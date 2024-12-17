Slack para ventas: cuatro formas de acelerar las negociaciones

La eficiencia y la colaboración de los equipos de ventas se han vuelto aún más cruciales ahora que los equipos trabajan en diferentes horarios y los entornos económicos varían constantemente. Si se usa Slack para minimizar el cambio entre plataformas y para aumentar la colaboración entre equipos, se obtienen los siguientes resultados:

Un 27 % más de negociaciones cerradas y

un 26 % más de productividad

Colabora en una negociación

Cómo usar Slack para colaborar internamente de manera eficiente en oportunidades/negociaciones

Canales

Migra a los canales de Slack para reducir el volumen de correos electrónicos necesarios entre equipos internos multidisciplinarios. Al permitir que varias personas colaboren de inmediato en una cuenta o tarea, lograrás un proceso de ventas más eficiente, reducirás la carga administrativa y podrás centrarte en hacer nuevos negocios.

Ejemplos de canales:

#cuenta: canales para fijar con un pin documentos importantes, planificar estrategias, ver métricas de rendimiento, supervisar noticias comerciales de los clientes y mantener un registro histórico de la actividad de la cuenta

#equipo: canales para colaborar con el grupo adecuado de colegas

#ventas: canal para celebrar logros y compartir conocimientos

#anuncios: canales específicos de un departamento o ubicación, con usuarios seleccionados capaces de publicar

#externo: canal con clientes potenciales y clientes. Muéstrales de primera mano los beneficios de trabajar en Slack e inculca buenas prácticas laborales para el futuro

#asistencia-negociación para centralizar las negociaciones contractuales y legales con la administración, el departamento legal y de finanzas

#nuevos-empleados , agregados como invitados monocanal antes de su fecha de inicio: conoce a tus compañeros de trabajo, haz preguntas y familiarízate con el funcionamiento de tu empresa en Slack

#ayuda- y #porfa- para solicitar asistencia en el avance y cierre de negociaciones

#comentarios: canales para ser la voz de tu cliente y fomentar la colaboración entre equipos

#conocimiento e #inteligencia-competitiva: canales para estar al tanto de la situación del panorama competitivo

Organiza los canales por equipo (#equipo-ventas), proyectos y cuentas (#cuenta-café-tisquesusa), región (#ventas-emea) y función (#notificaciones-salesforce o #anuncios-ventas) para mantener ordenadas las conversaciones. Comienza con unos pocos y agrega más con el tiempo.

Nombra los canales con patrones predecibles para que sea fácil encontrarlos, como en un índice. ¡Los prefijos son muy útiles! Piensa en nombres como #anunciar-ventas o #proy-T4-sprint .

Mantén las conversaciones bajo control al agregar los canales importantes a favoritos. Así, se fijarán con un pin a la parte superior de la barra lateral. También es útil fijar con un pin archivos y recursos esenciales para brindar a los representantes de ventas toda la información que necesitan para cerrar la negociación

6089765355827 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech 2 quarterly-planning support-triage ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Shruti Vasa Lee Hao acct-midtech Account channel for the MidTech Corp Opportunity 3 DocuSign Google Drive Zoom Google Calendar APP 5 minutes until next event Demo with Acme Corp When: Tuesday, December 17, 2024 at 10:30 AM to 11:30 AM Where: UX Room, 4th Floor Guests: Zoe Maxwell, Arcadio Buendía & 3 more Join Zoom meeting Zoe Maxwell Heads-up before our meeting with Sam and Alexa - they're interested in demoing the new feature and also wanted to see the product roadmap 1 Matt Brewer Have they mentioned anything about a timeline for migration? If so, let's put it in the Canvas 1 1 2 replies Last reply today at 10:58 AM

Cómo crear un canal

Informa a los equipos de ventas sobre los nuevos prospectos

Mitiga las demoras al recibir nuevos prospectos y compartirlos con los administradores de cuentas. Envía nuevos prospectos a un canal de prospectos de ventas dedicado y notifica al personal de ventas pertinente. Esta integración, en promedio, se traduce en un tiempo de respuesta a los prospectos de ventas un 21 % más rápido.

6107822692945 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads 1 ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Shruti Vasa Lee Hao sales-new-leads New leads - assigned by territory 45 Zapier Asana Zapier APP New Lead: East West Company is interested in demoing. Assigned to Harry Boone 1 1 2 replies Last reply today at 10:59 AM Zapier APP New lead: Magellan Inc. is interested in demoing. Assigned to Zoe Maxwell 1 1 reply Last reply today at 11:55 AM

Intégralos con tu CRM (Gestión de relación con los clientes, por sus siglas en inglés) para permitir que los prospectos se compartan en Slack.

Actualiza detalles de las oportunidades en tiempo real

Integra el software CRM con Slack para registrar actualizaciones de oportunidades directamente desde Slack. Los equipos de ventas pueden actualizar las oportunidades en cualquier momento y lugar. Al integrar tu CRM, tu equipo logrará, en promedio:

Un aumento del 27 % en la tasa de ganancias*

Un aumento del 26 % en la productividad de ventas*

* Fuente: métricas de satisfacción del cliente del año fiscal 2023, Salesforce, encuesta a 115-755 usuarios de Slack y Salesforce, julio de 2022

Aprobación de negociaciones

El equipo de ventas puede trabajar directamente con la administración, el departamento legal y el de finanzas para centralizar las negociaciones contractuales y legales dentro de un canal privado.

Las solicitudes de asistencia para negociaciones pueden automatizarse mediante el Generador de flujos de trabajo al estandarizar un conjunto de campos requeridos y detalles sobre la solicitud de cuenta, para evitar intercambios innecesarios.

Colabora en presentaciones

Usa la integración de Google Drive o OneDrive/SharePoint para colaborar en presentaciones y documentos

Colabora en contenido de ventas clave

Recibe notificaciones en Slack cuando un compañero de equipo agrega un comentario a un documento compartido.

6080722337031 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang 2 Shruti Vasa Lee Hao acct-midtech Account channel for Midtech Opportunity 5 Google Drive Google Calendar Google Drive APP Lisa Zhang requested to view Midtech Demo Deck Grant access Zoe Maxwell Lisa Zhang Thank you for adding that slide on integrations! 1 Zoe Maxwell Sara Parras Could you take a look at the deck before our demo tomorrow? 1 2 replies Last reply today at 11:20 AM

Cómo instalar integraciones de Google Drive y OneDrive/Sharepoint.

Envía correos electrónicos a canales

Con el complemento de Slack para Gmail o Outlook, puedes evitar largos hilos de correo electrónico al enviar el correo recibido al canal de la cuenta.

+ Configura alertas automáticas (desde un sitio web de noticias) en el canal de la cuenta

Sugerencia: fija con un pin documentos importantes en el canal

Cómo instalar integraciones de Gmail o Outlook.

Para obtener inspiración: cómo colaboramos en una negociación en Slack

Nuestros equipos desarrollaron varios bots personalizados para apoyar a nuestra organización de ventas en Slack.

Crea presentaciones más rápido

Bot Midas Touch

Ayuda a los equipos de ventas a preparar presentaciones personalizadas en cuestión de minutos (a través de la conexión a nuestro CRM, base de datos o plantillas)

Alerta de señales de compra

Señales de Midas

Alerta al equipo de cuentas (a través del canal de la cuenta) sobre señales de compra (por ejemplo, un prospecto que asiste a un evento).

Simplificación del proceso de aprobación

Bot de aprobación

Plantilla de propuesta de negociación enviada a tu canal de solicitudes de asistencia para negociaciones de Slack

Trabaja en la organización de ventas

Reúne a la organización de ventas, incluidas ventas, desarrollo de negocios y operaciones de ventas

Incorporación de nuevos empleados

Los nuevos empleados pueden recibir comunicaciones de incorporación de forma gradual y encontrar todos los recursos que necesitan para comenzar con éxito a través de una potente búsqueda global. Los nuevos miembros del equipo que se incorporen rápidamente reducirán su tiempo de productividad y facilitarán de manera más efectiva las transiciones de cuentas.

Los canales para nuevos empleados crean un espacio exclusivo para hacer preguntas y compartir experiencias.

Los administradores pueden usar canales de incorporación para realizar un seguimiento de las tareas de incorporación.

Los representantes pueden revisar los canales #cuentas para obtener información rápidamente sobre las cuentas que se les transfirieron.

Con el Generador de flujos de trabajo, puedes dar la bienvenida a los nuevos empleados con mensajes automáticos y organizar solicitudes de configuración o ayuda.

Anuncios de ventas

Un lugar sencillo con restricciones sobre quién puede publicar en él

Solo las personas con permisos para publicar en el canal #anuncios, como aquellas responsables del liderazgo de ventas, pueden publicar información importante para que los equipos la lean y reaccionen con emojis (reacción emoji).

Los equipos de ventas que se sienten comprometidos y respaldados informan mayores niveles de satisfacción laboral y productividad. Compartir anuncios en un solo lugar asegura que todos los reciban y fomenta la participación.

Los anuncios pueden incluir logros importantes, noticias de la empresa y capacitaciones o eventos próximos.

Las reacciones emoji pueden reconocer publicaciones importantes o celebrar logros.

Comunicación asincrónica

Comunícate con colegas que se encuentran en diferentes ubicaciones y zonas horarias

Ya sea que estés reuniendo socios y clientes para una colaboración en tiempo real o diseñando una presentación empresarial de forma asíncrona, Slack está para ayudarte.

Canvas: los ejecutivos de cuentas pueden registrar ideas y planes de acción en un documento que se conserva una vez finalizada la llamada y que puede compartirse con otros miembros del equipo que no pudieron participar de la reunión.

Clips: deja notas de voz o visuales de forma asíncrona para que tus compañeros las vean cuando vuelvan a conectarse.

Juntas: únete rápidamente a llamadas de audio o video en cualquier canal o mensaje para resolver problemas en unos pocos minutos en lugar de perder media hora explicándolos por escrito.

Crea canales de ayuda

Siempre debes saber dónde encontrar la información adecuada

Aprovecha tu red interna para hacer preguntas, obtener comentarios y recibir apoyo de tus colegas.

6092438871605 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang 2 Shruti Vasa Lee Hao sales-help FAQ for Sales & question swarming 78 Google Drive Polly Workday Pinned by you Harry Boone Does anyone have the help page on how to update opportunities on your phone? 1 1 2 replies Last reply today at 10:57 AM Arcadio Buendía Does anyone have experience with migrating a customer who has offices in multiple countries? 1 1 4 replies Last reply today at 10:59 AM A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes.

#revisión-cartera

Un canal privado entre el director, el administrador y el informante que se centra en lo siguiente:

Priorización y planificación (incluso puedes crear flujos de trabajo)

Obstáculos y riesgos

Comentarios sobre los logros y el rendimiento

Implementación

Revisión de la carga de trabajo

#Inteligencia-competitiva

Un lugar para compartir lo que está sucediendo en la vida de tus competidores.

Los equipos de ventas pueden publicar preguntas para el equipo encargado del posicionamiento o marketing de productos

Colaboración entre departamentos

Cómo usar Slack para colaborar de manera eficiente en una oportunidad o negociación importante

Coordínate con la estrategia de ventas

Agiliza las decisiones estratégicas y los procesos de planificación multifuncionales al permitir que todos los actores clave de ventas y finanzas colaboren en un canal.

Comentarios sobre el producto

Ayuda al equipo de productos al centralizar los comentarios o solicitudes de los clientes.

Crea canales en relación con la organización de productos, como #brechas-productos, #[customer]noticias, #comentarios-[features] y #sector-[retail], para centralizar información sobre clientes específicos, funciones del producto o sectores.

Anuncios de productos

Sigue al equipo de productos a través de anuncios sobre actualizaciones o nuevas funciones

Al igual que el canal de anuncios #ventas o #logro, tener canales como #[feat]-gtm , #lanzamiento , #hoja-de-ruta-de-productos , #lanzamiento-interno y #lanzamiento-menor junto con los equipos de productos y marketing ayudará a compartir información en toda la organización sobre los nuevos productos que se están lanzando.

Traspaso e incorporación de clientes

Los equipos de ventas y satisfacción del cliente crean una transición fluida para el cliente desde la etapa previa a la venta hasta la etapa posterior a esta.

El equipo de satisfacción del cliente revisa la información del cliente en el canal #cuenta y se comunica directamente con el equipo de ventas para crear traspasos fluidos.

Manejo de incidencias

Un lugar para que los equipos de ventas, satisfacción y asistencia estén informados sobre lo siguiente:

El momento en el que ocurre una incidencia

Su gravedad e impacto

Las acciones que se deben realizar

Los mensajes que se pueden compartir

El análisis de causa raíz (RCA, por sus siglas en inglés) que se puede compartir

Supervisa los tickets del equipo de asistencia

Para los equipos de ventas y satisfacción del cliente es importante supervisar lo que sucede con sus clientes.

Las integraciones pueden rastrear incidencias, solicitudes de capacitación o actualizaciones

6101202922882 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech support-triage sales-new-leads ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang 2 Shruti Vasa Lee Hao support-triage Support channel to triage customer cases 78 Google Drive Zendesk Salesforce Zendesk APP A ticket has been created by Lisa Zhang Ticket #2334 Unable to login Requester: Harry Boone Assignee: Customer Support Hi! Our team is unable to login today. Status: New | Today at 1:00PM 2 replies Last reply today at 10:00 AM Zendesk APP A ticket has been created by Lee Hao Ticket #2335 Cannot access on Explorer Requester: Matt Brewer Assignee: Customer Support I can't access my portal on MS Explorer. Status: New | Today at 1:00PM 1 Zendesk APP A ticket has been created by Shruti Vasa Ticket #2334 How can I get training? Requester: Lisa Dawson Assignee: Customer Support How can I request training? Status: New | Today at 1:00PM

Colaboración externa

Comunícate directamente con tus prospectos en Slack para responder preguntas y cerrar negociaciones más rápido

Slack Connect

Desarrolla las conversaciones con los clientes en los canales de Slack Connect al agregar a tus socios (administradores de cuentas, responsables de satisfacción del cliente y otros miembros del equipo que trabajarán en la cuenta) para que puedan debatir sobre las necesidades del cliente y las oportunidades de realizar renovaciones, actualizaciones y otras negociaciones. Esto no solo ayuda a mejorar la comunicación con los clientes, sino que, además, ayuda a fortalecer la confianza al obtener respuestas de clientes, proveedores y proveedores de servicios que son un 43 % más rápidas, según un análisis de IDC MarketScape de 2021. En conjunto, todo esto se traduce en un ciclo de negociación que avanza cuatro veces más rápido, gracias a Slack Connect.

Trabaja a través de los límites de la organización en canales externos y comparte un canal con hasta 20 organizaciones. Envía mensajes y archivos y crea observaciones colectivas.

Envía mensajes directos a cualquier persona, sea o no de tu organización, en tiempo real.

Extiende los beneficios de Slack a tus relaciones externas: canales, búsqueda, aplicaciones e integraciones.

¡Incluye a expertos en la materia de ambos lados!

Programa reuniones con clientes

Establece una reunión a través de la integración de calendario directamente desde Slack, en el menú de accesos directos.

Firma contratos

Usa la integración de Docusign o Hellosign para enviar, revisar y firmar contratos directamente desde Slack.

¿Te interesa obtener más información? Visita nuestro Centro de ayuda o asiste al seminario web.