Schnelle Zusammenarbeit mit Anbieter:innen und Lieferant:innen

Die erfolgreiche Steuerung von Lieferketten und Logistik erfordert eine geschickte Koordination. Durch das Teilen eines Channels mit deinen Partner:innen kannst du eng mit ihnen zusammenarbeiten, um tägliche Aufgaben zu erledigen, wichtige Updates zu teilen und unvorhergesehene Herausforderungen zu bewältigen.
- Zum Austausch von Echtzeit-Updates mit Partner:innen über wichtige Änderungen in der Lieferkette
- Zur Reaktion auf und Anpassung an sich verändernde Umgebungen, um Kundenanforderungen gerecht zu werden
40 %
weniger Zeit beim Lösen von Problemen
2 x
schnellere Durchlaufzeit für Antworten von Partner:innen
Ein Channel, der mit Partner:innen geteilt wird, sieht genauso aus und funktioniert so wie ein Channel, den du mit deinem internen Projekt-Team nutzt. Personen aus bis zu 20 verschiedenen Unternehmen können ihm beitreten, sodass sich alle an einem zentralen Ort aufeinander abstimmen und gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten können.
Unsere Restaurantpartner:innen und Shared-Service-Provider können sich alle im gleichen Slack-Channel zusammenfinden. Wir können dann jederzeit mit ihnen kommunizieren, als seien sie physisch im selben Büro wie wir.
Tausende Unternehmen nutzen bereits Slack Connect für eine bessere Zusammenarbeit
1. Channel erstellen
2. Einladung senden
Folge der Aufforderung, den Channel außerhalb deines Workspace zu teilen. Sende deinen Partner:innen eine E-Mail-Einladung direkt aus Slack oder kopiere den angegebenen Link und schicke die Einladung direkt per E-Mail.
3. Warten, dass die Einladung angenommen wird
4. Admin genehmigen lassen
Los geht’s
Bessere Zusammenarbeit mit externen Partnern
Festige Beziehungen durch Slack Connect. Egal, ob du neu bei Slack bist oder ein Profi, du verbesserst die Zusammenarbeit mit Partnern mit nur wenigen Klicks.Mehr Infos
- Mehr Infos über die Vorteile der Zusammenarbeit mit Partner:innen in Channels.
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