Le marché du travail s’est profondément transformé ces dix dernières années. Sa grande flexibilité présente de nombreux avantages, mais elle entraîne également un manque d’engagement et de loyauté envers les entreprises. S’y ajoutent une perte de sens général, l’incertitude économique et un manque de reconnaissance des employeurs : en résumé, un terrain propice à la lassitude et à l’instabilité.

Qu’est-ce que le management bienveillant ?

Le management bienveillant s’impose comme une réponse concrète à ces difficultés. Loin d’être une simple injonction à faire preuve de gentillesse, il s’agit de proposer un cadre de travail agréable, sécurisant et stimulant afin de permettre à chacun de développer ses compétences en trouvant du sens dans un milieu épanouissant.

Le management bienveillant place l’humain au cœur des préoccupations de l’entreprise. Il incite à développer l’écoute active, la confiance, la reconnaissance sincère et le respect mutuel. Dans cette approche, chaque collaborateur est vu comme un acteur à part entière d’un projet commun.

À la différence des deux extrêmes que sont le management autoritaire (coercition) et le management laxiste (absence d’exigence), il repose ainsi sur l’équilibre entre bienveillance et exigence.

Les bénéfices concrets d’un management bienveillant

Adopter un management bienveillant est un choix stratégique. Ses effets positifs se manifestent rapidement :

Engagement accru , motivation renforcée, et meilleure rétention des talents sont les premiers effets, favorisant ainsi les collaborations à long terme.

R éduction du stress, amélioration du bien‑être au travail et développement de l’esprit collaboratif sont autant d’effets positifs rapportés par les collaborateurs.

I ntelligence collective, performance durable et culture d’entreprise positive se développent : l’action au niveau des performances de l’entreprise est donc mesurable.

Comment Slack facilite le management bienveillant

Le management bienveillant peut s’appuyer sur des outils favorisant le dialogue, le suivi d’objectifs clairs et l’esprit d’équipe. Avec Slack, tout cela devient possible.

Les canaux dédiés permettent de créer des espaces comme #feedback ou #kudos pour recueillir des retours et favoriser les échanges.

Les intégrations d’outils comme Polly, Officevibe ou Matter favorisent le développement d’une culture d’entreprise positive.Valoriser les succès est en effet l’une des bases du management bienveillant ; ces outils peuvent être utilisés pour féliciter un membre en public, ce qui renforce le sentiment d’appartenance.

Bonnes pratiques pour manager bienveillant dans Slack

Voici quelques idées permettant de tirer pleinement parti de Slack dans l’optique de développer un management bienveillant.

Encourager l’écoute active en planifiant régulièrement des entretiens individuels via Slack, noter les points évoqués et assurer un suivi concret afin de donner du sens.

Valoriser les succès publiquement en mentionnant la personne dans un canal dédié où les collègues peuvent ajouter leurs encouragements ou des emojis.

Fixer des objectifs atteignables, transparents et personnalisés pour chaque collaborateur.

Favoriser les échanges transversaux par le biais de canaux thématiques où chacun peut contribuer pour stimuler l’intelligence collective.

Limites et pièges du management bienveillant

La bienveillance peut se transformer en laxisme si cette notion est mal comprise. Un excès d’indulgence peut conduire à une réduction du niveau d’exigence, voire à des injustices. Le favoritisme, même involontaire, risque d’abîmer la confiance au sein de l’équipe.

Il est donc essentiel de rappeler quelques points importants :

La bienveillance n’est pas synonyme de permissivité. Il est essentiel de fixer des attentes claires et une évaluation juste des performances. C’est important pour l’entreprise, mais aussi pour les collaborateurs qui ont envie d’être guidés.

L’équité est primordiale et il est nécessaire de veiller à ce que personne ne se sente exclu ou lésé.

Les signaux contradictoires doivent être évités. Citons l’exemple du manager qui envoie un message tard le soir, indiquant que la réponse n’est pas urgente, mais cela peut malgré tout générer du stress.

Synthèse et mise en perspective

Le management bienveillant repose sur une approche saine et ouverte. Il est important de développer l’écoute, la confiance et de manifester sa reconnaissance. Les bénéfices sont tangibles pour l’entreprise, qui développe l’engagement et la motivation des collaborateurs. Chacun reste en poste plus longtemps et s’implique dans un projet commun, ce qui impacte positivement les performances.

Les bonnes pratiques telles que la planification d’entretiens réguliers ou la reconnaissance publique des victoires individuelles et collectives permettent d’incarner ce qu’est réellement le management bienveillant.

Les managers peuvent commencer de façon très simple. Il est possible de créer dès aujourd’hui un canal Slack proposant des sondages et soulignant les dernières réussites à mettre en avant.

FAQ

Qu’est-ce que le management bienveillant ?

C’est une approche qui replace l’humain au centre de l’entreprise en favorisant les échanges, la prise en compte des besoins de chacun et l’utilisation des compétences particulières de chaque personne pour le bien de l’entreprise mais aussi pour favoriser l’accomplissement personnel.

Slack peut-il remplacer un entretien en face-à-face ?

Non, mais il le complète efficacement. Les entretiens individuels restent essentiels pour nourrir le lien, mais Slack peut permettre de stocker les comptes rendus car l’outil facilite le suivi régulier et garde en mémoire les échanges.

Comment éviter que la bienveillance ne soit perçue comme du favoritisme ?

Les critères de valorisation méritent d’être explicités, et une communication ouverte et franche permet de déminer rapidement les injustices perçues.

Quels outils Slack recommander pour le feedback et la reconnaissance ?

Polly, Officevibe, Matter ou encore les emoji et les canaux sont simples à utiliser.