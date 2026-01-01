Eliminar bugs é uma tarefa fundamental, mas muitas vezes fica em segundo plano na lista de prioridades para cumprir prazos de novos recursos ou resolver emergências. Quando os bugs não são relatados adequadamente — ou pior, passam despercebidos —, eles silenciosamente atrapalham a experiência do usuário e prejudicam a confiança ao longo do tempo. Mas registrar esses bugs de forma rápida e eficiente não é tão difícil quanto você pensa. Existe uma maneira melhor.

O modelo de relatório de bug do Slack oferece tudo de que você precisa para registrar com precisão e centralizar relatórios de bugs e automatizar atualizações de status de rastreamento. Crie facilmente uma plataforma unificada para sua equipe enviar, registrar e classificar bugs rapidamente, economizando o tempo de todos e tornando os próximos passos os mais claros possíveis. Chega de lutar para entender novos problemas. Aproveite relatórios de bugs claros e concisos que sua equipe pode usar para resolver problemas mais rapidamente.

O que é um modelo de relatório de bug?

Os modelos de relatório de bug são o local centralizado onde sua equipe pode compartilhar relatórios de bugs e colaborar para encontrar uma correção. Eles criam uma estrutura para documentar problemas de software conhecidos, estejam vindo de usuários ou da sua equipe de QA, e garantir que todos os envolvidos no processo entendam exatamente como a equipe precisa avançar para cada novo problema.

Esse modelo padronizado cria uma automação de fluxo de trabalho para registrar informações de forma rápida e eficiente, permitindo que sua equipe trabalhe em conjunto sem ter que perder tempo descobrindo a melhor maneira de comunicar novos problemas na hora.

Quais são os benefícios de usar o modelo de relatório de bug de software do Slack?

O modelo de relatório de bug de software do Slack centraliza o gerenciamento de bugs, simplificando o envio, a classificação e o rastreamento de todos os problemas de software recebidos em qualquer ambiente. Ele fornece à sua equipe uma estrutura clara para a resolução colaborativa.

Gerenciamento de bugs centralizado

Uma solução centralizada para gerenciar relatórios de bugs internos de forma eficiente, esse modelo foi projetado para otimizar o processo de discussão e triagem de bugs na sua equipe, garantindo que os problemas sejam tratados de forma rápida e eficaz. Consolidando toda a comunicação relacionada a bugs em um só lugar, esse modelo melhora a coordenação da equipe e aumenta a velocidade e a qualidade do seu ciclo de desenvolvimento de software. Ele garante que os bugs sejam rapidamente identificados, rastreados e resolvidos, resultando em um produto mais confiável e estável.

Relatórios de bugs simplificados

Esse modelo simplifica o processo de relatar novos problemas. Os membros da equipe podem facilmente registrar e rastrear bugs conforme os encontram, sem interromper o fluxo de trabalho. Esse recurso garante que cada bug seja captado em tempo real, ajudando a definir resultados esperados, adicionar detalhes necessários e registrar resultados reais.

Simplificar os relatórios de bugs não apenas economiza tempo, mas também incentiva os membros da equipe a relatar problemas prontamente com uma descrição clara do bug e detalhes precisos, como etapas para reproduzir, nível de gravidade e capturas de tela. Um bom relatório de bug não apenas acelera o processo de resolução, mas também leva a correções mais rápidas e a um produto mais confiável e estável.

Rastreamento de bugs automatizado

Nosso modelo de rastreamento de bugs inclui uma lista automatizada, na qual novos bugs são adicionados assim que são relatados. Essa lista dinâmica serve como um inventário em tempo real dos problemas atuais, permitindo que os membros da equipe vejam o que foi relatado, acompanhem o progresso das resoluções e priorizem as tarefas de forma eficaz.

Esse modelo também inclui um resumo semanal automático de bugs e alertas de mudança de status para evitar que bugs passem despercebidos, garantindo que cada problema receba a atenção necessária. Esse recurso ajuda as equipes a entender o impacto de cada bug, priorizar correções de forma eficaz e manter altos padrões de garantia de qualidade.

Envio de bugs guiado

Para auxiliar os membros da equipe a relatar bugs com precisão e de forma padronizada, o modelo apresenta um canvas sobre “como enviar um bug”. Esse guia instrutivo fornece instruções claras e detalhadas sobre quais informações incluir ao relatar um bug, como capturas de tela, etapas para reproduzir e níveis de gravidade. Orientando os membros da equipe sobre como enviar relatórios de bugs detalhados e úteis, o guia ajuda a melhorar a qualidade dos envios, facilitando uma resolução de bugs mais rápida e eficaz.

Como começar com seu modelo de relatório de rastreamento de bugs

Criar um modelo de relatório de rastreamento de bugs é fácil quando você sabe o que incluir. Basta pensar no tipo de informação de que sua equipe precisa para entender os problemas de software recebidos e priorizá-los com base no impacto para o usuário. Documentar isso para sua equipe cria uma estrutura para lidar com novos bugs da forma mais eficiente e eficaz possível.

Título e descrição

O primeiro item de que seu modelo de relatório de bug precisa é um título que identifique o problema da forma mais concisa possível. Depois, você precisará de um resumo rápido de quem relatou o bug e como ele impacta a experiência do usuário. Um bom título e descrição dão a quem pegar o tíquete uma compreensão clara do trabalho que precisa ser feito.

Etapas para reproduzir

Sempre que você relatar um bug, sua equipe deve saber quais etapas seguir para reproduzir o problema. Numere cada etapa necessária para reproduzir o bug, por exemplo:

Abrir o app Selecionar o recurso de editor de imagem Tentar importar um arquivo PNG com mais de 5 MB O editor trava, e o app fecha inesperadamente O usuário perde o trabalho e tem que reiniciar o app

Descrever claramente essas etapas garante que você possa documentar com precisão o comportamento que causou o bug e as formas como ele não funciona conforme pretendido.

Resultado esperado

Esse é o resultado desejado. Quando sua equipe criou o recurso ou a funcionalidade, como deveria funcionar? Entender o comportamento desejado estabelece uma linha de base que sua equipe pode usar para medir o impacto do bug na experiência geral do usuário.

Resultado real

Esse é o comportamento do bug ou o resultado indesejável. Os resultados reais são uma das adições mais essenciais ao seu relatório de bug. Ele comunica como seu software não está funcionando como pretendido. Certifique-se de que sua equipe saiba que deve ser o mais específica possível na descrição. Em vez de escrever algo como “O upload de imagem não funciona”, escreva “Imagens acima de 5 MB fazem o editor de imagens falhar sem uma mensagem de erro”. Mais clareza leva a uma resolução mais rápida.

Gravidade/prioridade

Se os bugs não forem priorizados corretamente, isso poderá realmente atrapalhar sua equipe e tornar difícil para ela saber por onde deve começar. Inclua uma opção para gravidade ou prioridade no seu formulário de envio de bugs para que você possa facilmente fazer a triagem do seu trabalho com base no que é importante. Por exemplo:

Crítico: um problema que impacta um aspecto vital do seu software e impede as pessoas de obter valor dele.

Médio: um problema que afeta diretamente a experiência do usuário de forma negativa.

Baixo: quaisquer outros problemas que não tenham impacto direto na usabilidade do seu software.

Para facilitar a definição de prioridades, forneça à sua equipe uma visão geral do que cada nível significa e como eles podem determinar onde colocar um novo bug.

Processo de revisão

Você precisa de um segundo par de olhos em cada relatório de bug criado. Isso garante que as informações fornecidas por quem enviou o relatório sejam abrangentes o suficiente para que outro membro da equipe possa agir imediatamente. Se já for o caso, ótimo. Se não for, o revisor poderá pedir esclarecimentos ou solicitar provas adicionais para atualizar o relatório de bug adequadamente.

Práticas recomendadas para relatórios de bugs

Agora que você sabe o que precisa ser incluído no seu relatório de bug, vamos analisar algumas práticas recomendadas que podem realmente elevar a capacidade da sua equipe de colaborar com eficácia.

Escreva instruções de relatório claras e concisas

Com o modelo de relatório de bug do Slack, você tem espaço para documentar e definir instruções de relatórios de bugs para sua equipe. A seção de instruções de relatório é onde você incluirá as informações de que alguém precisará para preencher um relatório de bug eficaz. Lembre-se de incluir todas as informações que compartilhamos com você anteriormente. Compartilhar as informações nesse formato padroniza o processo para sua equipe e reduz possíveis erros devido a relatórios inconsistentes.

Garanta a obtenção de informações corretas com um formulário de envio de bugs

Seu formulário de envio de bugs é uma das partes mais importantes de um modelo de relatório e rastreamento de bugs. Esse formulário registra informações sobre problemas recebidos, portanto você precisa definir todas as informações necessárias para categorizar e priorizar novos bugs para quem está preenchendo o formulário.

Deixe claro que todo relatório de bug precisa de um título, descrição, etapas para reproduzir o bug, resultados reais e esperados e prioridade. Dessa forma, a pessoa que está enviando as informações, seja ela iniciante ou experiente, pode enviar um excelente relatório todas as vezes.

Eleve o nível do seu gerenciamento de projetos com um rastreador de bugs

O rastreador de bugs integrado do Slack oferece a capacidade de atribuir e rastrear tarefas diretamente no seu modelo de relatório de bug. Rastrear bugs dessa forma dá a todos na sua equipe visibilidade de todos os problemas atuais, a prioridade deles e quem é responsável por resolvê-los. E automatiza partes do processo de rastreamento de bugs, evitando possíveis erros no relatório manual.

Criar uma plataforma unificada para gerenciamento de projetos também reduz o tempo necessário para compartilhar atualizações, permitindo que seus desenvolvedores tenham mais tempo para se concentrar em eliminar os bugs.

Mantenha-se a par dos problemas individuais usando alertas de mudança de status de bugs

Os bugs de alta prioridade precisam ser resolvidos o mais rápido possível. Os modelos de relatório de bug do Slack permitem criar alertas para quando o status mudar em qualquer bug no seu rastreador de bugs. Isso agiliza as comunicações, dando a todos os envolvidos uma atualização sempre que um status muda. Quando todos estão informados, você não precisa mais entrar em contato com as pessoas diretamente.

Acompanhe o progresso da equipe com um relatório semanal resumido de bugs

O formato de relatório de bugs do Slack ajuda você a manter uma visão detalhada de todos os bugs atuais no seu software a qualquer momento. Mas às vezes é importante revisar seu relatório de bugs em um nível mais amplo também.

Os relatórios semanais automatizados de bugs dão às partes interessadas da sua equipe a visibilidade de que precisam para acompanhar a velocidade e o progresso geral da equipe, para que você nunca precise se preocupar de perder o controle de bugs não resolvidos quando o ritmo ficar corrido.

Transforme seu processo de rastreamento de bugs com o modelo do Slack

Diga adeus a relatórios dispersos e problemas negligenciados. Nosso modelo de relatório de rastreamento de bugs capacita sua equipe a registrar, priorizar e resolver bugs mais rapidamente, mantendo seu produto refinado e seus usuários felizes. Tudo pronto para otimizar seu fluxo de trabalho e elevar a qualidade do seu software? Experimente nosso modelo de envio de bugs hoje e veja a diferença que faz para sua equipe.