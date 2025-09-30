La Slack platform mantiene i team produttivi, ovunque siano

Nota dell’editor:

Come avrai sentito, adesso Slack fa parte di Salesforce. Ciò significa che alcune delle informazioni riportate di seguito sulla piattaforma Slack sono obsolete, ma abbiamo voluto mantenerle per contesto storico e per altre buone ragioni. Per maggiori dettagli sull’acquisizione di Slack da parte di Salesforce, leggi l’annuncio ufficiale. Le ultime settimane sono state piene di novità per tutti noi. Nel mio caso, ho iniziato a lavorare da casa (in compagnia dei miei figli!), a gestire un team completamente da remoto e ho presentato il discorso di apertura di una conferenza dal tavolo della mia sala da pranzo. La settimana scorsa, Slack ha tenuto il suo primissimo discorso virtuale di apertura in occasione di Enterprise Connect, una conferenza per i leader del settore della comunicazione e della collaborazione. Mi sono unito al nostro CEO e co-fondatore Stewart Butterfield e al Chief Product Officer Tamar Yehoshua per condividere il modo in cui le aziende stanno utilizzando la piattaforma di messaggistica basata su canali di Slack per passare al lavoro da remoto durante la pandemia del Coronavirus. Di seguito riportiamo i punti salienti della nostra presentazione, con un’attenzione particolare a come la Slack platform può facilitare la transizione dei team verso il lavoro da remoto.

1. Il best of breed non è una novità e durerà ancora a lungo

Per anni le aziende hanno adottato un approccio alla tecnologia di tipo best of breed, selezionando lo strumento migliore per il compito da svolgere, piuttosto che limitarsi ad acquistare suite di software da pochi fornitori. Oggi un’azienda media utilizza più di 1000 prodotti SaaS, strumenti specializzati per ogni funzione e verticale. In genere, ogni prodotto rappresenta solo una frazione del budget aziendale destinato ai software, dato che il lavoro delle imprese non dipende più principalmente dalla suite di software di un unico fornitore.

Anche per quanto riguarda gli strumenti di produttività d’ufficio, i leader aziendali spesso si affidano a diversi fornitori all’interno della propria azienda. Forse usi Microsoft Office 365, ma anche Cisco Webex per le videoconferenze e Box per la gestione dei contenuti. Oppure la tua è un’azienda che usa Google Workspace, ma anche Zoom e Dropbox.

In un mercato di software open source, le aziende graviteranno sempre verso il best of breed. La proliferazione delle app è una cosa positiva perché consente ai singoli individui di svolgere le attività in modo più efficiente e aiuta i team ad automatizzare workflow specifici. Ma affidarsi alle e-mail e alle schede del browser per integrare le app crea frustrazione negli utenti e rende più difficile per i team interfunzionali trovare informazioni e rimanere sincronizzati.

2. Riunire gli strumenti sulla Slack platform mantiene i team produttivi

Slack non ha una piattaforma, Slack è la piattaforma. Slack è l’unica piattaforma di messaggistica basata su canali che collega tutti gli strumenti in un unico posto, semplificando l’accesso agli stessi, la condivisione delle informazioni e la produttività dei team.

I team traggono maggiori vantaggi dai software quando le informazioni sono condivise su tutti gli strumenti, e non isolate in silos; così come i leader aziendali ottengono più valore dai loro investimenti software. Infatti, il 95% degli utenti di Slack intervistati afferma che l’uso delle app sulla Slack platform rende questi strumenti più utili.

Partner come Box, Cisco e Zoom creano app per la Slack platform perché queste integrazioni apportano un valore reale ai loro clienti. Con oltre 2000 app nella nostra App Directory, i clienti possono introdurre su Slack tutti i loro strumenti, da quelli essenziali per la produttività come Office 365 e Google Workspace a quelli più specifici come Salesforce e Workday.

A prescindere dal luogo in cui ti trovi e dal tuo dispositivo, vogliamo che gli strumenti che usi funzionino senza problemi con la Slack platform.

3. Le nuove app per le chiamate agevolano le interazioni sulla Slack platform

I clienti si rivolgono a Slack nella fase di transizione al lavoro da remoto. Nel solo mese di marzo 2020, gli utenti di Slack hanno quasi triplicato la frequenza di integrazione dei loro strumenti sulla Slack platform.

Abbiamo inoltre riscontrato una crescita di quasi il 350% delle chiamate native su Slack e dell’uso di app come Zoom, Cisco Webex Meetings e BlueJeans. Quando le conversazioni diventano complesse, queste app consentono di passare facilmente da Slack a una chiamata vocale o video.

Data la crescente domanda di chiamate virtuali, abbiamo lanciato una nuova versione dell’app Microsoft Teams Calls con cui gli utenti possono avviare o partecipare rapidamente a una chiamata Microsoft Teams direttamente dalla Slack platform. Prima di unirsi alla chiamata, gli utenti possono vedere chi è già in chiamata e l’orario di inizio, per una transizione perfetta.

Installa Utilizza l’app Microsoft Teams Calls per: Avviare una videochiamata Teams o una chiamata vocale direttamente dalla Slack platform

Vedere chi è già in chiamata e l’orario di inizio

Impostare Microsoft Teams Calls come provider di chiamate predefinito su Slack Nota: alcune integrazioni sono solo in inglese

Nel mondo del lavoro da remoto, mettere a portata di mano dei tuoi team tutti gli strumenti di chiamata su Slack garantisce la comunicazione e la produttività delle persone. Ecco perché abbiamo esteso la nostra suite di integrazioni dalle videoconferenze alle chiamate VoIP (che vengono effettuate tramite una connessione Internet anziché una linea telefonica). Ora è possibile effettuare chiamate telefoniche direttamente dalla Slack platform utilizzando Zoom Phone, RingCentral, Fuze e, presto, Cisco Jabber e Dialpad.

4. La Slack platform semplifica i workflow portando azioni e informazioni nei canali

Slack aiuta anche a ridurre l’attrito per accelerare la collaborazione interfunzionale, dall’accelerazione dei cicli di trattative alla gestione degli incidenti.

Ad esempio, con la nuova versione migliorata dell’app Salesforce, i team di aziende come Adobe e Verizon Media hanno impostato avvisi personalizzati in modo che tutti i membri di un canale sappiano quando un record di Salesforce viene aggiornato. In questo modo, la persona giusta può occuparsi rapidamente della fase successiva della trattativa per mantenere lo slancio.

Installa Utilizza l’app Salesforce per Slack: Cerca record su Slack, inclusi account, lead, opportunità e contatti

Salva i messaggi su Salesforce associando le principali interazioni con i clienti e le conversazioni interne ai record di Salesforce

Personalizza i tuoi canali in modo che tu e il tuo team riceviate notifiche relative a record nuovi e aggiornati Nota: alcune integrazioni sono solo in inglese

Abbiamo anche assistito a una forte crescita dell’utilizzo di Workflow Builder, una funzione della Slack platform che automatizza le attività di routine, permettendo la creazione da parte dei team di workflow semplici e personalizzati per il lavoro da remoto. Negli ultimi mesi, i clienti di Slack hanno utilizzato i workflow più di 4 milioni di volte, anche per aiutare i nuovi membri del team in remoto a configurare una VPN o per valutare la loro capacità di lavorare da casa.

Dall’espansione del supporto per le videoconferenze e le telefonate, all’accelerazione delle trattative e all’automazione dei workflow per il lavoro da remoto, ci impegniamo ad agevolare i clienti nell’utilizzo degli strumenti che conoscono e apprezzano sulla Slack platform.

In questo periodo di grandi difficoltà, speriamo che questi aggiornamenti rendano il tuo lavoro più semplice, la tua giornata più produttiva e il tuo team più connesso.