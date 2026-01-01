Mantén la participación y productividad del talento técnico de primer nivel

La entrega de productos y servicios de alta calidad requiere talento de alta calidad. ¿Cuál es el secreto para retener a los empleados de mayor rendimiento y, al mismo tiempo, atraer a los mejores candidatos posibles? Creemos que se reduce a tres acciones clave:
- Dar a tu equipo herramientas que les encanten
- Crear un espacio confiable para la comunicación del equipo
- Facilitar la dedicación de tiempo a trabajos de alto valor
Lidera desarrolladores felices
Ofrece una experiencia óptima a tus empleados al proporcionar a los desarrolladores una herramienta para la comunicación rápida y en tiempo real. Cada usuario de Slack puede:
- Organizar conversaciones para reflejar la estructura, las prioridades y los proyectos únicos de un equipo, con canales ilimitados
- Acelerar la comunicación al reemplazar los mensajes cortos y las aprobaciones con reacciones emoji
- Establecer tiempos de concentración con las preferencias de notificaciones
- Minimizar las interrupciones al automatizar las tareas rutinarias con aplicaciones y flujos de trabajo personalizados
“Creemos que para convertirnos en el banco número 1, necesitamos ser el equipo de tecnología número 1. Para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, necesitamos que nuestros empleados tengan acceso a las mejores herramientas, y Slack es una de ellas”.
Conecta a toda la empresa
Los silos de información son casi siempre la causa principal del trabajo duplicativo. Slack derriba esos muros y otorga a los desarrolladores un fácil acceso a los expertos, el conocimiento y el código de la empresa.
Usa Slack para:
- Obtener las respuestas que necesitas, cuando más las necesitas, con un directorio de la empresa y canales específicos para el equipo
- Poner proyectos y bibliotecas de código al alcance de sus desarrolladores y ayudar a los nuevos miembros del equipo a ponerse al día rápidamente con capacidades de búsqueda intuitivas
- Ayudar a los desarrolladores a escalar conversaciones urgentes e involucrar a otras personas cuando sea conveniente a través de una combinación de discusión asincrónica y en tiempo real
- Garantizar que las actualizaciones y las comunicaciones importantes se vean fácilmente en los canales dedicados para los anuncios
“La transparencia y la colaboración son cruciales para nosotros porque son el enfoque que estamos adoptando al crear para nuestros clientes. Si internamente no predicamos con el ejemplo, es muy difícil desarrollar software de esa manera”.
Estimula la productividad de los desarrolladores
Reduce los costosos cambios de contexto y aumenta la efectividad general de tu equipo al integrar tus herramientas existentes con Slack. Estas incluyen:
Integración continua
Seguimiento de proyectos
Seguimiento de proyectos
Colaboración de código
Para dedicar aún más tiempo al trabajo de alto impacto que más valoran tus equipos, como el diseño y desarrollo de productos, mueve tus reuniones rápidas a un canal de Slack y organízalas de forma asincrónica.
“Nuestras integraciones de Slack empoderan a los desarrolladores para implementar de máquinas de desarrollo a entornos de prueba y a entornos de producción en un período muy corto”.
A los desarrolladores les encanta Slack
Los equipos de todo tipo, forma y tamaño ya empezaron a colaborar en Slack.
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