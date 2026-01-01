修復程式程式異常是一項龐大的工作，但為了趕新功能的時程或處理緊急問題，它往往會排在較低優先順序。當程式異常沒有正確回報，更糟的是忽視時，它們會悄悄地侵蝕使用者體驗並隨著時間，並隨時間損害使用者的信任。不過，快速且有效地捕捉這些程式異常，其實沒有您想像的那麼困難。其實有更好的方法。

Slack 的程式異常回報範本提供了完整工具，讓您能準確地記錄程式異常、集中管理回報，並自動追蹤狀態更新。輕鬆為團隊建立統一平台，快速提交、記錄並分類新進程式異常，節省大家的時間，並讓後續處理步驟清楚明確。不再手忙腳亂地理解新問題。提供清晰簡潔的程式異常回報，讓團隊能更快解決問題。

什麼是程式異常回報範本？

程式異常回報範本是您團隊可以分享程式異常回報，並協作尋找解決方案的核心平台。程式異常回報範本為記錄已知軟體問題建立框架，無論問題來源是使用者還是 QA 團隊，皆能確保參與處理的每個人都清楚瞭解針對每個新問題，團隊應如何進行後續處理。

這個標準化範本建立了工作流程自動化來快速有效地捕捉資訊，讓您的團隊可以共同處理工作，而不必浪費時間臨時摸索最佳的問題溝通方式。

使用 Slack 軟體程式異常回報範本有什麼好處？

Slack 的軟體程式異常回報範本集中程式異常管理，簡化所有軟體問題在任何環境下的提交、分類與追蹤流程，並為團隊提供清晰的協作解決框架。

集中式程式異常管理

這個範本是一個集中化的內部程式異常管理解決方案，旨在簡化團隊內部討論與分類程式異常的流程，確保問題能迅速且有效地得到處理。透過將所有與程式異常相關的溝通集中於同一平台，這個範本提升了團隊協作效率，加快軟體開發流程並提升品質。它確保程式異常能迅速識別、追蹤與解決，打造更可靠且穩定的產品。

簡化程式異常回報

這個範本簡化了新問題回報的流程。團隊成員可以在工作中順手記錄並追蹤程式異常，而不會打斷工作進度。此功能可確保每個程式異常都能即時記錄，幫助捕捉預期結果、補充必要細節，並記錄實際結果。

簡化程式異常回報不僅節省時間，還鼓勵團隊成員及時回報問題，並提供清楚的程式異常描述和準確細節，例如重現步驟、嚴重程度和螢幕截圖。良好的程式異常回報不僅加速解決流程，還能促成更快的程式異常修復，並打造更可靠穩定的產品。

自動化程式異常追蹤

我們的程式異常追蹤範本包含自動化程式異常追蹤清單，新程式異常在回報後會立即加入其中。這個動態清單作為即時問題清單，讓團隊成員可以查看已回報的問題、追蹤解決進度，並有效地設定任務優先順序。

此範本還包含自動每週程式異常摘要與狀態變更通知，防止程式異常遺漏，確保每個問題都能獲得應有的關注。此功能幫助團隊瞭解每個程式異常的影響，有效地設定修復優先順序，並維持高標準的品質保證。

引導式程式異常提交

為協助團隊成員以準確且標準化的方式回報程式異常，範本設有「如何回報程式異常」畫板。這份教學指南提供清晰的逐步說明，告訴使用者在回報程式異常時應包含哪些資訊，例如截圖、重現步驟及嚴重程度等。透過教導團隊成員如何提交詳細且有用的程式異常回報，這份指南有助於提升回報品質，加快並提高程式異常解決的效率。

如何開始使用您的程式異常追蹤報告範本

當您知道應該包含哪些內容時，建立程式異常追蹤報告範本就很簡單。只需考慮團隊需要哪些資訊來瞭解新出現的軟體問題，並根據使用者影響來設定優先順序。將這些內容記錄下來，能為您的團隊建立一個框架，使處理新程式異常的過程盡可能高效且有效。

標題和描述

您的程式異常範本報告首先需要一個能盡可能簡潔地描述問題的標題。接著，需要快速概述回報此程式異常的人，以及該程式異常對使用者體驗的影響。清楚的標題與描述能讓接手此支援單的人明確瞭解他們需要完成的工作。

重現的步驟

每當您回報程式異常時，團隊必須清楚如何重現該問題。請將重現程式異常所需的每個步驟編號，例如：

開啟應用程式 選擇圖片編輯器功能 嘗試匯入一個超過 5MB 的 PNG 檔案 編輯器畫面凍結，應用程式當機 使用者的工作內容丟失，必須重新啟動應用程式

清楚列出這些步驟可以確保您準確記錄導致程式異常的行為，以及功能未按預期運作的情況。

期望的結果

這是您期望的結果。當團隊開發此功能時，它應該如何運作？瞭解預期行為能建立一個基準，讓團隊衡量該程式異常對整體使用者體驗的影響。

實際結果

這是程式異常行為或不理想的結果。實際結果是程式異常回報中最重要的資訊之一，它能傳達軟體未按預期運作的情況。確保您的團隊明白描述必須盡可能具體。與其寫「圖片上傳無法使用」，不如寫「超過 5MB 的圖片會使圖片上傳器當掉，且不顯示錯誤訊息」。描述越清楚，問題解決速度就越快。

嚴重程度/優先順序

如果程式異常沒有正確排序，會讓團隊陷入混亂，也很難判斷應該從哪裡開始處理。在程式異常回報表單中加入「嚴重程度」或「優先順序」選項，讓您能依據重要性輕鬆分類工作。例如：

嚴重： 影響軟體關鍵功能，並阻礙使用者獲取其價值的問題。

中等： 直接對使用者體驗產生負面影響的問題。

輕微： 其他對軟體可用性沒有直接影響的問題。

為了讓設定優先順序更簡單，向團隊提供每個級別的說明，以及他們如何判斷新程式異常應該歸屬在哪個級別。

審核程序

每份程式異常回報都需要第二雙眼睛來審核。這能確保回報者提供的資訊足夠完整，讓其他團隊成員能立即採取行動。如果資訊完整，那就很好；如果不完整，審核者可以提出澄清問題或要求額外證據，以便更新程式異常回報。

程式異常回報最佳實務

既然您瞭解程式異常回報中需要包含什麼內容，讓我們來看看一些最佳實務，能真正提升團隊的有效協作能力。

撰寫清楚簡潔的報告說明

使用 Slack 的程式異常回報範本，您可以為團隊記錄並定義報告說明。報告說明部分是用來提供填寫有效程式異常回報所需的所有資訊。記得包含我們先前分享給您的所有資訊。以這種格式共享資訊可以讓團隊的流程標準化，並減少因報告不一致而產生的潛在程式異常。

透過程式異常提交表單，確保收集到正確的資訊

您的程式異常提交表單是程式異常回報與追蹤範本中最重要的部分之一。此表單用來收集新問題的資訊，因此您需要列出所有必要資訊，讓填寫表單的人能對新程式異常進行分類與設定優先順序。

明確指出每份程式異常回報都需要包含標題、描述、重現程式異常的步驟、實際結果與預期結果，以及優先順序。這樣一來，不論填報者是新手還是經驗豐富的開發人員，都能每次提交高品質的程式異常回報。

透過程式異常追蹤工具提升您的專案管理能力

Slack 內建的程式異常追蹤工具讓您能夠直接在程式異常回報範本中指派並追蹤任務。以這種方式追蹤程式異常，讓團隊中的每個人都能清楚掌握所有現有問題、其優先順序，以及負責解決的人員。同時，它還能自動化部分程式異常追蹤流程，避免人工回報可能造成的錯誤。

建立統一的專案管理平台，也能縮短分享更新的時間，讓開發人員有更多時間專注於修復程式異常。

透過程式異常狀態變更通知，隨時掌握每個問題的進度

高優先順序的程式異常需要盡快解決。Slack 的程式異常回報範本讓您能在追蹤工具中任何程式異常狀態變更時，建立即時通知。這簡化了溝通流程，當程式異常狀態變更時，所有相關人員都會收到更新。當每個人都能掌握進度時，就不必再單獨聯繫他人。

透過每週程式異常摘要報告追蹤團隊進度

Slack 的程式異常回報格式幫助您隨時掌握軟體中所有現有程式異常的詳細狀況。但有時，也需要退一步，從更宏觀的層面檢視程式異常回報情況。

自動化的每週程式異常回報讓團隊中的利害關係人能夠清楚掌握整體團隊的進展與速度。以追蹤整體團隊進度和速度，這樣一來，即使在工作繁忙時，也不用擔心會遺漏未解決的程式異常問題。

透過 Slack 的範本轉變您的程式異常追蹤流程

告別零散的報告和忽略的問題。我們的程式異常追蹤報告範本能幫助您的團隊更有效地記錄、排序優先順序，並加速程式異常的解決，讓您的產品更精緻，讓使用者更滿意。準備好簡化工作流程、提升軟體品質了嗎？立即試用我們的程式異常回報範本，親身體驗它為您的團隊帶來的改變。