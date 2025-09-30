Pensez au temps que les membres d’une même équipe ou d’un même service passent en réunion, à échanger des messages ou à collaborer sur des projets. Ça fait beaucoup, n’est-ce pas ? Une communication horizontale efficace joue un rôle clé dans la réussite de toute entreprise. Mais qu’est-ce que la communication horizontale, et comment votre propre entreprise peut-elle s’améliorer sur ce point ?

Qu’est-ce que la communication horizontale ? | Slack

La communication horizontale, parfois appelée communication latérale, désigne les communications sur le lieu de travail entre les personnes, les services ou les équipes du même niveau hiérarchique dans une entreprise.

Les avantages et inconvénients de la communication horizontale

Comme tout type de communication, il y a des avantages et des inconvénients. Lorsqu’elle est utilisée correctement, la communication horizontale encourage le travail d’équipe, la visibilité et la responsabilité entre les salariés du même niveau hiérarchique. Une communication horizontale efficace doit créer un sentiment d’unité, permettant de s’assurer que chacun poursuit un objectif commun et n’est pas en concurrence avec ses pairs ou avec ses supérieurs.

En revanche, une communication horizontale mal maîtrisée peut créer des écueils et des goulets d’étranglement au sein de votre entreprise. Lorsque les collaborateurs doivent jongler entre un grand nombre de plateformes ou sont confrontés à des processus de communication inefficaces, cela peut faire plus de mal que de bien. Par exemple, le seul traitement des e-mails occupe environ 28 % de la semaine de travail d’un salarié en moyenne.

Le problème réside dans le fait que la communication horizontale est trop présente, ou alors tout simplement inefficace, ce qui peut vous freiner au lieu de vous faire progresser. Imaginons que votre service marketing organise une réunion de trois heures toutes les semaines afin de passer en revue les projets en cours. En implémentant un logiciel de gestion de projets couplé à un outil de messagerie professionnelle instantanée comme Slack, tout le monde au sein du service dispose d’une visibilité totale sur les différentes tâches et peut les suivre au cours de la semaine. Ces trois heures peuvent vite se transformer en réunion de 30 minutes afin d’aborder les points importants et les problèmes à résoudre.

Voici quelques conseils supplémentaires sur la communication horizontale pour vous aider à transformer la manière dont vos salariés interagissent et collaborent.

Comment améliorer la communication horizontale

Une communication horizontale efficace est un facteur essentiel de la réussite d’une entreprise. Toutes les entreprises ne se ressemblent pas, mais il existe des stratégies pour améliorer vos communications à la fois simples et rapides à mettre en place dans presque toutes les entreprises.

Remplacer vos e-mails non essentiels par une plateforme de messagerie instantanée

En ce qui concerne les e-mails, le temps de réponse acceptable peut se situer entre 24 et 72 heures. Mais les plateformes de messagerie sont pensées pour les conversations en temps réel. Lorsque vous avez besoin d’une réponse immédiate ou d’accéder rapidement à un document, ces plateformes collaboratives peuvent réduire les échanges et accélérer les temps de réponse.

La messagerie instantanée est aussi plus informelle. Vous n’avez pas à vous soucier de formules de politesse pour introduire votre propos ou de signer vos messages comme vos e-mails, ce qui permet d’économiser du temps et de l’énergie, tous deux précieux.

Bien qu’il y ait définitivement une place pour des conversations plus formelles, les applications de messagerie comme Slack sont la solution idéale pour associer les communications quotidiennes linéaires et non linéaires. Fini de jongler entre les onglets, de chercher les informations dans les bons canaux ou de se demander si untel a vu votre message.

Définir des règles de communication

Si votre appareil n’arrête pas de sonner et que le flux d’e-mails, de messages et d’appels ne ralentit pas, cela devient presque impossible de se concentrer sur les tâches importantes. Une communication efficace n’est pas synonyme de disponibilité 24 h/24, 7 j/7. Il est important d’établir des limites et des processus qui vous permettent de collaborer avec votre équipe, tout en vous laissant effectuer vos tâches.

Voici quelques conseils à appliquer pour vous aider à trouver l’équilibre entre disponibilité et productivité lorsque vous utilisez Slack, également connu sous le nom de communication non linéaire. Ces conseils vous permettent de mieux gérer et prioriser vos messages entrants et sortants.

Définissez un planning des notifications pour ne les recevoir qu’à des créneaux sélectionnés

Changez votre statut en Ne pas déranger lorsque vous avez besoin de calme pour vous concentrer

Désactivez les notifications des canaux qui vous distraient ou qui ne vous intéressent pas

Ajoutez les canaux et les messages à vos favoris afin d’organiser les conversations selon vos priorités et vos échéances

Tirer parti des canaux Slack

Les canaux Slack sont un moyen de rassembler des groupes de personnes spécifiques autour d’un sujet ou d’un projet particulier, offrant à une équipe ou à un service une vision commune du travail en cours. Ils apportent aux rôles et aux responsabilités clarté et transparence et offrent à toutes les personnes impliquées une vue d’ensemble des tâches, tout en soulignant les interactions nécessaires et en alertant lorsqu’un élément est manquant ou qu’une échéance approche. Ils permettent d’accomplir les tâches de manière plus efficace et réduisent les erreurs.

L’accès partagé à l’information permet aux membres d’un canal de travailler de façon synchronisée. Et, car l’historique de conversation est enregistré automatiquement, les nouveaux arrivants peuvent avoir un aperçu complet de ce qui s’est passé, quel que soit le moment où ils rejoignent l’équipe.

Outre les conversations sur un projet, un sujet ou une tâche, les canaux peuvent également être utilisés pour établir des relations entre les équipes et les services. Certains des canaux Slack les plus populaires sont à visée informelle et sociale, tels que #musique , #podcasts ou #actualitésdusecteur .

La communication horizontale dans l’entreprise ne sert pas qu’à parler du travail. Gardez à l’esprit que des collaborateurs motivés ayant le sentiment de faire partie d’une équipe dynamique seront plus productifs, plus efficaces et plus disposés à atteindre les objectifs de leur équipe et de l’entreprise.