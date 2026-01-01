Uma coleção de formatos

Mantenha o envolvimento e a produtividade dos melhores talentos técnicos

Coordene o trabalho dos desenvolvedores, conecte equipes em toda a empresa e incentive a produtividade do desenvolvimento, tudo isso com o Slack

Leitura de 3 minutos

Para entregar produtos e serviços de alta qualidade, é necessário ter uma ótima equipe. Qual é o segredo para manter os funcionários de alto desempenho e atrair os melhores candidatos possíveis? Acreditamos que tudo se resume a três ações principais:

  1. Dê às suas equipes as ferramentas que elas adoram
  2. Crie um espaço confiável para comunicação em equipe
  3. Facilite a dedicação de tempo ao trabalho de alto valor

Lidere desenvolvedores felizes

Proporcione a melhor experiência do funcionário dando aos desenvolvedores uma ferramenta para a comunicação rápida e em tempo real que eles querem. Todo usuário do Slack pode:

  • Organizar conversas para refletir a estrutura, os projetos e as prioridades exclusivas de uma equipe, com canais ilimitados
  • Acelerar a comunicação substituindo mensagens curtas e aprovações por reações de emoji
  • Reduzir o tempo de concentração com as preferências de notificação
  • Minimizar interrupções automatizando tarefas rotineiras com apps e fluxos de trabalho personalizados

“Para sermos o banco n.º 1, precisamos ser a equipe de tecnologia n.º 1. Para atender às expectativas dos nossos clientes, nossos funcionários precisam ter acesso às melhores ferramentas, e o Slack é uma delas”.

Conecte toda a empresa

As barreiras de informações são quase sempre a causa principal do trabalho duplicado. O Slack quebra essas barreiras e concede aos desenvolvedores acesso fácil aos especialistas, conhecimentos e códigos da empresa.

Compartilhando uma mensagem no Slack

Use o Slack para:

  • Obter as respostas de que você precisa, quando mais precisa, com um diretório da empresa e canais específicos da equipe
  • Colocar projetos e bibliotecas de códigos à disposição dos desenvolvedores e ajudar os novos membros da equipe a se atualizarem rapidamente com recursos de pesquisa intuitivos
  • Ajudar os desenvolvedores a encaminhar conversas urgentes e envolver outras pessoas de acordo com a necessidade, por meio de uma mistura de discussões assíncronas e em tempo real
  • Garantir que atualizações e comunicações importantes sejam vistas facilmente em canais específicos para comunicados

“A transparência e a colaboração são essenciais para nós, porque são nosso foco ao criar produtos para os clientes. Se não conseguíssemos aplicar esses valores internamente, seria muito difícil desenvolver software.”

Promova a produtividade dos desenvolvedores

Reduza a mudança de contexto dispendiosa e aumente a eficácia geral da sua equipe, integrando suas ferramentas existentes ao Slack. Isso inclui:

Logo of Jenkins CI
Jenkins CI
Integração contínua
Logo of Jira Cloud
Jira Cloud
Acompanhamento de projetos
Mystery App
Acompanhamento de projetos
Logo of Bitbucket Cloud
Bitbucket Cloud
Colaboração de códigos

Para dedicar ainda mais tempo ao trabalho de alto impacto que suas equipes mais valorizam, como design e desenvolvimento de produtos, transfira suas reuniões breves para um canal do Slack e realize-as de maneira assíncrona.

Uma reunião breve no Slack

“As integrações do Slack permitem que os desenvolvedores façam implantações em máquinas de desenvolvimento, ambientes de teste e de produção em um período de tempo muito curto”.

Os desenvolvedores amam o Slack

Equipes de todos os tamanhos, formatos e tipos colaboram no Slack.

Logotipo da AutodeskLogotipo da DeliverooLogotipo da IressLogotipo da TargetLogotipo da TD Ameritrade

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