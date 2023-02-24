Une habitude est une action que vous effectuez tellement souvent qu’elle en devient automatique, comme vérifier son smartphone toutes les cinq minutes, faire une pause café dans la matinée ou se brosser les dents.

Au travail, les habitudes sont les tâches et actions de routine que vous effectuez chaque jour. Mais ces habitudes ont-elles un effet positif ou négatif sur votre productivité ?

Sur Internet, vous trouvez facilement des articles décrivant les habitudes des stars et des plus grands entrepreneurs. Si ces articles donnent des conseils utiles, il est parfois difficile de s’y reconnaître. Avec des charges de travail toujours plus importantes, nous avons besoin de conseils pour développer rapidement de bonnes habitudes au travail.

Que vous soyez au bureau, en télétravail ou en mode hybride, adopter de bonnes habitudes peut vous aider à travailler plus efficacement.



Les bonnes et les moins bonnes habitudes

Il est généralement plus facile de faire une liste de nos défauts que de nos qualités. Alors, allons-y. En listant toutes vos mauvaises habitudes, vous pourrez plus facilement déterminer celles que vous devrez abandonner ou transformer en bonnes habitudes. En voici quelques-unes parmi les plus courantes :

Procrastiner

Faire trop de pauses, ou pas assez

Ne pas planifier ou définir d’objectifs pour la semaine

Être désorganisé et se laisser facilement distraire

Ne pas communiquer efficacement

Quelles habitudes sont bonnes au travail ?

Il s’agit de celles qui vous rendent plus efficace, organisé et digne de confiance. Le fait d’arriver à l’heure au travail ou à un rendez-vous, de respecter les délais ou trouver des solutions renvoie une image positive aux autres.

Avoir l’esprit d’équipe ne se limite pas simplement à suivre les règles. Il s’agit également de donner l’exemple, de faire des compromis et d’avoir de la considération pour les autres.

L’importance de garder une marge d’amélioration

Vous êtes tellement occupé que vous avez du mal à reprendre votre souffle ? Vous avez tellement de choses à faire que vous ne savez pas par où commencer ? Vous devez gérer tellement d’urgences que vous n’arrivez pas à avancer dans votre liste de choses à faire ?

Nous avons tous vécu ces situations, c’est pourquoi il est important d’apprendre à développer de bonnes habitudes au travail. Imaginez que vous puissiez savoir au début de chaque journée quelles tâches vous allez accomplir. Ou comment gérer toutes les sources de déconcentration que vous allez rencontrer.

Que vous soyez au bureau ou en télétravail, quelques petits ajustements suffisent pour que vous puissiez garder le contrôle de vos tâches et gagner en productivité. Certaines de ces tâches nécessitent une plus grande concentration, alors que pour d’autres, il suffit d’exploiter les bons outils technologiques.

Trois conseils pour améliorer vos habitudes au travail

1. Améliorez vos habitudes quotidiennes

Commencez votre matinée par quelques exercices physiques pour renforcer votre concentration pendant la journée. Au lieu de déprimer à l’idée de devoir faire 30 minutes de cardio aux aurores, essayez de diviser votre activité physique en petits segments. Commencez par mettre vos chaussures de sport aux pieds, et le reste viendra tout seul.

Utilisez des rappels et des repères visuels pour renforcer les habitudes que vous essayez de développer. Placez vos chaussures de sport à côté de votre table de nuit, pour que vous puissiez les voir au moment où vous vous couchez le soir.

Utilisez une application pour Slack, comme Pushupbot, qui vous rappelle de vous hydrater au fil de la journée. Ou définissez des rappels afin de savoir quand prendre une pause, participer à une réunion ou renvoyer un rapport.

2. Améliorez votre concentration et réduisez les distractions

Nous savons généralement que nous pouvons limiter les distractions en gardant un bureau bien rangé et organisé. Il en va de même pour l’écran de l’ordinateur. Vous pouvez limiter les distractions en agrandissant au maximum la fenêtre dans laquelle vous travaillez, pour cacher les autres.

Les notifications peuvent également nuire à votre concentration. Désactivez les notifications sur votre smartphone, activez la mention “lu” sur les messages que vous avez vus pour supprimer le stress de rater quelque chose et limitez les notifications sur votre bureau pour ne conserver que les mentions et les messages directs.

Vous pouvez facilement définir un planning des notifications pour désactiver les sons et mettre les notifications en pause pendant certaines plages horaires.

Vous pouvez également vous créer une liste de choses à faire en fin de journée, pour savoir par quoi commencer le lendemain matin et vous mettre tout de suite dans le bain.

3. Gérez votre stress et restez flexible

Si une tâche est rébarbative, vous aurez tendance à la reporter. Essayez d’adopter un état d’esprit différent et de vous focaliser sur les objectifs de cette tâche. Ou divisez cette tâche en plusieurs parties plus petites permettant d’atteindre l’objectif fixé. Focalisez-vous sur les petites choses pour réussir plus facilement.

Nous ne sommes pas tous concentrés au même moment. Certains se lèvent tôt et arrivent à abattre énormément de choses avant 8 h du matin, tandis que d’autres ne pourront commencer à travailler qu’après avoir bu leur café.

Par conséquent, adoptez une approche flexible dans votre manière de travailler. Vous pouvez par exemple utiliser des vidéos asynchrones pour les points quotidiens, afin que chacun puisse y participer au moment qui lui convient le mieux.

Vous pouvez également utiliser une application comme Range, qui vous invite à faire un point dès que vous vous connectez. Une fois que tous les membres de l’équipe auront indiqué où ils en sont, chacun aura une vue d’ensemble de la situation sans devoir interrompre ce qu’il est en train de faire pour participer à une réunion.

Adoptez les bonnes habitudes au travail

On pense souvent qu’il est difficile de transformer les choses en profondeur. Mais avec quelques ajustements simples, vous réussirez à améliorer rapidement vos habitudes. Définissez des rappels. Utilisez des éléments visuels. Réglez vos notifications et tirez parti des solutions technologiques dont vous disposez.