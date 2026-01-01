Engagement und Produktivität von Technikprofis aufrechterhalten

Die Bereitstellung hochwertiger Produkte und Services erfordert hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also worin liegt das Geheimnis, Spitzenkräfte zu halten und gleichzeitig die bestmöglichen Kandidatinnen und Kandidaten anzuziehen? Wir glauben, dass es auf drei Schlüsselaktionen ankommt:

Deinen Projekt-Teams die Tools geben, die sie lieben Einen zuverlässigen Raum für die Kommunikation deines Projekt-Teams schaffen Es einfacher machen, sich auf hochwertige Arbeit zu konzentrieren

Glückliche Entwicklerinnen und Entwickler anleiten

Ermögliche die beste Mitarbeitererfahrung, indem du deinen Entwicklerinnen und Entwicklern ein Tool an die Hand gibst, mit dem sie schnell und in Echtzeit so kommunizieren können, wie sie es sich wünschen. Jede Slack-Benutzerin und jeder Slack-Benutzer kann:

Unterhaltungen mit einer unbegrenzten Anzahl an Channels so organisieren, dass sie die individuelle Strukturen, Projekte und Prioritäten eines Projekt-Teams widerspiegeln

Die Kommunikation beschleunigen, indem Kurznachrichten und Genehmigungen durch Emoji-Reaktionen ersetzt werden

Mit Einstellungen für Benachrichtigungen Zeit für konzentriertes Arbeiten definieren

Unterbrechungen minimieren, indem Routineaufgaben mit Apps und benutzerdefinierten Workflows automatisiert werden

„Wir sind davon überzeugt, dass wir das beste Tech-Team sein müssen, um die beste Bank zu werden. Damit wir die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden erfüllen können, müssen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zugang zu den besten Tools geben, und Slack ist eines davon.“ Martin Wildberger Executive Vice President of Innovation and Technology, RBC Fallstudie lesen

Bessere Arbeit durch echtes Engagement fördern Tiefgreifendes, nachhaltiges Engagement innerhalb von Unternehmen ist der Grund dafür, warum Benutzerinnen und Benutzer Slack anderen, weniger effektiven Arbeitsweisen vorziehen. Mehr als 10 Stunden: Zeit pro Arbeitstag, die zahlende Benutzerinnen und Benutzer durchschnittlich mit Slack verbunden sind

Zeit pro Arbeitstag, die zahlende Benutzerinnen und Benutzer durchschnittlich mit Slack verbunden sind Mehr als 120 Minuten: Zeit pro Arbeitstag, in der zahlende Benutzerinnen und Benutzer durchschnittlich in Slack aktiv sind

Zeit pro Arbeitstag, in der zahlende Benutzerinnen und Benutzer durchschnittlich in Slack aktiv sind 5 Milliarden: Gesamtzahl der wöchentlichen Aktionen in Slack

Unternehmensweite Verbindung

Informationssilos sind fast immer die Ursache für doppelte Arbeit. Slack durchbricht diese Barrieren und ermöglicht Entwicklerinnen und Entwicklern einfachen Zugang zu Expertinnen und Experten, Wissen und Code des Unternehmens.

Verwende Slack, um:

Mit einem Unternehmensverzeichnis und Team-spezifischen Channels die gewünschten Antworten zum richtigen Zeitpunkt zu erhalten

Projekte und Code-Bibliotheken für Entwicklerinnen und Entwickler verfügbar zu machen und neuen Team-Mitgliedern mit intuitiven Suchfunktionen eine schnelle Einarbeitung zu ermöglichen

Entwicklerinnen und Entwickler dabei zu unterstützen, dringende Unterhaltungen zu eskalieren und andere bei Bedarf durch einen Mix aus Echtzeit- und asynchronen Gesprächen einzubinden

Sicherzustellen, dass wichtige Updates und Mitteilungen in dedizierten Channels für Ankündigungen angezeigt werden

„Transparenz und Zusammenarbeit sind für uns entscheidend, denn darauf liegt der Fokus, wenn wir die Produkte für unsere Kundinnen und Kunden entwerfen. Wenn wir das intern nicht vorleben können, wird es wirklich schwer, auf diese Weise Software zu entwickeln.” Guy Martin Director of Open Source, Autodesk Fallstudie lesen

Produktivität der Entwicklerinnen und Entwickler fördern

Durch die Integration deiner bestehenden Tools mit Slack reduzierst du kostspielige Kontextwechsel und erhöhst die Gesamteffektivität deines Projekt-Teams. Dazu gehören:

Um noch mehr Zeit für die anspruchsvollen Arbeiten zu gewinnen, die deinen Projekt-Teams am wichtigsten sind, wie z. B. Produkt-Design und -Entwicklung, kannst du deine Meetings in einen Slack-Channel verlegen und sie asynchron durchführen.

„Unsere Slack-Integrationen ermöglichen es Entwicklerinnen und Entwicklern, in kürzester Zeit den Schritt von der Entwicklungsphase zu Testumgebungen bis hin zu den finalen Produktionsumgebungen zu vollziehen.“ Paul Whyte Head of Systems Engineering, Vodafone U.K. Zur Fallstudie

Entwicklerinnen und Entwickler sind von Slack begeistert

Projekt-Teams jeder Größe, Form und Art arbeiten in Channels zusammen.