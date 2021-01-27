Il n’est pas toujours facile de demander de l’aide à ses collègues. Pourtant, à l’heure actuelle, il est crucial de se sentir soutenu au travail. Dans toutes les entreprises, les responsables cherchent à renforcer leur soutien aux équipes.

Trois cadres de Slack ont récemment partagé leurs points de vue lors du Sommet Debug 2020 organisé par Lesbians Who Tech. Erin Figueroa, Megan Cristina et Rukmini Reddy ont présenté leurs stratégies pour préserver sa santé mentale, mieux gérer ses priorités, tisser des liens avec ses collègues, et ainsi conjuguer travail et bien-être personnel.

Gérer la pression quand on travaille à la maison

Les défis qui ont émergé en 2020 ont frappé les femmes de plein fouet, explique Megan Cristina, directrice senior de la confidentialité chez Slack. Megan Cristina et Erin Figueroa, vice-présidente des opérations chez Slack, sont mariées et ont trois enfants. Chaque jour, elles ont ressenti la pression de devoir trouver un équilibre entre leurs postes de dirigeantes en télétravail et leur vie de famille très prenante.

« Il y a quatre fois plus de femmes que d’hommes qui quittent le monde professionnel, explique Megan Cristina. C’est un problème majeur lorsque, comme Erin et moi, vous défendez la diversité au travail. Cela signifie que nous pourrions être en train de reculer et non de progresser. C’est pourquoi nous devons soutenir davantage nos équipes et leur donner la possibilité de discuter librement de leurs besoins. »

Diriger avec bienveillance en temps de crise

Rukmini Reddy est la vice-présidente de l’ingénierie de la plateforme chez Slack. Elle aussi subit la pression de télétravailler tout en élevant deux jeunes enfants avec sa partenaire. En fait, elle a rejoint Slack à l’été 2020, alors que le télétravail était déjà pleinement installé. Elle a donc pris ses fonctions sans avoir rencontré son équipe en personne.

Elle a ainsi été contrainte de nouer des liens avec les membres de son équipe et de les soutenir avec les outils à sa disposition, Slack et Zoom, tout en prenant l’initiative de discuter avec eux. « Au lieu de demander “Comment ça va aujourd’hui ?”, j’ai commencé par demander “Quelle est la chose la plus importante dont nous devons parler aujourd’hui ?” », raconte Rukmini Reddy.

L’idée est d’aller au-delà des réponses toutes faites et de découvrir ce dont la personne a réellement besoin, qu’il s’agisse de congés pour prendre soin d’un enfant malade ou d’une solution à un problème d’ingénierie épineux.

Demander de l’aide ne devrait jamais être perçu comme un signe de faiblesse. Nous devrions être capables de créer un environnement où il est possible de dire : je ne m’en sors pas. Erin Figueroa Vice-présidente des opérations, Slack

La flexibilité est source de liberté

Avoir une structure et un cadre est important, mais en pleine crise sanitaire, les équipes doivent savoir que leurs responsables sont prêts à faire preuve de flexibilité et qu’elles seront écoutées lorsqu’elles leur demanderont de l’aide.

« Demander de l’aide ne devrait jamais être perçu comme un signe de faiblesse, affirme Erin Figueroa. Personne ne devrait avoir peur que cela se transforme en entretien d’évaluation annuel. Nous devrions être capables de créer un environnement où il est possible de dire : je ne m’en sors pas. Si un membre de l’équipe a du mal à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il est important que ses collègues et responsables cherchent des solutions, par exemple voir si quelqu’un peut l’aider. »

Il est également essentiel, ajoute Megan Cristina, de déterminer quels projets sont vraiment importants actuellement et d’en tenir compte. « Pour l’heure, nous devons nous concentrer sur ce qui est vital pour l’entreprise, identifier ce qui doit être fait maintenant et ce qui peut attendre, poursuit-elle. Nous devons permettre aux membres de l’équipe de demander des horaires flexibles, si c’est ce qu’il faut pour qu’ils continuent à être performants tout en s’occupant de leurs enfants. »

Rukmini Reddy explique que, s’il est important de savoir qu’il n’est pas honteux de demander de l’aide, il est également important de savoir dire non, tant pour les responsables que pour les membres de l’équipe. « J’ai toujours eu du mal à dire non, raconte Rukmini. Avant, j’avais l’impression que je devais dire oui à tout pour prouver que j’avais ma place là où j’étais. Mais le fait de réaliser que vous ne devez rien à personne est extrêmement libérateur. »

L’avenir du travail en équipe

Les changements induits par la crise sanitaire au niveau de la culture d’entreprise ne disparaîtront pas dès que les équipes pourront de nouveau se rendre au bureau et s’approcher à moins de 1,5 mètre de leurs collègues. Grâce à des outils comme Slack, qui permettent aux collaborateurs de prendre régulièrement des nouvelles les uns des autres et de faire avancer leurs projets malgré la distance, la nouvelle façon de travailler est bien partie pour durer.

« Les personnes qui ne pouvaient envisager de travailler sans aller au bureau tous les jours se sont rendu compte de la valeur du télétravail et de la flexibilité des horaires, explique Megan Cristina. Nous ne retournerons pas à la vie d’avant. »

Il est également clair que les équipes peuvent être productives et s’entraider en collaborant à distance. Erin Figueroa raconte que, lors d’une courte visite dans les locaux de Slack pour récupérer quelques affaires personnelles, elle s’est rendu compte que sa « relation » avec le bureau avait changé, et qu’« il était préférable que nous restions juste amis. Le bureau exigeait plus de moi que ce que j’étais prête à donner. »