Collabora rapidamente con fornitori e venditori

La gestione della logistica e delle catene di approvvigionamento richiede un coordinamento efficace. Condividendo un canale con i tuoi partner, puoi lavorare fianco a fianco per gestire le operazioni quotidiane, comunicare gli aggiornamenti importanti e gestire gli imprevisti.
- Condividere aggiornamenti in tempo reale con i partner su modifiche importanti alla catena di approvvigionamento
- Reagire e adattarsi agli ambienti in evoluzione per rispondere alle richieste dei clienti
40%
Riduzione del tempo necessario per risolvere i problemi
2 volte
Riduzione del tempo per le risposte dai partner
Un canale condiviso con un partner è esattamente uguale a un canale che usi con il tuo team interno. Possono entrarvi persone di 20 aziende diverse, quindi tutti sono allineati e lavorano per ottenere risultati in un unico spazio condiviso.
I nostri ristoranti partner e i fornitori di servizi condivisi possono essere tutti presenti nello stesso canale di Slack. Quindi, se si verifica un incidente, possiamo comunicare immediatamente con loro come se fossero fisicamente nel nostro stesso ufficio.
Migliaia di aziende usano già Slack Connect per lavorare meglio insieme
1. Crea il canale
2. Invia l’invito
Segui le istruzioni per condividere il canale all’esterno della tua area di lavoro. Invia al partner un invito via e-mail direttamente da Slack o copia il link fornito e invia l’invito tramite e-mail.
3. Aspetta che il partner accetti
4. Richiedi l’approvazione degli amministratori
Per iniziare
Un modo migliore per lavorare con partner esterni
Rafforza le relazioni con Slack Connect. Che tu abbia appena iniziato a usare Slack o sia un esperto, migliorerai il tuo modo di lavorare con i partner con pochi clic.Scopri di più
- Scopri di più sui vantaggi della collaborazione con i partner nei canali.
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