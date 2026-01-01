Trabaja rápidamente con proveedores y distribuidores

Gestionar la logística y las cadenas de suministro requiere una coordinación hábil. Al compartir un canal con tus socios, podéis trabajar estrechamente para llevar a cabo las operaciones diarias, enviar importantes actualizaciones y gestionar imprevistos.
- Compartir actualizaciones en tiempo real con los socios sobre cambios esenciales en la cadena de suministro
- Reaccionar y adaptarse a los entornos cambiantes para cumplir las exigencias de los clientes
40 %
de reducción del tiempo para resolver problemas
2
veces más agilidad en los plazos de respuesta de los socios
Un canal que compartes con un socio tiene el mismo aspecto que un canal que utilizas con tu equipo interno. Los empleados de hasta 20 empresas diferentes pueden unirse, para que todos puedan estar en sintonía y generar resultados en un espacio compartido.
“Los socios de nuestro restaurante y los proveedores de nuestro servicio compartido pueden estar en el mismo canal de Slack. Si se produce una incidencia, podemos comunicarnos de inmediato con ellos como si estuvieran físicamente en la misma oficina que nosotros”.
Miles de empresas ya utilizan Slack Connect para trabajar mejor juntas
1. Crear el canal
2. Enviar la invitación
Sigue las indicaciones para compartir el canal fuera del espacio de trabajo. Envía a tu socio una invitación por correo electrónico desde Slack o copia el enlace proporcionado y envíaselo directamente por correo electrónico.
3. Esperar a que el socio acepte
4. Pedir a tu administrador que lo apruebe
Primeros pasos
Una forma mejor de trabajar con socios externos
Fortalece tus relaciones mediante Slack Connect. Ya seas nuevo en Slack o todo un profesional de la plataforma, mejorarás la forma de trabajar con tus socios con solo unos clics.Más información.
- Más información sobre las ventajas de trabajar con socios en canales.
¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
Entendido
Gracias por tus comentarios.
Vaya. Estamos teniendo dificultades. ¡Inténtalo de nuevo más tarde!