尽管你可能希望忘记那些令人不快的职场事故，例如受伤、财物损失、盗窃或其他类似的不幸事件，但撰写一份完整的事故报告至关重要，它能为所有事实留存一份永久记录。保持清晰的记录对于合规、审核要求以及不同团队之间的有效沟通都至关重要。事故报告还能帮助你总结经验教训，防止类似事故再次发生。

此事故报告模板可以自定义，帮助你在 Slack 中集中管理流程的同时，撰写清晰、详尽的事故报告。

如何在 Slack 中使用此模板：分步指南

Slack 的事故报告模板提供了一种简洁且可自定义的方式，帮助你管理事故报告工作流程。使用方法如下：

步骤 1：在画板上启动一份新的事故报告

访问 Slack 模板库并选择“事故报告模板”。然后单击“使用此模板”。

系统会生成一个新的 Slack 画板，并在其中预填充报告模板。你可以将新画板的链接复制并粘贴到事故专用频道中。

步骤 2：在画板中填写已知的事故信息

查看默认的模板，决定是否需要自定义，然后开始填写你已掌握的信息。默认的模板包括以下部分：

事故摘要。 事故的概要信息，包括事故日期、事故 ID、报告人、安全等级和状态。

事故描述。 对事故经过的详细说明。

优先行动项目。 为纠正事故并恢复运营所需的措施。在此模板中，你可以通过互动式清单列出这些事项，并标注负责的团队成员。

根本原因分析。 分析导致事故发生的具体原因。这部分通常在所有事实都得到确认后再填写。

表现良好和可改进之处。 这两个部分用于简要复盘事故处理过程，识别哪些方面表现出色、哪些方面有待改进。同样，建议在报告事实核实后再完成此部分。

未解决的问题。 列出关于事故仍待确认的问题，并在可能的情况下标注可以提供答案的团队成员。

步骤 3：通过简短表单收集团队成员的输入

你需要从目击者处收集信息以完善此模板。一个简便的方法是在 Slack 中使用表单。这些表单易于自定义，可在事故频道中共享，或通过自动化工作流程在需要填写时提醒相关人员。

步骤 4：在模板清单中跟踪操作

为每项优先行动项目指定负责人和截止日期，以跟踪任务完成情况。每个行动项目的最新进展都可以在对应的 Slack 消息列中讨论，从而提升透明度。

步骤 5：审查并最终定稿报告

在掌握事故的全部关键信息后，填写“根本原因分析”部分，并回答复盘问题。随后更新报告的状态，并发送给审核人员进行审核。审核人员可以在画板中直接标注，或者你也可以建立一个多步骤的审核工作流程。

步骤 6：共享报告及相关结论

当所有关键利益相关者都批准报告后，将其钉选在事故频道中，方便后续查阅。你还可以撰写一份总结经验教训的补充文档，或将该报告与类似事故关联，以便进行趋势分析。

什么是事故报告？

事故报告是一份记录职场中发生的不利事件所有关键信息的文件。它说明事故的经过，并列出相关的重要细节，例如涉事人员的姓名、事故发生地点和时间等。事故报告还会说明事故造成的影响，包括受影响的业务范围、为解决问题所需的后续措施，以及未来将采取哪些预防措施以避免类似事故再次发生。

模板中应包含的关键信息

此事故报告模板完全可自定义，你可以根据需要添加或删除部分内容。不过，每份事故报告都应包含以下核心要素：

事故发生的日期、时间和地点

事故类型

所有相关人员的姓名和角色

事故经过描述

事故造成的影响

已采取的即时应对措施

根本原因（如已知）

后续跟进任务及负责人

可作为证据的其他文件

事故报告模板的用例

需要报告的事故类型多种多样，因此根据具体情况调整事故报告模板会很有帮助。你可以为不同用例建立专门的模板，或在主模板中添加条件字段。

以下是几种事故报告模板的示例：

职场安全事故模板

当员工受伤或患病时，需要记录其伤情或病情的严重程度以及所接受的治疗。职场安全事故模板可能包括导致伤病的具体行为或物质、是否使用了个人防护装备、是否寻求了医疗协助，以及员工预计将缺勤的天数。

IT 安全事故模板

针对 IT 或网络安全事故，你的组织需要明确哪些系统受到影响，以及采取了哪些技术手段来遏制漏洞或攻击。IT 事故管理模板可能包含：威胁最初被发现的方式、受影响的系统或数据、用于隔离恶意代码的措施、是否发生系统停机以及（如果发生停机）持续时间等详细信息。

客户影响事故模板

如果事故对客户造成影响，组织必须迅速采取行动加以应对。事故报告可帮助记录受影响客户的联系方式、为解决问题所采取的措施、事故期间及事后的沟通方式，以及事故对（如果有）SLA 或其他客户协议可能造成的影响。

HR 事故报告模板

HR 相关事故通常涉及政策违规，例如骚扰、歧视或职场报复。报告应该与人身伤害报告一样详细，包含所有相关方（包括目击者）的陈述。同时应记录在报告给 HR 前为解决事件所采取的措施、事故对受影响员工工作能力的影响，以及涉及调解或处分建议的相关政策文件。

物理安全事故报告模板

许多事故涉及设备或财产损坏。这类事故需要详尽记录，以帮助组织更好地管理资源，并在必要时进行保险理赔。应包括的要素：显示财产损坏或被盗证据的资料（如监控录像或访问日志）、损失或损坏财产的价值、事故前设备或财产的存放环境，以及损坏或被盗是否有目击者。

何时应提交事故报告

每当人员受伤，或者财产遭受严重损坏或被盗时，都应提交事故报告。此外，对于险些造成严重后果的“未遂事故”，或发现具有潜在危害的危险状况时，也应及时记录并提交报告。

以下是需要填写事故报告的一些典型情形：

员工在工作中接触有害化学物质后入院治疗

客户在你的场所内跌倒受伤

公司自有工厂内发生火灾

黑客绕过防火墙，获取敏感财务数据

员工遭受同事的种族骚扰

窃贼在非工作时间试图闯入公司私人财产区域

“未遂事故”，例如在数据被泄露前及时发现黑客攻击，或重型机械险些造成损坏

发现危险或不卫生的情况，例如餐厅食品存放不当，或工地缺乏必要的安全防护设备

关于事故报告的八个最佳做法

撰写有效的事故报告既需要简明扼要，也要详尽完整。请遵循以下最佳做法来制作高质量的事故报告：

保持客观。 实事求是，避免个人观点影响报告内容。 包含“谁、什么、何时、何地、如何”。 牢记这些核心问题，确保涵盖所有关键信息。 使用直接、简明的语言。 表达清晰准确，尽量少用行话，用简单措辞描述。 记录时间戳。 应该能够查看报告每次的修改时间和修改人。 保护个人信息。 虽然务必要标明事故涉及的人员，但也必须保持机密性。仅在绝对必要时包含可识别个人身份的信息，并考虑限制对报告的访问权限。 分析留到后期。 在完成彻底的调查之前，无法准确确定事故原因。分析应在报告流程完成后进行。 附上证据。 附上照片、电子沟通内容、目击者陈述、安全日志以及其他能证明或补充报告内容的材料。 落实后续措施。 为后续步骤或补救行动指定负责人和截止日期，并跟进确认其完成情况。

如何根据组织需求自定义事故报告

每个组织的政策略有不同，这些政策会影响事故响应工作流程和自动化管理方式。Slack 提供多种功能，以灵活地满足这些需求：

通过优质的事故报告应对中断

职场中的任何不利事故都可能导致工作中断，但一份内容清晰、细节具体的事故报告能够帮助组织恢复秩序与稳定。它让团队专注于解决方案，保持合规，并有助于防止类似问题再次发生。

结合 Slack 提供的灵活功能，这个模板为高效的事故报告提供了坚实基础。