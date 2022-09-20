Il est difficile d’anticiper l’avenir du monde professionnel. L’année dernière, les entreprises exploraient encore le travail hybride et à distance, alors que la vie reprenait peu à peu son cours après la crise sanitaire. Elles font désormais face à de nouveaux défis : l’inflation à l’échelle internationale et les perturbations des chaînes d’approvisionnement qui restreignent les budgets.

Pour être plus efficaces dans ce contexte, les grandes entreprises investissent dans un QG numérique : un espace unique où les personnes, les clients et les partenaires peuvent communiquer et où les outils sont rassemblés pour travailler de manière plus flexible et plus rapide. La plateforme Slack facilite la personnalisation de votre QG numérique, qui s’adapte aux besoins uniques de votre entreprise et vous permet de la faire évoluer en améliorant sa productivité.

Nous avons intégralement repensé notre plateforme pour vous aider à atteindre ces objectifs encore plus vite. Nous annonçons aujourd’hui, à l’occasion de la conférence Dreamforce, que la nouvelle plateforme Slack est disponible pour les développeurs en bêta ouverte. Vous serez en mesure de concevoir des systèmes d’automatisation pour accélérer votre flux de travail lorsque cela est nécessaire, que ce soit au moment de signer des contrats, de lancer des campagnes ou de résoudre des incidents.

« Cela fait seulement quelques mois que nous utilisons cette nouvelle plateforme, et nous sommes déjà conquis ! Nous sommes ravis de découvrir comment elle améliorera notre stratégie d’intégration. Elle nous permet de personnaliser notre utilisation pour résoudre des incidents et accomplir d’autres tâches d’une manière qui était auparavant irréalisable. » Kyle Almandmoss Directeur principal, Engagement technologique des collaborateurs , SiriusXM

Un sondage mondial mené auprès de clients Slack a démontré que suite à la mise en œuvre de Slack, l’automatisation a entraîné un gain de temps de 29 % chez les utilisateurs et un gain d’engagement de 30 % en moyenne avec les applications intégrées (Salesforce : Slack Customer Success Metrics, 2022).

Il est désormais extrêmement simple de concevoir des systèmes d’automatisation qui rationalisent le travail effectué par vos équipes et au sein des installations essentielles à vos activités ; Customer 360 de Salesforce en est l’exemple parfait. Les membres de vos équipes peuvent également partager des flux de travail partout dans Slack, y compris dans les canaux, les appels d’équipe Slack, mais aussi le canevas Slack – un nouvel espace de votre QG numérique où vos équipes peuvent se rassembler, s’organiser et partager des ressources.

Maximisez la valeur de votre code

Pour remanier notre plateforme, nous avons conçu une toute nouvelle architecture modulaire qui fournit aux développeurs les outils nécessaires pour développer de manière plus rapide et plus flexible sur la plateforme Slack. Ils peuvent désormais proposer des solutions sur mesure en fonction des besoins uniques de leur entreprise.

Concrétisez plus rapidement vos idées. Consacrez moins de temps à la configuration et accordez-en davantage à la résolution des problèmes grâce à un tout nouvel ensemble d’outils pour les développeurs. Notre interface de ligne de commande (ILC) et notre kit de développement logiciel (SDK) tout neufs vous permettent d’écrire, d’exécuter et de déployer votre code plus facilement dans un environnement Slack sécurisé et conforme aux normes.

Consacrez moins de temps à la configuration et accordez-en davantage à la résolution des problèmes grâce à un tout nouvel ensemble d’outils pour les développeurs. Notre interface de ligne de commande (ILC) et notre kit de développement logiciel (SDK) tout neufs vous permettent d’écrire, d’exécuter et de déployer votre code plus facilement dans un environnement Slack sécurisé et conforme aux normes. Soyez plus efficaces en allant à l’essentiel. Tirez parti de fonctions modulaires et réutilisables pour récupérer et échanger facilement votre code au sein de flux de travail Slack, et réduisez ainsi le recours à un développement répétitif, les frais technologiques et les coûts de maintenance.

Tirez parti de fonctions modulaires et réutilisables pour récupérer et échanger facilement votre code au sein de flux de travail Slack, et réduisez ainsi le recours à un développement répétitif, les frais technologiques et les coûts de maintenance. Accélérez l’adoption par les utilisateurs. Ajoutez un lien déclencheur à votre flux de travail pour lancer et partager des flux de travail depuis n’importe où dans Slack : Orientez vos collègues vers des processus en partageant un flux de travail dans un message Slack Enregistrez des flux de travail dans la barre de marque-pages d’un canal, où les utilisateurs peuvent déjà ajouter des liens importants menant vers des tableaux de bord, des documents et des messages Transformez une conversation en description des prochaines mesures à prendre en ajoutant un flux de travail à un fil d’ appel d’équipe À partir de l’année prochaine, vous serez en mesure d’intégrer des flux de travail dans un canevas, et ainsi de remettre en contexte les actions nécessaires à l’avancement de projets

Ajoutez un lien déclencheur à votre flux de travail pour lancer et partager des flux de travail depuis n’importe où dans Slack :

La sortie de la bêta ouverte vous offrira un meilleur contrôle de bout en bout pour personnaliser vos flux de travail avec du code. En plus de concevoir des fonctions personnalisées, vous pouvez désormais créer des déclencheurs personnalisés pour définir le moment exact où vous souhaitez exécuter un flux de travail, qu’il soit lancé par une interaction de l’utilisateur, programmé à une date et à une heure spécifiques, ou automatisé en fonction d’un événement du système.

« Cette approche modulaire nous permet d’exploiter encore plus notre code et de réutiliser des fonctions dans plusieurs cadres. Les nouveaux outils pour les développeurs, comme le ILC, sont également très appréciables. Ils nous aident à travailler plus vite en éliminant les aspects pénibles du cycle de vie du développement. » Kyle Almandmoss Directeur principal, Engagement technologique des collaborateurs, SiriusXM

Alors que de nombreux développeurs gagnent du temps et s’épargnent des efforts en déployant leur code dans Slack, d’autres souhaitent utiliser leur propre infrastructure et des fonctionnalités bien à eux compatibles avec une utilisation sur site. La bêta ouverte prend désormais en charge le framework Bolt de Slack ; vous pouvez ainsi créer sur la nouvelle plateforme à l’aide des SDK que vous connaissez et déployer votre code sur votre propre infrastructure.

Enfin, nous avons réalisé un grand nombre de mises à jour destinées au ILC de Slack pour améliorer son ergonomie afin de profiter aux développeurs. Nous y avons notamment ajouté :

Une bibliothèque de modèles open source qui servent de point de départ pour votre application

La possibilité de développement local grâce au mode socket

La possibilité de stocker et de gérer facilement des données pour n’importe quelle fonction dans Slack

Informez-vous de toutes les nouveautés et mises à jour concernant la bêta ouverte en consultant notre journal des modifications.

Commencez à créer sur la nouvelle plateforme dès aujourd’hui

En utilisant Bolt avec notre architecture modulaire, en définissant des déclencheurs personnalisés pour vos flux de travail, et en appliquant les améliorations apportées à l’ILC et au SDK de Slack, vous serez en mesure de concevoir des systèmes d’automatisation qui accéléreront le travail de votre entreprise et vous permettront de gagner un temps considérable.

Rendez-vous sur le site de l’API Slack pour télécharger l’ILC et découvrir des tutoriels ainsi que des applications modèles pour lancer votre développement. Vous préférez un guide pratique ? Participez à notre prochaine conférence en ligne au cours de laquelle les experts techniques de Slack vous présenteront pas à pas toutes les méthodes pour exploiter au mieux la nouvelle plateforme.