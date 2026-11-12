Quasi un lavoratore italiano su due usa già l’intelligenza artificiale. Eppure, tra chi teme che sostituirà intere professioni e chi la presenta come la soluzione a qualsiasi problema, è facile perdere di vista ciò che sta succedendo davvero: i dati raccontano una realtà più sfumata, in cui le persone risparmiano tempo ma poche organizzazioni hanno deciso come trasformarlo in valore.

In questo articolo vediamo i dati, le competenze che contano di più, le tutele previste dalla legge e cosa puoi fare, in autonomia e con il tuo team, per governare il cambiamento invece di subirlo.

Punti chiave Il 44% dei lavoratori italiani usa già l’IA e risparmia in media 30 minuti al giorno, ma solo il 9% delle organizzazioni gestisce quel tempo in modo strutturato.

Essere esposti all’IA non significa esserne sostituiti: nel mondo, solo il 3,3% dell’occupazione rientra nella fascia di esposizione più alta.

La Legge 132/2025 obbliga il datore di lavoro a informare i lavoratori sull’uso di sistemi di IA: conoscere i propri diritti è il primo passo per usarla con serenità.

Cosa sta succedendo davvero nel lavoro in Italia

Quando si parla di intelligenza artificiale e lavoro, la preoccupazione più immediata riguarda i posti che potrebbero scomparire. Secondo una ricerca del Pew Research Center pubblicata nel settembre 2026, il 55% degli italiani pensa che nei prossimi 20 anni l’IA porterà a una riduzione dei posti di lavoro, contro una mediana del 46% registratanei 37 paesi analizzati.

Gli italiani, quindi, sono più preoccupati della media. Ma la percezione racconta solo una parte della storia: per valutare davvero vantaggi e svantaggi dell’intelligenza artificiale bisogna guardare a come viene usata oggi nelle aziende italiane e a quanto valore produce.

Quanto si usa l’IA e quanto tempo fa risparmiare

Secondo l’Osservatorio HR Innovation del Politecnico di Milano, nel 2026 il 44% dei lavoratori italiani utilizza l’IA, 12 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente. L’uso resta soprattutto operativo, legato alle attività ripetitive.

Chi usa l’IA risparmia in media 30 minuti al giorno, che diventano 40 per chi la utilizza quotidianamente. Eppure, solo il 9% delle organizzazioni gestisce questo tempo in modo strutturato, per esempio reinvestendolo in formazione o attività a maggior valore.

Intanto, non emergono in Italia segnali di un aumento sistemico della disoccupazione tra i profili più esposti all’IA: i ruoli entry-level crescono nel 12% delle aziende e diminuiscono nel 5%.

Il divario tra grandi imprese e PMI

L’adozione individuale corre più velocemente della trasformazione aziendale. Solo nel 20% delle organizzazioni l’IA ha già modificato il business e appena una su quattro ha iniziato a riprogettare i processi.

Nelle PMI la distanza è ancora più evidente: il 76% non ha investito e non prevede di investire nell’IA, mentre appena il 7% offre programmi strutturati di formazione. Nel frattempo, il mercato italiano dell’intelligenza artificiale ha raggiunto 1,8 miliardi di euro nel 2025, il 50% in più rispetto all’anno precedente.

L’IA e l’automazione intelligente sono quindi già entrate a far parte del lavoro quotidiano delle persone più di quanto siano entrate nelle strategie delle aziende. Questo significa che alcuni lavori sono destinati a scomparire?

Esposto non significa sostituito

Quando uno studio definisce un lavoro “esposto all’IA”, non dice che quel posto di lavoro scomparirà, ma che alcune attività possono essere svolte o supportate dalla tecnologia: una professione comprende compiti diversi e non tutti sono automatizzabili.

Cosa misurano davvero gli studi sull’esposizione

Secondo uno studio dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell’istituto di ricerca polacco NASK del maggio 2025, un lavoratore su quattro nel mondo svolge una professione con un certo grado di esposizione all’IA generativa. Ma solo il 3,3% dell’occupazione mondiale rientra nella fascia più alta: il 4,7% tra le donne e il 2,4% tra gli uomini.

Una ricerca pubblicata da Anthropic nel marzo 2026 rileva invece che negli Stati Uniti il 30% dei lavoratori non presenta alcuna esposizione osservata: è il caso, per esempio, delle professioni di cuoco, meccanico e barista, in cui il lavoro è soprattutto manuale.

Lo stesso studio segnala che, sempre negli Stati Uniti, il tasso di assunzione dei giovani tra i 22 e i 25 anni nelle professioni più esposte è diminuito del 14% rispetto al 2022. Gli stessi ricercatori precisano però che il risultato è appena statisticamente significativo e non dimostra che il calo sia causato dall’IA. Per chi lavora, la domanda utile non è quindi se il proprio ruolo sparirà, ma quali attività del proprio ruolo stanno cambiando.

Previsioni e proiezioni: come leggerle

Nel Future of Jobs Report 2025, il World Economic Forum stima che entro il 2030 potrebbero nascere 170 milioni di posti di lavoro e scomparirne 92 milioni, con un saldo netto di 78 milioni. I 170 milioni sono quindi un dato lordo. Inoltre, le stime non riguardano soltanto l’IA.

Lo stesso vale per i numeri più allarmanti, come i 3,8 milioni di posti a rischio in Italia entro il 2033 stimati a settembre 2026 dal Centro Ricerche/Consumers’ Forum: è una proiezione, cioè uno scenario possibile, non licenziamenti già avvenuti né un risultato inevitabile.

Le competenze che contano (anche senza saper programmare)

Adattarsi all’IA non significa necessariamente imparare a programmare, ma capire quali attività affidarle e dove resta indispensabile il giudizio umano. Ecco come cambia la divisione dei compiti tra persona e IA nei principali tipi di funzione:

Operativa e amministrativa: l’IA estrae dati e prepara testi e riepiloghi; la persona verifica le informazioni e gestisce le eccezioni.

Analitica e strategica: l’IA individua tendenze nei dati; la persona interpreta i risultati, stabilisce le priorità e affronta gli imprevisti.

Relazionale e assistenziale: l’IA offre un primo supporto; negoziazione, mediazione, leadership e fiducia restano responsabilità delle persone.

A queste capacità si aggiungono tre competenze trasversali: formulare richieste chiare, verificare criticamente le risposte (l’IA può produrre informazioni plausibili ma sbagliate, le cosiddette “allucinazioni”) e continuare a imparare. Ma quali regole deve rispettare un’azienda quando introduce l’IA?

I tuoi diritti: cosa prevede la Legge 132/2025

In Italia la Legge 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, stabilisce principi che riguardano direttamente chi lavora: trasparenza, tutela dei diritti e centralità delle decisioni umane.

L’obbligo di informare i lavoratori

L’articolo 11 stabilisce che il datore di lavoro o il committente deve informare il lavoratore sull’uso di sistemi di IA, secondo le regole già previste dal cosiddetto Decreto Trasparenza (articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997).

In pratica, hai diritto di sapere se e come l’IA interviene nelle decisioni che ti riguardano: dall’assegnazione di compiti e turni alla valutazione delle prestazioni, fino alla selezione del personale. Puoi anche chiedere informazioni aggiuntive, direttamente o tramite le rappresentanze sindacali, e l’azienda è tenuta a risponderti per iscritto. La norma si inserisce in un quadro che tutela anche dignità, privacy e non discriminazione.

La legge ha inoltre istituito presso il Ministero del Lavoro un Osservatorio che monitora gli effetti dell’IA sul mercato del lavoro.

Professioni intellettuali: l’IA come supporto

Per le professioni intellettuali, l’articolo 13 stabilisce che l’IA può essere utilizzata per attività strumentali e di supporto, mentre deve prevalere il lavoro intellettuale del professionista.

È la conferma di quanto visto finora: valutare, interpretare e decidere restano compiti della persona.

Il quadro europeo: l’AI Act

A queste tutele si aggiunge l’AI Act europeo, che considera ad alto rischio determinati sistemi utilizzati per il reclutamento e la selezione del personale, oltre ad alcuni sistemi impiegati per prendere decisioni o valutare le persone nel rapporto di lavoro.

Il regolamento prevede requisiti specifici, tra cui trasparenza e supervisione umana, e vieta i sistemi che inferiscono le emozioni sul luogo di lavoro, salvo limitate eccezioni per ragioni mediche o di sicurezza.

Chiarite le regole, resta la parte più pratica: cosa fare del tempo liberato dall’IA.

Dal tempo risparmiato al valore: cosa fare

Trenta minuti al giorno possono fare la differenza, ma se solo il 9% delle organizzazioni li gestisce in modo strutturato, il rischio è che vengano semplicemente riempiti con altro lavoro.

Per te: usare l’IA senza nasconderla

Secondo l’Osservatorio HR Innovation del Politecnico di Milano, il 34% dei dipendenti italiani utilizza strumenti di IA non promossi dalla propria organizzazione e il 51% combina soluzioni aziendali e strumenti esterni. È la cosiddetta shadow AI, che può esporre dati e informazioni riservate a rischi evitabili.

C’è anche una questione culturale: nello Slack Workforce Index dell’autunno 2024 (indagine internazionale che non include l’Italia), il 48% dei lavoratori d’ufficio si sentiva a disagio nell’ammettere al proprio responsabile di usare l’IA per attività comuni.

Da dove iniziare?

Parlane con il tuo responsabile: chiarisci per quali attività puoi usare l’IA e cosa devi verificare personalmente.

Usa gli strumenti approvati: evita di inserire informazioni riservate in applicazioni non autorizzate.

Reinvesti il tempo: dedica le ore risparmiate alla formazione, al miglioramento della qualità del tuo lavoro o ad attività che richiedono maggiore attenzione.

Proteggi la tua attenzione: non trasformare automaticamente ogni minuto recuperato in un’altra attività.

Per il team: regole chiare e IA nel flusso di lavoro

Se ognuno usa l’IA in chat separate, informazioni e risultati restano isolati: il team perde il contesto e passa di continuo da un’applicazione all’altra.

Secondo lo Slack Workforce Index della primavera 2025 (indagine su 5.156 lavoratori d’ufficio in sei paesi, Italia esclusa), l’uso quotidiano dell’IA è cresciuto del 233% rispetto a novembre 2024. Chi la usa ogni giorno ha il 64% di probabilità in più di dichiarare una produttività molto buona e l’81% in più di esprimere un’elevata soddisfazione per il proprio lavoro: si tratta di dati autodichiarati, non di un rapporto dimostrato di causa ed effetto.

Per trasformare l’uso individuale in un vantaggio condiviso:

Condividi le regole: stabilisci quali attività possono essere supportate dall’IA, quali dati utilizzare e quando serve una verifica umana.

Scegli strumenti approvati: privilegia soluzioni integrate nei processi, anziché moltiplicare i chatbot isolati .

Rendi visibile il tempo recuperato: misura dove l’IA fa risparmiare tempo e decidi come reinvestirlo.

Investi nella formazione: condividi esempi, errori e buone pratiche.

Anche l’ambiente di lavoro conta. In Slack, le conversazioni, i canali e i file condivisi offrono un contesto comune all’IA: le funzioni integrate permettono di riassumere discussioni e cercare risposte in linguaggio naturale, mentre Workflow Builder aiuta ad automatizzare processi ricorrenti senza scrivere codice.

Più che aggiungere strumenti, conta scegliere software di intelligenza artificiale che aiutino le persone a collaborare meglio.

IA e lavoro: il cambiamento è già iniziato

La paura che l’IA porti via il lavoro è comprensibile, ma i dati raccontano altro: nella maggior parte dei casi cambiano alcune attività, non spariscono i ruoli. Inoltre, la Legge 132/2025 e l’AI Act stabiliscono già tutele concrete per chi lavora.

La vera domanda, quindi, non è se l’IA ti sostituirà, ma chi decide cosa fare dei 30 minuti che ti fa risparmiare ogni giorno. Oggi solo il 9% delle organizzazioni se ne occupa in modo strutturato.

Il punto di partenza più efficace è il team: definire regole condivise, rafforzare le competenze e integrare l’IA nei flussi di lavoro quotidiani, in spazi comuni come Slack, per trasformare il tempo risparmiato in valore per le persone e per le imprese.

Domande frequenti