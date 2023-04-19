Éprouvez-vous des difficultés pour fixer des objectifs et les atteindre au sein de votre entreprise ou de votre département ? La méthode OKR ( Objectives and Key Results , en français « objectifs et résultats clés ») peut vous être d’une aide précieuse. Il s’agit d’un cadre d’objectifs performant utilisé par de nombreuses entreprises telles que Google ou Intel. Cette approche vous permet de définir avec clarté des objectifs mesurables ainsi que les résultats nécessaires pour atteindre votre but.

Qu’est-ce que la méthode OKR ?

La méthodologie OKR est généralement attribuée à Andrew Grove, PDG d’Intel de 1987 à 1997. Il aurait mis à profit cette méthode reposant sur une approche mesurable de la performance lors de sa direction de l’entreprise américaine.

C’est lors d’un des cours donnés par Andy Grove au sein d’Intel que John Doerr aurait appris cette méthode de gestion de projet. Ce dernier définit cette méthodologie axée sur les résultats de la manière suivante : « Le résultat clé doit être mesurable. Mais à la fin, vous pouvez regarder et demander sans ambiguïté : est-ce que j’ai fait cela ou ne l’ai-je pas fait ? Oui ? Non ? Simple. Il n’y a pas de jugement. »

La méthode OKR permet de fixer des objectifs mesurables et atteignables et d’assurer le suivi de projet. Les résultats clés sont ensuite analysés pour évaluer l’adéquation entre l’objectif initial et le résultat effectif.

Les objectifs visés par une méthodologie OKR sont variés et peuvent concerner :

Les résultats financiers : Augmenter le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise de 10 % ;

Augmenter le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise de 10 % ; Les produits de l’entreprise : Faire passer le taux de conversion après inscription à une plateforme SaaS de 10 à 20 % ;

Faire passer le taux de conversion après inscription à une plateforme SaaS de 10 à 20 % ; Le site internet de l’entreprise : Augmenter de 50 % le nombre mensuel de visiteurs uniques ;

Augmenter de 50 % le nombre mensuel de visiteurs uniques ; Un profil de réseau social : Réussir à augmenter le nombre d’abonnés au profil de l’entreprise et dépasser un objectif mesurable ;

Réussir à augmenter le nombre d’abonnés au profil de l’entreprise et dépasser un objectif mesurable ; La production de contenus : Se fixer des objectifs clairs de création d’articles de blog en réalisant un planning éditorial.

Cette polyvalence de la méthode OKR permet de l’utiliser dans de nombreux types d’entreprises. Elle va faciliter la prise de décision et peut impacter aussi bien le management stratégique que le management collaboratif et opérationnel.

Pourquoi utiliser la méthode OKR ?

Si vous cherchez à améliorer la performance de votre entreprise ainsi que sa rentabilité, il est pertinent d’utiliser la méthode OKR.

La méthode OKR fournit en effet un cadre efficace de gestion des objectifs. Applicable aussi bien aux individus qu’aux équipes, cette méthodologie éprouvée peut aussi être mise en application dans n’importe quelle entreprise, quel que soit son secteur d’activité.

Il est possible de fixer des OKRs à trois niveaux de l’entreprise :

Au niveau de la direction : l’OKR d’entreprise se réfère à la vision stratégique de celle-ci ;

l’OKR d’entreprise se réfère à la vision stratégique de celle-ci ; Au niveau de l’équipe : Les OKRs d’équipe vont permettre de fixer, pour chaque équipe, des objectifs mesurables qui accompagnent l’OKR d’entreprise ce qui va renforcer le management d’équipe;

Les OKRs d’équipe vont permettre de fixer, pour chaque équipe, des objectifs mesurables qui accompagnent l’OKR d’entreprise ce qui va renforcer le management d’équipe; Au niveau individuel : Il est possible de fixer des OKRs individuels, au niveau de chaque collaborateur, pour l’impliquer et mesurer sa performance.

Ainsi, cette approche vous permet d’aligner l’ensemble des objectifs de l’entreprise avec les moyens mobilisables. Vous pouvez ainsi optimiser vos actions et maximiser l’efficacité de vos processus.

Cela favorise l’implication des équipes autour d’objectifs communs, mesurables et ambitieux. En d’autres termes, la méthode OKR vous permet de rationaliser vos processus tout en accompagnant la croissance de votre entreprise.

Qu’il s’agisse d’une ETI, d’une PME ou d’une grande entreprise, toute structure peut bénéficier de la mise en place d’une méthodologie OKR.

Quels sont les avantages de la méthode OKR ?

Le développement de la méthode OKR au sein de votre entreprise peut vous offrir de grandes opportunités. En effet, cette approche de gestion des objectifs, connue pour son efficacité professionnelle, présente des atouts non négligeables.

Alignement opérationnel dans l’entreprise

En premier lieu, la méthodologie OKR est idéale pour fixer un cap. En effet, elle est pertinente si vous souhaitez aligner les objectifs de chaque collaborateur avec son équipe et plus largement avec l’entreprise dans son ensemble. En fixant des objectifs clairs, elle permet de s’assurer que tout le monde travaille pour atteindre des objectifs communs.

Suivi et mesure de la performance

Définir des objectifs, mettre en place des KPIs et mesurer les progrès de l’entreprise dans la réussite des projets améliore la performance. Vous pouvez piloter plus efficacement l’organisation et les collaborateurs ont une meilleure compréhension de leurs actions. Ce faisant, ils sont plus motivés pour ajuster leur travail aux objectifs attendus.

Gain d’agilité et de transparence

L’approche OKR est avant tout basée sur la transparence. En fixant des objectifs clairs pour l’ensemble des acteurs, les collaborateurs sont plus impliqués et plus responsables. De plus, l’entreprise gagne aussi en agilité, car les objectifs mesurables sont réajustés de manière régulière pour s’adapter aux contraintes ou à l’évolution du marché.

Amélioration de la collaboration

Enfin, le travail en équipe est lui aussi soutenu. Étant donné que des objectifs ambitieux sont fixés au niveau individuel et collectif, chacun s’efforce de les atteindre. Ce faisant, le collaborateur sera enclin à travailler avec les autres et à partager ses réussites. Tout ceci peut créer une émulation saine et une culture du travail collaboratif efficace.

Quelles sont les étapes à suivre pour mettre en place une méthode OKR efficace ?

Si vous souhaitez déployer l’approche OKR au sein de votre entreprise, il est nécessaire de suivre certaines étapes incontournables. C’est en appliquant ces bonnes pratiques que vous pourrez tirer pleinement profit de cette méthode de gestion des objectifs.

Définir la vision de l’entreprise

En premier lieu, il est important de définir la vision de l’entreprise: ces idées générales vont servir de cadre à l’ensemble de la méthode OKR. Cette première étape de la méthode OKR nécessite le déploiement d’une stratégie adaptée. Ce travail indispensable est en outre l’occasion de sensibiliser les parties prenantes à l’intérêt des OKRs: les dirigeants, les cadres et les collaborateurs doivent tous avoir cerné l’importance de la méthodologie.

Fixer les objectifs et les résultats clés

Ensuite, il est nécessaire de fixer à la fois les objectifs et les résultats clés. Bien entendu, ces derniers doivent être obligatoirement alignés avec la vision de l’entreprise définie à l’étape précédente. Les objectifs sont ambitieux, mais non chiffrés. Au contraire, les OKRs sont des résultats clés qui sont chiffrés et mesurables. Vous pouvez fixer à la fois des OKRs pour les équipes et les collaborateurs de manière individuelle.

Faciliter la communication

La réussite de la méthode OKR nécessite une implication de tous les acteurs de l’entreprise. Pour cette raison, il est impératif de favoriser la transparence et une communication efficace. L’idéal est de discuter des OKRs avant leur mise en place afin de s’assurer que toutes les parties prenantes sont alignées. Ensuite, l’utilisation d’un tableau de bord gestion de projet centralisant les données et permettant à chacun de suivre l’évolution des OKRs est fortement recommandée.

Suivre la performance

Pour garantir un suivi scrupuleux des objectifs et des résultats clés, il est opportun d’organiser des réunions d’équipe régulières. Ces dernières peuvent avoir lieu de manière hebdomadaire ou mensuelle, l’important étant d’offrir à chacun la possibilité d’accéder à une vision claire de la situation. De cette manière, à chaque fin de période OKR, tous les collaborateurs et managers ont la possibilité d’identifier les succès et les échecs pour ajuster en permanence la stratégie et les actions à mettre en place.

Célébrer les succès

L’une des clés de la réussite de la méthode OKR est la capacité d’une entreprise à célébrer les succès. En effet, il est indispensable de garantir un climat positif où l’amélioration des performances n’est pas perçue comme une contrainte. Au contraire, chacun doit pouvoir y trouver une occasion de s’épanouir et de s’améliorer. Les succès doivent être reconnus et les échecs doivent être présentés comme une opportunité de faire mieux.

Qui utilise la méthode OKR ?

De nombreuses entreprises ont intégré la méthode OKR à leur organisation. Si, comme nous l’avons vu précédemment, elle peut s’appliquer à tous types d’entreprises, elle a su convaincre les entreprises technologiques américaines et les startups.

Ainsi, nous pouvons citer plusieurs entreprises célèbres qui mettent à profit cette méthode de gestion des objectifs:

Google : Dans l’ouvrage de John Doerr, le cofondateur de Google, Larry Page, a déclaré « Les OKR nous ont aidés à atteindre une croissance 10X, à plusieurs reprises. » ;

Dans l’ouvrage de John Doerr, le cofondateur de Google, Larry Page, a déclaré « Les OKR nous ont aidés à atteindre une croissance 10X, à plusieurs reprises. » ; Intel: La méthode OKR a avant tout été utilisée au sein de cette entreprise technologique. Elle est aujourd’hui devenue incontournable au sein d’Intel ;

La méthode OKR a avant tout été utilisée au sein de cette entreprise technologique. Elle est aujourd’hui devenue incontournable au sein d’Intel ; Twitter: La plateforme sociale met en pratique la méthode pour aligner les objectifs et mesurer l’efficacité des actions mises en place ;

La plateforme sociale met en pratique la méthode pour aligner les objectifs et mesurer l’efficacité des actions mises en place ; Uber: Cette entreprise de mise à disposition de véhicule avec chauffeur utilise aussi la méthode OKR d’après la lanceuse d’alerte Susan Fowler ;

Cette entreprise de mise à disposition de véhicule avec chauffeur utilise aussi la méthode OKR d’après la lanceuse d’alerte Susan Fowler ; Microsoft: Depuis 2019, l’entreprise utilise les OKRs pour atteindre les objectifs commerciaux qu’elle s’est fixés.

De très nombreuses autres entreprises utilisent chaque jour la méthode OKR pour atteindre des objectifs ambitieux et améliorer leur performance et leur rentabilité.

La méthode OKR : un outil puissant au service de la performance

En appliquant les bonnes pratiques et en utilisant des outils logiciels appropriés tels que des plateformes de travail collaboratif, la méthodologie OKR est une solution efficace pour rationaliser vos actions. Utilisée aussi bien par des petites entreprises que des multinationales, par des collaborateurs ou des équipes entières, cette méthode de gestion des objectifs est idéale pour accroître la performance globale de votre entreprise, améliorer la communication et favoriser le travail d’équipe. C’est donc un outil très pertinent pour renforcer votre positionnement sur le marché et assurer une croissance à long terme.