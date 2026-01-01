Los más de 1200 empleados de Flatiron construyen conexiones más fuertes con Atlas de Slack

Flatiron Health cree que aprender de la experiencia de cada paciente con cáncer es fundamental para mejorar su tratamiento y avanzar en la investigación. Fundada en 2012, la empresa de tecnología de la salud colabora estrechamente con cientos de centros oncológicos de todo el país y tiene más de tres millones de registros de pacientes disponibles para la investigación. “Estamos transformando la forma en que se trata e investiga el cáncer”, dice Emily Guerin, directora de comunicaciones de Flatiron.

Guerin respalda la colaboración entre los más de 1200 empleados a tiempo completo de Flatiron, desde ingenieros de software y bioestadísticos hasta profesionales de la salud y científicos de datos. Slack ha sido una plataforma fundamental para reunir a los equipos, ya sea para tareas diarias o colaboración multidisciplinaria. “Slack es fundamental para nuestra forma de trabajar y comunicarnos”, dice Guerin.

El rápido cambio al trabajo a distancia durante la era temprana de la pandemia aceleró los esfuerzos de Flatiron para crear un entorno de trabajo híbrido exitoso y comprometido. “Era el momento oportuno… para crear un directorio completo de la empresa que conectara a las personas en el trabajo y socialmente”, dice.

Los perfiles de usuario altamente detallados de Atlas de Slack proporcionan a los empleados el contexto necesario sobre sus compañeros de equipo, directamente desde Slack. “Slack y Atlas ayudan a las personas a trabajar mejor, incluso cuando no pueden estar físicamente reunidas” dice Ted Zagat, director sénior de gestión de productos de Slack. “En las grandes organizaciones con más de 1000 empleados, las personas no pueden conocer a la gran mayoría de sus compañeros, por lo que anhelan un contexto adicional mientras navegan por sus organizaciones”.

Flatiron ahora utiliza Atlas de Slack para proporcionar a los empleados datos de fácil acceso cuando los necesitan y fomentar la conectividad desde cualquier lugar. “La implementación de Atlas en nuestro espacio de trabajo existente fue muy fluida y sencilla”, dice Guerin.

Desbloquear el éxito de los empleados desde el primer día

La incorporación a distancia puede ser un desafío, especialmente para aquellas personas acostumbradas a trabajar en una oficina física. Pero la incorporación de Atlas de Slack ha sido una herramienta útil para facilitar la sincronización entre los nuevos empleados y sus equipos.

“Atlas de Slack ha sido una de las nuevas funciones que hemos implementado para ayudar a nuestros nuevos empleados a distancia a adaptarse más fácilmente, ya que pueden hacer referencia sin problema a personas y estructuras organizativas y líneas de informes”, dice Guerin. “Obtienen la información que necesitan a medida que conocen a nuevas personas”.

Los perfiles de Atlas de Slack combinan datos de sistemas empresariales y usuarios para proporcionar una vista integral de quiénes son todos y qué hacen. Esto incluye cómo pronunciar el nombre de alguien, los pronombres preferidos y las relaciones adicionales conectadas a la persona, como asistentes y mentores o aprendices.

Con esta información al alcance de la mano, los compañeros de equipo pueden construir relaciones significativas sin cambiar de contexto, lo que les permite hacer su mejor trabajo. Incluso pueden acceder a Atlas de Slack en la aplicación para celulares de Slack para mantenerse en contacto mientras están en movimiento.

“Estos usuarios empresariales son exactamente la razón por la que desarrollamos Slack Atlas”, dice Zagat. “No se trata solo de crear un perfil mejor. Estamos fundamentalmente reimaginando la forma en que las personas se entienden e interactúan entre sí”.

Seguridad de nivel empresarial totalmente personalizable

Para mantener los datos seguros, Atlas de Slack se beneficia de los sólidos controles de seguridad y administrativos de Slack. “Los clientes elegibles simplemente envían datos de empleados a Slack a través de su proveedor de identidad, como Okta o Azure”, dice Zagat. “Su administrador decide qué funciones aprovechar y qué control dar a sus empleados”.

Centralizar todos los datos, personas y herramientas críticas para la misión en Slack brinda a sus equipos un destino seguro para todo lo que necesitan con el fin de trabajar de manera más inteligente, juntos.

“Como empleado, cuantas menos plataformas tengas que navegar, mejor”, dice Guerin. “Quería algo integrado en una plataforma con la que ya estuviéramos familiarizados y que utilizáramos la mayor parte del día, y Slack fue la respuesta”.

Una ventaja de usar Atlas de Slack es que sus herramientas administrativas brindan soporte para ofrecer una experiencia personalizable y segura para los usuarios. Los administradores tienen un control detallado sobre los campos de perfil que los usuarios ven, ya sea que el usuario edite esos campos o se autocompleten.

“Hemos visto por experiencia que cada organización quiere compartir contenido de perfil que refleje sus normas organizativas únicas”, dice Zagat. “Así que hemos construido Atlas de Slack con la flexibilidad necesaria para adaptarse a esas necesidades”.

Aspectos fundamentales de Atlas de Slack Los perfiles de usuario completos de Atlas de Slack proporcionan un contexto de gran valor que facilita el aumento de la productividad del equipo y conexiones más rápidas. Así es como funciona: Crea confianza y trabaja más rápido . Desde mostrar las afiliaciones y habilidades de los usuarios hasta un organigrama dinámico e interactivo, los compañeros de equipo están informados sobre quién está al otro lado de sus relaciones laborales.

Administración de los perfiles a escala empresarial . Los sistemas empresariales, incluidos los sistemas de información de recursos humanos (HRIS, por sus siglas en inglés), rellenan la información clave del perfil a través de System for Cross Identity Management (SCIM) para garantizar que los perfiles de los empleados se mantienen precisos y actualizados. Los administradores también pueden permitir que los empleados personalicen cierta información del perfil.

El contexto adecuado al alcance de la mano . La información del perfil que se puede buscar y un organigrama dinámico están al alcance de un clic. Las personas pueden descubrir fácilmente a los compañeros con los que necesitan colaborar, directamente desde Slack.

Un perfil organizacional completo . Los usuarios de Slack pueden ver la información de perfil de cualquier persona en su organización, incluso de aquellos que aún no usan Slack. Visita nuestra página de Atlas de Slack para obtener más detalles e información sobre cómo usarlo en tu organización.

La sincronización de datos de perfil se adapta al crecimiento del negocio

Cuando no se puede pasar por el escritorio de un compañero o dar a los recién contratados un recorrido por la oficina, una base de datos viva de información relevante no tiene precio.

“El cambio al trabajo híbrido puso de manifiesto algunas de nuestras brechas de comunicación”, dice Guerin. “Para satisfacer las necesidades de una organización global y cada vez más matricial, tuvimos que introducir formas más sencillas para que la gente se conectara y colaborara”.

A medida que Flatiron crece y sus equipos evolucionan, Atlas de Slack sigue siendo un recurso clave para comprender la estructura organizativa y las relaciones de informes. Armados con el contexto adecuado, los compañeros de equipo pueden aumentar la productividad y encontrar soluciones más rápido en Slack.