Collabora rapidamente con fornitori e venditori

Rimani sincronizzato con i partner operativi

La gestione della logistica e delle catene di approvvigionamento richiede un coordinamento efficace. Condividendo un canale con i tuoi partner, puoi lavorare fianco a fianco per gestire le operazioni quotidiane, comunicare gli aggiornamenti importanti e gestire gli imprevisti.

I team operativi e di logistica usano Slack Connect per:

Condividere aggiornamenti in tempo reale con i partner su modifiche importanti alla catena di approvvigionamento

V alutare i problemi rapidamente coinvolgendo le persone giuste da entrambe le parti

Reagire e adattarsi agli ambienti in evoluzione per rispondere alle richieste dei clienti

40% Riduzione del tempo necessario per risolvere i problemi

2 volte Riduzione del tempo per le risposte dai partner

Un canale condiviso con un partner è esattamente uguale a un canale che usi con il tuo team interno. Possono entrarvi persone di 20 aziende diverse, quindi tutti sono allineati e lavorano per ottenere risultati in un unico spazio condiviso.

I nostri ristoranti partner e i fornitori di servizi condivisi possono essere tutti presenti nello stesso canale di Slack. Quindi, se si verifica un incidente, possiamo comunicare immediatamente con loro come se fossero fisicamente nel nostro stesso ufficio. Will Sprunt CIO, Deliveroo Leggi la storia

Migliaia di aziende usano già Slack Connect per lavorare meglio insieme

Come iniziare a usare Slack Connect

1. Crea il canale

2. Invia l’invito

Segui le istruzioni per condividere il canale all’esterno della tua area di lavoro. Invia al partner un invito via e-mail direttamente da Slack o copia il link fornito e invia l’invito tramite e-mail.

3. Aspetta che il partner accetti

Versati una tazza di tè. Quando il partner fa clic sul link, verrà indirizzato in Slack, dove può accettare l’invito e configurare il canale.

4. Richiedi l’approvazione degli amministratori

A seconda delle impostazioni, l’invito sarà inviato a un amministratore in entrambi i team per l’approvazione. Gli amministratori possono gestire gli inviti ai canali facendo clic sul nome dell’area di lavoro > Amministrazione > .

Per iniziare

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