avance el proceso.

Por ejemplo, puedes crear en Slack un canal dedicado al cambio donde se centralice toda la información: cronogramas actualizados, anuncios, grabaciones de sesiones formativas, preguntas frecuentes en constante evolución y actualización de hitos. Así, todo el mundo está al día sin importar el dónde o el cuándo.

Mide si el cambio está funcionando de verdad

Todo lo anterior no sirve de nada si no se mide el impacto real del cambio sobre las personas y los procesos. Porque, sin datos concretos, es imposible saber si el cambio se está adoptando de verdad.

Y aunque hay ciertos indicadores clave de actividad que son útiles para verificar la implicación de los empleados (personas formadas o reuniones celebradas), es imprescindible medir el impacto real.

Esto se puede hacer monitorizando métricas como la tasa de uso efectivo del nuevo proceso o herramienta, el porcentaje de equipos que han migrado completamente o el tiempo medio hasta que alguien trabaja con autonomía en el nuevo sistema.

También puede ser interesante crear métricas de NPS (Net Promoter Score) asociadas a encuestas de satisfacción periódicas, en las que se pregunte directamente a los empleados cómo perciben el cambio, qué dificultades están encontrando y qué nivel de confianza tienen en el proceso. En la fase activa del cambio, la medición debería hacerse mensualmente para, más tarde, pasar a hacerse trimestralmente.

Y es que, tal como se refleja en el paso ocho de Kotter, las métricas no deben ser una medida de control. Deben emplearse para tomar decisiones, para ajustar el rumbo, detectar bloqueos tempranos y reconocer avances que merecen ser celebrados.

Porque si algo funciona, hay que visibilizarlo; y si algo no funciona, también.

Con estos tres pilares –anuncio claro, contexto documentado y métricas reales– el cambio deja de depender de la energía del lanzamiento y empieza a sostenerse solo. Antes de cerrar, resolvemos las preguntas más frecuentes.

Preguntas frecuentes