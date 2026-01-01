Un conjunto de formas

Mantén la participación y productividad del talento técnico de primer nivel

Lidera a desarrolladores felices, conéctate con equipos de toda la empresa y estimula la productividad del desarrollador, todo con Slack.

3 min de lectura

La entrega de productos y servicios de alta calidad requiere talento de alta calidad. ¿Cuál es el secreto para retener a los empleados de mayor rendimiento y, al mismo tiempo, atraer a los mejores candidatos posibles? Creemos que se reduce a tres acciones clave:

  1. Dar a tu equipo herramientas que les encanten
  2. Crear un espacio confiable para la comunicación del equipo
  3. Facilitar la dedicación de tiempo a trabajos de alto valor

Lidera desarrolladores felices

Ofrece una experiencia óptima a tus empleados al proporcionar a los desarrolladores una herramienta para la comunicación rápida y en tiempo real. Cada usuario de Slack puede:

  • Organizar conversaciones para reflejar la estructura, las prioridades y los proyectos únicos de un equipo, con canales ilimitados
  • Acelerar la comunicación al reemplazar los mensajes cortos y las aprobaciones con reacciones emoji
  • Establecer tiempos de concentración con las preferencias de notificaciones
  • Minimizar las interrupciones al automatizar las tareas rutinarias con aplicaciones y flujos de trabajo personalizados

“Creemos que para convertirnos en el banco número 1, necesitamos ser el equipo de tecnología número 1. Para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, necesitamos que nuestros empleados tengan acceso a las mejores herramientas, y Slack es una de ellas”.

Conecta a toda la empresa

Los silos de información son casi siempre la causa principal del trabajo duplicativo. Slack derriba esos muros y otorga a los desarrolladores un fácil acceso a los expertos, el conocimiento y el código de la empresa.

Compartir un mensaje en Slack

Usa Slack para:

  • Obtener las respuestas que necesitas, cuando más las necesitas, con un directorio de la empresa y canales específicos para el equipo
  • Poner proyectos y bibliotecas de código al alcance de sus desarrolladores y ayudar a los nuevos miembros del equipo a ponerse al día rápidamente con capacidades de búsqueda intuitivas
  • Ayudar a los desarrolladores a escalar conversaciones urgentes e involucrar a otras personas cuando sea conveniente a través de una combinación de discusión asincrónica y en tiempo real
  • Garantizar que las actualizaciones y las comunicaciones importantes se vean fácilmente en los canales dedicados para los anuncios

“La transparencia y la colaboración son cruciales para nosotros porque son el enfoque que estamos adoptando al crear para nuestros clientes. Si internamente no predicamos con el ejemplo, es muy difícil desarrollar software de esa manera”.

Estimula la productividad de los desarrolladores

Reduce los costosos cambios de contexto y aumenta la efectividad general de tu equipo al integrar tus herramientas existentes con Slack. Estas incluyen:

Logo of Jenkins CI
Jenkins CI
Integración continua
Logo of Jira Cloud
Jira Cloud
Seguimiento de proyectos
Mystery App
Seguimiento de proyectos
Logo of Bitbucket Cloud
Bitbucket Cloud
Colaboración de código

Para dedicar aún más tiempo al trabajo de alto impacto que más valoran tus equipos, como el diseño y desarrollo de productos, mueve tus reuniones rápidas a un canal de Slack y organízalas de forma asincrónica.

Una reunión rápida en Slack

“Nuestras integraciones de Slack empoderan a los desarrolladores para implementar de máquinas de desarrollo a entornos de prueba y a entornos de producción en un período muy corto”.

A los desarrolladores les encanta Slack

Los equipos de todo tipo, forma y tamaño ya empezaron a colaborar en Slack.

Logo de AutodeskLogo de DeliverooLogo de iressLogo de TargetLogo de TD Ameritrade

¿Te resultó útil este recurso?

0/600

¡Genial!

¡Muchísimas gracias por tus comentarios!

¡Entendido!

Gracias por tus comentarios.

¡Uy! Estamos teniendo dificultades. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.

Recursos relacionados