Consigue que tus empleados con perfiles técnicos mejor preparados se impliquen a fondo y mantengan la productividad

Ofrecer productos y servicios de gran calidad requiere contar con personas con mucho talento ¿Cuál es el secreto para mantener en tu equipo a las personas con mayor talento al tiempo que atraes a los mejores candidatos posibles? Nosotros pensamos que todo se reduce a tres acciones clave:

Ofrecer a tus equipos las herramientas que más les gustan Crear un espacio de confianza para la comunicación del equipo Hacer que sea más sencillo dedicar tiempo a las tareas de gran valor

Mantener contentos a los desarrolladores

Conseguir que los empleados disfruten de la mejor experiencia proporcionando a tus desarrolladores la herramienta para la comunicación rápida y en tiempo real que desean. Todos los usuarios de Slack pueden:

Organizar conversaciones para reflejar la estructura, proyectos y prioridades particulares de un equipo, con canales ilimitados.

Acelerar la comunicación reemplazando mensajes cortos y aprobaciones con reacciones emoji.

Sacar más tiempo para lo importante con las preferencias de notificaciones.

Reducir al mínimo las interrupciones automatizando las tareas rutinarias con aplicaciones y flujos de trabajo personalizados.

“Creemos que, para llegar a ser el banco número 1, tenemos que ser el equipo de tecnología número 1. Para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, nuestros empleados deben tener acceso a las mejores herramientas, y Slack es una de ellas”. Martin Wildberger Vicepresidente ejecutivo de Innovación y tecnología, RBC Lee el estudio de caso

Consigue un trabajo mejor con un compromiso real Los altos niveles sostenidos de participación en las empresas son lo que hace que las personas sigan adoptando y usando Slack frente a otras formas de trabajar menos conectadas. +10 horas: tiempo medio que los usuarios de pago permanecen conectados a Slack

tiempo medio que los usuarios de pago permanecen conectados a Slack +120 minutos: tiempo medio que los usuarios de pago usan Slack activamente

tiempo medio que los usuarios de pago usan Slack activamente 5 mil millones: acciones realizadas a la semana en todo Slack

Conecta a toda la empresa

Los silos de información son casi siempre la causa principal de que el trabajo se duplique. Slack derriba las paredes de esos silos y garantiza a los desarrolladores un acceso sencillo a expertos, conocimientos y código de la empresa.

Utiliza Slack para:

Conseguir las respuestas que necesitas, cuando más las necesitas, con un directorio de la empresa y canales para cada equipo

Acercar proyectos y bibliotecas de código a tus desarrolladores y ayudar a los nuevos miembros del equipo a alcanzar la velocidad crucero mediante capacidades de búsqueda intuitivas

Ayudar a los desarrolladores a escalar conversaciones urgentes e incluir a las personas que les haga falta, tanto en conversaciones en tiempo real como en debates asíncronos

Garantizar que las actualizaciones y comunicaciones importantes se ven fácilmente en los canales específicos de avisos.

“La transparencia y la colaboración nos resultan esenciales porque queremos usar ese enfoque a la hora de diseñar productos para nuestros clientes. Esos valores deben ser parte integral de nuestra cultura corporativa si queremos desarrollar software así”. Guy Martin Director de Open Source, Autodesk Lee el estudio de caso

Dispara la productividad de los programadores

Reduce el costoso cambio de contexto y aumenta la efectividad general de tu equipo a través de las herramientas que ya tienes en Slack. Entre ellas se incluyen las siguientes:

Para sacar todavía más tiempo y dedicarlo al trabajo de gran impacto que es el que tu equipo más valora, como el diseño y desarrollo de productos, llévate las reuniones de sincronización a un canal de Slack y realízalas de forma asíncrona.

“Nuestras integraciones de Slack capacitan a los desarrolladores para implementar desde máquinas de desarrollo a entornos de prueba o producción de entornos en un breve período de tiempo” Paul Whyte Director de Ingeniería de Sistemas, Vodafone Reino Unido Lee el estudio de caso

A los desarrolladores les encanta Slack

Equipos de todo tipo, tamaño y condición ya han empezado a colaborar en Slack.