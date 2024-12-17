Slack para equipos de ventas: cuatro formas de cerrar negociaciones más rápido

La eficiencia y la colaboración de los equipos de ventas se han vuelto aún más críticas con plantillas asíncronas y entornos económicos cambiantes. El uso de Slack para minimizar el cambio entre plataformas y aumentar la colaboración entre equipos se traduce en:

27 % más de negociaciones cerradas

26 % de mejora en la productividad

Colaboración en una negociación

Cómo utilizar Slack para colaborar internamente de forma eficaz en oportunidades/negociaciones

Canales

Reduce el volumen de correos electrónicos necesarios entre los equipos multidisciplinarios internos pasándote a los canales de Slack. Con la posibilidad de que varias personas colaboren de inmediato en una cuenta o tarea, crearás un proceso de ventas más eficaz y reducirás los gastos administrativos. En su lugar, podrás centrarte en conseguir nuevos negocios.

Ejemplos de canales:

Canales #cuenta para fijar documentos importantes, planificar la estrategia, ver las métricas de rendimiento, supervisar las noticias comerciales de los clientes y mantener un registro histórico de la actividad de la cuenta.

Canales #equipo para colaborar con el grupo de personas adecuado.

Canal #ventas para celebrar los éxitos y compartir conocimientos.

Canales #avisos específicos de un departamento o una ubicación, donde determinadas personas pueden publicar.

Canal #externo con clientes potenciales y existentes: muestra de primera mano los beneficios de trabajar en Slack e inculca buenas formas de trabajo para el futuro.

Canal #servicio-negociación para centralizar las negociaciones contractuales y jurídicas con la dirección, los servicios jurídicos y las finanzas.

Canal #nuevas-contrataciones , añadido como invitados monocanal antes de su fecha de inicio: conoce a quienes trabajan contigo, haz preguntas y familiarízate con el funcionamiento de la empresa en Slack.

Canales #ayuda- y #porfavor- para solicitar ayuda para avanzar y cerrar negociaciones.

Canales #sugerencias para ser la voz de tu cliente y permitir la colaboración entre equipos.

Canales #conocimientos e #inteligencia-competitiva para mantener el pulso del panorama competitivo.

Organiza los canales por equipos (#equipo-ventas), por proyectos y cuentas (#cuenta-teathyme), por región (#ventas-emea) y por función (#notificaciones-salesforce o #avisos-ventas) para mantener las conversaciones en torno a un tema común. Empieza por unos cuantos y ve añadiendo más con el tiempo.

Pon nombres predecibles a los canales para que sean fáciles de buscar y encontrar, como si de un índice se tratara. Los prefijos ayudan. Piensa: #avisos-ventas o #proy-q4-sprint .

No te pierdas ninguna conversación añadiendo a favoritos los canales más importantes para dejarlos fijados en la parte superior de tu barra lateral. También es útil fijar los archivos y recursos esenciales para dotar a los representantes de ventas de toda la información que necesitan para cerrar la negociación.

6089765355827 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech 2 quarterly-planning support-triage ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Shruti Vasa Lee Hao acct-midtech Account channel for the MidTech Corp Opportunity 3 DocuSign Google Drive Zoom Google Calendar APP 5 minutes until next event Demo with Acme Corp When: Tuesday, December 17, 2024 at 10:30 AM to 11:30 AM Where: UX Room, 4th Floor Guests: Zoe Maxwell, Arcadio Buendía & 3 more Join Zoom meeting Zoe Maxwell Heads-up before our meeting with Sam and Alexa - they're interested in demoing the new feature and also wanted to see the product roadmap 1 Matt Brewer Have they mentioned anything about a timeline for migration? If so, let's put it in the Canvas 1 1 2 replies Last reply today at 10:58 AM

Cómo crear un canal

Alerta a los equipos de ventas sobre nuevos clientes potenciales

Reduce las demoras en la recepción de nuevos clientes potenciales y su distribución a los gestores de cuentas. Envía nuevos clientes potenciales a un canal para clientes potenciales específico y avisa a los vendedores pertinentes. De media, esta integración se traduce en un tiempo de respuesta a los clientes potenciales un 21 % más rápido.

6107822692945 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads 1 ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Shruti Vasa Lee Hao sales-new-leads New leads - assigned by territory 45 Zapier Asana Zapier APP New Lead: East West Company is interested in demoing. Assigned to Harry Boone 1 1 2 replies Last reply today at 10:59 AM Zapier APP New lead: Magellan Inc. is interested in demoing. Assigned to Zoe Maxwell 1 1 reply Last reply today at 11:55 AM

Intégrate con tu CRM para permitir que los clientes potenciales se compartan en Slack.

Actualización de los detalles de la oportunidad en tiempo real

Integra CRM con Slack para registrar las actualizaciones de oportunidades directamente desde Slack. Los equipos de ventas pueden actualizar las oportunidades en cualquier momento y lugar. Al integrar tu CRM, el equipo conseguirá, de media:

Un 27 % de aumento en la tasa de éxito*

Un 26 % de aumento en la productividad de las ventas*

* Fuente: FY23 Customer Success Metrics, Salesforce, encuesta a 115-755 clientes de Slack y Salesforce, julio de 2022

Aprobación de negociaciones

El equipo de ventas puede trabajar directamente con la dirección, el departamento jurídico y el financiero para centralizar las negociaciones contractuales y legales dentro de un canal cerrado.

Las solicitudes de asistencia de negociación pueden automatizarse mediante el creador de flujos de trabajo estandarizando un conjunto de campos obligatorios y detalles sobre la solicitud de cuenta para evitar idas y venidas innecesarias.

Colaboración en las presentaciones

Utiliza la integración de Google Drive o OneDrive/SharePoint para colaborar en presentaciones y documentos.

Colabora en contenidos clave de ventas.

Recibe notificaciones en Slack si alguien de tu equipo añade un comentario a un documento compartido.

6080722337031 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang 2 Shruti Vasa Lee Hao acct-midtech Account channel for Midtech Opportunity 5 Google Drive Google Calendar Google Drive APP Lisa Zhang requested to view Midtech Demo Deck Grant access Zoe Maxwell Lisa Zhang Thank you for adding that slide on integrations! 1 Zoe Maxwell Sara Parras Could you take a look at the deck before our demo tomorrow? 1 2 replies Last reply today at 11:20 AM

Cómo se instalan las integraciones de Google Drive y OneDrive/Sharepoint.

Envío de correos electrónicos a los canales

Con el complemento de Slack para Gmail u Outlook, puedes evitar largas cadenas de mensajes de correo electrónico enviando los mensajes recibidos al canal de la cuenta.

+ Configurar la alerta automática (desde el sitio web de noticias) al canal de la cuenta

Sugerencia: fija los documentos importantes al canal

Cómo se instalan las integraciones de Gmail o Outlook.

Para inspirarse: cómo colaboramos en Slack en una negociación

Nuestros equipos han desarrollado varios bots personalizados para apoyar a nuestra organización de ventas en Slack.

Creación de presentaciones más rápido

Bot de Midas Touch

Ayuda a los equipos de ventas a preparar presentaciones personalizadas en cuestión de minutos (a través de la conexión con nuestro CRM, base de datos y plantillas).

Alerta de señales de compra

Señales de Midas

Alerta al equipo de cuentas (a través del canal de cuentas) de las señales de compra (por ejemplo, la asistencia de un cliente potencial a un evento).

Simplificación del proceso de aprobación

Bot de aprobación

Plantilla de propuesta de negociación enviada a tu canal de solicitud de asistencia para acuerdos de Slack.

Trabajo en la organización de ventas

Reunir a la organización de ventas, incluidos los equipos de ventas, desarrollo de negocios y operaciones de ventas.

Incorporación de nuevos empleados

Los nuevos empleados pueden recibir comunicaciones de incorporación por fases y encontrar todos los recursos que necesitan para empezar a trabajar con éxito mediante una potente búsqueda global. Los nuevos miembros del equipo que se incorporen reducirán rápidamente el tiempo que pase hasta empezar a ser productivos y facilitarán con mayor eficacia las transiciones de cuentas.

Los canales para nuevas contrataciones crean un espacio exclusivo para plantear preguntas y compartir experiencias.

Los gestores pueden utilizar los canales de incorporación para realizar un seguimiento de las tareas de incorporación.

Los representantes pueden revisar los canales #cuentas para conocer rápidamente las cuentas que se les han transferido.

Con el creador de flujos de trabajo, puedes dar la bienvenida a los nuevos empleados con mensajes automáticos y organizar las solicitudes de configuración o ayuda.

Avisos de ventas

Un sencillo lugar con restricciones sobre quién puede publicar en él

Solo las personas con permisos de publicación para el canal #avisos, como los líderes de ventas, pueden publicar información importante para que los equipos la lean y reaccionen con emojis (reacji).

Los equipos de ventas que se sienten comprometidos y respaldados registran mayores niveles de satisfacción laboral y productividad. Compartir los avisos en un solo lugar garantiza que todo el mundo los reciba e impulsa el compromiso.

Los avisos pueden incluir grandes logros, noticias de la empresa y próximos eventos o formación.

Los reacjis pueden reconocer mensajes importantes o celebrar logros.

Comunicación asíncrona

Comunícate con tus compañeros de distintos lugares y zonas horarias

Ya sea que estés reuniendo socios y clientes para colaborar en tiempo real o diseñando una presentación de forma asíncrona, Slack estará ahí para ayudarte.

Canvas: los ejecutivos de cuentas pueden registrar ideas y planes de acción en un documento que perdurará aunque la llamada termine y que, además, se puede compartir con otros compañeros que no hayan podido acudir a una reunión.

Clips: graba notas de audio o vídeo de forma asíncrona para que tus compañeros puedan escucharlas o verlas cuando vuelvan a conectarse.

Juntas: organiza llamadas o videollamadas rápidamente en cualquier canal o mensaje y soluciona problemas en cuestión de minutos que, antes, tardarían media hora en explicarse y entenderse a través de mensajes de texto.

Creación de canales de ayuda

Conoce siempre dónde encontrar la información adecuada

Aprovecha tu red interna para hacer preguntas y obtener comentarios y apoyo de tus compañeros.

6092438871605 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang 2 Shruti Vasa Lee Hao sales-help FAQ for Sales & question swarming 78 Google Drive Polly Workday Pinned by you Harry Boone Does anyone have the help page on how to update opportunities on your phone? 1 1 2 replies Last reply today at 10:57 AM Arcadio Buendía Does anyone have experience with migrating a customer who has offices in multiple countries? 1 1 4 replies Last reply today at 10:59 AM A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes.

#revisión-cartera

Un canal cerrado entre director, gerente y empleado a cargo que se centra en:

Priorización y planificación (incluso puedes crear flujos de trabajo)

Obstáculos y riesgos

Éxitos y comentarios sobre el rendimiento

Canalización

Control de la carga de trabajo

#Inteligencia-competitiva

Un lugar para compartir lo que ocurre en la vida de tus competidores.

Los equipos de ventas pueden plantear preguntas al equipo encargado del posicionamiento o marketing del producto.

Colaboración interdepartamental

Cómo utilizar Slack para colaborar de forma eficaz en una gran oportunidad/negociación

Alineación de la estrategia de ventas

Acelera las decisiones de estrategia de ventas y los procesos de planificación interdisciplinares haciendo que todas las partes interesadas de ventas y finanzas colaboren en un canal.

Sugerencias sobre productos

Ayuda al equipo de producto centralizando las sugerencias o peticiones de los clientes.

Crea canales en relación con la organización de productos, como #lagunas-producto, #[customer]-novedades, #sugerencias-[features] y #sector-[retail], para centralizar la información sobre clientes específicos, características del producto o sectores industriales.

Avisos de productos

Sigue al equipo de producto con avisos sobre actualizaciones o nuevas funciones.

Al igual que el canal de avisos de #ventas o #logros, disponer de canales como #[feat]-gtm , #lanzamiento , #hojaderuta-producto , #lanzamiento-interno y #lanzamiento-menor con los equipos de producto y marketing ayudará a compartir en toda la organización los nuevos productos que se lancen.

Traspaso e incorporación de clientes

Los equipos de ventas y satisfacción del cliente crean una transición fluida para el cliente desde antes hasta después de la venta.

El equipo de satisfacción del cliente revisa la información de los clientes en el canal #cuenta y se comunica directamente con el equipo de ventas para crear traspasos fluidos.

Gestión de incidencias

Un lugar para que los equipos de ventas, satisfacción del cliente y asistencia se mantengan informados:

Se está produciendo una incidencia

Su gravedad e impacto

Acciones que deben adoptarse

Mensajes que se pueden compartir

El RCA (análisis de la causa principal) que puede compartirse

Supervisión de las solicitudes del equipo de asistencia

Para los equipos de ventas y satisfacción del cliente es importante supervisar lo que ocurre con sus clientes.

Las integraciones pueden rastrear incidencias, solicitudes de formación o actualizaciones.

6101202922882 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech support-triage sales-new-leads ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang 2 Shruti Vasa Lee Hao support-triage Support channel to triage customer cases 78 Google Drive Zendesk Salesforce Zendesk APP A ticket has been created by Lisa Zhang Ticket #2334 Unable to login Requester: Harry Boone Assignee: Customer Support Hi! Our team is unable to login today. Status: New | Today at 1:00PM 2 replies Last reply today at 10:00 AM Zendesk APP A ticket has been created by Lee Hao Ticket #2335 Cannot access on Explorer Requester: Matt Brewer Assignee: Customer Support I can't access my portal on MS Explorer. Status: New | Today at 1:00PM 1 Zendesk APP A ticket has been created by Shruti Vasa Ticket #2334 How can I get training? Requester: Lisa Dawson Assignee: Customer Support How can I request training? Status: New | Today at 1:00PM

Colaboración externa

Comunícate directamente con tus clientes potenciales en Slack para responder a sus preguntas y cerrar negociaciones más rápido.

Slack Connect

Desarrolla conversaciones con clientes en los canales de Slack Connect añadiendo a tus socios, jefes de cuenta, jefes del equipo de satisfacción del cliente y otros miembros del equipo que trabajarán en la cuenta. Así, podrán seguir debatiendo sobre las necesidades del cliente y las oportunidades de realizar renovaciones, mejoras y otras negociaciones. Esto no solo ayuda a mejorar la relación con los clientes, sino que aumenta la confianza, ya que las respuestas de clientes, proveedores y otras partes involucradas se obtienen un 43 % más rápido (de acuerdo con una evaluación de IDC MarketScape de 2021). Gracias a Slack Connect, el ciclo de negociación se multiplica por cuatro.

Trabaja más allá de los límites orgánicos en canales externos y comparte un canal con hasta 20 organizaciones. Envía mensajes y archivos y genera opiniones colectivas.

Envía mensajes directos a cualquier persona, dentro o fuera de tu organización, en tiempo real.

Amplía las ventajas de Slack a tus relaciones externas: canales, búsqueda, aplicaciones e integraciones.

Conexión de expertos en la materia de ambas partes

Programación de reuniones con los clientes

Organiza una reunión a través de la integración del calendario directamente desde el menú de accesos directos de Slack.

Firma de contratos

Utiliza la integración de Docusign o Hellosign para enviar, revisar y firmar contratos directamente desde Slack.

¿Quieres saber más? Visita nuestro Centro de Ayuda o asiste a un webinario.