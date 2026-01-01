Tres cajas, una abierta, en un fondo de color azul

Trabaja rápidamente con proveedores y distribuidores

Mantente flexible y aprovecha al máximo las nuevas oportunidades trabajando de forma segura con tus socios en un canal de Slack

3 min de lectura

Mantente sincronizado con los socios de operaciones

Gestionar la logística y las cadenas de suministro requiere una coordinación hábil. Al compartir un canal con tus socios, podéis trabajar estrechamente para llevar a cabo las operaciones diarias, enviar importantes actualizaciones y gestionar imprevistos.

Los equipos de operaciones y logística utilizan Slack Connect para lo siguiente: 

  • Compartir actualizaciones en tiempo real con los socios sobre cambios esenciales en la cadena de suministro
  • Clasificar y priorizar los problemas rápidamente manteniendo al tanto a las personas adecuadas de ambos lados
  • Reaccionar y adaptarse a los entornos cambiantes para cumplir las exigencias de los clientes

  • 40 %

    de reducción del tiempo para resolver problemas

  • 2

    veces más agilidad en los plazos de respuesta de los socios

Un canal que compartes con un socio tiene el mismo aspecto que un canal que utilizas con tu equipo interno. Los empleados de hasta 20 empresas diferentes pueden unirse, para que todos puedan estar en sintonía y generar resultados en un espacio compartido.

“Los socios de nuestro restaurante y los proveedores de nuestro servicio compartido pueden estar en el mismo canal de Slack. Si se produce una incidencia, podemos comunicarnos de inmediato con ellos como si estuvieran físicamente en la misma oficina que nosotros”.

Miles de empresas ya utilizan Slack Connect para trabajar mejor juntas

Cómo dar los primeros pasos en Slack Connect

1. Crear el canal

Haz clic en el botón “+” junto a Canales en la barra lateral. Define el nombre del canal y haz clic en Crear.

Gif animado que muestra el puntero creando un nuevo canal en Slack

2. Enviar la invitación

Sigue las indicaciones para compartir el canal fuera del espacio de trabajo. Envía a tu socio una invitación por correo electrónico desde Slack o copia el enlace proporcionado y envíaselo directamente por correo electrónico.

Gif animado que muestra el puntero del ratón copiando el enlace de una invitación en Slack y pegándolo en un correo electrónico

3. Esperar a que el socio acepte

Sírvete una taza de té. Cuando tu socio haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal por su cuenta.

Gif animado que muestra el puntero del ratón haciendo clic en el enlace de una invitación en un correo electrónico, que te lleva a Slack para aceptar la invitación

4. Pedir a tu administrador que lo apruebe

En función de tus ajustes, la invitación se enviará a un administrador de cada equipo para su aprobación. Para gestionar las invitaciones a canales, los administradores pueden hacer clic en el nombre de su espacio de trabajo > Administración > Gestionar canales compartidos.

Gif animado que muestra el puntero del ratón aprobando una solicitud pendiente para compartir un canal en Slack

Primeros pasos

Únete a la red de empresas globales que colaboran juntas en Slack Connect.

  • Más información sobre las ventajas de trabajar con socios en canales.
  • Para compartir un canal, tendrás que estar en un plan de pago. Para obtener más información, consulta nuestros precios y planes.

Notas a pie de página

  1. Cifras y números basados en equipos específicos que usan Slack Connect en sus empresas. Los resultados pueden ser diferentes en tu organización.

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