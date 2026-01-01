Maintenir l’engagement et la productivité des meilleurs développeurs

Seuls les meilleurs talents sont capables de livrer des produits et services de grande qualité. Quel est le secret pour retenir les meilleurs profils et attirer les meilleurs candidats ? Pour nous, cela nécessite trois actions clés :

Fournir à vos équipes des outils qui sont appréciés Créer un espace de confiance pour la communication d’équipe Permettre aux développeurs de se concentrer sur le travail à forte valeur ajoutée

Faciliter la tâche des développeurs

Simplifiez le quotidien de vos développeurs en leur offrant un outil qui permet la communication en temps réel dont ils ont besoin. L’utilisateur de Slack peut :

Organiser les conversations en fonction de la structure spécifique d’une équipe, des projets, des priorités, dans un nombre illimité de canaux

Accélérer la communication en remplaçant les messages rapides et les validations par des réactions émoji

Dégager du temps pour mieux vous concentrer grâce aux préférences de notifications

Minimiser les interruptions en automatisant les tâches quotidiennes répétitives avec des applications et des flux de travail personnalisés

« Nous avons la conviction que pour devenir la banque n° 1, nous avons besoin de la meilleure équipe technique. Afin de satisfaire les attentes de nos clients, nos employés ont besoin d’un accès aux meilleurs outils, et Slack arrive naturellement dans les premiers de la liste. » Martin Wildberger Vice-président exécutif de l’innovation et de la technologie, RBC Lire l’étude de cas

Renforcer la qualité du travail en maintenant un engagement élevé Les salariés adoptent Slack car l’outil permet de conserver un fort niveau d’engagement dans l’entreprise, profond et durable. C’est la raison pour laquelle ils le préfèrent aux autres méthodes de travail moins connectées + de 10 heures : temps moyen par jour de travail où les utilisateurs payants sont connectés à Slack

temps moyen par jour de travail où les utilisateurs payants sont connectés à Slack + de 120 minutes : temps moyen par jour de travail où les utilisateurs payants sont actifs sur Slack

temps moyen par jour de travail où les utilisateurs payants sont actifs sur Slack 5 milliards : total des actions effectuées de manière hebdomadaire au sein de Slack

Connecter toute l’entreprise

Les silos d’informations sont presque toujours la cause des tâches effectuées en double. Slack fait tomber les silos et permet aux développeurs d’avoir facilement accès aux experts de l’entreprise, aux informations mais aussi aux codes.

Grâce à Slack :

Obtenez les réponses que vous cherchez au moment où vous en avez le plus besoin grâce à un annuaire d’entreprises et aux canaux spécifiques à chaque équipe

Mettez les projets et les bibliothèques de codes à portée de main de vos développeurs et aidez les nouveaux membres de l’équipe à se mettre rapidement à jour grâce à des fonctionnalités de recherche intuitives

Aidez les développeurs à faire remonter les conversations urgentes et à intégrer les autres collaborateurs à leur rythme grâce à des discussions en temps réel et asynchrones

Assurez-vous que les mises à jour importantes et les communications soient faciles d’accès via des canaux consacrés aux annonces

« La transparence et la collaboration sont essentielles pour nous, car c’est dans cette optique que nous développons des produits pour nos clients. Si nous ne parvenons pas à développer cela en interne, ce sera très difficile de concevoir des logiciels. » Guy Martin Directeur d’Open Source et, Autodesk Lire l’étude de cas

Révéler le potentiel des développeurs

Réduisez les changements de contexte et augmentez l’efficacité générale de votre équipe en intégrant vos outils actuels dans Slack. Cela inclut :

Dégagez encore plus de temps à vos équipes afin qu’elles se consacrent aux tâches à forte valeur ajoutée, comme le design de produit ou le développement. Pour cela, déplacez vos réunions dans un canal Slack et organisez-les de manière asynchrone.

« Nos intégrations Slack permettent aux développeurs de passer des machines de développement aux environnements de test et aux environnements de production en un laps de temps très court. » Paul Whyte Directeur du service Ingénierie des systèmes, Vodafone Royaume-Uni Lire l’étude de cas

Les développeurs apprécient Slack

De nombreuses équipes, de taille et structure diverses, utilisent déjà Slack.