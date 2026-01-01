Engagement und Produktivität von Technikprofis aufrechterhalten

Die Bereitstellung hochwertiger Produkte und Services erfordert hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also worin liegt das Geheimnis, Spitzenkräfte zu halten und gleichzeitig die bestmöglichen Kandidatinnen und Kandidaten anzuziehen? Wir glauben, dass es auf drei Schlüsselaktionen ankommt:
- Deinen Projekt-Teams die Tools geben, die sie lieben
- Einen zuverlässigen Raum für die Kommunikation deines Projekt-Teams schaffen
- Es einfacher machen, sich auf hochwertige Arbeit zu konzentrieren
Glückliche Entwicklerinnen und Entwickler anleiten
Ermögliche die beste Mitarbeitererfahrung, indem du deinen Entwicklerinnen und Entwicklern ein Tool an die Hand gibst, mit dem sie schnell und in Echtzeit so kommunizieren können, wie sie es sich wünschen. Jede Slack-Benutzerin und jeder Slack-Benutzer kann:
- Unterhaltungen mit einer unbegrenzten Anzahl an Channels so organisieren, dass sie die individuelle Strukturen, Projekte und Prioritäten eines Projekt-Teams widerspiegeln
- Die Kommunikation beschleunigen, indem Kurznachrichten und Genehmigungen durch Emoji-Reaktionen ersetzt werden
- Mit Einstellungen für Benachrichtigungen Zeit für konzentriertes Arbeiten definieren
- Unterbrechungen minimieren, indem Routineaufgaben mit Apps und benutzerdefinierten Workflows automatisiert werden
„Wir sind davon überzeugt, dass wir das beste Tech-Team sein müssen, um die beste Bank zu werden. Damit wir die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden erfüllen können, müssen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zugang zu den besten Tools geben, und Slack ist eines davon.“
Unternehmensweite Verbindung
Informationssilos sind fast immer die Ursache für doppelte Arbeit. Slack durchbricht diese Barrieren und ermöglicht Entwicklerinnen und Entwicklern einfachen Zugang zu Expertinnen und Experten, Wissen und Code des Unternehmens.
Verwende Slack, um:
- Mit einem Unternehmensverzeichnis und Team-spezifischen Channels die gewünschten Antworten zum richtigen Zeitpunkt zu erhalten
- Projekte und Code-Bibliotheken für Entwicklerinnen und Entwickler verfügbar zu machen und neuen Team-Mitgliedern mit intuitiven Suchfunktionen eine schnelle Einarbeitung zu ermöglichen
- Entwicklerinnen und Entwickler dabei zu unterstützen, dringende Unterhaltungen zu eskalieren und andere bei Bedarf durch einen Mix aus Echtzeit- und asynchronen Gesprächen einzubinden
- Sicherzustellen, dass wichtige Updates und Mitteilungen in dedizierten Channels für Ankündigungen angezeigt werden
„Transparenz und Zusammenarbeit sind für uns entscheidend, denn darauf liegt der Fokus, wenn wir die Produkte für unsere Kundinnen und Kunden entwerfen. Wenn wir das intern nicht vorleben können, wird es wirklich schwer, auf diese Weise Software zu entwickeln.”
Produktivität der Entwicklerinnen und Entwickler fördern
Durch die Integration deiner bestehenden Tools mit Slack reduzierst du kostspielige Kontextwechsel und erhöhst die Gesamteffektivität deines Projekt-Teams. Dazu gehören:
Kontinuierliche Integration
Projektnachverfolgung
Projektnachverfolgung
Zusammenarbeit bei Code
Um noch mehr Zeit für die anspruchsvollen Arbeiten zu gewinnen, die deinen Projekt-Teams am wichtigsten sind, wie z. B. Produkt-Design und -Entwicklung, kannst du deine Meetings in einen Slack-Channel verlegen und sie asynchron durchführen.
„Unsere Slack-Integrationen ermöglichen es Entwicklerinnen und Entwicklern, in kürzester Zeit den Schritt von der Entwicklungsphase zu Testumgebungen bis hin zu den finalen Produktionsumgebungen zu vollziehen.“
Entwicklerinnen und Entwickler sind von Slack begeistert
Projekt-Teams jeder Größe, Form und Art arbeiten in Channels zusammen.
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