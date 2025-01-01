修复程序错误是一项艰巨的任务，但为了满足新功能的截止期限要求或处理紧急问题，它们的优先级往往会被下调。如果程序错误未能得到妥善报告——更糟的是，完全被忽略——随着时间推移，它们会悄悄破坏用户体验，损害用户信任。但其实，快速高效地记录这些程序错误，并没有想象中的那么困难。我们有更好的解决办法。

Slack 的程序错误报告模板为你提供所需的一切功能：精准记录程序错误报告、集中管理程序错误报告、自动同步跟踪状态更新。你可以轻松为团队建立一个统一平台，用于快速提交、记录新增的程序错误并进行分类。这不仅能节省所有人的时间，还能让后续步骤尽可能清晰明确。无需再为理解新出现的问题手忙脚乱，只需依靠这些清晰简洁的程序错误报告，团队就能更快地解决问题。

什么是程序错误报告模板？

程序错误报告模板是团队可以共享程序错误报告并协作寻找修复方案的集中位置。无论是用户反馈的问题，还是 QA 团队发现的漏洞，程序错误报告模板都能为记录已知软件问题提供标准化框架，同时确保流程中的所有相关人员都能清晰了解，针对每个新出现的问题，团队应该采取何种具体步骤推进解决。

这个标准化的模板能实现工作流程自动化，帮助快速、高效地收集信息，让团队无需在沟通新问题时，临时浪费时间摸索最佳沟通方式，即可协同开展修复工作。

使用 Slack 的软件程序错误报告模板有哪些优势？

Slack 的软件程序错误报告模板可实现程序错误管理的集中化，在任意环境下简化所有新增软件问题的提交、分类和跟踪流程，同时为团队提供清晰的协作解决框架。

程序错误管理集中化

此模板是高效管理内部程序错误报告的集中化解决方案，旨在简化团队内部对程序错误的讨论与分类流程，确保问题得到及时、有效的解决。通过将所有与程序错误相关的沟通整合到一个地方，此模板能提升团队的协作效率，加快软件开发周期并提高开发质量，进而确保程序错误被快速识别、跟踪和修复，最终打造更可靠、更稳定的产品。

程序错误报告流程简化

此模板简化了新问题的报告流程。团队成员可以轻松记录并跟踪遇到的程序错误，无需中断当前工作流程。这一功能确保所有程序错误都能被实时记录，有助于明确预期结果、补充必要细节，并记录实际成果。

简化程序错误报告流程不仅能节省时间，还能促使团队成员及时报告问题，且报告内容包含清晰的错误描述和准确细节（例如问题复现步骤、严重程度、屏幕截图等）。一份优质的程序错误报告不仅能加快问题解决过程，还能推动程序错误更快得到修复，助力产品实现更高的可靠性与稳定性。

程序错误跟踪自动化

我们的程序错误跟踪模板包含一个自动化的程序错误跟踪器列表，新报告的程序错误会被即时添加到其中。这份动态列表相当于当前问题的实时清单，团队成员可通过它了解已报告的问题、跟踪解决进度，并高效确定任务优先级。

另外，此模板还包含自动的每周程序错误汇总以及状态变更提醒，以避免程序错误被遗漏，确保每个问题都得到应有的关注。此功能帮助团队了解每个程序错误的影响、有效确定修复优先级，并维持高质量的质量保证标准。

程序错误提交引导化

为帮助团队成员以规范、准确的方式报告程序错误，此模板提供了“如何提交程序错误”画板。这份指导性说明以清晰的分步形式，告知用户报告程序错误时需要包含的信息，例如屏幕截图、问题复现步骤、严重程度等。通过指导团队成员提交内容详实、有价值的程序错误报告，该指引画板能提升报告质量，为更快、更有效地修复程序错误提供支持。

如何开始使用程序错误跟踪报告模板

只要知道模板应该包含的内容，创建程序错误跟踪报告模板就会变得十分简单。你只需考虑，团队需要哪些信息才能理解新增的软件问题，并根据问题对用户的影响确定优先级。将这些信息整理成文档提供给团队，就能构建一套框架，帮助团队以最高效、最有效的方式处理新出现的程序错误。

标题和描述

程序错误报告模板首先需要一个能最简洁概括问题的标题。在此基础上，还应该简要说明以下信息：问题报告人是谁，以及该问题对用户体验产生了何种影响。优质的标题与描述可让接手该任务的人员清晰了解需要开展的工作内容。

问题复现步骤

报告程序错误时，必须告知团队复现该问题所需的具体操作步骤。为每个复现步骤编号，例如：

打开应用 选择“图片编辑器”功能 尝试导入大小超过 5MB 的 PNG 文件 编辑器卡死，随后应用崩溃 用户的工作内容丢失，必须重启应用

清晰列出这些步骤，既可以准确记录导致程序错误的行为，也可以明确标注软件未按预期运行的具体表现。

预期结果

这是你期待的结果。团队开发该功能时，原本要实现的目的是什么？明确“预期结果”能为团队提供一个基准，用于评估程序错误对整体用户体验的影响程度。

实际结果

这是指程序错误引发的异常表现，或不符合预期的不良结果。这是程序错误报告中最关键的内容之一，用于说明软件未按设计预期运行时的具体情况。务必提醒团队，描述“实际结果”时要尽可能具体。例如，不要笼统地写“图片上传功能无法使用”，而应该明确表述为“上传超过 5MB 的图片时，图片上传器会崩溃，且未显示任何错误提示”。描述越清晰，问题解决效率越高。

严重级别/优先级

如果程序错误的优先级划分不当，会严重拖累团队的工作效率，导致成员无法确定工作切入点。因此，建议在程序错误提交表单中加入一个“严重级别/优先级”选项，便于团队根据问题重要性快速完成分类。例如：

严重： 影响软件核心功能，导致用户无法正常使用产品获取价值的问题。

中等： 对用户体验产生直接负面影响，但未完全阻断核心功能使用的问题。

轻微： 不直接影响软件可用性，仅造成次要体验瑕疵的其他问题。

为简化优先级排序流程，请向团队提供一份说明文档，明确各优先级的定义，以及如何判断新报告的程序错误应该归属的级别。

审核流程

每份程序错误报告都需经过二次审核。这可以确保报告人提供的信息足够完整，其他团队成员接手后能立即开展工作。如果信息完整，很好。如果信息缺失，审核人员需提出补充疑问，或要求报告人提供更多证明材料，以便完善报告内容。

程序错误报告的最佳实践

你已经了解程序错误报告应该包含的内容，接下来我们介绍一些最佳实践方法，帮助团队进一步提升协作效率。

撰写清晰简洁的报告说明

借助 Slack 的程序错误报告模板，你有专门的空间来为团队整理并明确程序错误报告的填写说明。在“报告说明”版块中，列出填写一份优质报告所需的全部信息。请参考前文提及的各类核心要素。以这种形式共享信息，可以为团队标准化报告流程，减少因填写不规范导致的失误。

通过程序错误提交表单确保信息准确性

程序错误提交表单是程序错误报告和跟踪模板中至关重要的组成部分。此表单用于收集新增问题的相关信息，因此你需要为填写表单的人明确列出所有必填项，这些信息将用于对新的程序错误进行分类和优先级划分。

明确要求每份程序错误报告必须包含：标题、描述、程序错误复现步骤、实际结果和预期结果，以及优先级。这样一来，无论提交信息的人是新人还是资深开发人员，都能每次提交高质量的报告。

借助程序错误跟踪器提升项目管理水平

Slack 的内置程序错误跟踪器支持在程序错误报告模板内直接分配任务并跟踪任务。通过这种方式跟踪程序错误，团队中的每个人都能清晰了解当前所有问题的状态、优先级以及负责解决的人员。同时，跟踪流程的部分环节会实现自动化，避免人工报告可能产生的误差。

建立统一的项目管理平台，还可以缩短信息同步所需的时间，让开发人员有更多精力专注于修复程序错误。

利用程序错误状态变更提醒掌握问题动态

你应该尽快解决高优先级的程序错误。而 Slack 的程序错误报告模板支持设置“程序错误状态变更提醒”。当跟踪器中任意程序错误的状态发生变化时，系统会自动发送提醒。这一功能可以简化沟通流程，让所有相关人员实时获取状态更新，无需再通过单独沟通询问进度。

通过每周程序错误汇总报告跟踪团队进度

Slack 的程序错误报告格式可随时为你呈现当前软件中所有程序错误的详细情况。但是，有时也需要从更宏观的视角回顾整体报告工作。

自动化的每周汇总报告能为团队的利益相关者提供所需的可视化信息，帮助他们跟踪团队的整体进展和工作效率。即便在业务繁忙时，也无需担心遗漏未解决的程序错误。

借助 Slack 的模板，革新程序错误跟踪流程

不会再有零散的报告和遗漏的问题。因为我们的程序错误跟踪报告模板能帮助团队更快地记录、排序和修复程序错误，让产品始终保持精良品质，让用户始终满意。准备好简化工作流程、提升软件质量了吗？立即试用我们的程序错误提交模板吧，亲身体验它为团队带来的改变。