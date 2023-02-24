La technologie dans la stratégie d'entreprise

Les entreprises se sont toujours efforcées de suivre les évolutions technologiques. Néanmoins, la crise sanitaire a forcé les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs à adopter un mode de fonctionnement à distance pratiquement du jour au lendemain. De nombreuses équipes travaillent toujours à distance, et beaucoup prévoient de continuer ainsi.

D’après un sondage Gallup réalisé en mai 2021, 52 % de l’ensemble de la population active travaille à distance, un chiffre qui dépasse les 80 % dans de nombreux secteurs. Pas moins de 35 % des salariés souhaitent rester en télétravail à long terme, ce chiffre dépassant les 50 % dans plusieurs domaines.

Lorsque la crise sanitaire s’est déclarée, tout le monde a été obligé de s’adapter et de composer avec la technologie déjà disponible ou qui pouvait être rapidement mise en œuvre. Ce contexte a profondément bouleversé nos méthodes de travail, et les entreprises ont dû revoir leurs stratégies commerciales. Le monde de l’entreprise et la technologie étant aujourd’hui inextricablement liés, il paraît logique d’intégrer cette dernière au cœur d’une stratégie commerciale réussie.

En quoi la technologie peut-elle constituer une stratégie commerciale ?

La technologie peut constituer une stratégie commerciale lorsque sa mise en œuvre touche tous les niveaux de votre activité. Au lieu de placer la technologie entre les mains du directeur technique (CTO) ou du directeur des systèmes d’information (CIO) de l’entreprise, elle devient un élément fondamental de tous les aspects des opérations commerciales.

Selon la nature de votre entreprise, la technologie en tant que stratégie commerciale peut généralement relever de trois catégories principales :

Protection. Les cyberattaques sont devenues une menace courante pour les entreprises de toutes tailles. La mise en œuvre de la technologie en tant que stratégie commerciale initiale vous permet d’orienter vos ressources vers les mises à niveau et la formation en matière de sécurité, ainsi que la planification et la récupération après une catastrophe. Cette démarche vous permet d’élaborer des stratégies de sécurité pour l’ensemble des salariés à tous les niveaux et dans tous les services. Amélioration. La technologie est plus importante que jamais pour satisfaire les salariés en télétravail et les utilisateurs qui se sont habitués à effectuer leurs achats en ligne pendant la crise. La technologie en tant que stratégie commerciale vous permet de planifier des déploiements essentiels visant à améliorer l’expérience des collaborateurs et des clients. Innovation. Malheureusement, même les entreprises qui ont mis en place des outils technologiques pour assurer leur cybersécurité et améliorer leurs opérations ne tirent pas profit des innovations réalisées en interne. Le fait de prévoir des plages d’innovation chaque semaine, mois ou trimestre permet à vos techniciens de remanier vos outils existants et de considérer de nouvelles options afin d’offrir les solutions les plus complètes à votre entreprise.

Qui est aux commandes, et pourquoi ?

Sans surprise, les entreprises technologiques montrent la voie en explorant les avantages de la technologie au sein de leurs propres modèles commerciaux. Chez Slack, par exemple, nous procédons à une itération continue de nos outils technologiques informatiques et métier.

Alors même que nous visons à offrir à notre personnel et notre clientèle les meilleures expériences possibles, nous cherchons des moyens d’améliorer la façon dont nous nous développons, d’évoluer avec nos utilisateurs et d’étendre notre champ opérationnel. Pour répondre aux besoins émergents, nous utilisons un outil appelé Slack sur Slack qui nous permet de créer rapidement des bots, des applications et d’autres solutions au sein de la plateforme.

Mais la technologie en tant que stratégie commerciale ne se limite pas aux entreprises technologiques. Que vous exerciez vos activités dans le secteur de la fabrication ou du service client, la technologie occupe sans doute une grande place dans votre quotidien. Sa mise en œuvre en tant que stratégie commerciale fondamentale dépend des mesures que vous appliquez déjà pour rationaliser vos opérations, gagner en flexibilité et vous adapter rapidement à des imprévus (comme une pandémie qui met subitement la planète à l’arrêt).

La technologie dans la stratégie d'entreprise

Intégrer la technologie à votre stratégie commerciale peut s’avérer payant pour votre entreprise. Voici cinq avantages majeurs de l’adoption de la technologie comme stratégie commerciale.

1. Choisir des solutions technologiques ciblées

L’évolution rapide de la technologie a engendré l’apparition d’un nombre quasi infini de produits et solutions sur le marché. Au sein d’une entreprise dont le service informatique est cloisonné, les membres de l’équipe doivent prendre des décisions sur la base d’informations relativement limitées. Et chacune de ces décisions peut ne résoudre qu’un seul problème.

Lorsque vous mettez en œuvre la technologie en tant que stratégie commerciale, vous pouvez faire des choix selon une perspective plus large. Vous savez ce que vous souhaitez faire, vous détenez les données nécessaires pour guider vos décisions, et vous pouvez rechercher des solutions qui répondent à plusieurs besoins à la fois. Le fait de disposer de suffisamment de temps à consacrer à l’itération vous permet également de tirer parti des capacités avancées de plateformes telles que Slack, en créant des solutions personnalisées au lieu de vous tourner vers un énième produit pour résoudre un problème spécifique.

2. Stimuler la productivité de l’entreprise

Vous savez probablement déjà que la technologie peut stimuler la productivité en vous fournissant des données sur les chiffres de vente, le retour sur investissement et d’autres informations cruciales. Mais saviez-vous que la technologie peut également vous aider à augmenter la productivité au niveau individuel ? Entre les bots qui envoient automatiquement des rappels pour les tâches en retard et les applications qui offrent des données visuelles sur l’avancement d’un projet, la mise en œuvre de la technologie à tous les niveaux de votre entreprise peut aider l’ensemble de vos collaborateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes.

3. Améliorer la collaboration

Cet aspect est d’autant plus important que de nombreuses personnes travaillent à distance. Des plateformes telles que Slack et Zoom garantissent que l’ensemble des collaborateurs avancent dans la même direction et ne négligent aucune tâche importante.

Mais la technologie en tant que stratégie commerciale favorise également la collaboration avec les clients. La crise sanitaire a habitué les consommateurs à effectuer leurs achats en ligne. C’est le moment idéal pour commencer à utiliser des outils qui reflètent aussi fidèlement que possible l’expérience d’achat en personne. La technologie peut aider vos acheteurs à se sentir importants. Les vidéos de produits, les bots d’assistance d’achat, la collaboration en temps réel entre équipe créative et clients sont autant d’aspects qui développent ce sentiment.

4. Définir des objectifs à long terme

Une stratégie commerciale solide doit inclure divers objectifs à court, moyen et long terme, ainsi qu’une feuille de route pour les atteindre. Mais il se peut que votre stratégie technologique soit moins structurée, vous amenant à opter pour une solution ou une autre lorsque des problèmes surviennent. L’utilisation de la technologie comme stratégie commerciale vous permet de faire évoluer votre technologie au rythme de votre entreprise, en anticipant les besoins et en appliquant des mesures en amont.

5. Améliorer la sécurité

Les pirates informatiques d’aujourd’hui sont plus sophistiqués que jamais, mettant à mal les stratégies de sécurité d’autrefois reposant uniquement sur des pare-feu et des logiciels antivirus. Le fait de placer la technologie au cœur de votre stratégie commerciale vous permet d’enrichir votre entreprise en outils et formations en matière de cybersécurité. Les menaces émergentes sont notifiées aux collaborateurs ainsi qu’à l’équipe dirigeante, qui reçoivent à la fois les outils et la formation continue dont ils ont besoin pour y faire face.

Conclusion

Entre les courses sur Internet et la médecine en ligne, la crise sanitaire a accéléré le progrès d’une manière que nous n’aurions jamais pu imaginer. Il est grand temps de prioriser la technologie à tous les niveaux de votre entreprise pour répondre aux besoins des clients qui effectuent leurs achats en ligne et à la majorité des salariés qui prévoit de continuer à travailler à distance. Au lieu de cloisonner votre service informatique, envisagez d’intégrer la technologie au cœur de votre stratégie commerciale étendue à l’ensemble de votre entreprise.