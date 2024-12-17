Slack para equipos de ventas: cuatro formas de cerrar negociaciones más rápido

La eficiencia y la colaboración de los equipos de ventas se han vuelto aún más críticas con plantillas asíncronas y entornos económicos cambiantes. El uso de Slack para minimizar el cambio entre plataformas y aumentar la colaboración entre equipos se traduce en:
27 %
más de negociaciones cerradas
26 %
de mejora en la productividad
Colaboración en una negociación
Cómo utilizar Slack para colaborar internamente de forma eficaz en oportunidades/negociaciones
Canales
Reduce el volumen de correos electrónicos necesarios entre los equipos multidisciplinarios internos pasándote a los canales de Slack. Con la posibilidad de que varias personas colaboren de inmediato en una cuenta o tarea, crearás un proceso de ventas más eficaz y reducirás los gastos administrativos. En su lugar, podrás centrarte en conseguir nuevos negocios.
Ejemplos de canales:
- Canales #cuenta para fijar documentos importantes, planificar la estrategia, ver las métricas de rendimiento, supervisar las noticias comerciales de los clientes y mantener un registro histórico de la actividad de la cuenta.
- Canales #equipo para colaborar con el grupo de personas adecuado.
- Canal #ventas para celebrar los éxitos y compartir conocimientos.
- Canales #avisos específicos de un departamento o una ubicación, donde determinadas personas pueden publicar.
- Canal #externo con clientes potenciales y existentes: muestra de primera mano los beneficios de trabajar en Slack e inculca buenas formas de trabajo para el futuro.
- Canal #servicio-negociación para centralizar las negociaciones contractuales y jurídicas con la dirección, los servicios jurídicos y las finanzas.
- Canal #nuevas-contrataciones, añadido como invitados monocanal antes de su fecha de inicio: conoce a quienes trabajan contigo, haz preguntas y familiarízate con el funcionamiento de la empresa en Slack.
- Canales #ayuda- y #porfavor- para solicitar ayuda para avanzar y cerrar negociaciones.
- Canales #sugerencias para ser la voz de tu cliente y permitir la colaboración entre equipos.
- Canales #conocimientos e #inteligencia-competitiva para mantener el pulso del panorama competitivo.
Organiza los canales por equipos (#equipo-ventas), por proyectos y cuentas (#cuenta-teathyme), por región (#ventas-emea) y por función (#notificaciones-salesforce o #avisos-ventas) para mantener las conversaciones en torno a un tema común. Empieza por unos cuantos y ve añadiendo más con el tiempo.
- Pon nombres predecibles a los canales para que sean fáciles de buscar y encontrar, como si de un índice se tratara. Los prefijos ayudan. Piensa: #avisos-ventas o #proy-q4-sprint.
- No te pierdas ninguna conversación añadiendo a favoritos los canales más importantes para dejarlos fijados en la parte superior de tu barra lateral. También es útil fijar los archivos y recursos esenciales para dotar a los representantes de ventas de toda la información que necesitan para cerrar la negociación.
Alerta a los equipos de ventas sobre nuevos clientes potenciales
Reduce las demoras en la recepción de nuevos clientes potenciales y su distribución a los gestores de cuentas. Envía nuevos clientes potenciales a un canal para clientes potenciales específico y avisa a los vendedores pertinentes. De media, esta integración se traduce en un tiempo de respuesta a los clientes potenciales un 21 % más rápido.
Intégrate con tu CRM para permitir que los clientes potenciales se compartan en Slack.
Actualización de los detalles de la oportunidad en tiempo real
Integra CRM con Slack para registrar las actualizaciones de oportunidades directamente desde Slack. Los equipos de ventas pueden actualizar las oportunidades en cualquier momento y lugar. Al integrar tu CRM, el equipo conseguirá, de media:
- Un 27 % de aumento en la tasa de éxito*
- Un 26 % de aumento en la productividad de las ventas*
* Fuente: FY23 Customer Success Metrics, Salesforce, encuesta a 115-755 clientes de Slack y Salesforce, julio de 2022
Aprobación de negociaciones
El equipo de ventas puede trabajar directamente con la dirección, el departamento jurídico y el financiero para centralizar las negociaciones contractuales y legales dentro de un canal cerrado.
- Las solicitudes de asistencia de negociación pueden automatizarse mediante el creador de flujos de trabajo estandarizando un conjunto de campos obligatorios y detalles sobre la solicitud de cuenta para evitar idas y venidas innecesarias.
Colaboración en las presentaciones
Utiliza la integración de Google Drive o OneDrive/SharePoint para colaborar en presentaciones y documentos.
- Colabora en contenidos clave de ventas.
- Recibe notificaciones en Slack si alguien de tu equipo añade un comentario a un documento compartido.
Cómo se instalan las integraciones de Google Drive y OneDrive/Sharepoint.
Envío de correos electrónicos a los canales
Con el complemento de Slack para Gmail u Outlook, puedes evitar largas cadenas de mensajes de correo electrónico enviando los mensajes recibidos al canal de la cuenta.
+ Configurar la alerta automática (desde el sitio web de noticias) al canal de la cuenta
Sugerencia: fija los documentos importantes al canal
Cómo se instalan las integraciones de Gmail o Outlook.
Para inspirarse: cómo colaboramos en Slack en una negociación
Nuestros equipos han desarrollado varios bots personalizados para apoyar a nuestra organización de ventas en Slack.
Creación de presentaciones más rápido
Bot de Midas Touch
- Ayuda a los equipos de ventas a preparar presentaciones personalizadas en cuestión de minutos (a través de la conexión con nuestro CRM, base de datos y plantillas).
Alerta de señales de compra
Señales de Midas
- Alerta al equipo de cuentas (a través del canal de cuentas) de las señales de compra (por ejemplo, la asistencia de un cliente potencial a un evento).
Simplificación del proceso de aprobación
Bot de aprobación
- Plantilla de propuesta de negociación enviada a tu canal de solicitud de asistencia para acuerdos de Slack.
Trabajo en la organización de ventas
Reunir a la organización de ventas, incluidos los equipos de ventas, desarrollo de negocios y operaciones de ventas.
Incorporación de nuevos empleados
Los nuevos empleados pueden recibir comunicaciones de incorporación por fases y encontrar todos los recursos que necesitan para empezar a trabajar con éxito mediante una potente búsqueda global. Los nuevos miembros del equipo que se incorporen reducirán rápidamente el tiempo que pase hasta empezar a ser productivos y facilitarán con mayor eficacia las transiciones de cuentas.
- Los canales para nuevas contrataciones crean un espacio exclusivo para plantear preguntas y compartir experiencias.
- Los gestores pueden utilizar los canales de incorporación para realizar un seguimiento de las tareas de incorporación.
- Los representantes pueden revisar los canales #cuentas para conocer rápidamente las cuentas que se les han transferido.
- Con el creador de flujos de trabajo, puedes dar la bienvenida a los nuevos empleados con mensajes automáticos y organizar las solicitudes de configuración o ayuda.
Avisos de ventas
Un sencillo lugar con restricciones sobre quién puede publicar en él
Solo las personas con permisos de publicación para el canal #avisos, como los líderes de ventas, pueden publicar información importante para que los equipos la lean y reaccionen con emojis (reacji).
Los equipos de ventas que se sienten comprometidos y respaldados registran mayores niveles de satisfacción laboral y productividad. Compartir los avisos en un solo lugar garantiza que todo el mundo los reciba e impulsa el compromiso.
- Los avisos pueden incluir grandes logros, noticias de la empresa y próximos eventos o formación.
- Los reacjis pueden reconocer mensajes importantes o celebrar logros.
Comunicación asíncrona
Comunícate con tus compañeros de distintos lugares y zonas horarias
Ya sea que estés reuniendo socios y clientes para colaborar en tiempo real o diseñando una presentación de forma asíncrona, Slack estará ahí para ayudarte.
Canvas: los ejecutivos de cuentas pueden registrar ideas y planes de acción en un documento que perdurará aunque la llamada termine y que, además, se puede compartir con otros compañeros que no hayan podido acudir a una reunión.
Clips: graba notas de audio o vídeo de forma asíncrona para que tus compañeros puedan escucharlas o verlas cuando vuelvan a conectarse.
Juntas: organiza llamadas o videollamadas rápidamente en cualquier canal o mensaje y soluciona problemas en cuestión de minutos que, antes, tardarían media hora en explicarse y entenderse a través de mensajes de texto.
Creación de canales de ayuda
Conoce siempre dónde encontrar la información adecuada
Aprovecha tu red interna para hacer preguntas y obtener comentarios y apoyo de tus compañeros.
#revisión-cartera
Un canal cerrado entre director, gerente y empleado a cargo que se centra en:
- Priorización y planificación (incluso puedes crear flujos de trabajo)
- Obstáculos y riesgos
- Éxitos y comentarios sobre el rendimiento
- Canalización
- Control de la carga de trabajo
#Inteligencia-competitiva
Un lugar para compartir lo que ocurre en la vida de tus competidores.
- Los equipos de ventas pueden plantear preguntas al equipo encargado del posicionamiento o marketing del producto.
Colaboración interdepartamental
Cómo utilizar Slack para colaborar de forma eficaz en una gran oportunidad/negociación
Alineación de la estrategia de ventas
Acelera las decisiones de estrategia de ventas y los procesos de planificación interdisciplinares haciendo que todas las partes interesadas de ventas y finanzas colaboren en un canal.
Sugerencias sobre productos
Ayuda al equipo de producto centralizando las sugerencias o peticiones de los clientes.
- Crea canales en relación con la organización de productos, como #lagunas-producto, #[customer]-novedades, #sugerencias-[features] y #sector-[retail], para centralizar la información sobre clientes específicos, características del producto o sectores industriales.
Avisos de productos
Sigue al equipo de producto con avisos sobre actualizaciones o nuevas funciones.
- Al igual que el canal de avisos de #ventas o #logros, disponer de canales como #[feat]-gtm, #lanzamiento, #hojaderuta-producto, #lanzamiento-interno y #lanzamiento-menor con los equipos de producto y marketing ayudará a compartir en toda la organización los nuevos productos que se lancen.
Traspaso e incorporación de clientes
Los equipos de ventas y satisfacción del cliente crean una transición fluida para el cliente desde antes hasta después de la venta.
El equipo de satisfacción del cliente revisa la información de los clientes en el canal #cuenta y se comunica directamente con el equipo de ventas para crear traspasos fluidos.
Gestión de incidencias
Un lugar para que los equipos de ventas, satisfacción del cliente y asistencia se mantengan informados:
- Se está produciendo una incidencia
- Su gravedad e impacto
- Acciones que deben adoptarse
- Mensajes que se pueden compartir
- El RCA (análisis de la causa principal) que puede compartirse
Supervisión de las solicitudes del equipo de asistencia
Para los equipos de ventas y satisfacción del cliente es importante supervisar lo que ocurre con sus clientes.
- Las integraciones pueden rastrear incidencias, solicitudes de formación o actualizaciones.
Colaboración externa
Comunícate directamente con tus clientes potenciales en Slack para responder a sus preguntas y cerrar negociaciones más rápido.
Slack Connect
Desarrolla conversaciones con clientes en los canales de Slack Connect añadiendo a tus socios, jefes de cuenta, jefes del equipo de satisfacción del cliente y otros miembros del equipo que trabajarán en la cuenta. Así, podrán seguir debatiendo sobre las necesidades del cliente y las oportunidades de realizar renovaciones, mejoras y otras negociaciones. Esto no solo ayuda a mejorar la relación con los clientes, sino que aumenta la confianza, ya que las respuestas de clientes, proveedores y otras partes involucradas se obtienen un 43 % más rápido (de acuerdo con una evaluación de IDC MarketScape de 2021). Gracias a Slack Connect, el ciclo de negociación se multiplica por cuatro.
- Trabaja más allá de los límites orgánicos en canales externos y comparte un canal con hasta 20 organizaciones. Envía mensajes y archivos y genera opiniones colectivas.
- Envía mensajes directos a cualquier persona, dentro o fuera de tu organización, en tiempo real.
- Amplía las ventajas de Slack a tus relaciones externas: canales, búsqueda, aplicaciones e integraciones.
Conexión de expertos en la materia de ambas partes
Programación de reuniones con los clientes
Organiza una reunión a través de la integración del calendario directamente desde el menú de accesos directos de Slack.
Firma de contratos
Utiliza la integración de Docusign o Hellosign para enviar, revisar y firmar contratos directamente desde Slack.
¿Quieres saber más? Visita nuestro Centro de Ayuda o asiste a un webinario.
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