Beschleunige deine Workflows mit der neuen Slack-Plattform

Es ist nicht einfach, die Zukunft der Arbeit vorherzusagen. Erst letztes Jahr – als wir die Pandemie langsam hinter uns gelassen haben – mussten viele Unternehmen einen Kompromiss zwischen hybrider Arbeit und der Arbeit im Home-Office finden. Jetzt sehen sie sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert: einer globalen Inflation und Störungen in den Lieferketten, die ihre Budgets schrumpfen lassen.

Immer mehr führende Organisationen möchten ihre vorhandenen Ressourcen daher effizienter nutzen und investieren deshalb in ein digitales Büro – einen gemeinsamen Ort, der Mitarbeitende, Tools, Kund:innen und Partner:innen miteinander vernetzt, damit sie schneller und flexibler arbeiten können. Mit der Slack-Plattform ist es ganz einfach, dein digitales Büro an die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen deiner Organisation anzupassen und dein Unternehmen zu skalieren, indem du die Produktivität deiner Mitarbeitenden erhöhst.

Wir haben unsere Plattform noch einmal komplett neu entwickelt, damit du genau diese Ziele schneller erreichst. Wir werden heute auf der Dreamforce bekanntgeben, dass die Open-Beta-Version der neuen Slack-Plattform für Entwickler:innen ab sofort verfügbar ist. Mit der neuen Plattform kannst du zeitsparende Automatisierungen erstellen, die deine Arbeit in den entscheidenden Momenten schneller voranbringen – egal, ob beim Abschluss von Deals, dem Start von Kampagnen oder der gemeinsamen Bearbeitung von Vorfällen.

„Wir nutzen die neue Plattform zwar erst seit ein paar Monaten, sind aber schon sehr gespannt auf die Möglichkeiten, die sie uns für die Optimierung unserer Integrationsstrategie bieten wird, z. B. bei der gemeinsamen Bearbeitung von Fällen und anderen Szenarien, die vorher nicht denkbar waren.“ Kyle Almandmoss Sr. Director, Employee Tech Engagement, SiriusXM

Bei einer globalen Umfrage unter Slack-Kund:innen haben die Teilnehmenden einen Anstieg der Zeiteinsparungen durch Automatisierung um durchschnittlich 29 % sowie eine um 30 % gestiegene Nutzung von integrierten Apps seit der Implementierung von Slack gemeldet (Salesforce: Slack Customer Success Metrics, 2022).

Jetzt ist es einfacher denn je, Automatisierungen zur Optimierung der Abläufe zwischen deinen Mitarbeitenden und deinen geschäftskritischen Systemen, wie etwa Customer 360 von Salesforce, zu entwickeln. Teammitglieder haben darüber hinaus überall in Slack die Möglichkeit, Workflows zu teilen, z. B. in Channels, Slack Huddles und in Slack Canvas – einer neuen Oberfläche in deinem digitalen Büro, über die Projekt-Teams Ressourcen kuratieren, organisieren und teilen können.

Nutze deinen Code optimal

Für die komplette Umarbeitung unserer Plattform war eine völlig neue modulare Architektur erforderlich, die es Entwickler:innen ermöglicht, schneller und flexibler mit Slack zu entwickeln. Jetzt können Entwickler:innen Lösungen ganz nach ihren jeweiligen geschäftlichen Anforderungen maßgeschneidert anpassen.

Im Handumdrehen von der Idee zur Umsetzung. Ein neues Set von Entwicklungs-Tools beschleunigt die Konfiguration und lässt dir so mehr Zeit, um Probleme zu lösen. Unsere neue Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und das Software Development Kit (SDK) vereinfachen die Entwicklung, Ausführung und Bereitstellung von Code in der sicheren und konformen Umgebung von Slack.

Ein neues Set von Entwicklungs-Tools beschleunigt die Konfiguration und lässt dir so mehr Zeit, um Probleme zu lösen. Unsere neue Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und das Software Development Kit (SDK) vereinfachen die Entwicklung, Ausführung und Bereitstellung von Code in der sicheren und konformen Umgebung von Slack. Erreiche mit weniger mehr. Neue modulare und wiederverwendbare Funktionen sorgen dafür, dass du Code in Slack-Workflows problemlos umfunktionieren und austauschen kannst. Das Ergebnis sind weniger überflüssige Entwicklungsarbeit, weniger Aufwand für die Instandhaltung und weniger technische Schuld.

Neue modulare und wiederverwendbare Funktionen sorgen dafür, dass du Code in Slack-Workflows problemlos umfunktionieren und austauschen kannst. Das Ergebnis sind weniger überflüssige Entwicklungsarbeit, weniger Aufwand für die Instandhaltung und weniger technische Schuld. Beschleunige die Benutzerakzeptanz. Füge einen Link-Trigger zu deinem Workflow hinzu, um Workflows von überall aus in Slack starten und teilen zu können: Mache Kolleg:innen auf bestehende Prozesse aufmerksam, indem du einen Workflow in einer Slack-Nachricht teilst Speichere Workflows in der Lesezeichen-Leiste eines Channels, wo andere Benutzer:innen bereits wichtige Links zu Dashboards, Dokumenten und Nachrichten hinzufügen Mache aus einer Unterhaltung eine praktisch umsetzbare Handlungsaufforderung, indem du einen Workflow in einen Huddle -Thread einfügst Im nächsten Jahr wirst du dann die Möglichkeit haben, Workflows in einen Canvas einzubetten. So kannst du entscheidende Hintergrundinformationen mit den Aktionen und Maßnahmen verknüpfen, die du für den Fortschritt deines Projekts benötigst

Füge einen Link-Trigger zu deinem Workflow hinzu, um Workflows von überall aus in Slack starten und teilen zu können:

Schon im Open-Beta-Release erhältst du eine größere durchgängige Kontrolle über die codebasierte Anpassung deiner Workflows. Neben benutzerdefinierten Funktionen kannst du jetzt auch benutzerdefinierte Trigger erstellen, mit denen du präzise festlegen kannst, wann ein Workflow ausgeführt werden soll, z. B., ob dieser durch eine Benutzerinteraktion ausgelöst, für einen bestimmten Zeitpunkt terminiert oder basierend auf einem Systemereignis automatisiert wird.

„Dank des neuen modularen Ansatzes holen wir einfach mehr aus unserem Code heraus und können Funktionen für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsbereiche neu verwenden. Auch die neuen Entwicklungs-Tools, z. B. CLI, haben sich bereits mehr als bewährt. Mit ihnen kommen wir einfach schneller voran, weil wir die mühsamen und langwierigen Abschnitte im Entwicklungslebenszyklus einfach überspringen können“. Kyle Almandmoss Sr. Director, Employee Tech Engagement, SiriusXM

Auch wenn viele Entwickler:innen durch die Bereitstellung von Code zu Slack Zeit und Arbeit sparen, ziehen es manche Entwickler:innen vor, ihre eigene Infrastruktur und standortkompatible Funktionen zu nutzen. Die neue Open-Beta-Version unterstützt jetzt Slacks Bolt-Framework. Bolt gibt dir die Möglichkeit, auf der neuen Plattform mit Hilfe von vertrauten SDKs zu entwickeln und den Code dann in deiner eigenen Infrastruktur bereitzustellen.

Außerdem haben wir auch eine Reihe von Updates an der Slack CLI vorgenommen, um die Entwicklung noch anwenderfreundlicher zu gestalten, z. B. durch:

Eine Bibliothek aus Open-Source-Vorlagen, die du als Ausgangspunkt für deine App heranziehen kannst

Die lokale Entwicklung im Socket-Modus

Die Möglichkeit, Daten für beliebige Funktionen in Slack zu speichern und zu verwalten

Halte dich über alle Neuigkeiten und Updates in Zusammenhang mit der Open-Beta-Version in unserem Änderungsprotokoll auf dem Laufenden.

Lege noch heute mit der neuen Plattform los

Wenn du Bolt zusammen mit unserer modularen Architektur nutzt, benutzerdefinierte Trigger definierst und die Verbesserungen an CLI und SDK umsetzt, kannst du Automatisierungen entwickeln, die deine Geschäftsprozesse beschleunigen und dir wertvolle Zeit sparen.

Besuche unsere Slack API-Website. Dort findest du die CLI zum Herunterladen sowie Tutorials und Beispiel-Apps, um direkt mit der Entwicklung loszulegen. Wenn du an einer praktischen Einführung interessiert bist, dann registriere dich für ein in Kürze stattfindendes Webinar, in dem dir unsere technischen Fachleute Schritt für Schritt erläutern, wie du die neue Plattform optimal für deine Zwecke nutzt.