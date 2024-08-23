En el dinámico mundo empresarial actual, el liderazgo desempeña un papel crucial en el éxito de una organización. Tanto es así que, según un informe de Adecco e Infoempleo, el 80,29% de los profesionales consultados consideraría contar con un mal jefe como motivo suficiente para dejar un trabajo.

Un jefe o manager debe principalmente presentarse como un líder ante su equipo para desempeñar su función eficazmente, independientemente del estilo de liderazgo que decida seguir. Dos enfoques de liderazgo que conviene conocer son el liderazgo transaccional y transformacional , cada uno con sus propias características distintivas.

Como indica la Michigan State University, “Un líder puede inclinarse naturalmente hacia un estilo y unos métodos transaccionales o transformacionales. Sin embargo, los mejores líderes entienden que ambos pueden utilizarse e integrarse en sus herramientas de liderazgo”.

En este artículo, te explicamos las diferencias clave entre estos dos estilos de liderazgo, así como cómo elegir el enfoque más adecuado para cada empresa.

¿Qué es el liderazgo transaccional?

El liderazgo transaccional se centra en la gestión y supervisión de las tareas diarias. En este modelo, los líderes establecen acuerdos y objetivos claros para su equipo. Además, se ofrecen beneficios o recompensas por el rendimiento positivo, y sanciones por el rendimiento deficiente. La relación del líder con su equipo podría definirse como un intercambio donde se cumplen ciertos objetivos a cambio de recompensas.

Por tanto, el prototipo de líder transaccional es un jefe cuyo principal enfoque son las tareas y se caracteriza principalmente por su estructura y su eficiencia. Este tipo de líder establece expectativas claras, proporciona instrucciones específicas y se centra en alcanzar metas a corto plazo.

Ventajas y desventajas del liderazgo transaccional

Algunas ventajas del liderazgo transaccional son las siguientes:

Focalización en objetivos: el equipo se orienta claramente hacia metas predefinidas.

el equipo se orienta claramente hacia metas predefinidas. Facilidad para motivar: las recompensas y sanciones ofrecen un sistema de motivación rápido y eficaz.

las recompensas y sanciones ofrecen un sistema de motivación rápido y eficaz. Aumento de la productividad: la estructura y eficiencia contribuyen al rendimiento general.

Por otro lado, algunas desventajas que pueden darse con este tipo de liderazgo son:

Falta de creatividad e innovación: centrarse demasiado en tareas concretas puede limitar la generación de ideas nuevas.

centrarse demasiado en tareas concretas puede limitar la generación de ideas nuevas. Objetivos a corto plazo: al focalizarse en los resultados inmediatos, puede que se descuide la planificación a largo plazo dentro del equipo.

¿Qué es el liderazgo transformacional?

Por otro lado, el concepto de liderazgo transformacional fue popularizado por el teórico del liderazgo James MacGregor Burns. A diferencia del liderazgo transaccional, el transformacional se centra en inspirar y motivar a su equipo para alcanzar metas y desafíos que van más allá de lo que se considera posible inicialmente. Este modelo fomenta la innovación, la creatividad y el desarrollo personal y profesional.

Un líder transformacional debe ser carismático, visionario y capaz de inspirar entusiasmo y compromiso en los demás. Su presencia y energía positiva influyen en la cultura organizacional y en la moral del equipo. Este líder fomenta la autonomía y alienta la participación activa de los miembros del equipo en la toma de decisiones. De esta manera los empodera, y les brinda autonomía y responsabilidad . Además, se preocupan por el desarrollo personal y profesional de cada miembro, lo que promueve un ambiente de aprendizaje continuo .

Ventajas y desventajas del liderazgo transformacional

Los pros del liderazgo transformacional son los siguientes:

Premio a la participación y creatividad: el liderazgo transformacional estimula la generación de ideas originales.

el liderazgo transformacional estimula la generación de ideas originales. Colaboración en la toma de decisiones: involucra al equipo en el proceso de decisión y organización de las tareas.

involucra al equipo en el proceso de decisión y organización de las tareas. Enfoque en el futuro: se centra en una planificación a largo plazo.

En cuanto a los contras del liderazgo transformacional encontramos:

Dependencia del carisma del líder: requiere un líder excepcionalmente carismático para generar y mantener la motivación y el compromiso del equipo a lo largo del tiempo.

requiere un líder excepcionalmente carismático para generar y mantener la motivación y el compromiso del equipo a lo largo del tiempo. Orientación hacia el futuro: al igual que esto puede ser una ventaja, también tiene su parte negativa, ya que puede causar que se descuide la gestión de tareas diarias.

Principales diferencias del liderazgo transaccional y transformacional

Como hemos visto, las diferencias entre el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional son fundamentales y abarcan diversos aspectos, desde el enfoque hasta la relación con los seguidores y los resultados que buscan lograr. Entre sus principales diferencias, destacamos las siguientes:

Estilo de motivación. El liderazgo transaccional se basa en un sistema de recompensas y castigos. El liderazgo transformacional motiva, a través de la inspiración, el estímulo de la creatividad y el fomento de un sentido de propósito. Relación con el equipo. En el liderazgo transaccional, la interacción se centra en cumplir con expectativas y acuerdos preestablecidos. Para el liderazgo transformacional, la conexión emocional es crucial, y el líder actúa como un modelo a seguir que inspira a los demás. Enfoque temporal. El liderazgo transaccional se orienta principalmente hacia metas a corto plazo y objetivos específicos. El liderazgo transformacional fomenta la sostenibilidad y el desarrollo a largo plazo. Estilo de toma de decisiones. En el liderazgo transaccional, la toma de decisiones suele ser centralizada y se basa en la autoridad del líder. El liderazgo transformacional busca involucrar a los miembros del equipo en el proceso de decisión. Naturaleza del líder. El líder transaccional puede ser más un administrador que un inspirador. El líder transformacional es carismático, visionario y actúa como un agente de cambio. Busca transformar la cultura y el rendimiento organizacional.

Para ilustrarlo con un par de ejemplos concretos, podríamos considerar como líder transaccional a un gerente que establece bonificaciones por alcanzar objetivos mensuales o a un supervisor que utiliza evaluaciones de desempeño para otorgar aumentos salariales . Por su parte, un líder transformacional sería un CEO que comparte una visión inspiradora para el crecimiento a largo plazo de la empresa o un líder de proyecto que alienta a su equipo a proponer soluciones creativas para los desafíos.

¿Qué tipo de liderazgo es el más adecuado para mi empresa?

Cada empresa es única y la elección entre liderazgo transaccional y transformacional dependerá de diversos factores. Para decidir cuál es el estilo de liderazgo que mejor se ajustará a tu organización, tienes que sopesar qué aspecto quieres que tenga más peso para el equipo.

Por ejemplo, si lo que más te importa son los objetivos a corto plazo y la eficiencia es crucial, el liderazgo transaccional puede ser más adecuado. No obstante, si quieres fomentar la creatividad y la innovación es clave para ti, el liderazgo transformacional será preferible. Asimismo, es muy importante analizar las características del equipo con el que cuentas o el que quieres conformar, ya que la dinámica y las preferencias de los trabajadores pueden influir en la elección del estilo de liderazgo.

En última instancia, no hay un enfoque de liderazgo único que sirva para todas las situaciones. La combinación de elementos del liderazgo transaccional y transformacional puede ofrecer un equilibrio óptimo, y así maximizar la eficiencia a corto plazo y fomentar la innovación a largo plazo.

Ahora que ya conoces las ventajas y desventajas del liderazgo transaccional y transformacional, puedes tomar una decisión informada para convertirte en el líder que tus proyectos requieren y que tu equipo necesita y así garantizar el cumplimiento de todos tus objetivos empresariales. No olvides que, elijas el estilo de liderazgo que elijas, Slack siempre será uno de tus mejores aliados para comunicarte con tu equipo y para cultivar un entorno que impulse el éxito sostenible de tu empresa.