Slack für den Vertrieb: 4 Wege, um Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen

Effizienz und Zusammenarbeit ist für Vertriebsteams durch eine asynchron tätige Belegschaft und ein sich wandelndes Arbeitsumfeld noch wichtiger geworden. Durch den Einsatz von Slack wird das Springen zwischen Plattformen minimiert und die Zusammenarbeit zwischen Teams verbessert. Das Ergebnis?

27 % mehr Geschäftsabschlüsse

26 % höhere Produktivität

Arbeitet gemeinsam an einem Geschäft

So nutzt du Slack, um effizient an Geschäftsabschlüssen zu arbeiten.

Channels

Verringere das E-Mail-Volumen, das zwischen funktionsübergreifenden internen Teams nötig ist, durch die Umstellung auf Slack-Channels. Wenn mehrere Personen sofort an einem Account oder einer Aufgabe zusammenarbeiten können, schaffst du einen effizienteren Vertriebsablauf und verringerst die administrative Arbeitslast, sodass du dich stattdessen darauf konzentrieren kannst, neue Geschäfte abzuschließen.

Beispiele für Channels:

#account -Channels zum Pinnen wichtiger Dokumente, Planen der Strategie, Anzeigen der Performance-Kennzahlen, Verfolgen der unternehmerischen Neuigkeiten der Kund:innen und Erfassen eines Verlaufsdatensatzes der Account-Aktivität

#team -Channels zur Zusammenarbeit mit der richtigen Gruppe von Kolleg:innen

#vertrieb -Channel zum Feiern von Geschäftsabschlüssen und Teilen von Wissen

#mitteilungen -Channels für jede Abteilung oder jeden Standort, in denen ausgewählte Personen posten dürfen

#extern -Channel mit potenziellen und bestehenden Kund:innen: zum direkten Präsentieren der Vorteile von Slack und Initiieren guter Arbeitsweisen für die Zukunft

#geschäftliches , um Verhandlungen mit der Führungsebene und den Rechts- und Finanzabteilungen über Verträge und Juristisches an einem Ort zu versammeln

#neueinstellungen werden vor ihrem Eintrittsdatum als reguläre Channel-Gäste hinzugefügt und können Kolleg:innen kennenlernen, Fragen stellen und sich an die Art gewöhnen, wie dein Unternehmen in Slack arbeitet

#hilfe - und #bitte zum Anfragen von Unterstützung beim Vorantreiben und Abschließen von Geschäften

#feedback -Channels als Kundenstimme und für teamübergreifende Kommunikation

#wissen - und #wettbewerbsanalyse -Channels, mit denen du weißt, was gerade bei Mitbewerber:innen passiert

Organisiere Channels nach Teams (#vertriebsteam), Projekten und Accounts (#account-teefabrik), Region (#vertrieb-emea) und Funktion (#salesforce-benachrichtigungen oder #vertrieb-mitteilungen), um bei Unterhaltungen nicht den Fokus zu verlieren. Richte zuerst nur eine kleine Zahl an Channels ein. Später kannst du bei Bedarf Ergänzungen vornehmen.

Entscheide dich für eine nachvollziehbare Benennung der Channels, damit sie leichter zu finden sind, ähnlich wie in einem Inhaltsverzeichnis. Präfixe können hier sehr hilfreich sein! Beispiel: #mitteilung-vertrieb oder #proj-q4-sprint .

Markiere wichtige Channels als Favoriten, damit sie in deiner Seitenleiste immer oben angezeigt werden und du den Überblick über die Unterhaltungen behältst. Außerdem ist es hilfreich, wichtige Dateien und Ressourcen zu pinnen, damit Vertriebsmitarbeitende alle Informationen zur Hand haben, die sie brauchen, um das Geschäft erfolgreich abzuschließen.

6089765355827 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech 2 quarterly-planning support-triage ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Shruti Vasa Lee Hao acct-midtech Account channel for the MidTech Corp Opportunity 3 DocuSign Google Drive Zoom Google Calendar APP 5 minutes until next event Demo with Acme Corp When: Tuesday, December 17, 2024 at 10:30 AM to 11:30 AM Where: UX Room, 4th Floor Guests: Zoe Maxwell, Arcadio Buendía & 3 more Join Zoom meeting Zoe Maxwell Heads-up before our meeting with Sam and Alexa - they're interested in demoing the new feature and also wanted to see the product roadmap 1 Matt Brewer Have they mentioned anything about a timeline for migration? If so, let's put it in the Canvas 1 1 2 replies Last reply today at 10:58 AM

So erstellst du einen Channel.

Mache Vertriebsteams auf neue Leads aufmerksam

Verhindere Verzögerungen beim Empfangen neuer Leads und beim Teilen der Leads mit Account-Manager:innen. Sende neue Leads an einen speziellen Leads-Channel für den Vertrieb und weise das entsprechende Vertriebspersonal darauf hin. Diese Integration ergibt im Schnitt eine um 21 % schnellere Reaktionszeit auf Vertriebs-Leads.

6107822692945 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads 1 ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Shruti Vasa Lee Hao sales-new-leads New leads - assigned by territory 45 Zapier Asana Zapier APP New Lead: East West Company is interested in demoing. Assigned to Harry Boone 1 1 2 replies Last reply today at 10:59 AM Zapier APP New lead: Magellan Inc. is interested in demoing. Assigned to Zoe Maxwell 1 1 reply Last reply today at 11:55 AM

Integriere auch dein CRM, damit Leads in Slack geteilt werden können.

Aktualisiere Einzelheiten zu Opportunitys in Echtzeit

Integriere dein CRM in Slack, um Aktualisierungen von Opportunitys direkt aus Slack zu protokollieren. Vertriebsteams können Opportunitys jederzeit und überall aktualisieren. Durch Integration deines CRM ergibt sich für dein Team:

Eine durchschnittliche Steigerung der Abschlussquote um 27 %*

Eine durchschnittliche Produktivitätssteigerung im Vertrieb um 26 %*

* Quelle: Customer Success Metrics, GJ23, Salesforce, Umfrage unter 115–755 Benutzer:innen, die sowohl mit Slack als auch mit Salesforce arbeiten, Juli 2022

Genehmigung für Abschlüsse

Das Vertriebsteam kann direkt mit der Führungsebene, der Rechts- und der Finanzabteilung zusammenarbeiten und so die Verhandlungen über Verträge und Juristisches in einem zentralen Channel führen.

Supportanfragen zu Geschäftsabschlüssen können mit dem Workflow-Builder automatisiert werden, indem ein Set an Pflichtfeldern und Details zur Account-Anfrage so vereinheitlicht werden, dass es kein unnötiges Hin und Her gibt.

Arbeitet zusammen an Präsentationen

Nutze die Google Drive- oder OneDrive/SharePoint-Integration, um an Präsentationen und Dokumenten zusammenzuarbeiten.

Arbeitet zusammen an wichtigen Vertriebsinhalten

Erhalte Benachrichtigungen in Slack, wenn ein Teammitglied einem geteilten Dokument einen Kommentar hinzufügt.

6080722337031 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang 2 Shruti Vasa Lee Hao acct-midtech Account channel for Midtech Opportunity 5 Google Drive Google Calendar Google Drive APP Lisa Zhang requested to view Midtech Demo Deck Grant access Zoe Maxwell Lisa Zhang Thank you for adding that slide on integrations! 1 Zoe Maxwell Sara Parras Could you take a look at the deck before our demo tomorrow? 1 2 replies Last reply today at 11:20 AM

So installierst du die Google Drive- und OneDrive/SharePoint-Integrationen.

Sende E-Mails an Channels

Mit dem Slack Plugin für Gmail oder Outlook kannst du lange E-Mail-Threads vermeiden, indem du die empfangene E-Mail in den Channel des Accounts verschiebst.

+ Richte automatische Meldungen (von Nachrichten-Website) im Channel des Accounts ein.

Vorschlag: Pinne wichtige Dokumente an den Channe

So installierst du die Gmail- oder Outlook-Integrationen.

Zur Inspiration: So arbeiten wir bei Slack an einem Geschäft zusammen

Unsere Teams haben diverse benutzerdefinierte Bots entwickelt, die unsere Vertriebsabteilung in Slack unterstützen.

Erstelle Präsentationen schneller

Midas Touch-Bot

Hilft Vertriebsteams bei der Vorbereitung benutzerdefinierter Präsentationen binnen Minuten (durch Verbindung mit CRM/Datenbank/Vorlagen)

Meldung von Kaufsignalen

Midas Signals

Weist das Account-Team (über den Account-Channel) auf Kaufsignale hin (etwa den Besuch potenzieller Kund:innen bei einem Event).

Vereinfache den Genehmigungsprozess

Genehmigungs-Bot

An deinen Slack-Channel für Supportanfragen bei Geschäften gesendete Angebotsvorlage

Arbeiten in der Vertriebsabteilung

Zusammenführen der Vertriebsabteilung, einschließlich Vertrieb, Geschäftsentwicklung und Operatives

Onboarding für Neueinstellungen

Das Onboarding für neue Mitarbeitende findet abgestuft statt, sodass sie mithilfe der effektiven globalen Suche alle Ressourcen kennenlernen, die sie für einen erfolgreichen Start brauchen. Neue Teammitglieder, bei denen das Onboarding schnell geht, tragen früher zur Produktivität bei und helfen effektiver bei Account-Umwandlungen.

Channels für Neueingestellte schaffen einen eigenen Ort für Fragen und zum Teilen von Erlebnissen.

Führungskräfte können Onboarding-Channels zum Nachverfolgen diesbezüglicher Aufgaben nutzen.

Mitarbeitende können sich in #accounts-Channels schnell über Accounts informieren, die ihnen übertragen wurden.

Mit dem Workflow-Builder kannst du Neueingestellte mit automatischen Nachrichten begrüßen und Setup- oder Hilfeanfragen organisieren.

Vertriebsmitteilungen

Ein einfacher Ort mit Einschränkungen der Personen, die darin posten dürfen

Nur Personen mit Berechtigung zum Posten für den Channel #mitteilungen, z. B. die Führungsebene, können wichtige Informationen posten, die die Teams lesen und mit Emojis (Reacjis) beantworten können.

Vertriebsteams, die sich involviert und unterstützt fühlen, vermelden eine höhere Zufriedenheit und Produktivität im Job. Das Teilen von Mitteilungen an einem zentralen Ort sorgt dafür, dass alle sie erhalten, und steigert die Interaktion.

Mitteilungen können zum Beispiel große Geschäftsabschlüsse, Neues aus dem Unternehmen und anstehende Events oder Schulungen sein.

Mit Reacjis können wichtige Beiträge anerkannt oder Geschäftsabschlüsse gefeiert werden.

Asynchrone Kommunikation

Kommuniziere mit Kolleg:innen an anderen Standorten und in anderen Zeitzonen

Egal, ob du Partner:innen und Kund:innen in Echtzeit für eine Zusammenarbeit versammelst oder zeitversetzt im Team an einer Angebotspräsentation arbeitest – in Slack gibt es für alles eine passende Funktion.

Canvas: Kundenbetreuer:innen können Ideen und Aktionspläne in einem Dokument festhalten, das nach Abschluss einer Besprechung mit Kolleg:innen geteilt werden kann, die beim Meeting nicht dabei sein konnten.

Video- und Sprachnachrichten: Hinterlasse asynchrone Video- und Sprachnachrichten, die zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut werden können.

Huddles: Nimm umgehend an Audio- oder Videoanrufen in beliebigen Channels oder Nachrichten teil und finde so in wenigen Minuten Lösungen für Probleme, für die du mit Textnachrichten eine halbe Stunde gebraucht hättest.

Erstelle Hilfe-Channels

Immer wissen, wo die richtigen Informationen zu finden sind

Nutze dein internes Netzwerk, um Fragen zu stellen und Feedback und Unterstützung von Kolleg:innen zu bekommen.

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#portfolio-review

Ein Geschlossener Channel zwischen Geschäftsleitung, Führungskräften und Untergebenen mit Konzentration auf:

Priorisierung und Planung (du kannst sogar Workflows erstellen)

Hemmnisse und Risiken

Erfolge und Feedback zur Leistung

Pipeline

Kontrolle der Arbeitsbelastung

#wettbewerbsanalyse

Ein Ort, an dem geteilt wird, was in der Welt deiner Konkurrenz passiert.

Vertriebsteams können dem für Positionierung und/oder Produkt-Marketing verantwortlichen Team Fragen stellen

Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit

So nutzt du Slack effizient zur Zusammenarbeit bei großen Opportunitys/Geschäftsabschlüssen.

Stimmt euch zur Vertriebsstrategie ab

Beschleunige bereichsübergreifende Entscheidungen bezüglich der Vertriebsstrategien und Planungsprozesse durch Zusammenführen aller wichtigen Entscheidungsträger:innen aus Vertrieb und Finanzen in einem Channel.

Produkt-Feedback

Hilf dem Produktteam durch Zentralisieren von Feedback oder Anfragen von Kund:innen

Erstelle Channels mit Bezug zur Produktabteilung, etwa #produkt-deltas, #neues-von-[customer], #feedback-[features] und #branche-[retail], um Informationen zu bestimmten Kund:innen, Produktmerkmalen oder Branchen zu zentralisieren.

Produktankündigung

Folge dem Produktteam mit Mitteilungen über Aktualisierungen oder neue Funktionen.

Ähnlich wie die Channels #vertrieb oder #abschlussmitteilung tragen Channels wie #[feat]-gtm , #veröffentlicht , #produkt-roadmap , #veröffentlicht-intern und #veröffentlicht-gering mit den Produkt- und Marketingabteilungen dazu bei, dass neu veröffentlichte Produkte in der Org. bekannt gemacht werden.

Kundenübergabe und Onboarding

Vertrieb und Customer Success erzeugen für Kund:innen einen nahtlosen Übergang von vor bis nach dem Verkauf.

Das Customer Success-Team begutachtet Kundeninformationen im Channel #account und kommuniziert direkt mit dem Vertriebsteam, um reibungslose Übergaben zu erstellen.

Incident Management

Ein Ort, an dem Vertrieb, Customer Success und Support informiert werden:

Ein Vorfall ist eingetreten

Schweregrad und Auswirkungen

Zu ergreifende Maßnahmen

Nachrichten, die geteilt werden können

Ursachenanalyse, die geteilt werden kann

Tickets vom Support überwachen

Für Teams im Vertrieb und Customer Success ist es wichtig zu überwachen, was mit ihren Kund:innen geschieht.

Integrationen können Vorfälle, Schulungsanfragen oder Upgrades nachverfolgen.

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Externe Zusammenarbeit

Kommuniziere direkt mit deinen potenziellen Kund:innen in Slack, um Fragen zu beantworten und Geschäfte schneller abzuschließen.

Slack Connect

Knüpfe an die Unterhaltungen in Slack Connect-Channels an, indem du deine Partner:innen – Account-Manager:innen, Customer Success Manager:innen und weitere Teammitglieder, die den Account unterstützen – hinzufügst, damit diese das Gespräch mit der Diskussion von Kundenbedürfnissen sowie Opportunitys für Verlängerungen, Upgrades und sonstige Verhandlungen am Laufen halten können. Das trägt nicht nur zu einem guten Verhältnis mit Kund:innen bei, es stärkt auch das Vertrauen, weil die Reaktionsgeschwindigkeit von Kund:innen, Anbietenden und Dienstleistenden laut einer Analyse von IDC MarketScape aus dem Jahr 2021 um 43 % steigt. Insgesamt wird so dank Slack Connect der Vertriebszyklus auf das Vierfache beschleunigt.

Arbeite über Org.-Grenzen hinweg in externen Channels und teile einen Channel mit bis zu 20 Organisationen. Sende Nachrichten und Dateien und baue kollektive Einblicke auf.

Sende Direktnachrichten in Echtzeit an beliebige Personen inner- oder außerhalb deiner Organisation.

Erweitere die Vorteile von Slack auf deine externen Beziehungen: Channels, Suchen, Apps und Integrationen.

Beide Seiten können Fachleute hinzuziehen!

Plane Meetings mit Kund:innen

Richte über die Kalenderintegration ein Meeting direkt aus dem Menü „Aktionen“ in Slack ein.

Unterzeichne Verträge

Nutze die Docusign- oder Hellosign-Integration, um Verträge direkt aus Slack zu senden, zu prüfen und zu unterzeichnen.

Möchtest du mehr erfahren? Besuche unser Support-Center oder nimm an einem Webinar teil.