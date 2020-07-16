Slack a escala: impacto profundo con herramientas de administrador

Mientras las organizaciones trataban de reorganizarse con el teletrabajo, los administradores de Slack transformaron Slack en una oficina virtual prácticamente de la noche a la mañana. Ahora, además de gestionar la transición al trabajo a distancia, los administradores de Slack lideran los principales cambios de toda la organización, del correo electrónico a la mensajería basada en canales, para más de 122 000 clientes de Slack. Ofrecen asistencia a los empleados de manera ininterrumpida mientras mantienen sus empresas en marcha de forma segura y sin problemas. Esto no es tarea fácil, sobre todo a medida que esas organizaciones crecen.

Administradores: sois una pieza fundamental en nuestra misión de mejorar la vida laboral de las personas. Para apoyar vuestros esfuerzos, hemos simplificado el proceso de la siguiente manera:

Análisis y aumento de la interacción del equipo con Slack

Impulso de la adopción de aplicaciones de calendario a escala

Gestión de la empresa con facilidad

Análisis y aumento de la interacción del equipo con Slack

Cuando los administradores ayudan a sus equipos a pasar los anuncios y las operaciones diarias de bandejas de entrada aisladas a canales de Slack, todos pueden obtener el contexto, mantenerse en sintonía con los demás y sacar adelante el trabajo más rápidamente. Ahora, los administradores pueden conocer e impulsar este cambio de nuevas formas mediante la conversión de los datos de interacción de Slack en información procesable.

¿Los equipos que teletrabajan están involucrados? ¿Leen los anuncios importantes del equipo de comunicaciones internas? Con la actividad de los mensajes (disponible en los planes Plus y Enterprise Grid), se obtienen datos precisos sobre el alcance, el impacto y la interacción con los mensajes de Slack, lo que convierte a los administradores en una figura clave para los ejecutivos y los equipos de comunicaciones internas.

[simplequote source="Jay Cuthrell" source_title="técnico de ingeniería en Dell”]“Mientras que la extracción de métricas de correo electrónico es engorrosa y propensa a errores, Slack ofrece información apta para los indicadores clave de rendimiento en tiempo real y sobre la marcha. Cuando compartimos información esencial mediante el uso de Slack, sabemos exactamente el momento en que todo el equipo ha recibido y comprendido el mensaje”.[/simplequote]

En los mensajes de los canales abiertos con más de 50 miembros, los administradores y propietarios pueden ver lo siguiente:

Alcance e interacción a lo largo del tiempo

Desglose de los dispositivos donde los usuarios suelen ver primero las notas

Principales respuestas por el número de reacciones

Espectadores por departamento, si están disponibles a través de SCIM

También vamos a lanzar un nuevo conjunto de API de análisis (disponible para los planes Enterprise Grid) que integra los datos de interacción de Slack con las herramientas de generación de informes empresariales. Estas API permiten a los administradores incorporar los datos de uso de Slack en sus paneles, por lo que resulta muy fácil analizar la interacción con Slack en función de los indicadores clave de rendimiento que le interesan a su organización.

Los administradores pueden utilizar estas nuevas API para lo siguiente:

Realizar un seguimiento de toda la interacción con el software en un solo lugar.

Automatizar las tareas periódicas de generación de informes.

Comparar la interacción con Slack con otras herramientas.

Impulso de la adopción de aplicaciones de calendario a escala

La integración de las herramientas de productividad de toda la empresa con Slack es una de las acciones más importantes que un administrador puede llevar a cabo, ya que ayuda a la organización a obtener más valor de sus inversiones en software. Más de 150 000 equipos, por ejemplo, ya han integrado sus aplicaciones de calendario con Slack. Estas aplicaciones reducen el tiempo que los usuarios dedican a pasar de una pestaña a otra al hacer que se pueda acceder a estas herramientas cotidianas en Slack, donde ya trabajan.

Las aplicaciones de Google Calendar y calendario de Outlook para Slack incorporan las invitaciones a reuniones y la planificación de los usuarios en Slack para estar al tanto de la programación con facilidad. Los usuarios reciben un aviso cuando una reunión está a punto de comenzar y pueden unirse a las teleconferencias con un solo clic, sin necesidad de buscar enlaces.

Ahora, los administradores pueden aumentar la adopción de estas aplicaciones a un ritmo mayor. En lugar de pedir a cada empleado que autentique su cuenta, los administradores pueden autorizar automáticamente las aplicaciones de calendario (disponibles para todos los planes) en la empresa en unos pocos pasos.

Con este enfoque descendente, los administradores pueden aumentar la productividad en toda la organización. De hecho, SoFi, una empresa de finanzas personales en línea con más de 1500 empleados, experimentó un incremento del 790 % en los usuarios semanales de Google Calendar después de utilizar la autenticación de dominio para configurar automáticamente las aplicaciones de calendario.

Gestión de la empresa con facilidad

[simplequote source="Jared Bertrand" source_title="responsable principal de gestión de identidades y acceso en SoFi”]“Formar a los equipos sobre cómo se usa una nueva función puede llevar semanas, pero pudimos incorporar a miles de empleados a la aplicación de Google Calendar en cuestión de minutos. Esta rapidez de impacto se traduce en un menor esfuerzo por nuestra parte y en un mayor valor para nuestros usuarios”.[/simplequote]

Presentamos mejoras que te ayudan a abordar las tareas administrativas manuales más rápidamente, para que puedas centrar tus esfuerzos en las iniciativas de la empresa que optimicen el trabajo del equipo en Slack.

Esto empieza con la gestión de canales centralizada (disponible en los planes Enterprise Grid), una forma elegante de decir que los administradores tendrán un panel principal para ver y gestionar los canales de su organización. Basta con unos pocos clics en el panel para cambiar un nombre, archivar, editar permisos y mucho más.

Mientras que la incorporación es una experiencia única para la mayoría de los empleados, los administradores de Slack se involucran en el proceso todos los días. Ahora, los administradores pueden añadir automáticamente empleados a los canales pertinentes (disponible en los planes Enterprise Grid) según su departamento. Al vincular la suscripción del canal con los grupos de proveedores de identidad (IDP), se invitará inmediatamente a un nuevo empleado de marketing, por ejemplo, a los canales predeterminados, como #equipo-marketing , #anuncios-marca y #redes-sociales .

Siempre trabajamos en la forma de facilitar a los administradores la implementación y la gestión de Slack a la escala de su organización actual y el tamaño que alcanzará en los próximos años. Si quieres asegurarte de que tu equipo pueda aprovechar todas estas mejoras, visita nuestro Centro de Ayuda para obtener instrucciones sobre la creación de canales de anuncios y api.slack.com para acceder a las guías de nuestras API.

La siguiente información está destinada SOLO PARA FINES INFORMATIVOS y no representa un compromiso vinculante. No te bases en la siguiente información a la hora de tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier producto, función o funcionalidad siguen estando a la entera discreción de Slack y están sujetos a cambios.