Tre scatole, una aperta, su uno sfondo blu

Collabora rapidamente con fornitori e venditori

Rimani flessibile e sfrutta al meglio le nuove opportunità lavorando in modo sicuro con i partner in un canale di Slack

3 min. di lettura

Rimani sincronizzato con i partner operativi

La gestione della logistica e delle catene di approvvigionamento richiede un coordinamento efficace. Condividendo un canale con i tuoi partner, puoi lavorare fianco a fianco per gestire le operazioni quotidiane, comunicare gli aggiornamenti importanti e gestire gli imprevisti.

I team operativi e di logistica usano Slack Connect per: 

  • Condividere aggiornamenti in tempo reale con i partner su modifiche importanti alla catena di approvvigionamento
  • Valutare i problemi rapidamente coinvolgendo le persone giuste da entrambe le parti
  • Reagire e adattarsi agli ambienti in evoluzione per rispondere alle richieste dei clienti

  • 40%

    Riduzione del tempo necessario per risolvere i problemi

  • 2 volte

    Riduzione del tempo per le risposte dai partner

Un canale condiviso con un partner è esattamente uguale a un canale che usi con il tuo team interno. Possono entrarvi persone di 20 aziende diverse, quindi tutti sono allineati e lavorano per ottenere risultati in un unico spazio condiviso.

I nostri ristoranti partner e i fornitori di servizi condivisi possono essere tutti presenti nello stesso canale di Slack. Quindi, se si verifica un incidente, possiamo comunicare immediatamente con loro come se fossero fisicamente nel nostro stesso ufficio.

Migliaia di aziende usano già Slack Connect per lavorare meglio insieme

Come iniziare a usare Slack Connect

1. Crea il canale

Clicca sul pulsante + accanto a Canali nella barra laterale. Assegna un nome al canale e clicca su Crea.

Gif animata che mostra un segno di cursore che crea un nuovo canale in Slack

2. Invia l’invito

Segui le istruzioni per condividere il canale all’esterno della tua area di lavoro. Invia al partner un invito via e-mail direttamente da Slack o copia il link fornito e invia l’invito tramite e-mail.

Gif animata che mostra un segno di cursore che copia un link di invito in Slack e lo incolla in un’e-mail

3. Aspetta che il partner accetti

Versati una tazza di tè. Quando il partner fa clic sul link, verrà indirizzato in Slack, dove può accettare l’invito e configurare il canale.

Gif animata che mostra un segno di cursore che clicca su un link di invito in un’e-mail, che lo porta in Slack per accettare l’invito

4. Richiedi l’approvazione degli amministratori

A seconda delle impostazioni, l’invito sarà inviato a un amministratore in entrambi i team per l’approvazione. Gli amministratori possono gestire gli inviti ai canali facendo clic sul nome dell’area di lavoro > Amministrazione > Gestisci canali condivisi.

Gif animata che mostra un segno di cursore che approva una richiesta in sospeso per condividere un canale in Slack

Per iniziare

Entra nella rete di aziende globali che collaborano insieme in Slack Connect.

  • Scopri di più sui vantaggi della collaborazione con i partner nei canali.
  • Per condividere un canale, devi usufruire di un piano a pagamento. Per maggiori informazioni, consulta i nostri prezzi e piani.

Note a piè di pagina

  1. Le affermazioni e i dati sono basati sulle esperienze di team specifici che utilizzano Slack Connect nella propria azienda. I risultati potrebbero variare a seconda dell’organizzazione.

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