Trabaja rápidamente con proveedores y distribuidores

Mantente sincronizado con los socios de operaciones

Gestionar la logística y las cadenas de suministro requiere una coordinación hábil. Al compartir un canal con tus socios, podéis trabajar estrechamente para llevar a cabo las operaciones diarias, enviar importantes actualizaciones y gestionar imprevistos.

Los equipos de operaciones y logística utilizan Slack Connect para lo siguiente:

Compartir actualizaciones en tiempo real con los socios sobre cambios esenciales en la cadena de suministro

C lasificar y priorizar los problemas rápidamente manteniendo al tanto a las personas adecuadas de ambos lados

Reaccionar y adaptarse a los entornos cambiantes para cumplir las exigencias de los clientes

40 % de reducción del tiempo para resolver problemas

2 veces más agilidad en los plazos de respuesta de los socios

Un canal que compartes con un socio tiene el mismo aspecto que un canal que utilizas con tu equipo interno. Los empleados de hasta 20 empresas diferentes pueden unirse, para que todos puedan estar en sintonía y generar resultados en un espacio compartido.

“Los socios de nuestro restaurante y los proveedores de nuestro servicio compartido pueden estar en el mismo canal de Slack. Si se produce una incidencia, podemos comunicarnos de inmediato con ellos como si estuvieran físicamente en la misma oficina que nosotros”. Will Sprunt Gerente de sistemas de información, Deliveroo Leer su historia

Miles de empresas ya utilizan Slack Connect para trabajar mejor juntas

Cómo dar los primeros pasos en Slack Connect

1. Crear el canal

2. Enviar la invitación

Sigue las indicaciones para compartir el canal fuera del espacio de trabajo. Envía a tu socio una invitación por correo electrónico desde Slack o copia el enlace proporcionado y envíaselo directamente por correo electrónico.

3. Esperar a que el socio acepte

Sírvete una taza de té. Cuando tu socio haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal por su cuenta.

4. Pedir a tu administrador que lo apruebe

En función de tus ajustes, la invitación se enviará a un administrador de cada equipo para su aprobación. Para gestionar las invitaciones a canales, los administradores pueden hacer clic en el nombre de su espacio de trabajo > Administración > .

Primeros pasos

Únete a la red de empresas globales que colaboran juntas en Slack Connect