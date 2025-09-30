Cómo la plataforma Slack mantiene la productividad de los equipos, estén donde estén

Nota del editor:

Quizá ya sabes que Slack ahora forma parte de Salesforce. Esto significa que algunos detalles de los que aparecen a continuación están desactualizados, pero hemos querido mantenerlos de esta manera para que exista un contexto histórico y por otros buenos motivos. Para obtener más información sobre la adquisición de Slack por parte de Salesforce, puedes leer el comunicado oficial. Estas últimas semanas hemos tenido la oportunidad de probar cosas nuevas. Personalmente, trabajé desde casa (¡teniendo hijos!), lideré un equipo de forma totalmente remota y participé en una conferencia desde la mesa del salón. La semana pasada, Slack organizó nuestra primera pauta virtual para Enterprise Connect, una conferencia para líderes empresariales de los sectores de la comunicación y la colaboración. Me reuní con nuestro director general y cofundador Stewart Butterfield y nuestra directora de producto Tamar Yehoshua, y hablamos de cómo las empresas están utilizando la plataforma de mensajes basada en canales de Slack para adoptar el trabajo a distancia durante la pandemia de coronavirus. Estas son las principales conclusiones de lo que presentamos, que se centraron en cómo la plataforma Slack puede facilitar que tu equipo adopte el trabajo a distancia.

1. Lo mejor no es algo nuevo y está aquí para quedarse

Durante años, las empresas han adoptado el mejor enfoque hacia la tecnología, seleccionando las mejores herramientas para cada tarea, en lugar de comprar paquetes de software de varios proveedores. A día de hoy, una empresa normal utiliza más de 1000 productos SaaS, herramientas adaptadas a cada función y sector. Cada producto suele representar un pequeño porcentaje del presupuesto de las empresas para software, y ya no dependen de un único conjunto de software para trabajar.

Incluso para las herramientas de productividad de oficina, los líderes empresariales suelen utilizar varios proveedores. Quizá utilices Microsoft Office 365, pero también Cisco Webex para videoconferencias y Box para administrar contenido. O quizá la empresa prefiera G Suite, pero también utilice Zoom y Dropbox.

En un mercado de software abierto, las empresas siempre recurrirán lo mejor. La proliferación de aplicaciones es algo bueno, permite trabajar de manera más eficiente y ayuda a los equipos a automatizar flujos de trabajo específicos. Sin embargo, integrar las aplicaciones mediante correos electrónicos y pestañas del navegador puede generar frustración en el usuario y dificultar que los equipos multifuncionales encuentren información y estén sincronizados.

2. Reunir tus herramientas en Slack mantiene la productividad de los equipos

Slack no tiene ninguna plataforma, Slack es una plataforma. Es la única plataforma de mensajes basada en canales que conecta todas tus herramientas en un solo lugar, facilitando que puedas acceder a ellas, compartir información e impulsar la productividad del equipo.

Los equipos aprovechan más el software cuando la información se comparte entre las herramientas, no se aísla y los líderes empresariales consiguen más valor de sus inversiones en software. De hecho, el 95 % de los usuarios de Slack app encuestados dicen que usar aplicaciones en Slack hace que estas herramientas sean más valiosas.

Los socios como Box, Cisco y Zoom crean aplicaciones para Slack porque estas integraciones proporcionan valor real a sus clientes. Con más de 2000 aplicaciones en nuestro Directorio de Aplicaciones, nuestros clientes pueden traer todas sus herramientas a Slack, desde elementos esenciales de productividad como Office 365 y G Suite, hasta herramientas especializadas como Salesforce y Workday.

No importa las herramientas ni el dispositivo que uses ni dónde estés, queremos que funcionen perfectamente con Slack.

3. Las nuevas aplicaciones de llamadas hacen que sea más fácil conectar

Los clientes recurren a Slack a medida que adoptan el trabajo a distancia. Solo en marzo de 2020, los usuarios de Slack casi triplicaron el ritmo al que integraron sus herramientas en la plataforma.

También hemos visto un incremento del 350 % en Slack Calls nativas y en el uso de aplicaciones como Zoom, Cisco Webex Meetings y BlueJeans. Cuando las conversaciones se complican, estas aplicaciones facilitan pasar de Slack a una videollamada o a una llamada de voz.

Dado el aumento de la demanda de llamadas virtuales, hemos lanzado una nueva aplicación de Microsoft Teams Calls a través de la cual los usuarios pueden iniciar o unirse a llamadas de Teams rápidamente desde Slack. También pueden ver quién está en la llamada y cuando empezó, permitiendo una transición fluida.

Instalar Utiliza la aplicación Microsoft Teams Calls para: Iniciar una videollamada o una llamada de voz de Teams directamente desde Slack

Ver quién está en la llamada y cuándo se inició

Configurar Microsoft Teams Calls como proveedor de llamadas predeterminado en Slack Nota: algunas integraciones solo están disponibles en inglés

Cuando trabajes a distancia, tener todas tus herramientas de llamadas al alcance de tu equipo en Slack permitirá que estén en contacto y mejorará su productividad. Por eso, hemos ampliado nuestro conjunto de integraciones desde videoconferencias a llamadas VoIP (realizadas por Internet en lugar de por teléfono). Ahora puedes llamar a cualquier número directamente desde Slack usando Zoom Phone, RingCentral, Fuze y, próximamente, Cisco Jabber y Dialpad.

4. Slack simplifica los flujos de trabajo al incorporar acciones e información en los canales

Slack también ayuda a reducir la fricción para agilizar la colaboración entre distintos departamentos, desde acelerar ciclos de negociaciones hasta clasificar incidencias.

Por ejemplo, con la aplicación mejorada de Salesforce, los equipos de las empresas como Adobe y Verizon Media han configurado alertas personalizadas para que todos los participantes de un canal sepan cuándo se actualiza un registro de Salesforce. De este modo, la persona adecuada puede retomar la siguiente fase de la negociación rápidamente para mantener un ritmo fluido.

Instalar Utiliza la aplicación de Salesforce para Slack: Busca registros en Slack, incluidas cuentas, candidatos, oportunidades y contactos

Guarda mensajes en Salesforce vinculando interacciones importantes de clientes y conversaciones internas con registros de Salesforce

Personaliza tus canales para que te notifiquen a ti o a tu equipo cuando se actualicen o creen nuevos registros Nota: algunas integraciones solo están disponibles en inglés

También hemos observado un gran crecimiento del uso del creador de flujos de trabajo, una función de Slack que automatiza tareas rutinarias al permitir a los equipos crear flujos de trabajo sencillos y personalizados para trabajar a distancia. Durante los últimos meses, los clientes de Slack han utilizado flujos de trabajo más de 4 millones de veces, ya sea para ayudar a los miembros nuevos del equipo remoto a configurar una VPN o para evaluar su preparación para el trabajo desde casa.

Nos comprometemos a facilitar a los clientes el uso de las herramientas que conocen y adoran en Slack, desde ampliar drásticamente nuestras capacidades de videoconferencia y llamadas telefónicas, hasta acelerar la firma de contratos y automatizar flujos de trabajo a distancia.

Durante estos tiempos tan complicados, esperamos que estas actualizaciones te faciliten el trabajo, hagan que tu día sea más productivo y que tu equipo esté mejor conectado.