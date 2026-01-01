Travaillez rapidement avec vos prestataires et fournisseurs

La gestion des canaux d’approvisionnement et de la logistique nécessite une coordination efficace. En partageant un canal avec vos partenaires, vous pouvez collaborer étroitement pour mener à bien les opérations quotidiennes, relayer les mises à jour importantes et gérer les imprévus.
- partager des mises à jour en temps réel avec leurs partenaires à propos de changements importants sur la chaîne d’approvisionnement ;
- réagir et s’adapter aux environnements changeants pour répondre aux demandes des clients.
40 %
de réduction du temps nécessaire pour résoudre les problèmes
50 %
de diminution du délai de réponse des partenaires
Un canal partagé avec un partenaire ressemble à un canal utilisé avec votre équipe interne et fonctionne de la même manière. Les collaborateurs d’entreprises externes (jusqu’à 20 structures différentes) peuvent le rejoindre pour que tout le monde reste coordonné et progresse dans un seul et même endroit.
Nos partenaires dans la restauration et nos fournisseurs de services partagés peuvent collaborer dans le même canal Slack. Si un incident survient, on peut immédiatement communiquer avec eux, comme si nous nous trouvions dans les mêmes bureaux.
Des milliers d’entreprises utilisent déjà Slack Connect pour renforcer leur collaboration
1. Créez le canal
2. Envoyez une invitation
Suivez l’invite pour partager le canal en dehors de votre espace de travail. Envoyez un e-mail d’invitation à votre partenaire directement depuis Slack, ou alors copiez le lien fourni et envoyez l’invitation par e-mail.
3. Attendez que votre partenaire accepte
4. Obtenez l’approbation d’un administrateur
Commencer maintenant
Travailler plus efficacement avec des partenaires externes
Renforcez vos relations grâce à Slack Connect. Que vous soyez débutant(e) ou pro de Slack, vous allez améliorer la façon dont vous travaillez avec vos partenaires externes en quelques clics.En savoir plus
- En savoir plus sur les avantages de la collaboration avec vos partenaires dans des canaux.
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