Si l’élimination des bugs est essentielle, elle est souvent reléguée au bas de la liste des priorités pour respecter les délais de livraison de nouvelles fonctionnalités ou traiter les urgences. Des bugs qui ne sont pas signalés correctement (ou pire, qui passent inaperçus) affectent discrètement l’expérience des utilisateurs et leur confiance au fil du temps. Cependant, il n’est pas si compliqué de capturer ces bugs rapidement et efficacement. Il suffit d’adopter une approche efficace.

Le modèle de rapport de bugs de Slack vous offre tout ce dont vous avez besoin pour établir des rapports de bugs précis, les centraliser et automatiser le suivi des mises à jour de statut. Créez facilement une plateforme unifiée pour que votre équipe puisse rapidement signaler, consigner et trier les bugs entrants, ce qui permet de gagner du temps et rend les étapes suivantes aussi claires que possible. Plus besoin de se démener pour comprendre les nouveaux problèmes : vous obtenez des rapports de bugs clairs et concis utilisables par votre équipe pour résoudre les problèmes plus rapidement.

Qu’est-ce qu’un modèle de rapport de bugs ?

Les modèles de rapport de bugs représentent un espace centralisé au sein duquel votre équipe peut partager les signalements de bugs et collaborer pour trouver une solution. Les modèles de signalement de bugs se veulent une structure de documentation des problèmes logiciels connus, que le problème provienne des utilisateurs ou de votre équipe d’assurance qualité, et garantissent que toutes les personnes impliquées dans le processus comprennent précisément comment l’équipe doit faire face à chaque nouveau problème.

Ce modèle standardisé crée une automatisation de flux de travail pour capturer les informations rapidement et efficacement, permettant aux membres de votre équipe de travailler ensemble sans perdre de temps à déterminer la meilleure façon de signaler les nouveaux problèmes à la volée.

Quels sont les avantages d’utiliser le modèle de rapport des bugs logiciels de Slack ?

Le modèle de rapport des bugs logiciels de Slack centralise la gestion des bugs en simplifiant le signalement, le tri et le suivi des problèmes logiciels entrants dans un environnement donné. Il fournit à votre équipe un cadre clair pour assurer une résolution collaborative.

Gestion centralisée des bugs

Véritable solution centralisée qui favorise une gestion optimale des rapports de bugs internes, ce modèle est conçu pour simplifier le processus de discussion et de tri des bugs au sein de votre équipe, garantissant que les problèmes sont traités rapidement et efficacement. Il regroupe toutes les communications liées aux bugs en un seul endroit, ce qui contribue à améliorer la coordination d’équipe et à optimiser la vitesse et la qualité de votre cycle de développement de logiciels. Il garantit que les bugs sont rapidement identifiés, suivis et résolus, pour des produits plus fiables et stables.

Rapports de bugs simplifiés

Ce modèle simplifie le processus de signalement des nouveaux problèmes. Les membres de l’équipe peuvent facilement consigner et suivre les bugs au fur et à mesure, sans perturber leur flux de travail. Cette fonctionnalité garantit que chaque bug est capturé en temps réel, tandis que vous pouvez saisir les résultats attendus, ajouter les détails nécessaires et consigner les résultats obtenus.

La simplification des rapports de bugs permet de gagner du temps et encourage également les membres de l’équipe à signaler rapidement les problèmes en ajoutant une description claire et des détails précis, tels que les étapes de reproduction, le niveau de gravité et des captures d’écran. Un rapport de bugs efficace accélère le processus de résolution et de correction, pour un produit plus fiable et stable.

Suivi automatisé des bugs

Notre modèle de suivi des bugs inclut une liste de suivi automatisé des bugs, à laquelle s’ajoutent les nouveaux bugs dès leur signalement. Cette liste dynamique sert d’inventaire en direct des problèmes en cours, permettant aux membres de l’équipe de voir ce qui a été signalé, de suivre la progression des résolutions et de hiérarchiser les tâches efficacement.

Ce modèle inclut également un résumé hebdomadaire automatique des bugs et des alertes de changement de statut pour empêcher que des bugs ne passent entre les mailles du filet, garantissant que chaque problème reçoit l’attention nécessaire. Cette fonctionnalité aide les équipes à comprendre l’impact de chaque bug, à hiérarchiser les corrections efficacement et à maintenir des standards élevés d’assurance qualité.

Signalement guidé des bugs

Afin d’aider les membres de l’équipe à signaler les bugs de manière précise et standardisée, le modèle propose un canevas de signalement de bug. Ce guide fournit des instructions claires, étape par étape, sur les informations à inclure lors du signalement d’un bug, telles que des captures d’écran, les étapes de reproduction et les niveaux de gravité. En formant les membres de l’équipe sur la façon de signaler des bugs de manière détaillée et utile, le guide permet d’améliorer la qualité des signalements, ainsi que la rapidité et l’efficacité de la résolution des bugs.

Premiers pas avec votre modèle de rapport de suivi des bugs

La création d’un modèle de rapport de suivi des bugs est simple, à condition de savoir quoi y inclure. Il suffit de réfléchir au type d’informations dont votre équipe a besoin pour comprendre les problèmes logiciels et les hiérarchiser en fonction de leur impact sur l’utilisateur. Cette documentation crée pour votre équipe un cadre de gestion efficace des nouveaux bugs.

Titre et description

La première chose dont votre modèle de rapport de bugs a besoin est un titre qui identifie le problème de manière aussi concise que possible. Vous aurez ensuite besoin d’un bref résumé indiquant qui a signalé le bug et de quelle façon il affecte l’expérience utilisateur. Un titre et une description efficace permettent à la personne en charge du ticket concerné de comprendre clairement le travail à effectuer.

Étapes de reproduction

Chaque fois que vous signalez un bug, votre équipe doit savoir quelles étapes suivre pour reproduire le problème. Numérotez chaque étape nécessaire à cette fin, par exemple :

Ouvrir l’application Sélectionner la fonction d’éditeur d’image Essayer d’importer un fichier PNG de plus de 5 Mo L’éditeur se fige et l’application plante L’utilisateur perd son travail et doit redémarrer l’application

Une description claire de ces étapes vous assure de pouvoir documenter avec précision le comportement qui a causé le bug et pourquoi le résultat obtenu ne correspond pas à ce qui était prévu.

Résultat attendu

Il s’agit du résultat souhaité. Une fois que votre équipe a développé la fonction ou fonctionnalité, comment était-elle censée fonctionner ? Cette compréhension du comportement souhaité sert de référence utilisable par votre équipe pour mesurer l’impact du bug sur l’expérience utilisateur globale.

Résultat obtenu

Il s’agit du comportement du bug ou du résultat indésirable. Les résultats obtenus représentent l’un des ajouts les plus essentiels à votre rapport de bugs. Il communique la façon dont votre logiciel ne fonctionne pas comme prévu. Votre équipe doit fournir une description aussi précise que possible. Au lieu d’écrire « La fonction de chargement d’images ne fonctionne pas », optez pour « Les images de plus de 5 Mo font planter le chargeur d’images sans message d’erreur ». Cette clarté accélère les délais de résolution.

Gravité/priorité

Une hiérarchisation incorrecte des bugs peut vraiment ralentir votre équipe, qui ne saura pas par où commencer. Incluez dans votre formulaire de signalement de bug une option qui permet d’indiquer sa gravité ou sa priorité afin de pouvoir facilement trier vos tâches par importance. Par exemple :

Critique : problème qui impacte un aspect essentiel de votre logiciel et empêche les utilisateurs d’en dégager de la plus-value.

Moyenne : problème qui affecte directement l’expérience utilisateur de manière négative.

Faible : tout autre problème qui n’a pas d’impact direct sur l’utilisabilité de votre logiciel.

Afin de faciliter la définition des priorités, expliquez à votre équipe la signification de chaque niveau et comment déterminer le niveau à appliquer à chaque nouveau bug.

Processus de révision

Chaque rapport de bug créé nécessite de passer entre différentes mains, afin que les informations fournies par l’auteur du signalement soient suffisamment complètes pour qu’un autre collaborateur puisse agir immédiatement. Si elles le sont, c’est parfait. Sinon, le réviseur peut poser des questions de clarification ou demander des preuves supplémentaires pour mettre à jour le rapport de bugs en conséquence.

Bonnes pratiques de signalement de bugs

Maintenant que vous connaissez les éléments à inclure dans votre rapport de bugs, examinons quelques bonnes pratiques qui peuvent véritablement améliorer l’efficacité de la collaboration de votre équipe.

Rédiger des instructions de signalement claires et concises

Le modèle de rapport de bugs de Slack offre un espace permettant de documenter et définir des instructions de signalement pour votre équipe. Vous inclurez dans la section desdites instructions les informations dont quelqu’un aura besoin pour créer un rapport de bugs efficace. N’oubliez pas d’intégrer toutes les informations précédemment partagées avec vous. Le partage des informations dans ce format standardise le processus pour votre équipe et réduit le risque d’erreurs dues à un signalement incohérent.

Assurer l’exactitude des informations obtenues grâce à un formulaire de signalement de bugs

Votre formulaire de signalement de bugs représente l’un des éléments les plus importants d’un modèle de rapport et de suivi de bugs. Ce formulaire capture les informations sur les problèmes. Vous devez donc indiquer toutes les informations requises pour catégoriser et hiérarchiser les nouveaux bugs pour quiconque remplit le formulaire.

Indiquez clairement que chaque rapport de bugs doit comporter un titre, une description, les étapes de reproduction du bug, les résultats obtenus et attendus, ainsi qu’une priorité. Ainsi, qu’elle soit un développeur novice ou expérimenté, la personne qui fournit les informations est assurée de soumettre systématiquement un rapport pertinent.

Améliorer votre gestion de projets à l’aide d’un outil de suivi des bugs

L’outil de suivi des bugs intégré de Slack vous permet d’attribuer et de suivre les tâches directement dans votre modèle de rapport de bugs. Ce système de suivi des bugs offre à tous les membres de votre équipe une visibilité sur tous les problèmes actuels, leur priorité et la personne en charge de leur résolution. Sans compter qu’il automatise certaines parties du processus de suivi des bugs, évitant les éventuelles erreurs qui peuvent se glisser dans les rapports manuels.

La création d’une plateforme unifiée de gestion de projets réduit également le délai de partage des mises à jour, ce qui signifie que vos développeurs bénéficient de plus de temps pour se concentrer sur l’élimination des bugs.

Garder un œil sur les problèmes individuels grâce aux alertes de changement de statut des bugs

Les bugs à haute priorité doivent être résolus le plus rapidement possible. Les modèles de rapport de bugs de Slack vous permettent de créer des alertes en cas de changement du statut d’un bug dans votre outil de suivi des bugs. Cette approche simplifie les communications et permet d’informer toutes les personnes impliquées à chaque changement de statut. Vous n’avez ainsi plus besoin de contacter les individus directement.

Suivre la progression de l’équipe à l’aide d’un rapport récapitulatif hebdomadaire des bugs

Le format de rapport de bugs de Slack vous aide à conserver une vue détaillée de tous les bugs existants dans votre logiciel à tout moment. Cependant, il est parfois important de prendre du recul et d’avoir une vue d’ensemble.

Les rapports de bugs hebdomadaires automatisés offrent aux parties prenantes la visibilité dont elles ont besoin pour suivre la progression et la rapidité globales de l’équipe, de sorte que vous ne risquez pas de perdre le fil des bugs non résolus quand votre planning est chargé.

Transformer votre processus de suivi des bugs grâce au modèle de Slack

Dites adieu aux rapports dispersés et aux problèmes négligés. Notre modèle de rapport de suivi des bugs permet à votre équipe de capturer, hiérarchiser et résoudre les bugs plus rapidement, assurant la fiabilité de votre produit et la satisfaction de vos utilisateurs. Vous souhaitez simplifier votre flux de travail et optimiser la qualité de votre logiciel ? Essayez notre modèle de signalement de bugs dès aujourd’hui et constatez son utilité pour votre équipe.