Schnelle Zusammenarbeit mit Anbieter:innen und Lieferant:innen

Mit operativen Partner:innen in Kontakt bleiben

Die erfolgreiche Steuerung von Lieferketten und Logistik erfordert eine geschickte Koordination. Durch das Teilen eines Channels mit deinen Partner:innen kannst du eng mit ihnen zusammenarbeiten, um tägliche Aufgaben zu erledigen, wichtige Updates zu teilen und unvorhergesehene Herausforderungen zu bewältigen.

Operative und Logistik-Teams nutzen Slack Connect:

Zum Austausch von Echtzeit-Updates mit Partner:innen über wichtige Änderungen in der Lieferkette

Zur schnellen Problemlösung durch Einschalten der richtigen Personen auf beiden Seiten

Zur Reaktion auf und Anpassung an sich verändernde Umgebungen, um Kundenanforderungen gerecht zu werden

40 % weniger Zeit beim Lösen von Problemen

2 x schnellere Durchlaufzeit für Antworten von Partner:innen

Ein Channel, der mit Partner:innen geteilt wird, sieht genauso aus und funktioniert so wie ein Channel, den du mit deinem internen Projekt-Team nutzt. Personen aus bis zu 20 verschiedenen Unternehmen können ihm beitreten, sodass sich alle an einem zentralen Ort aufeinander abstimmen und gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten können.

Unsere Restaurantpartner:innen und Shared-Service-Provider können sich alle im gleichen Slack-Channel zusammenfinden. Wir können dann jederzeit mit ihnen kommunizieren, als seien sie physisch im selben Büro wie wir. Will Sprunt CIO, Deliveroo Kundengeschichte lesen

Tausende Unternehmen nutzen bereits Slack Connect für eine bessere Zusammenarbeit

Erste Schritte in Slack Connect

1. Channel erstellen

2. Einladung senden

Folge der Aufforderung, den Channel außerhalb deines Workspace zu teilen. Sende deinen Partner:innen eine E-Mail-Einladung direkt aus Slack oder kopiere den angegebenen Link und schicke die Einladung direkt per E-Mail.

3. Warten, dass die Einladung angenommen wird

Jetzt heißt es: Abwarten und Tee trinken! Wenn eine Person auf Partner:innen-Seite auf den Link klickt, wird sie zurück zu Slack geleitet und kann dort die Einladung annehmen und den Channel einrichten.

4. Admin genehmigen lassen

Je nach deinen Einstellungen wird die Einladung zur Genehmigung an eine:n Admin beider Projekt-Teams gesendet. Admins können Einladungen für Channels verwalten, indem sie auf ihren Workspace-Namen > Verwaltung > klicken.

Los geht’s

Tritt dem Netzwerk globaler Unternehmen bei, die in Slack Connect zusammenarbeiten