상위 계층 기술 인재의 참여도와 생산성을 유지하기

고품질 제품과 서비스 납품을 위해서는 높은 수준의 인재가 필요합니다. 상위 실적을 내는 인재를 보유하고 최상의 지원자를 유치하는 비밀은 무엇일까요? 저희는 세 가지 주요한 행동이 필요하다고 생각합니다.

팀이 선호하는 도구를 제공하기 팀 커뮤니케이션을 위한 유용한 공간 만들기 높은 가치의 업무에 집중할 시간을 쉽게 마련할 수 있도록 하기

행복한 개발팀 리드하기

개발자에게 신속한 실시간 커뮤니케이션을 위한 도구를 제공하여 최고의 직원 경험을 만들 수 있습니다. 모든 Slack 사용자는

무한한 채널에 팀의 고유한 구조, 프로젝트, 우선순위를 반영하는 대화를 구성할 수 있습니다.

짧은 메시지와 승인을 이모티콘 반응으로 대체하여 커뮤니케이션을 가속화합니다.

알림 환경설정으로 집중하는 시간을 구성합니다.

루틴 작업을 앱과 사용자 지정 워크플로로 자동화하여 중단을 최소화합니다.

“당사는 최고의 은행이 되기 위해서는 최고의 기술팀이 되어야 한다고 믿습니다. 고객의 기대에 부응하기 위해서는 직원들이 최상의 도구를 이용할 수 있도록 해야 하며 Slack은 그러한 도구 중 하나입니다.” RBC 혁신 및 기술 부문 부사장 Martin Wildberger 사례 연구 읽기

진정한 참여로 더 나은 업무 추진하기 회사 전체에서 깊이 있고 지속적인 수준의 참여도를 유지할 수 있기 때문에 사람들은 Slack을 채택하고 연결성이 떨어지는 다른 업무 방식보다 선호합니다. 10시간 이상: 유료 사용자가 Slack에 연결되어 있는 근무일당 평균 시간

유료 사용자가 Slack에 연결되어 있는 근무일당 평균 시간 120분 이상: 유료 사용자가 Slack을 활성으로 사용하는 근무일당 평균 시간

유료 사용자가 Slack을 활성으로 사용하는 근무일당 평균 시간 50억 건: Slack 전체에서 매주 취해지는 총 작업

전사적인 연결

정보 사일로는 거의 항상 중복적 작업의 근본 원인입니다. Slack은 이런 벽을 무너뜨리고 개발자가 회사 전문가, 지식, 코드에 쉽게 접근하도록 해줍니다.

2173589344946 Block kit 김화윤 이번 주 초반에 완료했지만 공유되지는 않은 것 같네요. 투명성을 위해 이곳에 공유해드립니다. 김화윤

Refactor SMUMessageDelegates, Slack UI에서 블록 키트 구성 요소 팩토리 생성

● 스토리: PAX-2042

● 테스트 실행: iOS 리그레션의 일부로 실행됨, https://slack.testrail.net

● 버그: 없음

● QA 상태:

Slack을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

회사 디렉토리와 팁별 채널에서 가장 필요할 때 필요한 답을 얻을 수 있습니다.

개발자가 프로젝트와 코드 라이브러리를 쉽게 이용하고 새 팀원이 직관적인 검색 기능으로 빠르게 업무에 적응할 수 있습니다.

개발자가 긴급한 대화를 에스컬레이션하고 실시간과 비동기식 논의를 혼합하여 다른 사람이 편리한 시간에 참여할 수 있도록 지원합니다.

중요한 업데이트와 커뮤니케이션을 전용 채널에 쉽게 볼 수 있도록 공지할 수 있습니다.

“투명성과 협업은 고객을 위한 제품을 만들기 위해 우리가 집중하는 요소이므로 우리에게 매우 중요합니다. 이를 내부적으로 모델링할 수 없다면 그렇게 소프트웨어를 만들긴 정말 어려울 겁니다.” Autodesk Open Source 디렉터 Guy Martin 사례 연구 읽기

개발자 생산성 향상

Slack으로 기존 도구를 통합하면 비용이 많이 드는 컨텍스트 전환을 줄이고 전반적인 팀의 효율성을 높여줍니다. 이러한 기존 도구에는 다음과 같은 제품이 포함됩니다.

제품 디자인과 개발 등 팀에서 제일 중요시하는 영향력이 큰 업무에 더 많은 시간을 할애하기 위해서 스탠드업을 Slack 채널로 이동하고 비동기식으로 개최하세요.

2173562435778 talent stand up 김화윤 새로운 매장 내 모바일 기능을 개발 단계로 이전할 수 있게 되었습니다.

리소스 제약 때문에 비디오 컨설팅 기능을 향후 릴리스로 미뤄야 합니다.

고객들이 새로운 경험을 무척 좋아할 거예요! 2 1 2 댓글 오늘 마지막 댓글이 달린 시간: 11:23 AM

“Slack 통합을 통해 개발자는 매우 짧은 시간 내에 개발 장치에서 테스트 환경과 프로덕션 환경으로 배포할 수 있습니다.” Vodafone U.K. 시스템 엔지니어링 책임자 Paul Whyte 사례 연구 읽기

개발자들이 사랑하는 Slack

팀의 규모, 형태, 종류를 막론하고 모든 팀이 Slack 채널에서 협업하고 있습니다.