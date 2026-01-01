Consigue que tus empleados con perfiles técnicos mejor preparados se impliquen a fondo y mantengan la productividad

Ofrecer productos y servicios de gran calidad requiere contar con personas con mucho talento ¿Cuál es el secreto para mantener en tu equipo a las personas con mayor talento al tiempo que atraes a los mejores candidatos posibles? Nosotros pensamos que todo se reduce a tres acciones clave:
- Ofrecer a tus equipos las herramientas que más les gustan
- Crear un espacio de confianza para la comunicación del equipo
- Hacer que sea más sencillo dedicar tiempo a las tareas de gran valor
Mantener contentos a los desarrolladores
Conseguir que los empleados disfruten de la mejor experiencia proporcionando a tus desarrolladores la herramienta para la comunicación rápida y en tiempo real que desean. Todos los usuarios de Slack pueden:
- Organizar conversaciones para reflejar la estructura, proyectos y prioridades particulares de un equipo, con canales ilimitados.
- Acelerar la comunicación reemplazando mensajes cortos y aprobaciones con reacciones emoji.
- Sacar más tiempo para lo importante con las preferencias de notificaciones.
- Reducir al mínimo las interrupciones automatizando las tareas rutinarias con aplicaciones y flujos de trabajo personalizados.
“Creemos que, para llegar a ser el banco número 1, tenemos que ser el equipo de tecnología número 1. Para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, nuestros empleados deben tener acceso a las mejores herramientas, y Slack es una de ellas”.
Conecta a toda la empresa
Los silos de información son casi siempre la causa principal de que el trabajo se duplique. Slack derriba las paredes de esos silos y garantiza a los desarrolladores un acceso sencillo a expertos, conocimientos y código de la empresa.
Utiliza Slack para:
- Conseguir las respuestas que necesitas, cuando más las necesitas, con un directorio de la empresa y canales para cada equipo
- Acercar proyectos y bibliotecas de código a tus desarrolladores y ayudar a los nuevos miembros del equipo a alcanzar la velocidad crucero mediante capacidades de búsqueda intuitivas
- Ayudar a los desarrolladores a escalar conversaciones urgentes e incluir a las personas que les haga falta, tanto en conversaciones en tiempo real como en debates asíncronos
- Garantizar que las actualizaciones y comunicaciones importantes se ven fácilmente en los canales específicos de avisos.
“La transparencia y la colaboración nos resultan esenciales porque queremos usar ese enfoque a la hora de diseñar productos para nuestros clientes. Esos valores deben ser parte integral de nuestra cultura corporativa si queremos desarrollar software así”.
Dispara la productividad de los programadores
Reduce el costoso cambio de contexto y aumenta la efectividad general de tu equipo a través de las herramientas que ya tienes en Slack. Entre ellas se incluyen las siguientes:
Integración continua
Seguimiento del proyecto
Seguimiento del proyecto
Colaboración de código
Para sacar todavía más tiempo y dedicarlo al trabajo de gran impacto que es el que tu equipo más valora, como el diseño y desarrollo de productos, llévate las reuniones de sincronización a un canal de Slack y realízalas de forma asíncrona.
“Nuestras integraciones de Slack capacitan a los desarrolladores para implementar desde máquinas de desarrollo a entornos de prueba o producción de entornos en un breve período de tiempo”
A los desarrolladores les encanta Slack
Equipos de todo tipo, tamaño y condición ya han empezado a colaborar en Slack.
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