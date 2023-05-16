L’intelligenza artificiale (IA) è una delle tecnologie più dirompenti del XXI secolo e sempre più aziende la stanno adottando per migliorare i processi aziendali e prendere decisioni più informate e accurate. In effetti, entro il 2030, l’Unione Europea punta a far sì che il 75% delle aziende abbia adottato servizi di cloud computing, big data e software di intelligenza artificiale, secondo il programma strategico per il decennio digitale firmato UE.

I software di intelligenza artificiale nelle aziende stanno trasformando il modo in cui lavoriamo e apre nuove possibilità per migliorare l’efficienza e la produttività. Tuttavia, la loro applicazione presenta anche sfide uniche che dobbiamo conoscere e prendere in considerazione.

Di seguito analizziamo in cosa consiste l’uso dell’intelligenza artificiale nelle aziende, quali sono i vantaggi per il settore commerciale, le sfide da affrontare e alcuni esempi di successo.

Che cos’è l’intelligenza artificiale applicata al business?

L’intelligenza artificiale è una tecnologia in evoluzione che ha il potenziale di trasformare il modo in cui le aziende operano. In sostanza, si riferisce alla capacità delle macchine di eseguire compiti che normalmente richiedono l’intelligenza umana.

Nelle aziende, i software di intelligenza artificiale permettono ai dipendenti di concentrarsi su compiti più strategici e creativi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la produttività. Vengono applicati a un’ampia varietà di compiti, che vanno dall’automazione dei processi di routine e ripetitivi all’analisi di grandi quantità di dati, fino alla presa di decisioni informate, al miglioramento della customer experience e alla riduzione degli errori umani.

In altre parole, i software di intelligenza artificiale nelle aziende possono essere utilizzati in diversi ambiti, come l’analisi dei dati, il marketing, il servizio clienti, la supply chain e la gestione delle risorse umane.

Inoltre, l’obiettivo del Decennio Digitale dell’UE è quello di raggiungere i 20 milioni di persone impiegate nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in Italia, con uomini e donne che rappresentano proporzioni uguali della forza lavoro.

Che benefici apportano alle aziende i software di intelligenza artificiale?

A livello aziendale, il potenziale dei software di intelligenza artificiale è di offrire un’ampia gamma di vantaggi, tra cui l’automazione dei processi, l’analisi di grandi quantità di dati, il miglioramento dell’esperienza dei clienti e la riduzione degli errori umani.

Di seguito illustriamo alcuni dei vantaggi più importanti del loro utilizzo nelle imprese:

Analizzare grandi quantità di dati : i software di intelligenza artificiale possono analizzare grandi quantità di dati in poco tempo, consentendo alle aziende di prendere decisioni più informate e accurate sulla base di informazioni dettagliate e analisi in tempo reale.

Migliorare l’esperienza del cliente : può anche migliorare l’esperienza del cliente attraverso chatbot e assistenti virtuali che possono aiutare i clienti a ottenere risposte rapide e accurate alle loro domande e a risolvere i problemi in tempo reale, aumentando così la customer satisfaction .

Automatizzare i processi : l’IA può automatizzare le attività di routine e ripetitive, permettendo ai dipendenti di concentrarsi su attività più strategiche e creative. Questo aumenta l’efficienza e la produttività e può anche ridurre i costi operativi.

Ridurre gli errori umani : i software di intelligenza artificiale possono ridurre gli errori umani nei processi aziendali, aumentando l’accuratezza e la qualità del lavoro. Questo può essere particolarmente importante in settori come la gestione della supply chain e della produzione, dove piccoli errori possono avere gravi conseguenze.

Decision-making informato : questa tecnologia può fornire informazioni preziose per il processo decisionale aziendale, aiutando le imprese a migliorare le loro prestazioni complessive e la loro competitività. Infatti, un’indagine ha dimostrato che il supporto dei software di intelligenza artificiale è rilevante in tutte le fasi del processo decisionale: “Data generation & collection” (49% dei progetti), “Data analysis & processing” (87%), “Output validation / Managerial Decision” (51%)..

Software di intelligenza artificiale nelle aziende: le sfide da affrontare

Nonostante i vantaggi dell’IA nelle aziende, la sua implementazione presenta anche alcune sfide che devono essere prese in considerazione. Di seguito illustriamo alcune tra le più importanti che le imprese devono affrontare quando implementano software di IA:

Mancanza di comprensione : una delle principali sfide dell’IA è la mancanza di comprensione delle sue capacità e dei suoi limiti. A questo proposito, molte aziende potrebbero non comprendere appieno come utilizzare efficacemente i software di intelligenza artificiale nei loro processi aziendali. Di conseguenza, è necessario passare a una chiara comprensione delle capacità e dei limiti dell’IA per poterla sfruttare al meglio.

Costi : l’IA può essere costosa da applicare, soprattutto per le piccole e medie imprese, e questo può limitare la capacità di alcune di esse di adottare la tecnologia. Per questo motivo, è necessario considerare i costi e il ritorno sull’investimento quando si cerca di utilizzare software di intelligenza artificiale.

Protezione dei dati : possono presentarsi rischi per la sicurezza e la privacy . Pertanto, le aziende devono assicurarsi che i loro dati siano protetti e conformi alle normative sulla privacy e sulla sicurezza dei dati. Questo aspetto è particolarmente importante quando si utilizza l’IA per raccogliere e analizzare i dati dei clienti.

Cambiamento culturale : l’IA può richiedere un cambiamento culturale significativo all’interno di un’azienda, soprattutto se i dipendenti temono che la tecnologia li sostituisca. Le imprese devono assicurarsi che i lavoratori capiscano in che modo i software di intelligenza artificiale possono migliorare il loro lavoro e in che misura possono invece diventare una minaccia per le loro mansioni.

Pregiudizi ed etica : se gli algoritmi e i modelli di IA non sono progettati correttamente, possono perpetuare pregiudizi e discriminazioni. Le aziende devono assicurarsi che i modelli di IA siano etici ed equi per evitare le conseguenze negative.

Esempi di successo di intelligenza artificiale nel mondo imprenditoriale

Man mano che le aziende cercano di implementare software di intelligenza artificiale, sono emerse molte storie di successo in vari settori aziendali. Ecco alcuni esempi di successo di IA applicata al business:

Amazon : utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la customer experience , analizzare grandi quantità di dati e aumentare l’efficienza nella gestione della sua catena di approvvigionamento. Ad esempio, utilizza software di intelligenza artificiale per prevedere la domanda di prodotti e regolare i prezzi di conseguenza.

Coca-Cola : questa azienda utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare grandi quantità di dati di vendita e modelli di consumo per migliorare l’efficienza della sua catena di approvvigionamento e ridurre i costi. In questo caso, l’IA viene utilizzata anche per prevedere la domanda di prodotti e regolare la produzione di conseguenza.

Ford : utilizza l’IA nella produzione di automobili per migliorare l’efficienza e la qualità dei suoi processi. A questo proposito, i software di intelligenza artificiale vengono utilizzati per monitorare e regolare i processi produttivi in tempo reale, riducendo gli errori umani e aumentando la qualità del prodotto finale.



Starbucks : utilizza l’IA per migliorare la customer experience attraverso la personalizzazione degli ordini. Inoltre, Starbucks sfrutta i software di intelligenza artificiale per analizzare la cronologia degli ordini dei clienti e consigliare cibi e bevande personalizzati in base alle loro preferenze.

La verità è che questi sono solo alcuni esempi di applicazioni di successo dell’intelligenza artificiale nel mondo delle imprese. Tuttavia, sono sempre di più le aziende che adottano l’IA per migliorare l’efficienza, la produttività e l’esperienza dei clienti. In ogni caso, come già detto, l’implementazione dei software di intelligenza artificiale presenta anche alcune sfide che devono essere prese in considerazione durante la loro attuazione e il loro utilizzo, che vanno dalla mancanza di comprensione e dai costi associati alla protezione dei dati e all’etica.

Sicuramente l’IA nel mondo delle imprese sta trasformando il modo di fare business. Si tratta inoltre di una tecnologia sempre più rilevante per le aziende, per cui è essenziale massimizzarne i vantaggi e comprenderne le implicazioni per rimanere competitivi nel mercato odierno.

In questo senso, disporre di strumenti come Slack può essere di grande aiuto per molte aziende. Questa piattaforma, oltre a consentire una collaborazione e una comunicazione efficace, ha ora integrato un’applicazione ChatGPT, creata dall’azienda di intelligenza artificiale OpenAI, per massimizzare l’efficacia di entrambi gli strumenti. Ad esempio, gli utenti possono porre domande a ChatGPT dall’interno di Slack e ricevere una risposta in pochi secondi.

Con Slack puoi comunicare con i tuoi clienti in modo sicuro, semplificare i progetti e trarre vantaggio dall’uso di software di intelligenza artificiale nella tua azienda per aumentare l’efficienza e la produttività.