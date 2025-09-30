Plateforme Slack : augmenter la productivité durant le travail à distance

Note de l’éditeur :

Vous le savez peut-être déjà, mais Slack fait désormais partie de Salesforce. Cela signifie que certaines des informations ci-dessous ne sont plus à jour, mais nous souhaitons les conserver, notamment pour en garder la trace. Reportez-vous à l’annonce officielle pour en savoir plus sur l’achat de Slack par Salesforce. Ces dernières semaines ont été pour nous tous l’occasion de faire de nouvelles expériences. Pour ma part, j’ai pu tester le télétravail (en compagnie de mes enfants !), la gestion d’une équipe entièrement à distance et participer à une conférence depuis ma salle à manger. La semaine dernière, Slack a organisé notre tout premier discours virtuel à l’occasion d’Enterprise Connect, une conférence destinée aux dirigeants d’entreprise du secteur de la communication et de la collaboration. Aux côtés de notre PDG et cofondateur Stewart Butterfield ainsi que de notre directrice produit Tamar Yehoshua, j’ai expliqué comment les entreprises utilisent la plateforme de messagerie par canaux Slack pour adopter le télétravail en pleine crise sanitaire. Voici les points à retenir de notre présentation, qui a mis l’accent sur la façon dont la plateforme Slack aide votre équipe à adopter le télétravail.

1. Le best-of-breed n’est pas nouveau et il va perdurer

Cela fait des années que les entreprises se tournent vers l’approche logicielle best-of-breed, en choisissant les outils les mieux adaptés à leurs activités plutôt que d’acheter des suites logicielles auprès de plusieurs fournisseurs. Une entreprise moyenne utilise aujourd’hui plus de 1 000 produits SaaS, autant d’outils spécialement adaptés à chaque fonction et secteur d’activité. Chaque produit représente généralement un faible pourcentage du budget que les entreprises consacrent à l’achat de logiciels, et elles ne dépendent plus d’une seule suite d’outils pour mener à bien leurs tâches du quotidien.

Même pour les outils de productivité au bureau, un chef d’entreprise fait souvent appel à plusieurs fournisseurs. Vous utilisez peut-être Microsoft Office 365, mais également Cisco Webex pour vos visioconférences et Box pour gérer votre contenu, ou vous préférez G Suite, mais avez aussi acheté Zoom et Dropbox pour vos collaborateurs.

Dans un marché des logiciels libre, les entreprises se tourneront systématiquement vers des outils spécialisés. La multiplication des applications est un excellent phénomène : cela permet aux collaborateurs de travailler plus efficacement et aide les équipes à automatiser les flux de travail spécifiques. Cependant, baser l’intégration de vos applications sur des e-mails et des onglets dans un navigateur peut créer un sentiment de frustration chez l’utilisateur et compliquer la tâche des équipes transverses, qui ont du mal à retrouver les informations et à travailler ensemble.

2. Réunir vos outils dans Slack aide vos équipes à rester productives

Slack est la seule plateforme de messagerie par canaux qui réunit l’ensemble de vos outils au même endroit pour en faciliter l’accès, simplifier le partage d’informations et améliorer la productivité des équipes.

Les équipes tirent davantage profit des logiciels lorsque les informations sont partagées entre plusieurs outils et non séparées en silos. Les dirigeants, quant à eux, sont en mesure de tirer davantage de valeur de leurs investissements logiciels. D’ailleurs, 95 % des clients de l’application Slack que nous avons interrogés déclarent qu’utiliser des applications dans Slack rend ces outils encore plus pratiques.

Nos partenaires comme Box, Cisco et Zoom conçoivent des applications pour Slack, car ces intégrations offrent une valeur réelle à leurs clients. Avec plus de 2 000 applications dans notre Liste des applications, nos clients sont en mesure d’intégrer tous leurs outils dans Slack, des solutions de productivité de base telles qu’Office 365 et G Suite aux outils spécialisés comme Salesforce et Workday.

Quels que soient les outils et l’appareil que vous utilisez, quel que soit le lieu où vous travaillez, nous voulons qu’ils fonctionnent sans souci avec Slack.

3. De nouvelles applications d’appel pour des réunions encore plus accessibles

Les clients adoptent Slack à mesure qu’ils s’habituent au télétravail. Rien qu’en mars 2020, les utilisateurs de Slack ont presque triplé la vitesse à laquelle ils intégraient leurs outils à la plateforme.

Nous avons constaté une augmentation de près de 350 % des appels passés directement dans Slack et dans les applications telles que Zoom, Cisco Webex Meetings et BlueJeans. Lorsque les conversations deviennent techniques, ces applications permettent de lancer facilement un appel audio ou vidéo sans quitter Slack.

Au vu de la demande croissante pour les appels virtuels, nous avons lancé une nouvelle application Microsoft Teams Calls qui permet aux utilisateurs de démarrer ou rejoindre rapidement un appel Teams directement dans Slack. Les utilisateurs peuvent voir les participants à l’appel et quand celui-ci a commencé pour une transition en toute fluidité.

Installer Utilisez l’application Microsoft Teams Calls pour : Lancer un appel audio ou vidéo Teams directement depuis Slack

Voir qui participe à l’appel et quand celui-ci a commencé

Définir Microsoft Teams Calls comme application d’appels par défaut dans Slack Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Alors que le travail à distance devient la norme, disposer d’un ensemble complet d’outils d’appel à portée de main dans Slack aide vos équipes à rester connectées et productives. C’est pourquoi nous avons développé notre suite d’intégrations en complétant nos capacités de visioconférences par des appels VoIP (les appels passés par l’intermédiaire de votre connexion Internet plutôt que votre ligne téléphonique). Vous pouvez désormais appeler des numéros de téléphone directement depuis Slack à l’aide de Zoom Phone, RingCentral, Fuze, et bientôt Cisco Jabber et Dialpad.

4. Slack simplifie les flux de travail en amenant les actions et les informations dans les canaux

Slack permet également de diminuer les frictions et d’accélérer la collaboration transverse en raccourcissant les cycles de vente, triant les incidents, etc.

Par exemple, grâce à l’application Salesforce améliorée, les équipes d’Adobe et Verizon Media ont pu configurer des alertes personnalisées de manière à informer tous les membres d’un canal dès qu’un enregistrement Salesforce est mis à jour. Ainsi, le collaborateur concerné peut commencer rapidement à travailler sur l’étape suivante du contrat pour ne pas casser le rythme de l’équipe.

Installer Utilisez l’application Salesforce pour Slack pour : Rechercher des enregistrements dans Slack, y compris des comptes, des prospects, des occasions et des contacts

Enregistrer des messages dans Salesforce en associant des interactions clés avec les clients et des conversations en interne à des enregistrements Salesforce

Personnaliser vos canaux de manière à prévenir votre équipe ou vous-même dès qu’un nouvel enregistrement est créé ou qu’un enregistrement existant est mis à jour Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Nous avons également observé une hausse considérable de l’utilisation du Générateur de flux de travail, une fonctionnalité de Slack qui automatise les tâches répétitives et permet aux équipes de créer des flux de travail simples et personnalisés pour travailler à distance. Au cours des derniers mois, les clients de Slack ont eu recours aux flux de travail plus de 4 millions de fois, notamment pour aider les nouveaux salariés en télétravail à installer leur VPN ou pour évaluer leur capacité à travailler à distance.

Développer considérablement nos capacités de visioconférences et d’appels téléphoniques, accélérer la signature de contrats, automatiser les flux de travail pour le télétravail, et bien plus encore : nous sommes engagés à offrir à nos clients une expérience intuitive sur Slack avec les outils qu’ils connaissent et apprécient.

Nous espérons que ces nouveautés vous simplifieront la tâche, amélioreront votre productivité et permettront à votre équipe de se rapprocher pendant cette période difficile.