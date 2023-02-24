5 vantaggi della tecnologia nella strategia aziendale

Le aziende hanno sempre cercato di rimanere al passo con l’evoluzione della tecnologia. Ma è stata la pandemia del Covid-19 a costringere le imprese di ogni dimensione e settore a passare alle operazioni remote praticamente da un giorno all’altro. Molti dipendenti stanno ancora lavorando da remoto, e diversi prevedono di continuare in questa modalità.

Secondo un sondaggio Gallup del maggio 2021, il 52% dell’intera forza lavoro opera da remoto, con numeri superiori all’80% in molti settori. Uno sbalorditivo 35% di tutti i lavoratori dichiara di voler continuare da remoto a lungo termine, e in diversi campi questa percentuale supera il 50%.

Quando la pandemia ha colpito, tutti sono stati costretti a barcamenarsi, facendo del proprio meglio con qualsiasi tecnologia già a disposizione o rapidamente implementabile. Questo ha causato un cambiamento fondamentale nel modo di lavorare, e le aziende hanno dovuto esaminare attentamente le proprie strategie aziendali. Business e tecnologia sono ora inestricabilmente connessi, quindi è ragionevole pensare di implementare la tecnologia come fulcro di una strategia aziendale di successo.

Cos’è la tecnologia come strategia aziendale?

Il concetto di tecnologia come strategia aziendale si riferisce all’implementazione della tecnologia a tutti i livelli del tuo business plan. Anziché considerare la tecnologia come elemento a sé stante sotto la direzione del Chief Technical Officer (CTO) o del Chief Information Officer (CIO), questa diventa un componente centrale di tutti gli aspetti delle operazioni aziendali.

A seconda del tipo di azienda, la tecnologia come strategia aziendale può essere generalmente suddivisa nelle tre categorie principali riportate di seguito.

Protezione. Gli attacchi informatici sono diventati una minaccia comune per le aziende di tutte le dimensioni. Implementare la tecnologia come strategia aziendale fondamentale ti aiuta a indirizzare le risorse verso la formazione e gli aggiornamenti in materia di sicurezza, nonché verso la pianificazione del ripristino di emergenza. Ti consente di sviluppare strategie di sicurezza per i dipendenti a tutti i livelli e in tutti i reparti. Miglioramento. Con una forza lavoro in gran parte remota e una base utenti che durante la pandemia si è abituata allo shopping online, la tecnologia è più importante che mai. La tecnologia come strategia aziendale ti consente di pianificare implementazioni chiave che migliorano l’esperienza sia per i dipendenti che per i clienti. Innovazione. Sfortunatamente, anche aziende che hanno implementato strumenti tecnologici per la sicurezza informatica e le operazioni avanzate non stanno traendo vantaggio dall’innovazione interna. Ritagliare periodi per l’innovazione ogni settimana, mese o trimestre consente ai tuoi professionisti della tecnologia di mettere alla prova gli strumenti esistenti e di valutare nuove opzioni per fornire le soluzioni più complete per la tua azienda.

Chi lo sta facendo e perché?

Come prevedibile, le aziende tecnologiche sono in prima linea nell’esplorare i vantaggi della tecnologia nei loro modelli di business. Ad esempio, in Slack lavoriamo costantemente sui nostri strumenti IT e di tecnologia aziendale.

Anche mentre ci impegniamo per offrire ai nostri dipendenti e clienti le migliori esperienze possibili, cerchiamo modi per migliorare il modo in cui cresciamo, evolvere insieme ai nostri utenti ed espandere le nostre aree di focus operativo. Per soddisfare le esigenze emergenti, uno strumento interno chiamato Slack su Slack ci consente di creare rapidamente nuovi bot, app e altre soluzioni all’interno della piattaforma.

Ma la tecnologia come strategia aziendale non è limitata esclusivamente alle aziende tecnologiche. Che tu sia nell’industria manifatturiera o nell’assistenza clienti, probabilmente la tecnologia fa già parte della tua azienda. La sua implementazione come strategia aziendale fondamentale si basa su ciò che stai già facendo per semplificare le operazioni, aggiungere flessibilità e adattarti rapidamente alle mutevoli circostanze (come una pandemia che improvvisamente blocca il mondo).

5 vantaggi dell’inserimento della tecnologia nella strategia aziendale

Aggiungere la tecnologia alla tua strategia aziendale può risultare altamente redditizio per la tua azienda. Ecco cinque importanti vantaggi dell’adozione della tecnologia come strategia aziendale.

1. Scegli soluzioni tecnologiche mirate

La rapida evoluzione della tecnologia ha portato a un numero apparentemente infinito di prodotti e soluzioni sul mercato. In un’azienda compartimentata, dove il reparto IT è isolato dal resto, i membri del team devono prendere decisioni in base a informazioni relativamente limitate. E ogni decisione può risolvere un solo problema.

Quando implementi la tecnologia come strategia aziendale, puoi prendere decisioni in ambito tecnologico da una prospettiva più ampia. Sai cosa stai cercando di fare, hai i dati per orientare le tue decisioni e puoi ricercare soluzioni che soddisfino più esigenze contemporaneamente. Con il tempo per sviluppare, puoi anche trarre vantaggio dalle funzionalità avanzate di una piattaforma come Slack e creare soluzioni personalizzate anziché acquisire l’ennesimo prodotto per risolvere un problema specifico.

2. Aumenta la produttività organizzativa

Probabilmente sai già che la tecnologia può contribuire a incrementare la produttività fornendoti dati sui numeri delle vendite, sul ROI e altre informazioni cruciali. Ma sapevi che la tecnologia può anche contribuire ad aumentare la produttività a livello individuale? Dai bot che inviano automaticamente promemoria per le attività scadute alle app che forniscono dati visivi sull’avanzamento di un progetto, implementare la tecnologia nell’intera organizzazione può aiutare tutti a lavorare al meglio.

3. Migliora la collaborazione

Questo aspetto è particolarmente importante quando molte persone lavorano da remoto. Piattaforme come Slack e Zoom aiutano tutti a procedere nella stessa direzione e garantiscono che attività importanti non vengano trascurate.

Ma la tecnologia come strategia aziendale è di aiuto anche nella collaborazione con i clienti. I consumatori hanno preso più confidenza con lo shopping online durante la pandemia. Questo è un ottimo momento per iniziare a utilizzare strumenti per rispecchiare più fedelmente l’esperienza di acquisto in presenza. Dai video di prodotti ai bot che fungono da assistenti all’acquisto alla collaborazione in tempo reale tra designer e clienti, la tecnologia può aiutare i tuoi acquirenti online a sentirsi importanti.

4. Definisci obiettivi a lungo termine

Un business plan solido dovrebbe comprendere una serie di obiettivi a breve, medio e lungo termine, unitamente a una roadmap per raggiungerli. Ma i tuoi piani tecnologici potrebbero essere più specifici in questo momento, vagliando e scegliendo soluzioni quando i problemi si presentano. Aggiungere la tecnologia come strategia aziendale ti consente di scalare la tecnologia di pari passo con il business, prevedendo le esigenze e implementando le strategie in anticipo.

5. Migliora la sicurezza

I criminali informatici moderni sono più sofisticati che mai e un approccio alla sicurezza alla vecchia maniera, basato solo su firewall e software antivirus, non è più sufficiente. Rendere la tecnologia una parte fondamentale della tua strategia aziendale aggiunge strumenti e formazione sulla sicurezza informatica in tutta l’organizzazione. Dai lavoratori in prima linea agli alti dirigenti, tutti sono informati sulle minacce emergenti e ricevono sia gli strumenti che la formazione continua di cui hanno bisogno per contrastare tali minacce.

Considerazioni finali

La pandemia ha accelerato tutto, dalla spesa online alla telemedicina, in modi che non avremmo mai potuto immaginare. Con i clienti che fanno shopping online e tanta parte della forza lavoro che prevede di continuare a lavorare da remoto, è il momento di dare priorità alla tecnologia in tutta la tua organizzazione. Anziché avere un reparto IT separato dal resto, considera di implementare la tecnologia come strategia aziendale fondamentale in tutta l’organizzazione.