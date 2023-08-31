Según una investigación de Gallup sobre la cultura empresarial, contar con empleados altamente comprometidos se traduce en una reducción del 41% del ausentismo laboral y un aumento del 17% de la productividad. Además, estos son un 21% más rentables, ya que este mismo estudio evidencia que los colaboradores no comprometidos cuestan a la organización el equivalente al 18% de su salario anual.

Estos datos demuestran la importancia de ofrecer una buena experiencia del empleado para lograr el éxito organizacional. Pero, ¿no sabes en qué consiste este concepto y cómo se puede mejorar? Te lo contamos todo a continuación.

¿Qué es la experiencia del empleado?

La experiencia del empleado o employee experience se refiere al conjunto de percepciones, emociones y opiniones que un trabajador tiene sobre su entorno laboral.

Esta influye en el grado de satisfacción con su trabajo, su nivel de compromiso, cómo es su relación con los compañeros y superiores o cómo se percibe su contribución al logro de los objetivos organizacionales.

¿Qué elementos componen la experiencia del empleado?

Una buena experiencia del empleado implica que estos se sientan valorados, escuchados y apoyados en su desarrollo profesional. En este sentido, algunos elementos que componen la experiencia del empleado son los siguientes:

Cultura organizacional: una cultura de trabajo positiva y colaborativa puede mejorar la experiencia del empleado. Si los colaboradores se sienten parte de un equipo y ven que se valora su trabajo, es más probable que estén satisfechos.

Comunicación efectiva: una comunicación clara y abierta entre los trabajadores y la dirección es fundamental. Los empleados deben recibir retroalimentación regular sobre su desempeño, conocer las metas y objetivos de la organización y tener la oportunidad de expresar sus ideas y preocupaciones.

Desarrollo profesional: los empleados valoran las oportunidades de crecimiento y desarrollo en su carrera. Esto incluye capacitación, programas de mentoría, posibilidades de promoción y desarrollo de habilidades.

Equilibrio entre el trabajo y la vida personal: un balance saludable entre el trabajo y la vida personal es esencial para la satisfacción y el bienestar. Las políticas de flexibilidad laboral, tiempo libre remunerado y programas de bienestar pueden mejorar la experiencia del empleado.

Reconocimiento y recompensas: los trabajadores aprecian el reconocimiento por su arduo trabajo y contribuciones. Las recompensas pueden ser tanto tangibles (aumentos salariales y bonificaciones), como intangibles (elogios públicos y oportunidades de desarrollo).

Ambiente físico y recursos: un entorno de trabajo seguro, cómodo y equipado con las herramientas y recursos necesarios para realizar el trabajo de manera eficiente puede tener un impacto positivo en la experiencia del empleado.

Por qué es importante la experiencia del empleado

Una experiencia del empleado positiva no solo beneficia a los colaboradores, sino también a la organización en su conjunto. Los trabajadores satisfechos tienden a ser más comprometidos, productivos y propensos a permanecer en la organización a largo plazo.

Sin ir más lejos, con una buena experiencia del empleado, se consiguen los siguientes beneficios:

Mayor satisfacción laboral: si los empleados tienen una experiencia positiva en el trabajo, se sienten más satisfechos. Esto se traduce en una actitud más positiva, mayor motivación y un mayor compromiso con la organización.

Mejor retención de talento: los trabajadores tienden a permanecer más tiempo en la organización. Una buena experiencia del empleado puede ayudar a reducir la rotación de personal y la necesidad de contratar y capacitar de forma constante nuevos colaboradores.

Aumento de la productividad: la satisfacción laboral y el compromiso están estrechamente vinculados con un mayor rendimiento laboral y dedicación a las tareas y objetivos organizacionales. De hecho, tal como señala Gallup , las empresas comprometidas mejoran en un 10% las valoraciones de sus clientes y alcanzan un 20% más en ventas.

Mejora de la imagen y reputación de la empresa: una buena experiencia del empleado puede fortalecer la imagen y reputación de la empresa. Y es que, de acuerdo con la fuente ya mencionada, los trabajadores comprometidos tienen 23 veces más probabilidades de convertirse en embajadores de marca y recomendar su compañía como un buen lugar para trabajar.

Atracción de talento de calidad: los profesionales altamente calificados buscan organizaciones que ofrezcan una buena experiencia del empleado, lo que puede dar a la organización una ventaja competitiva en el mercado laboral.

Mejor clima laboral y relaciones interpersonales: una buena experiencia del empleado contribuye a un clima laboral positivo, donde los profesionales se sienten más felices y satisfechos y donde hay buenas relaciones interpersonales, colaboración y apoyo mutuo.

Mayor compromiso y lealtad: los trabajadores están más comprometidos con los objetivos y valores de la organización. También, son más leales y, por tanto, existe un menor riesgo de fuga de talento.

Mejor atención al cliente: una buena experiencia del empleado tiene un impacto directo en la experiencia del cliente. En este sentido, el 85% de los encuestados afirma que estos tienen más probabilidades de brindar un excelente servicio al cliente, según un estudio realizado por IDC .

¿Cómo lograr una buena experiencia del empleado?

Para conseguir una buena experiencia del empleado, es importante implementar una serie de estrategias y prácticas que se centren en fomentar su bienestar y satisfacción. Entre las más importantes, destacamos:

Cultivar una cultura positiva: hay que fomentar una cultura empresarial que valore el respeto, la colaboración, la transparencia y la comunicación abierta, además de promover un ambiente de trabajo inclusivo donde los empleados se sientan valorados y puedan expresar sus ideas y preocupaciones.

Establecer canales de comunicación efectivos: los empleados deben poder expresar sus opiniones, sugerencias y preocupaciones. Asimismo, se debe fomentar la retroalimentación regular y constructiva, mejorando las condiciones laborales y la satisfacción de los empleados.

Brindar oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional: esto puede incluir programas de capacitación, mentoría, asignación de proyectos desafiantes y promoción interna. El desarrollo profesional ayuda a los empleados a sentirse valorados y comprometidos con su crecimiento en la organización.

Apostar por la conciliación: fomentar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, ofrecer opciones de horarios flexibles o la posibilidad de trabajar desde casa e incluir políticas de licencias remuneradas. Esto permite a los empleados gestionar sus responsabilidades personales y laborales de manera equilibrada.

Implementar programas de reconocimiento y recompensas para destacar y valorar los logros y contribuciones: pueden ser reconocimientos formales, elogios públicos, bonificaciones o programas de incentivos. El reconocimiento muestra a los empleados que se aprecia su trabajo y contribuye al éxito de la organización.

Crear un entorno de trabajo seguro, cómodo y bien equipado: se debe proporcionar a los empleados las herramientas y recursos necesarios para realizar su trabajo de manera eficiente. Esto incluye tecnología actualizada, equipos ergonómicos y espacios adecuados para el descanso y la colaboración.

Implementar programas de bienestar que promuevan la salud física y mental de los empleados: pueden incluir actividades deportivas, programas de mindfulness, asesoramiento y servicios de apoyo. El bienestar de los trabajadores es fundamental para una experiencia del empleado positiva en el trabajo.

Fomentar la participación de los empleados en la toma de decisiones y la resolución de problemas: se debe solicitar su opinión en asuntos relevantes y darles la oportunidad de contribuir de manera activa en el desarrollo de la organización. Esto les brinda un sentido de pertenencia y empoderamiento.

Cómo la tecnología contribuye a mejorar la experiencia de empleado

La tecnología desempeña un papel crucial en la mejora de la experiencia del empleado en el lugar de trabajo:

Comunicación efectiva: las herramientas de comunicación en línea , como el correo electrónico, las aplicaciones de mensajería instantánea y las plataformas de colaboración en equipo, facilitan la comunicación rápida y eficiente entre los empleados y los equipos de trabajo. Esto mejora la colaboración, la coordinación y la resolución de problemas, lo que, a su vez, fortalece la experiencia del empleado.

Slack ofrece canales de comunicación en tiempo real que permiten a los empleados colaborar y comunicarse de la manera más eficiente. Además, pueden crear canales temáticos para proyectos, equipos o áreas específicas.

Flexibilidad y trabajo remoto: la tecnología permite trabajar de forma remota y tener horarios de trabajo flexibles. Las herramientas de videoconferencia, el acceso a documentos y aplicaciones en la nube, y las soluciones de gestión de tareas y proyectos permiten a los empleados colaborar y completar sus tareas desde cualquier ubicación. Esto les proporciona una mayor autonomía y equilibrio entre el trabajo y la vida personal , mejorando así su experiencia laboral.

Acceso a la información y recursos: los sistemas de gestión de conocimiento, las intranets corporativas y las bases de datos en línea brindan a los empleados acceso fácil a la información, políticas, procedimientos y recursos necesarios para realizar su trabajo de manera efectiva. Esto evita la frustración y el tiempo perdido buscando información.

Con Slack, los equipos pueden compartir archivos, documentos y enlaces en los canales. Además, facilita la búsqueda y recuperación de información, ya que es posible acceder rápidamente a conversaciones anteriores, archivos compartidos y documentos importantes a través de su función de búsqueda. Asimismo, Slack integra otras herramientas populares, como Google Drive y Trello, lo que permite una mayor productividad y eficiencia en el trabajo colaborativo.

Capacitación y desarrollo: las plataformas de aprendizaje en línea, los cursos virtuales y las herramientas de capacitación digital permiten a los empleados acceder a recursos de aprendizaje de manera conveniente y personalizada . Esto promueve su desarrollo profesional, mejora sus habilidades y aumenta su satisfacción en el trabajo.

Experiencia del empleado digitalizada: las organizaciones cada vez utilizan más soluciones de recursos humanos basadas en tecnología para mejorar la experiencia del empleado. Esto incluye sistemas de gestión de talento, plataformas de autoservicio para la administración de beneficios y nóminas , y aplicaciones móviles para acceder a información y ejecutar transacciones relacionadas con el empleo. Estas soluciones digitales agilizan los procesos administrativos y brindan a los empleados una experiencia más fluida y conveniente.

Con Slack, los empleados pueden participar en canales de interés común, compartir noticias y logros o mantener conversaciones informales . Esto promueve un sentido de pertenencia y conectividad entre los trabajadores, incluso en entornos de trabajo remoto o distribuido.

Como puedes ver, la tecnología tiene el potencial de transformar de manera positiva la experiencia del empleado, y Slack, como plataforma integral de comunicación y colaboración, promueve una sensación de pertenencia y comunidad al mejorar la comunicación, la coordinación y la cohesión del equipo.