À l’ère du numérique, une communication efficace est plus que jamais nécessaire pour trouver son public et asseoir sa réputation en ligne. Mais pour les PME et les entrepreneurs indépendants, il est souvent difficile de savoir par où commencer, tant la tâche semble compliquée. Aujourd’hui, nous vous proposons 14 outils de communication qui peuvent vous aider au quotidien. Grâce à eux, vous pourrez gagner du temps, valoriser votre marque sur le Web, proposer du contenu de qualité et vous adresser efficacement au plus grand nombre.

Outils d’édition

Pour relire vos textes : Antidote et ProLexis

En France, 95 % des consommateurs se disent attentifs à l’orthographe de ce qu’ils lisent. Pour déjouer les pièges de notre langue et les erreurs d’inattention qui peuvent se glisser dans vos textes, l’utilisation d’un correcteur de qualité (Word ne suffit pas !) est indispensable. Dans ce domaine, Antidote fait figure de référence. Il relèvera pour vous les fautes, les incohérences, les usages impropres et les mots omis ou utilisés en double.

Doté d’une interface très intuitive, il propose un très grand nombre d’intégrations, un dictionnaire et des suggestions pour améliorer le style de vos écrits. Si vous le souhaitez, vous pouvez même opter pour sa version bilingue, qui corrige à la fois le français et l’anglais. En passant cet outil sur tous vos documents, vous pouvez dire adieu aux coquilles qui viennent entacher votre contenu. Ce logiciel propose une version d’essai gratuite, tout comme son concurrent ProLexis, qui est particulièrement apprécié par les organes de presse et des maisons d’édition.

Pour créer des infographies : Venngage et Infogram

Comme le dit l’adage, un bon croquis vaut mieux qu’un long discours. À l’ère des réseaux sociaux, les infographies vous permettent de communiquer beaucoup d’informations en une seule image. C’est aussi un support très utile pour égayer vos rapports et rendre des statistiques plus attrayantes. Dans ce domaine, beaucoup d’outils sont disponibles. Nous vous recommandons Venngage et Infogram, qui proposent un large choix de modèles gratuits et permettent de créer de documents en quelques minutes.

Pour créer un site Web : Wix et WordPress

Quand on lance son activité, on a rarement le temps et les moyens de créer un site Web de qualité. C’est pourtant une vitrine essentielle quand on sait que 88 % des consommateurs se renseignent sur Internet avant d’acheter en magasin. Aujourd’hui, de nombreux outils gratuits permettent de concevoir son propre site, même sans connaissances en informatique.

Grâce à son interface intuitive et à sa large bibliothèque des modèles (plus de 500 !), l’outil Wix est parfait pour créer sa page Web en quelques minutes. De la même façon, une solution comme WordPress est idéale pour débuter et grandir à votre rythme : elle propose une version gratuite ainsi que des forfaits payants dédiés aux professionnels.

Outils de communication visuelle

Pour retoucher vos photos : Pixlr

La communication visuelle est plus importante que jamais. Grâce à Pixlr, vous pouvez retoucher facilement toutes vos images sur ordinateur, appareil mobile et navigateur Web. Cet outil se décline en deux versions gratuites : Pixlr X pour les modifications simples, Pixlr E pour les retouches plus avancées.

Pixlr X est idéal pour rapidement recadrer et retoucher votre contenu, ajouter des filtres ou encore incruster du texte. Dans Pixlr E, les options sont plus nombreuses et plus poussées. Vous y trouverez notamment un outil de sélection beaucoup plus précis et une pipette pour récupérer la couleur d’un élément. Le petit plus, c’est que même en version gratuite, Pixlr vous permet de générer vos images en haute qualité et sans filigrane. Vos réseaux sociaux et votre page Web auront fière allure !

Pour capturer ou enregistrer votre écran : Capture et Camtasia

Votre activité vous amène à réaliser fréquemment des captures d’écran ou des tutoriels vidéo ? Nous avons beaucoup mieux à vous proposer que la touche Impr. écran sur Windows ou le raccourci Cmd+Maj+3 sur Mac. De nombreux outils gratuits existent, mais très peu parviennent à enregistrer votre écran dans une qualité convenable. Dans ce domaine, TechSmith fait figure de référence et ses solutions sont utilisées par des millions de professionnels.

Deux outils sont possibles. Pour aller au plus simple, il y a TechSmith Capture, qui offre toutes les fonctions gratuites pour enregistrer votre écran (au format MP4) et réaliser des captures d’écran que vous pouvez ensuite retoucher et annoter. Pour élargir le champ des possibles, vous pouvez opter pour l’outil payant Camtasia, qui est idéal pour créer des webinaires, des vidéos de démonstration et des didacticiels de toute beauté. Pour vous faire votre avis, vous avez la possibilité de réaliser un essai de 30 jours.

Pour monter votre contenu vidéo : Clipchamp

La solution Clipchamp réunit tous les outils dont vous avez besoin pour monter vos vidéos, créer des GIF et bien plus encore. Proposé dans une version gratuite assez généreuse (nombre illimité de vidéos et exportation sans filigrane !), ce logiciel tout-en-un vous permet de retoucher votre contenu vidéo directement dans votre navigateur Web, puis de l’enregistrer au format souhaité, mais aussi de créer facilement des vidéos de toutes pièces grâce à son interface intuitive par glisser-déposer. Il vous suffit d’ajouter vos fichiers (vidéos et musique) puis de les agencer et de les couper comme bon vous semble.

Outils d’organisation et optimisation

Pour programmer vos publications sur les réseaux sociaux : Hootsuite

Hootsuite est un outil de communication qui permet de gérer toutes vos publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube). Dans sa version gratuite, cette solution autorise un utilisateur à programmer 30 publications sur 3 comptes distincts. Pour une petite entreprise, c’est largement suffisant pour assurer sa présence en ligne.

En prenant l’habitude de programmer votre contenu en amont (pour la semaine ou le mois à venir), vous pourrez publier à intervalle régulier, ce qui est essentiel fidéliser vos abonnés. De plus, l’heure de publication est très importante pour s’adresser au plus grand nombre. Avec Hootsuite, vous pouvez définir l’horaire idéal pour chaque publication et ainsi décupler la portée de votre message.

Pour gérer votre communication par e-mail : Mailchimp

Mailchimp est une plateforme marketing tout-en-un qui vous permet de partager des e-mails, des publicités et d’autres messages avec votre audience. Dans sa version gratuite, limitée à 2 000 contacts, cet outil vous propose tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans le marketing par e-mail.

Vous aurez accès à des modèles de base personnalisables et pourrez configurer une automatisation, autrement dit une règle qui déclenche l’envoi d’un e-mail lorsqu’une action donnée est réalisée (par exemple quand un utilisateur s’inscrit à un service). Son interface intuitive vous permettra également de créer des newsletters de qualité sans connaissances particulières du langage HTML. Pour savoir comment prendre en main cet outil de communication, nous invitons à lire ce guide.

Pour optimiser son référencement : AnswerThePublic et SEMrush

Nous vous proposons ici deux outils complémentaires que vous pouvez utiliser gratuitement. Le service AnswerThePublic, qui prend en charge les recherches en français, vous indiquera les questions fréquemment posées par les internautes autour d’un thème ou un mot-clé donné. Cela est très utile pour créer des articles de blog intéressants et potentiellement apparaître en extrait optimisé dans Google.

L’outil Keyword Magic Tool de SEMrush, une référence en matière d’optimisation du référencement, vous permettra d’identifier les mots-clés les plus pertinents pour vous démarquer sur le Web. Pour utiliser gratuitement cet outil, il vous suffit de créer un compte. Le seul petit bémol, c’est que les résultats seront limités aux requêtes les plus populaires. Mais comme il est possible de les classer par volume, coût par clic et densité de concurrence, vous disposerez déjà d’informations très précieuses pour choisir les meilleurs mots-clés !

Et pour conclure vos e-mails…

Une signature d’e-mail élégante enverra un signal très positif à vos clients potentiels. Quand on débute son activité, on a rarement une minute à soi pour créer une image attrayante. Heureusement, nous avons LA solution pour vous. HubSpot propose un outil gratuit qui est simple, rapide et intuitif. Cela ne vous prendra pas plus de deux minutes, montre en main !