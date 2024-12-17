Slack para vendas: quatro maneiras de fechar negócios mais rápido

A eficiência e a colaboração das equipes de vendas tornaram-se ainda mais essenciais com as forças de trabalho assíncronas e as mudanças no ambiente econômico. Usar o Slack para minimizar a alternância entre plataformas e aumentar a colaboração entre equipes resulta em:
27%
mais negócios fechados
26%
mais produtividade
Colaborar em um negócio
Como usar o Slack para colaborar internamente em oportunidades/negócios de forma eficaz
Canais
Com os canais do Slack, você reduz o volume de e-mails necessários entre as equipes multifuncionais internas. Com várias pessoas podendo colaborar imediatamente em uma conta ou tarefa, você criará um processo de vendas mais eficiente e reduzirá as despesas administrativas, além de poder se concentrar em fechar novos negócios.
Exemplos de canais:
- #conta são canais para fixar documentos importantes, planejar estratégias, ver métricas de desempenho, monitorar atualizações sobre os negócios dos clientes e manter um registro histórico da atividade da conta
- #equipe são canais para colaborar com o grupo certo de colegas
- #vendas é um canal para comemorar conquistas e compartilhar conhecimento
- #comunicados são canais específicos de um departamento ou um local, nos quais usuários selecionados podem fazer postagens
- #externo é um canal com clientes existentes e em potencial que mostra, em primeira mão, os benefícios de trabalhar no Slack e promove boas maneiras de trabalhar pensando no futuro
- #mesa-de-negócios é usado para centralizar as negociações contratuais e jurídicas com os setores administrativo, jurídico e financeiro
- #novas-contratações, adicionadas como convidados de canal único antes da data de início no trabalho: conheça seus colegas de equipe, faça perguntas e se familiarize com o modo como sua empresa trabalha no Slack
- #ajuda e #por-favor para solicitar suporte para avançar e fechar negócios
- #feedback são canais para dar voz aos seus clientes e permitir a colaboração entre equipes
- #conhecimento e #info-concorrentes são canais para se manter a par do cenário competitivo
Organize os canais por equipe (#equipe-vendas), projetos e contas (#conta-casa-do-chá), região (#vendas-emea) e função (#salesforce-notificações ou #comunicados-vendas) para manter o foco das conversas. Comece com alguns canais e adicione outros ao longo do tempo.
- Dê nomes previsíveis aos canais para que eles sejam fáceis de encontrar, como um índice. Os prefixos ajudam. Veja só: #comunicado-vendas ou #proj-4trim-sprint.
- Adicione os canais importantes aos favoritos para fixá-los na parte superior da barra lateral e acompanhar as conversas. Também é interessante fixar arquivos e recursos essenciais para que os representantes de vendas tenham todas as informações necessárias para fechar os negócios
Alertar as equipes de vendas sobre novos leads
Diminua os atrasos no recebimento de novos leads e no compartilhamento deles com gerentes de contas. Envie novos leads para um canal dedicado a leads de vendas e informe aos vendedores relevantes. Em média, essa integração resulta em 21% de redução no tempo de resposta a leads de vendas.
Faça a integração com o seu CRM para permitir que os leads sejam compartilhados no Slack.
Atualizar detalhes de oportunidades em tempo real
Faça a integração do CRM com o Slack para registrar as atualizações das oportunidades diretamente no Slack. As equipes de vendas podem atualizar as oportunidades a qualquer momento e de qualquer lugar. Fazendo a integração com o CRM, sua equipe obterá, em média:
- 27% de aumento médio na taxa de ganho*
- 26% de aumento médio na produtividade de vendas*
*Fonte: métricas de sucesso do cliente para o ano fiscal 2023, Salesforce, pesquisa com 115 a 755 usuários Slack e Salesforce, julho de 2022
Aprovação de negócios
A equipe de vendas pode trabalhar diretamente com os setores administrativo, jurídico e financeiro para centralizar as negociações contratuais e jurídicas em um canal privado.
- As solicitações de suporte ao negócio podem ser automatizadas com o Criador de fluxo de trabalho, padronizando um conjunto de campos obrigatórios e detalhes sobre a solicitação da conta para evitar idas e vindas desnecessárias.
Colaborar em apresentações
Use a integração do Google Drive ou do OneDrive/SharePoint para colaborar em apresentações e documentos.
- Colabore em conteúdo importante de vendas.
- Receba notificações no Slack se um colega de trabalho adicionar um comentário a um documento compartilhado.
Como instalar as integrações do Google Drive e do OneDrive/Sharepoint
Enviar e-mails para canais
Com o Slack para Gmail ou o plugin do Outlook, você pode evitar longas conversas por e-mail enviando e-mails recebidos para o canal da conta.
+ Definir um alerta automático (do site de notícias) para o canal da conta
Sugestão: fixe documentos importantes no canal
Como instalar as integrações do Gmail ou do Outlook
Para se inspirar: como colaboramos em um negócio no Slack
Nossas equipes desenvolveram vários bots personalizados para auxiliar nossa organização de vendas no Slack.
Criando apresentações mais rápido
Bot Midas Touch
- Está ajudando as equipes de vendas a preparar apresentações personalizadas em questão de minutos (por meio da conexão com os nossos CRM/Banco de dados/Modelos).
Alerta de sinais de compra
Sinais do Midas
- Alerta a equipe da conta (por meio do canal da conta) quanto a sinais de compra (por exemplo, um cliente em potencial participando de um evento).
Simplificando o processo de aprovação
Bot de aprovação
- Modelo de proposta de negócio enviado ao seu canal de Solicitação de suporte a negócios do Slack.
Trabalhando na organização de vendas
Unindo a organização de vendas, incluindo vendas, desenvolvimento de negócios e operações de vendas
Integração de novas contratações
Os novos funcionários podem receber comunicações de integração por etapas e encontrar todos os recursos necessários para começar a trabalhar com êxito por meio de uma pesquisa global eficiente. Os novos membros da equipe que passam pela integração rapidamente diminuem o tempo necessário para alcançar a produtividade e permitem transições de contas de maneira mais eficaz.
- Os canais para novas contratações criam um espaço dedicado para fazer perguntas e compartilhar experiências.
- Os gerentes podem usar os canais de integração para monitorar as tarefas relacionadas a esse processo.
- Os representantes podem analisar os canais de #contas para se informar rapidamente sobre as contas transferidas para eles.
- Com o Criador de fluxo de trabalho, você pode dar as boas-vindas às novas contratações com mensagens automáticas e organizar solicitações de configuração ou ajuda.
Comunicados de vendas
Um lugar simples com restrições quanto a quem pode postar nele
Apenas as pessoas com permissões para postar no canal de #comunicados, como a liderança de vendas, podem postar informações importantes para as equipes lerem e reagirem com emojis (reacji).
As equipes de vendas que se sentem engajadas e apoiadas apresentam níveis maiores de satisfação e produtividade no trabalho. O compartilhamento de comunicados em um só local garante que todas as pessoas os recebam, além de gerar engajamento.
- Os avisos podem incluir grandes conquistas, notícias da empresa e eventos ou treinamentos futuros.
- Os reacjis podem confirmar a leitura de postagens importantes ou celebrar conquistas.
Comunicação assíncrona
Comunique-se com colegas em diferentes locais e fusos horários
Seja para reunir parceiros e clientes em uma colaboração em tempo real ou criar uma apresentação de forma assíncrona, o Slack cuida de todos os detalhes.
Canvas: executivos de contas registram ideias e planos de ação em um documento que continua disponível mesmo após o fim da ligação e pode ser compartilhado com outros colegas de equipe que perderam a reunião.
Clipes: faça observações assíncronas, visuais ou por voz, que podem ser vistas quando seus colegas ficarem on-line novamente.
Círculos: entre rapidamente em chamadas de áudio ou vídeo em qualquer canal ou mensagem e solucione em questão de minutos os problemas que levariam meia hora para serem explicados em um texto.
Criar canais de ajuda
Saiba sempre onde encontrar as informações certas
Aproveite sua rede interna para fazer perguntas e obter feedback e ajuda de colegas.
#análise-portfólio
Um canal privado entre diretor, gerente e subordinados com foco em:
- Priorização e planejamento (você pode até mesmo criar fluxos de trabalho)
- Bloqueadores e riscos
- Êxitos e feedback de desempenho
- Pipeline
- Verificação da carga de trabalho
#info-concorrentes
Um local para compartilhar o que está acontecendo na vida dos seus concorrentes.
- A equipe de vendas pode postar perguntas para a equipe responsável pelo posicionamento e/ou marketing do produto.
Colaboração entre departamentos
Como usar o Slack para colaborar de modo eficiente em grandes oportunidades/negócios
Alinhamento da estratégia de vendas
Acelere as decisões estratégicas de vendas multifuncionais e os processos de planejamento com todas as partes interessadas essenciais de vendas e finanças colaborando em um canal.
Feedback do produto
Ajude a equipe de produto centralizando o feedback ou as solicitações dos clientes.
- Crie canais sobre a organização do produto, como #lacunas-produto, #[customer]-notícias, #feedback-[features] e #setor-[retail], para centralizar as informações sobre clientes, características de produtos ou setores específicos.
Comunicado sobre produtos
Acompanhe a equipe de produtos com comunicados sobre atualizações ou novos recursos
- De modo semelhante aos canais de comunicados de #vendas ou #conquistas, ter canais como #[feat]-gtm, #lançamento, #roteiro-produto, #lançamento-interno e #lançamento-secundário com produtos e marketing ajudará a compartilhar com toda a organização as informações de lançamento de novos produtos.
Transferência e integração do cliente
As equipes de vendas e de atendimento criam uma transição perfeita para o cliente da pré-venda ao pós-venda.
O Atendimento analisa as informações do cliente no canal de #conta e se comunica diretamente com a equipe de vendas para criar transferências perfeitas.
Gerenciamento de incidentes
Um local para as equipes de vendas, atendimento e suporte se informarem sobre:
- Um incidente que está ocorrendo
- Sua gravidade e impacto
- As ações a serem tomadas
- As mensagens que podem ser compartilhadas
- A RCA (análise de causa raiz) que pode ser compartilhada
Monitorar tíquetes do Suporte
Para as equipes de vendas e de atendimento, é importante monitorar o que está acontecendo com os clientes.
- As integrações permitem monitorar incidentes, solicitações de treinamento ou upgrades
Colaboração externa
Comunique-se diretamente com os clientes em potencial no Slack para responder a perguntas e fechar negócios com mais rapidez
Slack Connect
Avance nas conversas com os clientes nos canais do Slack Connect adicionando seus parceiros, como gerentes de conta, gerentes de atendimento ao cliente e outros membros da equipe que darão suporte à conta. Assim, eles podem continuar discutindo as necessidades do cliente e as oportunidades de renovação, upgrade e outras negociações. Isso não só ajuda a criar empatia como também constrói confiança, com respostas 43% mais rápidas de clientes, fornecedores e prestadores de serviços, de acordo com uma avaliação de 2021 do IDC MarketScape. Com tudo isso, o ciclo de negócios fica quatro vezes mais rápido, graças ao Slack Connect.
- Trabalhe além das fronteiras da organização em canais externos e compartilhe um canal com até 20 organizações. Envie mensagens e arquivos e reúna todos os insights.
- Envie mensagens diretas a qualquer pessoa, dentro ou fora da sua organização, em tempo real.
- Estenda os benefícios do Slack para os seus relacionamentos externos: canais, pesquisa, apps e integrações.
Tenha especialistas no assunto em questão de ambos os lados!
Agendar reuniões com clientes
Marque uma reunião por meio da integração de calendário diretamente no menu de atalhos do Slack.
Assinar contratos
Use a integração do Docusign ou do Hellosign para enviar, analisar e assinar contratos diretamente no Slack.
Quer saber mais? Acesse nossa Central de Ajuda ou participe de um webinar.
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