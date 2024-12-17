영업 팀을 위한 Slack: 거래를 더 빠르게 성사시키는 4가지 방법

영업 팀에 있어 효율성과 협업은 비동기식 인력이 급부상하고 경제 환경이 변화하면서 더욱 중요해졌습니다. Slack을 사용하여 플랫폼 간 이동을 최소화하고 팀 간의 협업을 강화하면 다음의 결과를 얻을 수 있습니다.

27% 더 많은 거래 체결

26% 향상된 생산성

거래 건에 대해 협업하기

기회 및 거래에 대해 내부에서 효율적으로 협업하기 위해 Slack을 사용하는 방법

채널

Slack 채널로 이동해 내부 부서 간에 주고받았던 이메일의 양을 줄이세요. 계정이나 작업에 대해 즉각적으로 협업할 수 있는 사람이 여러 명이라면 더 효율적인 영업 프로세스를 만들고 행정 업무에 드는 간접 비용을 줄일 수 있으므로 새로운 비즈니스 수주에 집중할 수 있습니다.

채널 예시:

#계정 채널은 중요한 문서를 고정하고 전략을 계획하고 성과 지표를 열람하며, 또 고객의 비즈니스 뉴스를 모니터링하고 계정 활동의 과거 기록을 보존하는 곳입니다.

#팀 채널은 올바른 동료 그룹과 협업하는 곳입니다.

#영업 채널은 거래 체결을 축하하고 지식을 공유하는 곳입니다.

#공지 채널은 부서나 근무지별 채널로 권한이 있는 사용자만 게시할 수 있습니다.

잠재 고객과 고객이 포함된 #외부 채널은 Slack에서 일하는 이점을 직접 보여주고 미래의 탁월한 업무 방식을 실현시켜 줍니다.

#거래-데스크 채널은 관리, 법무, 재무 팀과 함께 계약이나 법적인 협의 사항들을 한 곳에서 집중 관리하기 위한 공간입니다.

신입 직원들이 첫 출근일 전에 단일 채널 게스트로 초대되는 #신입-사원 채널은 동료를 만나고 질문하고 또 Slack을 통해 일하는 귀사의 방식에 적응할 수 있는 곳입니다.

#도움말- 과 #지원요청- 채널은 거래를 진행하거나 성사시키기 위해 도움을 요청할 수 있는 곳입니다.

#피드백 채널은 고객의 목소리를 전달하고 팀끼리 협업할 수 있는 곳입니다.

#지식 및 #영업-기밀 채널은 경쟁 환경에 대한 정보를 지속적으로 파악할 수 있는 곳입니다.

팀(#영업-팀), 프로젝트 및 계정(#계정-teathyme), 지역(#영업-EMEA) 및 기능(#salesforce-알림 또는 #영업-공지)별로 채널을 정리해 집중된 대화 환경을 만들 수 있습니다. 몇몇 채널로 시작해 필요할 때마다 추가할 수 있습니다.

채널을 쉽게 찾을 수 있도록 색인처럼 예측 가능한 방법으로 채널 이름을 지정하세요. 접두사를 사용하는 것도 좋은 방법입니다! #공지-영업 이나 #프로젝트-4분기 와 같은 이름을 활용해 보세요.

사이드바 상단에 고정할 수 있도록 중요한 채널을 즐겨찾기에 추가해 대화의 흐름을 지속적으로 파악하세요. 중요한 파일과 리소스를 고정해 영업 담당자가 통화로 거래를 성사시키는 데 필요한 모든 정보를 확보하도록 만드는 데에도 도움이 됩니다.

6089765355827 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech 2 quarterly-planning support-triage ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Shruti Vasa Lee Hao acct-midtech Account channel for the MidTech Corp Opportunity 3 DocuSign Google Drive Zoom Google Calendar APP 5 minutes until next event Demo with Acme Corp When: Tuesday, December 17, 2024 at 10:30 AM to 11:30 AM Where: UX Room, 4th Floor Guests: Zoe Maxwell, Arcadio Buendía & 3 more Join Zoom meeting Zoe Maxwell Heads-up before our meeting with Sam and Alexa - they're interested in demoing the new feature and also wanted to see the product roadmap 1 Matt Brewer Have they mentioned anything about a timeline for migration? If so, let's put it in the Canvas 1 1 2 replies Last reply today at 10:58 AM

채널을 생성하는 방법

영업 팀에 새 리드에 대해 알리기

새로운 리드를 받고 이를 계정 관리자와 공유할 때 발생하는 지연을 줄이세요. 전용 영업 리드 채널로 새 리드를 보내 관련 영업 담당자에게 알리세요. 이 통합을 통해 영업 리드에 대한 대응 시간이 평균 21% 단축됩니다.

6107822692945 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads 1 ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Shruti Vasa Lee Hao sales-new-leads New leads - assigned by territory 45 Zapier Asana Zapier APP New Lead: East West Company is interested in demoing. Assigned to Harry Boone 1 1 2 replies Last reply today at 10:59 AM Zapier APP New lead: Magellan Inc. is interested in demoing. Assigned to Zoe Maxwell 1 1 reply Last reply today at 11:55 AM

리드를 Slack에서 공유할 수 있도록 귀사의 CRM과 통합하세요.

실시간으로 기회 세부 정보 업데이트

Slack에 CRM을 통합하여 기회에 대한 업데이트를 Slack에서 바로 기록하세요. 영업 팀이 기회를 언제 어디서든 업데이트할 수 있습니다. CRM을 통합하면 팀은 평균적으로 다음과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.

평균 거래 체결률 27% 증가*

평균 영업 생산성 26% 향상*

*출처: FY23 고객 성공 지표, Salesforce, 115~755명의 Slack 및 Salesforce 이중 사용자 대상 설문 조사, 2022년 7월

거래 승인

영업 팀은 관리, 법무, 재무 팀과 직접 협력하여 계약 및 법적 협의 항목들을 비공개 채널 내에서 집중적으로 관리할 수 있습니다.

거래 지원 요청은 워크플로 빌더 를 사용해 계정 요청에 관한 일련의 필수 영역과 세부 정보를 표준화하여 불필요하게 업무를 주고받는 걸 막을 수 있도록 자동화할 수 있습니다.

프레젠테이션을 위한 협업

Google Drive 또는 OneDrive, SharePoint 통합 앱을 사용해 프레젠테이션 및 문서 작업을 위해 협업하세요.

핵심 영업 콘텐츠에 대해 협업이 가능합니다.

팀원이 공유 문서에 댓글을 추가하면 Slack에서 알림을 받게 됩니다.

6080722337031 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang 2 Shruti Vasa Lee Hao acct-midtech Account channel for Midtech Opportunity 5 Google Drive Google Calendar Google Drive APP Lisa Zhang requested to view Midtech Demo Deck Grant access Zoe Maxwell Lisa Zhang Thank you for adding that slide on integrations! 1 Zoe Maxwell Sara Parras Could you take a look at the deck before our demo tomorrow? 1 2 replies Last reply today at 11:20 AM

Google Drive 및 OneDrive, Sharepoint 통합 앱을 설치하는 방법

채널로 이메일 보내기

Gmail 또는 Outlook용 Slack 플러그인을 사용하면 계정 채널로 받은 이메일을 내보내 긴 이메일 스레드 수신을 막을 수 있습니다.

+ 계정 채널에 자동 알림 설정(뉴스 웹사이트 발신)

제안 팁: 채널에 중요한 문서를 고정하세요

Gmail 또는 Outlook 통합 앱 설치 방법

영감을 주는 이야기: Slack 이 내부에서 거래에 대해 협업하는 방식

저희 팀은 Slack에서 영업 조직을 지원하기 위해 맞춤형 봇 몇 가지를 개발했습니다.

자료 제작 시간 단축

Midas Touch Bot

영업 팀이 몇 분 만에 필요에 맞춰 자료를 준비하도록 도울 수 있을까요? (당사 CRM, 데이터베이스, 템플릿과의 연결을 통해)

구매 신호 알림

Midas 신호

구매 신호(예: 이벤트에 참석하는 잠재 고객)가 발생하면 (계정 채널을 통해) 계정 팀에 알림.

승인 프로세스 단순화

Approval Bot

거래 제안 템플릿이 Slack 거래 지원 요청 채널로 전송됨

영업 조직에서 일하기

영업, 비즈니스 개발 및 영업 운영 등 영업 조직을 하나로 집결

신입 직원 온보딩

새로운 직원은 단계별 온보딩 커뮤니케이션을 받게 되고 강력한 글로벌 검색을 통해 성공적으로 업무에 착수하는 데 필요한 모든 리소스를 찾을 수 있습니다. 빠르게 온보딩을 마치는 새 팀원들은 생산성을 높이기까지 걸리는 시간을 단축하고 더욱 효과적으로 계정을 전환할 수 있습니다.

신입 직원 채널은 질문하고 경험을 공유할 수 있는 전용 공간이 됩니다.

관리자는 온보딩 채널을 사용해 온보딩 작업을 추적할 수 있습니다.

담당자는 #계정 채널을 검토해 본인에게 양도된 계정에 대해 빠르게 알아볼 수 있습니다.

워크플로 빌더를 사용하면 자동 메시지로 새로운 직원을 환영하고, 설정을 관리하거나, 요청 건을 도울 수 있습니다.

영업 공지

게시할 수 있는 사람이 제한되어 있는 간편한 하나의 공간입니다.

영업 고위직 등 #공지 채널에 대해 게시 권한이 있는 사람들만 팀원들이 읽고 이모티콘으로 반응(리액티콘)할 수 있도록 중요한 정보를 포스트할 수 있습니다.

소속감이 있고 지원을 받고 있다고 느끼는 영업 팀은 더 높은 수준의 업무 만족도와 생산성을 보니다. 한 곳에서 공지를 공유하면 모두가 이를 확인하고 참여할 수 있습니다.

공지에는 큰 거래 성사, 회사 소식, 예정된 이벤트나 교육이 포함될 수 있습니다.

리액티콘은 중요한 포스트에 대해 인정하거나 거래 체결을 축하할 수 있습니다.

비동기식 커뮤니케이션

다양한 장소와 시간대에 있는 동료들과 소통하세요.

실시간 협업을 위해 파트너와 고객을 모으거나 비동기식으로 발표 자료를 기획하는 경우에도 Slack을 통해 모두 가능합니다.

캔버스: 계정 담당 경영진은 회의가 끝난 후에도 지속적으로 업데이트되는 문서에 아이디어와 작업 계획을 기록할 수 있고 회의에 참석하지 못한 팀원들과 이를 공유할 수 있습니다.

클립: 동료가 다시 로그인할 때마다 볼 수 있도록 비동기식으로 음성 또는 시각적으로 메모를 남기세요.

허들: 채널 또는 메시지에서 음성이나 화상 통화를 빠르게 시작해 문자로 설명하느라 30분은 걸렸을 문제를 단 몇 분 안에 해결하세요.

도움 채널 생성

올바른 정보를 찾을 수 있는 곳을 항상 파악하세요.

내부 네트워크를 활용해 동료들에게 질문하고 피드백과 지원을 받으세요.

6092438871605 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech quarterly-planning sales-new-leads ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang 2 Shruti Vasa Lee Hao sales-help FAQ for Sales & question swarming 78 Google Drive Polly Workday Pinned by you Harry Boone Does anyone have the help page on how to update opportunities on your phone? 1 1 2 replies Last reply today at 10:57 AM Arcadio Buendía Does anyone have experience with migrating a customer who has offices in multiple countries? 1 1 4 replies Last reply today at 10:59 AM A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes.

#포트폴리오-검토

디렉터, 관리자, 보고자가 사용하는 비공개 채널로서 다음 사항에 집중합니다.

우선순위 선정 및 계획(워크플로도 구축 가능)

블로커 및 위험

성공 및 성과 피드백

파이프라인

워크로드 확인

#영업-기밀

경쟁업체에 무슨 일이 벌어지고 있는지 공유하기 위한 하나의 공간입니다.

영업 팀은 포지셔닝 및 제품 마케팅을 맡고 있는 팀에 대해 질문을 포스트할 수 있습니다.

부서 간 협업

대형 기회와 거래 건에 대해 효율적으로 협업하기 위해 Slack을 사용하는 방법

영업 전략에 맞게 업무

영업 및 재무 부서의 모든 중요한 이해관계자들이 한 채널에서 협업하게 해 부서 간 영업 전략에 대한 의사 결정과 계획 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다.

제품 피드백

고객 피드백이나 요청을 한 곳에 집중시켜 제품 팀을 지원하세요.

#제품-격차, #[customer]-소식, #피드백-[features] 및 #업종-[retail] 등, 제품 조직과 연계하여 채널을 생성해 특정 고객, 제품 기능 또는 산업 분야에 관한 정보를 중앙으로 모으세요.

제품 발표

제품 팀을 팔로우해 업데이트나 새로운 기능에 대한 소식을 받으세요.

#영업 또는 #체결 공지 채널과 비슷하게, 제품 및 마케팅 팀과 함께 #[feat]-gtm , #출시완료됨 , #제품-로드맵 , #내부-출시 및 #소규모-출시 등의 채널을 갖추면 출시될 신제품에 관한 정보를 조직 전반에 공유하는 데 도움이 됩니다.

고객 인계 및 온보딩

영업 및 고객 성공 팀이 고객을 영업 전에서 영업 후로 원활하게 전환할 수 있습니다.

고객 성공 팀은 #계정 채널에서 고객 정보를 검토하고 직접 영업 팀과 소통하여 원활하게 고객을 인계할 수 있습니다.

문제 관리

영업, 성공, 지원 팀이 정보를 제공받을 수 있는 단일 공간:

문제 발생

심각도 및 영향력

취해야 할 조치

공유할 수 있는 메시지

공유할 수 있는 RCA(근본 원인 분석)

지원 팀의 티켓 모니터링

영업 및 고객 성공 팀에게는 고객에게 일어나고 있는 일을 모니터링하는 일이 중요합니다.

통합을 통해 문제, 교육 요청 또는 업그레이드를 추적할 수 있습니다.

6101202922882 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Drafts & Sent Starred sales-dealdesk sara-zoe-1-1 sales-help sales-announcements sales-amer-west Channels acct-mooncorp 1 acct-midtech support-triage sales-new-leads ext-abcservices Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang 2 Shruti Vasa Lee Hao support-triage Support channel to triage customer cases 78 Google Drive Zendesk Salesforce Zendesk APP A ticket has been created by Lisa Zhang Ticket #2334 Unable to login Requester: Harry Boone Assignee: Customer Support Hi! Our team is unable to login today. Status: New | Today at 1:00PM 2 replies Last reply today at 10:00 AM Zendesk APP A ticket has been created by Lee Hao Ticket #2335 Cannot access on Explorer Requester: Matt Brewer Assignee: Customer Support I can't access my portal on MS Explorer. Status: New | Today at 1:00PM 1 Zendesk APP A ticket has been created by Shruti Vasa Ticket #2334 How can I get training? Requester: Lisa Dawson Assignee: Customer Support How can I request training? Status: New | Today at 1:00PM

외부와의 협업

Slack에서 잠재 고객과 직접적으로 소통하여 질문에 답변하고 거래 체결 속도를 높이세요.

Slack Connect

계정 관리자, 고객 성공 관리자, 계정을 지원할 다른 팀원 등 파트너를 추가하여 Slack Connect 채널에서 고객과 대화를 나누세요. 그러면 이 모든 사람들이 갱신, 업그레이드 및 기타 협의 사항에 대한 고객의 요구와 기회를 지속적으로 논의할 수 있게 됩니다. 2021년 IDC MarketScape 평가에 따르면 Slack Connect로 고객과의 관계를 구축할 수 있을 뿐만 아니라 고객, 벤더, 서비스 공급업체로부터 응답 받는 속도를 43%나 높여 신뢰를 형성하도록 도와줍니다. 그리고 이 모든 것은 Slack Connect 덕분에 4배 단축된 거래 주기로 이어지게 됩니다.

외부 채널에서 조직 경계를 넘나들며 협업하고, 최대 20개의 조직과 채널을 공유하세요. 또, 메시지와 파일을 전송하여 종합적인 인사이트를 구축하세요.

조직 내외부 누구에게든 실시간으로 직접 메시지를 보낼 수 있습니다.

Slack의 이점을 외부로도 확장: 채널, 검색, 앱 및 통합.

양측에서 주제와 관련한 전문가들을 참여시키세요!

고객과의 회의 예약

캘린더 통합 앱을 통해 Slack 바로가기 메뉴에서 직접 회의를 설정하세요.

계약 체결

Docusign 또는 Hellosign 통합 앱을 사용해 Slack에서 바로 계약서를 보내고 검토하고 서명하세요.

더 많은 내용을 알고 싶으신가요? 고객지원센터에 방문하거나 웨비나에 참석하세요!