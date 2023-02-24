5 ventajas de la tecnología en la estrategia de tu empresa

Siempre que ha evolucionado la tecnología, las empresas han intentado no quedarse atrás. Sin embargo, la pandemia de covid-19 obligó a empresas de todos los tamaños y sectores a pasarse a funcionar en remoto prácticamente de la noche a la mañana. Muchos empleados siguen teletrabajando, y una cantidad considerable de ellos tienen previsto continuar así.

Según una encuesta de Gallup de mayo de 2021, el 52 % de toda la fuerza laboral teletrabaja, y en muchos sectores ese porcentaje supera el 80 %. Llama la atención que el 35 % de todos los trabajadores desee seguir teletrabajando durante mucho tiempo, y en varios ámbitos este porcentaje supera el 50 %.

Cuando estalló la pandemia, todos nos vimos en la obligación de lidiar aprisa y corriendo con la situación, cada cual lo mejor que pudo con la tecnología que ya tuviera o pudiera implementar con prontitud. La consecuencia fue un cambio radical en nuestra forma de trabajar, y las empresas se han visto obligadas a evaluar seriamente sus estrategias comerciales. En la actualidad, las empresas y la tecnología están indisolublemente ligadas, por lo que la única opción sensata es implementar la tecnología como elemento fundamental de una estrategia empresarial eficaz.

¿En qué consiste la tecnología como estrategia empresarial?

Por “tecnología como estrategia empresarial” se entiende la idea de implementar la tecnología a todos los niveles del plan de negocio. En vez de tener la tecnología en un espacio aislado bajo la batuta del director técnico (CTO) o el informático (CIO) de la empresa, esta pasa a ser un componente fundamental de todos los aspectos de las operaciones empresariales.

En función del carácter de tu empresa, la tecnología como estrategia empresarial se puede dividir por lo general en tres categorías principales:

Protección. Los ataques informáticos se han convertido en una amenaza habitual para empresas de todos los tamaños. Implementar la tecnología como estrategia empresarial básica te ayuda a dirigir los recursos hacia mejoras de seguridad y la formación, así como hacia la planificación y recuperación ante desastres. Además, te permite desarrollar estrategias de seguridad para empleados de todos los niveles y en todos los departamentos. Mejora. Con una fuerza laboral que en gran medida teletrabaja y una base de usuarios que se acostumbró a comprar online durante la pandemia, la tecnología es más importante que nunca. La tecnología como estrategia empresarial te permite planificar implementaciones cruciales que mejoran la experiencia de empleados y clientes por igual. Innovación. Por desgracia, la innovación interna se desaprovecha incluso en empresas que han implementado herramientas tecnológicas de ciberseguridad y que han mejorado sus operaciones. Reservar periodos de innovación cada semana, mes o trimestre permite a tus profesionales tecnológicos trastear con las herramientas actuales y examinar otras opciones con el fin de ofrecerte las soluciones más completas para tu empresa.

¿Quién la está aplicando y por qué?

Como cabría esperar, las empresas tecnológicas están marcando el camino en la exploración de las ventajas de la tecnología dentro de sus propios modelos de negocio. Por ejemplo, en Slack, realizamos iteraciones continuas de nuestras herramientas tecnológicas informáticas y empresariales.

Al mismo tiempo que nos esforzamos por darles a nuestros empleados y clientes las mejores experiencias posibles, buscamos formas de mejorar nuestra forma de crecer a escala, de evolucionar al compás de nuestros usuarios y de ampliar nuestras áreas de enfoque operativo. Para cubrir las necesidades que van surgiendo, tenemos una herramienta interna llamada Los entresijos de Slack que nos ayuda a crear con rapidez bots, aplicaciones y otras soluciones nuevas dentro de la plataforma.

Ahora bien, la tecnología como estrategia empresarial no se limita únicamente a las empresas tecnológicas. Tanto si trabajas en el sector manufacturero o del servicio de atención al cliente, es probable que la tecnología ya forme parte de tu actividad empresarial. Implementarla como estrategia empresarial básica desarrolla lo que ya estás haciendo para optimizar las operaciones, aumentar la flexibilidad y adaptarte con rapidez a los cambios (como que, de repente, una pandemia le haga bajar la persiana al planeta entero).

5 ventajas de aplicar tecnología en la estrategia de tu empresa

A tu empresa puede compensarle con creces complementar la estrategia empresarial con tecnología. Estas son cinco importantes ventajas de adoptar la tecnología como estrategia empresarial.

1. Elegir soluciones tecnológicas focalizadas

La rápida evolución de la tecnología ha provocado que haya una cantidad aparentemente infinita de productos y soluciones en el mercado. En una empresa fragmentada que encierra al departamento informático dentro de unas murallas infranqueables, los miembros del equipo deben tomar decisiones a partir de información relativamente limitada. Y cada una de estas decisiones podría solucionar solo un problema.

En cambio, cuando implementas tecnología como estrategia empresarial, puedes tomar decisiones tecnológicas desde una perspectiva más amplia. Sabes lo que quieres hacer, tienes datos para orientar tus decisiones y puedes buscar soluciones que satisfagan varias necesidades a la vez. Si tienes tiempo para hacer iteraciones, también puedes aprovechar las prestaciones avanzadas de una plataforma como Slack para desarrollar soluciones personalizadas, en vez de ir acumulando productos para solventar problemas concretos.

2. Potenciar la productividad de la organización

Probablemente ya sabes que la tecnología puede ayudarte a aumentar la productividad al ofrecerte datos sobre cifras de ventas, el retorno de la inversión y otra información crucial. ¿Pero sabías que la tecnología también puede ayudarte a aumentar la productividad a escala individual? Desde bots que envían recordatorios automáticos de tareas atrasadas hasta aplicaciones que ofrecen datos visuales sobre el avance de un proyecto, implementar la tecnología en todos los rincones de tu organización puede ayudar a todo el mundo a dar lo mejor de sí.

3. Mejorar la colaboración

Esto resulta especialmente importante ahora que hay tantísima gente teletrabajando. Plataformas tales como Slack y Zoom ayudan a que todo el mundo avance en la misma dirección y garantizan que no se pasen por alto tareas importantes.

Ahora bien, la tecnología como estrategia empresarial también ayuda en la colaboración con el cliente. Durante la pandemia, los consumidores se acostumbraron a comprar por internet. Por lo tanto, ahora es un momento fantástico para empezar a utilizar herramientas con el fin de reproducir con mayor fidelidad la experiencia de compra presencial. Desde vídeos de productos hasta bots que actúan como dependientes virtuales, pasando por la colaboración en tiempo real entre diseñadores y clientes, la tecnología puede contribuir a que quien vaya a comprar a tu tienda en línea se sienta alguien importante.

4. Establecer objetivos y metas a largo plazo

Un plan de negocio sólido debería incluir una serie de objetivos a corto, medio y largo plazo, así como un cronograma para lograrlos. Sin embargo, ahora mismo tus planes tecnológicos podrían ser más concretos y limitarse a seleccionar soluciones cuando surgen problemas. Incorporar la tecnología como estrategia empresarial te permite desarrollar a escala tu tecnología junto con tu empresa, previendo las necesidades e implementando las estrategias con antelación.

5. Mejorar la seguridad

En la actualidad, los ciberatacantes son más sofisticados que nunca, y los planteamientos de seguridad anticuados que confían únicamente en cortafuegos y antivirus han dejado de ser suficientes. Si integras la tecnología como componente fundamental de tu estrategia empresarial, ampliarás las herramientas de ciberseguridad y la formación en esa materia en toda la organización. De este modo tanto los trabajadores de primera línea como la alta directiva estarán al corriente de las amenazas emergentes y, además, recibirán tanto las herramientas como la formación que necesitan para contrarrestar dichas amenazas.

Reflexión final

La pandemia lo aceleró todo, desde las compras cotidianas hasta la telemedicina, de formas que nunca nos podríamos haber imaginado. Ahora que los clientes hacen sus compras por internet y buena parte de la fuerza laboral tiene previsto seguir teletrabajando, ha llegado el momento de priorizar la tecnología en toda tu organización. En lugar de tener un departamento informático aislado, plantéate la opción de implementar la tecnología como estrategia empresarial básica que esté operativa en toda la organización.