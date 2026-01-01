Mantenha o envolvimento e a produtividade dos melhores talentos técnicos

Para entregar produtos e serviços de alta qualidade, é necessário ter uma ótima equipe. Qual é o segredo para manter os funcionários de alto desempenho e atrair os melhores candidatos possíveis? Acreditamos que tudo se resume a três ações principais:
- Dê às suas equipes as ferramentas que elas adoram
- Crie um espaço confiável para comunicação em equipe
- Facilite a dedicação de tempo ao trabalho de alto valor
Lidere desenvolvedores felizes
Proporcione a melhor experiência do funcionário dando aos desenvolvedores uma ferramenta para a comunicação rápida e em tempo real que eles querem. Todo usuário do Slack pode:
- Organizar conversas para refletir a estrutura, os projetos e as prioridades exclusivas de uma equipe, com canais ilimitados
- Acelerar a comunicação substituindo mensagens curtas e aprovações por reações de emoji
- Reduzir o tempo de concentração com as preferências de notificação
- Minimizar interrupções automatizando tarefas rotineiras com apps e fluxos de trabalho personalizados
“Para sermos o banco n.º 1, precisamos ser a equipe de tecnologia n.º 1. Para atender às expectativas dos nossos clientes, nossos funcionários precisam ter acesso às melhores ferramentas, e o Slack é uma delas”.
Conecte toda a empresa
As barreiras de informações são quase sempre a causa principal do trabalho duplicado. O Slack quebra essas barreiras e concede aos desenvolvedores acesso fácil aos especialistas, conhecimentos e códigos da empresa.
Use o Slack para:
- Obter as respostas de que você precisa, quando mais precisa, com um diretório da empresa e canais específicos da equipe
- Colocar projetos e bibliotecas de códigos à disposição dos desenvolvedores e ajudar os novos membros da equipe a se atualizarem rapidamente com recursos de pesquisa intuitivos
- Ajudar os desenvolvedores a encaminhar conversas urgentes e envolver outras pessoas de acordo com a necessidade, por meio de uma mistura de discussões assíncronas e em tempo real
- Garantir que atualizações e comunicações importantes sejam vistas facilmente em canais específicos para comunicados
“A transparência e a colaboração são essenciais para nós, porque são nosso foco ao criar produtos para os clientes. Se não conseguíssemos aplicar esses valores internamente, seria muito difícil desenvolver software.”
Promova a produtividade dos desenvolvedores
Reduza a mudança de contexto dispendiosa e aumente a eficácia geral da sua equipe, integrando suas ferramentas existentes ao Slack. Isso inclui:
Integração contínua
Acompanhamento de projetos
Acompanhamento de projetos
Colaboração de códigos
Para dedicar ainda mais tempo ao trabalho de alto impacto que suas equipes mais valorizam, como design e desenvolvimento de produtos, transfira suas reuniões breves para um canal do Slack e realize-as de maneira assíncrona.
“As integrações do Slack permitem que os desenvolvedores façam implantações em máquinas de desenvolvimento, ambientes de teste e de produção em um período de tempo muito curto”.
Os desenvolvedores amam o Slack
Equipes de todos os tamanhos, formatos e tipos colaboram no Slack.
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