Eliminar errores es una tarea ardua, pero a menudo se deja para después en la lista de prioridades para cumplir con los plazos de nuevas funciones o atender problemas urgentes. Cuando no se informa de los errores correctamente (o, peor aún, cuando pasan desapercibidos), erosionan silenciosamente la experiencia del usuario y dañan su confianza con el tiempo. Sin embargo, detectar esos errores de forma rápida y eficaz no es tan difícil como crees. Hay una forma mejor.

La plantilla de reporte de errores de Slack te da todo lo que necesitas para capturar con precisión los informes de errores, centralizar el reporte de errores y automatizar las actualizaciones de estado de seguimiento. Crea fácilmente una plataforma unificada para que tu equipo pueda enviar, registrar y clasificar rápidamente los errores entrantes y, de este modo, ahorrar tiempo a todos y hacer que los próximos pasos sean lo más claros posible. No más luchas para entender nuevos problemas. Solo informes de errores claros y concisos que tu equipo pueda usar para resolver problemas más rápido.

¿Qué es una plantilla de reporte de errores?

Las plantillas de reporte de errores son el lugar centralizado donde tu equipo puede compartir informes de errores y colaborar para encontrar una solución. Asimismo, crean un marco para documentar incidencias de software conocidos, ya sea que el problema venga de usuarios o de tu equipo de control de calidad, y aseguran que todos los involucrados en el proceso entiendan precisamente cómo debe avanzar el equipo para cada nueva incidencia.

Esta plantilla estandarizada crea automatización de flujos de trabajo para capturar información con rapidez y eficacia, gracias a lo cual tu equipo puede abordar el trabajo sin tener que perder tiempo averiguando la mejor forma de informar de nuevas incidencias sobre la marcha.

¿Cuáles son los beneficios de usar la plantilla de reporte de errores de software de Slack?

La plantilla de reporte de errores de software de Slack centraliza la gestión de errores, lo que optimiza el envío, la clasificación y el seguimiento de todas las incidencias de software entrantes en cualquier entorno dado. Además, proporciona a tu equipo un marco claro para la resolución colaborativa.

Gestión centralizada de errores

Una solución centralizada para gestionar reportes internos de errores de manera eficaz, esta plantilla está diseñada para agilizar el proceso de abordar y clasificar errores dentro de tu equipo, lo que asegura el tratamiento rápido y eficaz de las incidencias. Al consolidar toda la comunicación relacionada con errores en un solo lugar, esta plantilla mejora la coordinación del equipo y optimiza la velocidad y calidad de tu ciclo de desarrollo de software. Además, garantiza que los errores se identifiquen, rastreen y resuelvan rápidamente, lo que genera un producto más fiable y estable.

Creación simplificada de informes de errores

Esta plantilla simplifica el proceso de reporte de nuevas incidencias. Los miembros del equipo pueden registrar y rastrear errores fácilmente a medida que los encuentran sin interrumpir su flujo de trabajo. Esta función asegura que cada error se capture en tiempo real, lo que ayuda a capturar los resultados esperados, añadir los detalles necesarios y registrar los resultados reales.

Simplificar el reporte de errores no solo ahorra tiempo, sino que también anima a los miembros del equipo a informar de incidencias rápidamente con una descripción clara del error y detalles precisos, como los pasos que reproducir, el nivel de gravedad y las capturas de pantalla. Un buen informe de errores no solo acelera el proceso de resolución, sino que también lleva a correcciones de errores más rápidas y a un producto más fiable y estable.

Seguimiento automatizado de errores

Nuestra plantilla de seguimiento de errores incluye una lista automatizada de monitorización de errores, donde los nuevos errores se añaden en cuanto se reportan. Esta lista dinámica sirve como un inventario en vivo de las incidencias actuales, lo que permite a los miembros del equipo ver lo que se ha reportado, monitorizar el progreso en las resoluciones y priorizar tareas de manera eficaz.

Esta plantilla también incluye un resumen automático semanal de errores y alertas de cambio de estado para evitar que se escapen errores, lo que garantiza la atención necesaria para cada incidencia. Esta función ayuda a los equipos a entender el impacto de cada error, priorizar las correcciones de manera eficaz y mantener altos estándares de control de calidad.

Presentación de errores guiada

Para ayudar a los miembros del equipo a informar de errores con precisión y de manera estandarizada, la plantilla incluye un canvas sobre “cómo enviar un error”. Esta guía instructiva proporciona instrucciones claras y detalladas sobre qué información incluir al informar de un error, como capturas de pantalla, pasos para reproducir y niveles de gravedad. Al formar a los miembros del equipo sobre cómo presentar informes de errores detallados y útiles, la guía ayuda a mejorar la calidad de los envíos, lo que facilita una resolución de errores más rápida y eficaz.

Cómo comenzar con tu plantilla de reporte de seguimiento de errores

Crear una plantilla de reporte de seguimiento de errores es fácil cuando sabes qué incluir. Solo tienes que pensar en el tipo de información que tu equipo necesita para entender las incidencias de software entrantes y priorizarlos según el impacto en el usuario. Al documentar esto para tu equipo, se crea un marco de trabajo para abordar nuevos errores de la manera más eficaz y efectiva posible.

Título y descripción

Lo primero que necesita tu plantilla de reporte de errores es un título que capture la incidencia de la manera más concisa posible. A partir de ahí, necesitarás un resumen rápido de quién informó del error y cómo afecta a la experiencia del usuario. Un ticket con un título y una descripción buenos permiten a la persona encargada comprender claramente lo que debe hacer.

Pasos que reproducir

Siempre que informes de un error, tu equipo debe saber qué pasos seguir para reproducir la incidencia. Numera cada paso requerido para reproducir el error, por ejemplo:

Abre la aplicación Selecciona la función del editor de imágenes Intenta importar un archivo PNG de más de 5 MB El editor se congela y la aplicación se bloquea El usuario pierde el trabajo y tiene que reiniciar la aplicación

Definir claramente estos pasos permite documentar con precisión el comportamiento que causó el error y las formas en que no funciona como se pretendía.

Resultado esperado

Este es tu resultado deseado. Cuando tu equipo desarrolló la función o la funcionalidad, ¿cómo se suponía que debía funcionar? Entender el comportamiento deseado establece una base que tu equipo puede usar para medir el impacto del error en la experiencia general del usuario.

Resultado real

Este es el comportamiento del error o el resultado no deseado. Los resultados reales son una de las adiciones más esenciales a tu informe de errores. Comunica cómo tu software no está funcionando como se pretendía. Asegúrate de que tu equipo sepa que debe ser lo más específico posible con su descripción. En lugar de escribir algo como “La carga de imágenes no funciona”, escribe “Las imágenes de más de 5 MB hacen que el cargador de imágenes se bloquee sin un mensaje de error”. Cuanta más claridad se expresa, más rápida es la resolución.

Gravedad/prioridad

No priorizar correctamente los errores puede ralentizar a tu equipo y hacer que les resulte difícil saber por dónde deben empezar. Incluye una opción de gravedad o prioridad en tu formulario de envío de errores para poder clasificar fácilmente tu trabajo según la importancia. Por ejemplo:

Crítica: una incidencia que afecta a un aspecto vital de tu software e impide que las personas obtengan valor de él.

Media: una incidencia que afecta directamente a la experiencia del usuario de manera negativa.

Baja: cualquier otra incidencia que no tenga un impacto directo en la usabilidad de tu software.

Para facilitar el establecimiento de prioridades, proporciona a tu equipo una visión general de lo que significa cada nivel y cómo pueden determinar dónde ubicar un nuevo error.

Proceso de revisión

Necesitas un segundo par de ojos en cada informe de errores creado. De este modo, la información proporcionada por quien envió el informe es lo suficientemente completa para que otro miembro del equipo pueda actuar inmediatamente. Si es así, genial. Si no es así, el revisor puede hacer preguntas aclaratorias o solicitar pruebas adicionales para actualizar el informe de errores en consecuencia.

Prácticas recomendadas para informar de errores

Ahora que sabes lo que debe incluirse en tu informe de errores, veamos algunas prácticas recomendadas que realmente pueden mejorar la capacidad de tu equipo para colaborar de manera eficaz.

Escribe instrucciones de reporte claras y concisas

Con la plantilla de reporte de errores de Slack, tienes espacio para documentar y definir instrucciones de reporte de errores para tu equipo. La sección de instrucciones es donde incluirás la información que alguien necesitará para completar un informe de errores eficaz. Recuerda incluir toda la información que compartimos contigo anteriormente. Compartir la información en este formato estandariza el proceso para tu equipo y reduce los posibles errores debido a informes incoherentes.

Asegúrate de obtener información correcta con un formulario de envío de errores

Tu formulario de envío de errores es una de las partes más importantes de una plantilla de reporte y seguimiento de errores. Este formulario captura información sobre incidencias entrantes, por lo que debes establecer toda la información requerida para categorizar y priorizar nuevos errores para cualquiera que rellene el formulario.

Deja claro que cada informe de error necesita un título, una descripción, pasos para reproducir el error, resultados reales y esperados, y prioridad. De esa manera, la persona que envía la información, ya sea un principiante o un desarrollador experimentado, puede enviar siempre un informe excelente.

Mejora la gestión de tu proyecto con un rastreador de errores

El rastreador de errores integrado de Slack te da la capacidad de asignar y monitorizar tareas directamente dentro de tu plantilla de reporte de errores. Rastrear errores de esta manera proporciona a todos los miembros de tu equipo visibilidad sobre todas las incidencias actuales, su prioridad y quién es responsable de resolverlas. Además, automatiza partes del proceso de seguimiento de errores, lo que evita la posibilidad de errores en los informes manuales.

Crear una plataforma unificada para la gestión de proyectos también reduce el tiempo que lleva compartir actualizaciones, lo que significa que tus desarrolladores tienen más tiempo para enfocarse en corregir los errores.

Mantente al día con incidencias individuales usando alertas de cambio de estado de errores

Los errores de alta prioridad necesitan resolverse lo más rápido posible. Las plantillas de reporte de errores de Slack te permiten crear alertas para cuando el estado cambie en cualquier error de tu rastreador de errores. De esta forma, se agilizan las comunicaciones, lo que proporciona a todos los involucrados una actualización cada vez que cambie un estado. Cuando todos se mantienen al día, ya no necesitas contactar a individuos directamente.

Lleva un seguimiento del progreso del equipo con un informe semanal de resumen de errores

El formato de reporte de errores de Slack te ayuda a mantener una vista granular de todos los errores actuales en tu software en cualquier momento dado. Pero, a veces, también es importante dar un paso atrás y revisar tu reporte de errores de forma más amplia.

Los informes semanales automatizados de errores proporcionan a las partes interesadas en tu equipo la visibilidad que necesitan para realizar un seguimiento del progreso general del equipo y la velocidad para que no tengas que preocuparte nunca por perder el rastro de los errores sin resolver cuando haya mucho que hacer.

Transforma tu proceso de seguimiento de errores con la plantilla de Slack

Despídete de los informes dispersos y las incidencias pasadas por alto. Nuestra plantilla de reporte de seguimiento de errores capacita a tu equipo para capturar, priorizar y resolver errores más rápido, lo que pule tu producto y contenta a tus usuarios. ¿Todo listo para optimizar tu flujo de trabajo y elevar la calidad de tu software? Prueba nuestra plantilla de presentación de errores hoy mismo y descubre la diferencia que marca para tu equipo.