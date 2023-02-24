5 Vorteile einer digitalen Unternehmensstrategie

Solange es technologischen Fortschritt gibt, sind Unternehmen bemüht, Schritt zu halten. Durch die Corona-Pandemie sahen sich Unternehmen aller Größenordnungen und aus allen Branchen jedoch über Nacht gezwungen, ins Home-Office zu wechseln Viele Mitarbeitende arbeiten immer noch im Home-Office, wobei ein Großteil von ihnen auch nicht vorhat, daran etwas zu ändern.

Laut einer Gallup-Umfrage vom Mai 2021 arbeiten 52 % aller Beschäftigten insgesamt von zuhause aus, wobei der Anteil in einigen Branchen bei über 80 % liegt. Erstaunliche 35 % aller Mitarbeitenden wollen langfristig weiter von zuhause aus arbeiten, in einer Reihe von Bereichen sind es sogar über 50 %.

Bei Ausbruch der Pandemie mussten wir alle uns auf den Hosenboden setzen und das Beste daraus machen – mit Technologie, die bereits vorhanden war oder die sich möglichst schnell implementieren ließ. Das hat zu einem fundamentalen Wandel in unserer Arbeitsweise geführt und Unternehmen gezwungen, ihre geschäftlichen Strategien genau unter die Lupe zu nehmen. Da Unternehmen und Technologie mittlerweile untrennbar miteinander verbunden sind, ergibt die Einführung einer neuen Technologie nur Sinn, wenn sie einen Grundpfeiler für eine erfolgreiche Unternehmensstrategie bildet.

Was bedeutet Technologie als Unternehmensstrategie?

Technologie als Unternehmensstrategie ist die Vorstellung, Technologie auf allen Ebenen eines Geschäftsmodells umzusetzen. Anstatt Technologie in ihr eigenes Silo unter Leitung des CTO oder CIO zu verbannen, wird sie zu einem Kernbereich, der alle Aspekte des Geschäftsbetriebs durchdringt.

Je nachdem, um welche Art von Unternehmen es sich handelt, lässt sich Technologie als Unternehmensstrategie in eine von drei grundlegende Kategorien einteilen:

Sicherheit. Cyberangriffe sind für Unternehmen aller Größenordnungen zu einer alltäglichen Bedrohung geworden. Die Implementierung von Technologie als grundlegende Unternehmensstrategie vereinfacht den Einsatz von Ressourcen für Sicherheitsupgrades und -schulungen sowie für Notfallplanung und -wiederherstellung. Sie ermöglicht die Entwicklung von Sicherheitsstrategien für Mitarbeitende aller Ebenen und in allen Abteilungen. Verbesserung. Angesichts einer Mitarbeiterschaft, die weitgehend im Home-Office arbeitet, und einer Benutzerbasis, die sich während der Pandemie an Online-Shopping gewöhnt hat, spielt Technologie mittlerweile eine größere Rolle als je zuvor. Mit Technologie als Unternehmensstrategie kannst du wichtige Rollouts planen, mit denen du die Erfahrung für Mitarbeitende und Kund:innen verbesserst. Innovation. Bedauernswerterweise lassen selbst viele Unternehmen, die bereits technologische Tools zur Verbesserung ihrer Cybersicherheit und betrieblichen Abläufe einsetzen, Chancen zur unternehmenseigenen Innovation ungenutzt. Jede Woche, jeden Monat oder jedes Quartal Zeiten für Innovation zu reservieren, gibt deinen Technologiefachleuten Gelegenheit, mit vorhandenen Tools zu experimentieren und neue Optionen auszuprobieren, um die umfassendsten Lösungen für dein Unternehmen zu gewährleisten.

Wer ist daran interessiert und warum?

Erwartungsgemäß sind Technologieunternehmen federführend dabei, die Vorteile von Technologie als erste innerhalb ihres eigenen Geschäftsmodells auszuprobieren und zu erschließen. Hier bei Slack arbeiten wir beispielsweise mit einem kontinuierlichen Iterationsverfahren für unsere IT- und Geschäftstechnologie.

Trotz unseres Bemühens, unseren Mitarbeitenden und Kund:innen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, suchen wir stets nach Möglichkeiten, unser geschäftliches Wachstum und unsere Weiterentwicklung zusammen mit unseren Benutzer:innen zu optimieren und unsere operativen Schwerpunktbereiche auszudehnen. Wir nutzen, um dem neu entstehenden Bedarf gerecht zu werden, ein internes Tool namens Slack on Slack, mit dem wir schnell neue Bots, Apps oder andere Lösungen für die Plattform entwickeln.

Aber Technologie als Unternehmensstrategie ist nicht auf Technologieunternehmen beschränkt. Egal, ob in der Fertigung oder im Kundensupport, Technologie spielt in deinem Unternehmen wahrscheinlich bereits eine Rolle. Technologie als grundlegende Unternehmensstrategie zu implementieren, baut auf dem auf, was du bereits unternimmst, um Abläufe zu optimieren, mehr Flexibilität zu ermöglichen oder eine rasche Anpassung an sich verändernde Umstände (wie z. B. eine globale Pandemie) zu ermöglichen.

5 Vorteile, die sich aus der Integration von Technologie in deine Unternehmensstrategie ergeben

Die Integration von Technologien kann sich für dein Unternehmen wirklich auszahlen. Wir haben die fünf wichtigsten Vorteile zusammengestellt.

1. Wähle Lösungen gezielt aus

Die rasche technologische Entwicklung hat dazu geführt, dass der Markt eine scheinbar endlose Zahl von Produkten und Lösungen bereithält. In Unternehmen, in denen die IT-Abteilung von allen übrigen abgeschottet ist, müssen die Teammitglieder ihre Wahl auf Grundlage eingeschränkter Informationen treffen. Wobei mit einer solchen Entscheidung möglicherweise auch nur ein einziges Problem gelöst wird.

Wenn du Technologie hingegen als geschäftliche Strategie implementierst, wird es möglich, technologische Entscheidungen aus einer ganzheitlicheren Perspektive zu treffen. Du weißt, was du erreichen willst, du hast die Daten für eine fundierte Entscheidung und du kannst nach Lösungen suchen, die mehrere Probleme gleichzeitig lösen. Wenn du außerdem Zeit zur Iteration hast, kannst du auch noch die Vorteile nutzen, die dir eine hochmoderne Plattform wie Slack bietet, indem du für dich maßgeschneiderte Lösungen entwickelst, anstatt dich für das nächstbeste Produkt zur Lösung eines sehr spezifischen Problems entscheiden zu müssen.

2. Steigere die Produktivität

Dir ist wahrscheinlich bewusst, dass Technologie dir durch Daten wie Vertriebskennzahlen, Renditewerte und andere wichtige Informationen dabei helfen kann, deine Produktivität zu steigern. Aber wusstest du, dass sich mit Technologie auch die persönliche Produktivität steigern lässt? Angefangen bei Bots, die automatische Erinnerungen zu überfälligen Tasks versenden, bis hin zu Apps zur visuellen Darstellung des Projektfortschritts – die Implementierung von Technologie in allen Bereichen deines Unternehmens trägt dazu bei, dass alle ihr Bestes geben.

3. Verbessere die Zusammenarbeit

Dieser Aspekt ist besonders wichtig, da so viele Menschen mittlerweile remote arbeiten. Plattformen wie Slack und Zoom machen es allen Beteiligten leichter, an einem Strang zu ziehen, und stellen sicher, dass bedeutende Arbeitsschritte nicht übersehen werden.

Technologie als Unternehmensstrategie wirkt sich aber auch positiv auf die Zusammenarbeit mit Kund:innen aus. Konsument:innen haben sich im Verlauf der Pandemie immer mehr an das Online-Shopping gewöhnt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Tools zu nutzen, um so die persönliche Einkaufserfahrung stärker zu betonen. Von Produktvideos über Bots, die beim Einkauf beraten, bis hin zur Echtzeit-Kollaboration zwischen Designer:innen und Kund:innen kann Technologie dazu beitragen, dass Konsument:innen sich stärker wahrgenommen fühlen.

4. Lege langfristige Ziele und Vorgaben fest

Ein fundierter Geschäftsplan enthält eine Reihe von zusammenhängenden kurz-, mittel- und langfristigen Zielen sowie eine Roadmap, die absteckt, wie diese erreicht werden sollen. Deine technologische Strategie beruht derzeit jedoch wahrscheinlich eher auf Einzelentscheidungen, die getroffen werden, wenn sich Probleme ergeben. Wenn du neue Technologien unter geschäftsstrategischen Gesichtspunkten auswählst, dann wachsen sie mit deinem Unternehmen, und du kannst neu entstehenden Bedarf im Vorfeld einplanen.

5. Verbessere die Sicherheit

Cyberangriffe sind heutzutage ausgeklügelter als jemals zuvor. Eine traditionelle Sicherheitsstellung, die einzig und allein auf Firewalls und Antiviren-Software beruht, reicht deshalb nicht mehr aus. Technologie zu einer Kernkomponente deiner Geschäftsstrategie zu machen, bedeutet Cybersicherheits-Tools und -Schulungen in deinem gesamten Unternehmen anzuwenden. Egal, ob es sich um Mitarbeitende im Außendienst oder die Geschäftsleitung handelt, alle sind über aufkommende Bedrohungen auf dem Laufenden und erhalten sowohl die Tools als auch die Schulungen, um effektiv darauf zu reagieren.

Fazit

Die Pandemie hat alle Aspekte des Online-Geschäfts, vom Lebensmitteleinkauf bis hin zur Telemedizin, beschleunigt und verändert. Angesichts einer Kundschaft, die sich mittlerweile ans Online-Shopping gewöhnt hat, und Mitarbeitenden, die auch in Zukunft lieber vom Home-Office aus arbeiten möchten, ist jetzt die Zeit gekommen, den Einsatz von Technologie in deinem Unternehmen zu priorisieren. Technologie sollte dabei nicht als Teil einer isolierten IT-Abteilung verstanden, sondern als grundlegende Unternehmensstrategie gesehen werden, die das gesamte Unternehmen durchzieht.