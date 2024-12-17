Slack pour le service commercial : 4 manières d'accélérer l'acquisition client

L’efficacité et la collaboration des équipes commerciales sont devenues encore plus cruciales compte tenu de l’instabilité du contexte économique actuel et du travail asynchrone des équipes distribuées. Utiliser Slack pour réduire les passages d’une plateforme à une autre et améliorer la collaboration transversale vous permet :

D’augmenter de 27 % le nombre de contrats gagnés

D’améliorer votre productivité de 26 %

Collaborer sur un contrat

Comment utiliser Slack pour collaborer efficacement en interne sur les opportunités/ventes.

Canaux

Réduisez le volume d’e-mails envoyés entre les équipes internes en passant aux canaux Slack. En permettant à plusieurs personnes de collaborer immédiatement sur un compte ou une tâche, vous créerez un processus commercial plus efficace et réduirez vos frais administratifs, ce qui vous permettra de vous concentrer sur l’acquisition de nouveaux clients.

Exemples de canaux :

Les canaux #compte pour épingler les documents importants, préparer votre stratégie, consulter les indicateurs de performances, gérer les nouvelles de votre entreprise et conserver un historique d’activité du compte

Les canaux #équipe pour collaborer avec vos collègues

Le canal #ventes pour célébrer les réussites et partager vos connaissances

Les #annonces spécifiques à un service ou un emplacement, avec certains utilisateurs sélectionnés autorisés à publier

Le canal #externe accueillant les prospects et les clients : montrez les avantages du travail dans Slack et partagez de bonnes méthodes de travail pour l’avenir

Le #bureau-contrats pour centraliser les négociations contractuelles et juridiques avec la direction, le service juridique et le service financier

Les #nouvelles-recrues , ajoutées en tant qu’invitées dans un même canal avant leur date d’entrée en fonction : rencontrez vos collègues, posez des questions et familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre entreprise dans Slack

Les canaux #assistance- et #svp- pour demander de l’aide afin de faire progresser les négociations et gagner des contrats

Les canaux de #commentaires pour transmettre les retours de vos clients et permettre une collaboration entre les équipes

Les canaux #connaissances et #concurrence pour la veille concurrentielle

Organisez les canaux par équipe (#équipe-commerciale), par projet, par compte (#commercial-teathyme), par région (#commercial-emea) et par fonctionnalité (#équipe-commerciale-notifications ou #commercial-annonces) afin que chaque conversation traite d’un sujet précis. Commencez par ouvrir quelques canaux, puis ajoutez-en d’autres au fur et à mesure.

Donnez un nom logique à chaque canal pour faciliter sa recherche, comme dans un index. N’oubliez pas d’utiliser des préfixes. Par exemple : #annonces-ventes ou #proj-T4-final .

Surveillez les conversations en ajoutant les canaux les plus importants à vos Favoris pour qu’ils soient épinglés en haut de votre barre latérale. Il est également utile d’épingler les ressources et les fichiers essentiels pour fournir aux commerciaux toutes les informations dont ils ont besoin pour conclure leurs contrats.

6089765355827 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech 2 quarterly-planning support-triage ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Shruti Vasa Lee Hao acct-midtech Account channel for the MidTech Corp Opportunity 3 DocuSign Google Drive Zoom Google Calendar APP 5 minutes until next event Demo with Acme Corp When: Tuesday, December 17, 2024 at 10:30 AM to 11:30 AM Where: UX Room, 4th Floor Guests: Zoe Maxwell, Arcadio Buendía & 3 more Join Zoom meeting Zoe Maxwell Heads-up before our meeting with Sam and Alexa - they're interested in demoing the new feature and also wanted to see the product roadmap 1 Matt Brewer Have they mentioned anything about a timeline for migration? If so, let's put it in the Canvas 1 1 2 replies Last reply today at 10:58 AM

Comment créer un canal

Attirez l’attention des équipes commerciales sur les nouveaux prospects

Accélérez l’intégration des nouveaux prospects et présentez-les aux chargés de compte. Créez un canal consacré aux clients potentiels et alertez facilement les commerciaux concernés. Cette intégration entraîne en moyenne une diminution de 21 % du temps de réponse aux prospects.

6107822692945 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads 1 ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Shruti Vasa Lee Hao sales-new-leads New leads - assigned by territory 45 Zapier Asana Zapier APP New Lead: East West Company is interested in demoing. Assigned to Harry Boone 1 1 2 replies Last reply today at 10:59 AM Zapier APP New lead: Magellan Inc. is interested in demoing. Assigned to Zoe Maxwell 1 1 reply Last reply today at 11:55 AM

Intégrez votre GRC pour pouvoir partager les prospects dans Slack.

Actualisez les informations sur les opportunités en temps réel

Intégrez votre CRM à Slack pour enregistrer les mises à jour de vos opportunités directement depuis Slack. Les équipes commerciales peuvent mettre à jour les opportunités à tout moment et où qu’ils soient. En intégrant votre GRC, votre équipe bénéficiera en moyenne de :

27 % d’augmentation du taux de réussite*

26 % de hausse de la productivité du service commercial*

* Source : FY23 Customer Success Metrics (Mesures du succès client), Salesforce, enquête auprès de 115-755 utilisateurs de Slack et Salesforce, juillet 2022

Approbation des contrats

L’équipe commerciale peut travailler directement avec la direction, le service juridique et le service financier pour centraliser les négociations contractuelles et juridiques au sein d’un canal privé.

Les demandes d’assistance peuvent être automatisées grâce au générateur de flux de travail en normalisant un ensemble de champs obligatoires et de détails sur la demande de compte afin d’éviter les allers-retours inutiles.

Collaborez sur des présentations

Utilisez l’intégration de Google Drive ou de OneDrive/SharePoint pour collaborer sur des présentations et des documents.

Collaborez sur du contenu clé pour les ventes

Recevez des notifications dans Slack si un coéquipier ajoute un commentaire à un document partagé.

6080722337031 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang 2 Shruti Vasa Lee Hao acct-midtech Account channel for Midtech Opportunity 5 Google Drive Google Calendar Google Drive APP Lisa Zhang requested to view Midtech Demo Deck Grant access Zoe Maxwell Lisa Zhang Thank you for adding that slide on integrations! 1 Zoe Maxwell Sara Parras Could you take a look at the deck before our demo tomorrow? 1 2 replies Last reply today at 11:20 AM

Comment installer les intégrations Google Drive et OneDrive/Sharepoint.

Envoyez des e-mails dans les canaux

Avec le plugin Slack pour Gmail ou Outlook, vous pouvez éviter les longs fils de discussion en envoyant les e-mails reçus directement dans le canal du compte.

+ Mettez en place une alerte automatique (depuis un site de presse) dans le canal du compte

Suggestion : épinglez des documents importants dans le canal

Comment installer les intégrations Gmail et Outlook.

Découvrez comment nous, chez Slack , collaborons sur un contrat

Nos équipes ont développé plusieurs bots personnalisés pour soutenir notre organisation commerciale sur Slack.

Conception des présentations accélérée

Bot de Midas Touch

Elle aide les équipes commerciales à préparer des dossiers personnalisés en quelques minutes (grâce à la connexion à notre GRC, notre base de données et nos modèles)

Alerte sur les signaux d’achat

Signaux Midas

Le système de gestion des comptes permet d’alerter l’équipe du compte (via le canal du compte) sur les signaux d’achat (par exemple la participation d’un prospect à un événement).

Simplifier le processus d’approbation

Bot d’approbation

Modèle de proposition d’offre envoyé dans votre canal Slack de demande de soutien à l’offre

Travailler au sein du service commercial

Centraliser le service commercial, y compris les ventes, le développement et les opérations

Intégrer de nouvelles recrues

Les nouveaux salariés peuvent recevoir des messages d’intégration à chaque étape et trouver toutes les ressources dont ils ont besoin pour prendre leurs marques et travailler efficacement grâce à une fonctionnalité de recherche générale et puissante. Les nouveaux membres de l’équipe qui s’intègrent rapidement réduiront le temps nécessaire pour atteindre leur pleine productivité et faciliteront la transition des comptes.

Les canaux pour les nouveaux salariés sont un espace dédié pour poser des questions et partager des expériences.

Les gestionnaires peuvent utiliser les canaux d’intégration pour suivre les tâches d’intégration.

Les commerciaux peuvent consulter les canaux #comptes pour se renseigner rapidement sur les comptes qui leur sont transférés.

Grâce au générateur de flux de travail, vous pouvez accueillir les nouveaux collaborateurs avec des messages automatiques et organiser les demandes d’installation ou d’assistance.

Annonces commerciales

Un espace simple avec des restrictions de publication

Seules les personnes autorisées à publier dans le canal #annonces, comme les responsables commerciaux, peuvent publier des informations importantes que les équipes peuvent lire et auxquelles elles peuvent ajouter un émoji.

Les équipes commerciales qui se sentent impliquées et soutenues affichent des niveaux de satisfaction professionnelle et de productivité plus élevés. Le fait de partager les annonces au même endroit garantit qu’elles seront reçues par tous et favorise l’implication.

Les annonces peuvent inclure des victoires importantes, des nouvelles de l’entreprise, des événements ou des formations à venir.

Les réactions émoji vous permettent de réagir aux publications et de fêter les réussites.

Communication asynchrone

Communiquez avec vos collègues répartis dans différents bureaux, sur différents fuseaux horaires

Que vous souhaitiez réunir partenaires et clientèle en vue d’une collaboration en temps réel ou concevoir une présentation de manière asynchrone, Slack peut vous aider.

Canevas : les responsables de compte peuvent consigner des idées et des plans d’action dans un document qui reste accessible une fois l’appel terminé et qui peut être partagé avec les personnes qui n’ont pas pu assister à la réunion.

Clips : laissez des notes vocales ou visuelles de manière asynchrone, qui seront consultées dès que vos collègues seront de nouveau en ligne.

Appels d’équipe : passez rapidement un appel audio ou vidéo dans n’importe quel canal ou message et résolvez en quelques minutes ce que vous auriez mis une demi-heure à expliquer par écrit.

Créer des canaux d’assistance

Sachez toujours où trouver la bonne information

Profitez de votre réseau interne pour poser des questions et obtenir les avis et le soutien de vos collègues.

6092438871605 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang 2 Shruti Vasa Lee Hao sales-help FAQ for Sales & question swarming 78 Google Drive Polly Workday Pinned by you Harry Boone Does anyone have the help page on how to update opportunities on your phone? 1 1 2 replies Last reply today at 10:57 AM Arcadio Buendía Does anyone have experience with migrating a customer who has offices in multiple countries? 1 1 4 replies Last reply today at 10:59 AM A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes.

#vérification-portfolio

Un canal privé entre un directeur, un manager un salarié consacré à :

La priorisation et la planification (vous pouvez même créer des flux de travail)

Les obstacles et les risques

Les réussites et les retours sur les performances

Le pipeline

La vérification de la charge de travail

#veille-concurrentielle

Un espace pour partager l’actualité de vos concurrents.

Les équipes commerciales peuvent poser des questions à l’équipe chargée du positionnement et/ou du marketing produit.

Collaboration inter-service

Comment utiliser Slack pour collaborer efficacement sur les opportunités/ventes majeures

S’aligner sur les stratégies commerciales

Accélérez la prise de décisions commerciales stratégiques et les processus de planification transversaux en faisant collaborer toutes les parties prenantes essentielles des services commercial et financier dans un même canal.

Commentaires produit

Aider l’équipe produit en centralisant les commentaires ou les demandes des clients

Créer des canaux en relation avec l’organisation du produit, comme #modification-produit, #actualités-[customer], #commentaires-[features] et #secteur-[retail], pour centraliser les informations sur des clients spécifiques, des caractéristiques de produits ou des industries.

Annonces du produit

Suivez les annonces de l’équipe produit concernant les mises à jour ou les nouvelles fonctionnalités

À l’instar du canal d’annonce #ventes ou #réussite, la mise en place de canaux comme #gtm-[feat] , #sorties , #roadmap-produit , #lancement-interne et #lancement-mineur avec le produit et le marketing facilite le partage des nouveaux lancements de produit au sein de l’entreprise.

L’accueil et l’intégration des clients

Les équipes commerciales et de réussite client créent une transition transparente pour le client, de l’avant à l’après-vente.

L’équipe de réussite client passe en revue les informations relatives aux clients dans le canal #compte et communique directement avec l’équipe commerciale afin de créer des transferts transparents.

Gestion des incidents

Un espace pour que les équipes commerciales, de la relation client et de l’assistance disposent des dernières informations :

Un incident en cours

Sa sévérité et son impact

Les actions à entreprendre

Le message à partager

La RCA (analyse de cause racine) pouvant être partagée

La gestion des tickets par l’assistance

Pour les équipes commerciales et de la relation client, il est crucial de suivre ce qui se passe avec leurs clients.

Les intégrations permettent de suivre les incidents, de demander des formations ou des mises à niveau

6101202922882 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech support-triage sales-new-leads ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang 2 Shruti Vasa Lee Hao support-triage Support channel to triage customer cases 78 Google Drive Zendesk Salesforce Zendesk APP A ticket has been created by Lisa Zhang Ticket #2334 Unable to login Requester: Harry Boone Assignee: Customer Support Hi! Our team is unable to login today. Status: New | Today at 1:00PM 2 replies Last reply today at 10:00 AM Zendesk APP A ticket has been created by Lee Hao Ticket #2335 Cannot access on Explorer Requester: Matt Brewer Assignee: Customer Support I can't access my portal on MS Explorer. Status: New | Today at 1:00PM 1 Zendesk APP A ticket has been created by Shruti Vasa Ticket #2334 How can I get training? Requester: Lisa Dawson Assignee: Customer Support How can I request training? Status: New | Today at 1:00PM

La collaboration externe

Communiquez directement avec vos prospects dans Slack pour répondre aux questions et signer des contrats plus vite

Slack Connect

Mettez à profit les conversations avec vos clients dans des canaux Slack Connect en y ajoutant vos partenaires (responsables de compte, de l’assistance client et autres membres travaillant sur les comptes) afin qu’ils puissent continuer à discuter des besoins des clients et des opportunités de renouvellement des contrats, de mise à jour et autres négociations. Selon une étude d’IDC MarketScape réalisée en 2021, ce mode de fonctionnement permet de créer un climat de confiance en obtenant des réponses des clients, des revendeurs et des prestataires de service à une vitesse supérieure de 43 %. Ces bénéfices se traduisent par un cycle de négociation quatre fois plus rapide grâce à Slack Connect.

Travaillez à l’extérieur de l’entreprise dans des canaux externes et partagez un canal avec un maximum de 20 entreprises. Envoyez des messages et des fichiers, créez des aperçus collectifs.

Envoyez des messages directs à n’importe qui, en interne ou en externe, en temps réel.

Faites bénéficier vos relations externes des avantages de Slack : canaux, recherche, applications et intégrations.

Faites appel à des experts dans chaque entreprise !

Programmez des réunions client

Organisez une réunion via l’intégration du calendrier directement à partir de Slack dans le menu Raccourcis.

Signez des contrats

Utilisez l’intégration DocuSign ou Hellosign pour envoyer, relire et signer des contrats directement dans Slack.

Vous souhaitez en savoir plus ? Visitez notre Centre d’assistance ou participez à l’une de nos conférences en ligne !