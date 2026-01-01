Travaillez rapidement avec vos prestataires et fournisseurs

Restez coordonné avec vos partenaires

La gestion des canaux d’approvisionnement et de la logistique nécessite une coordination efficace. En partageant un canal avec vos partenaires, vous pouvez collaborer étroitement pour mener à bien les opérations quotidiennes, relayer les mises à jour importantes et gérer les imprévus.

Les équipes opérationnelles et de logistique emploient Slack Connect pour :

partager des mises à jour en temps réel avec leurs partenaires à propos de changements importants sur la chaîne d’approvisionnement ;

r ésoudre rapidement les problèmes en ajoutant à la conversation les bonnes personnes issues de chaque entreprise ;

réagir et s’adapter aux environnements changeants pour répondre aux demandes des clients.

40 % de réduction du temps nécessaire pour résoudre les problèmes

50 % de diminution du délai de réponse des partenaires

Un canal partagé avec un partenaire ressemble à un canal utilisé avec votre équipe interne et fonctionne de la même manière. Les collaborateurs d’entreprises externes (jusqu’à 20 structures différentes) peuvent le rejoindre pour que tout le monde reste coordonné et progresse dans un seul et même endroit.

Nos partenaires dans la restauration et nos fournisseurs de services partagés peuvent collaborer dans le même canal Slack. Si un incident survient, on peut immédiatement communiquer avec eux, comme si nous nous trouvions dans les mêmes bureaux. Will Sprunt Directeur des systèmes d’information, Deliveroo Découvrez leur histoire

Des milliers d’entreprises utilisent déjà Slack Connect pour renforcer leur collaboration

Comment démarrer dans Slack Connect

1. Créez le canal

2. Envoyez une invitation

Suivez l’invite pour partager le canal en dehors de votre espace de travail. Envoyez un e-mail d’invitation à votre partenaire directement depuis Slack, ou alors copiez le lien fourni et envoyez l’invitation par e-mail.

3. Attendez que votre partenaire accepte

Servez-vous un café. Lorsque votre partenaire clique sur le lien, il est redirigé vers Slack, où il peut alors accepter l’invitation et configurer le canal de son côté.

4. Obtenez l’approbation d’un administrateur

En fonction de vos paramètres, l’invitation peut être envoyée à un administrateur de chaque équipe afin d’être approuvée. Les administrateurs peuvent gérer les invitations au canal en cliquant sur le nom de leur espace de travail > Administration > .

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