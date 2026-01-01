Trois boîtes, dont une ouverte, sur fond bleu

Travaillez rapidement avec vos prestataires et fournisseurs

Soyez polyvalent(e) et exploitez de nouvelles opportunités en travaillant avec vos partenaires de manière sécurisée dans un canal Slack

Temps de lecture : 3 min

Restez coordonné avec vos partenaires

La gestion des canaux d’approvisionnement et de la logistique nécessite une coordination efficace. En partageant un canal avec vos partenaires, vous pouvez collaborer étroitement pour mener à bien les opérations quotidiennes, relayer les mises à jour importantes et gérer les imprévus.

Les équipes opérationnelles et de logistique emploient Slack Connect pour : 

  • partager des mises à jour en temps réel avec leurs partenaires à propos de changements importants sur la chaîne d’approvisionnement ;
  • résoudre rapidement les problèmes en ajoutant à la conversation les bonnes personnes issues de chaque entreprise ;
  • réagir et s’adapter aux environnements changeants pour répondre aux demandes des clients.

  • 40 %

    de réduction du temps nécessaire pour résoudre les problèmes

  • 50 %

    de diminution du délai de réponse des partenaires

Un canal partagé avec un partenaire ressemble à un canal utilisé avec votre équipe interne et fonctionne de la même manière. Les collaborateurs d’entreprises externes (jusqu’à 20 structures différentes) peuvent le rejoindre pour que tout le monde reste coordonné et progresse dans un seul et même endroit.

Nos partenaires dans la restauration et nos fournisseurs de services partagés peuvent collaborer dans le même canal Slack. Si un incident survient, on peut immédiatement communiquer avec eux, comme si nous nous trouvions dans les mêmes bureaux.

Des milliers d’entreprises utilisent déjà Slack Connect pour renforcer leur collaboration

Comment démarrer dans Slack Connect

1. Créez le canal

Dans la barre latérale, cliquez sur le bouton + à côté de Canaux. Nommez le canal et cliquez sur Créer.

Un gif animé illustrant un curseur qui crée un nouveau canal dans Slack

2. Envoyez une invitation

Suivez l’invite pour partager le canal en dehors de votre espace de travail. Envoyez un e-mail d’invitation à votre partenaire directement depuis Slack, ou alors copiez le lien fourni et envoyez l’invitation par e-mail.

Un gif animé illustrant un curseur qui copie un lien d’invitation dans Slack et le colle dans un e-mail

3. Attendez que votre partenaire accepte

Servez-vous un café. Lorsque votre partenaire clique sur le lien, il est redirigé vers Slack, où il peut alors accepter l’invitation et configurer le canal de son côté.

Un gif animé illustrant un curseur qui clique sur un lien d’invitation dans un e-mail, puis qui mène à Slack pour accepter cette invitation

4. Obtenez l’approbation d’un administrateur

En fonction de vos paramètres, l’invitation peut être envoyée à un administrateur de chaque équipe afin d’être approuvée. Les administrateurs peuvent gérer les invitations au canal en cliquant sur le nom de leur espace de travail > Administration > Gérer les canaux partagés.

Un gif animé illustrant un curseur qui approuve une demande de partage de canal en attente dans Slack

Commencer maintenant

Rejoignez le réseau d’entreprises internationales qui collaborent dans Slack Connect.

  • En savoir plus sur les avantages de la collaboration avec vos partenaires dans des canaux.
  • Pour partager un canal, vous devez avoir souscrit un forfait payant. Pour obtenir plus d’informations, consultez nos tarifs et forfaits.

Notes de bas de page

  1. Déclarations et chiffres provenant d’équipes spécifiques utilisant Slack Connect dans leur entreprise. Les résultats peuvent varier selon les entreprises.

Cette ressource vous a-t-elle été utile ?

0/600

Parfait !

Merci beaucoup pour votre feedback !

Bien compris !

Merci pour vos commentaires.

Oups ! Nous rencontrons quelques difficultés. Veuillez réessayer plus tard.

Ressources connexes