Drei Boxen, eine davon geöffnet, vor blauem Hintergrund

Schnelle Zusammenarbeit mit Anbieter:innen und Lieferant:innen

Bleibe flexibel und nutze neue Möglichkeiten, indem du auf sichere Weise mit Partner:innen in einem Slack-Channel zusammenarbeitest.

2 Min. Lesezeit

Mit operativen Partner:innen in Kontakt bleiben

Die erfolgreiche Steuerung von Lieferketten und Logistik erfordert eine geschickte Koordination. Durch das Teilen eines Channels mit deinen Partner:innen kannst du eng mit ihnen zusammenarbeiten, um tägliche Aufgaben zu erledigen, wichtige Updates zu teilen und unvorhergesehene Herausforderungen zu bewältigen.

Operative und Logistik-Teams nutzen Slack Connect: 

  • Zum Austausch von Echtzeit-Updates mit Partner:innen über wichtige Änderungen in der Lieferkette
  • Zur schnellen Problemlösung durch Einschalten der richtigen Personen auf beiden Seiten
  • Zur Reaktion auf und Anpassung an sich verändernde Umgebungen, um Kundenanforderungen gerecht zu werden

  • 40 %

    weniger Zeit beim Lösen von Problemen

  • 2 x

    schnellere Durchlaufzeit für Antworten von Partner:innen

Ein Channel, der mit Partner:innen geteilt wird, sieht genauso aus und funktioniert so wie ein Channel, den du mit deinem internen Projekt-Team nutzt. Personen aus bis zu 20 verschiedenen Unternehmen können ihm beitreten, sodass sich alle an einem zentralen Ort aufeinander abstimmen und gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten können.

Unsere Restaurantpartner:innen und Shared-Service-Provider können sich alle im gleichen Slack-Channel zusammenfinden. Wir können dann jederzeit mit ihnen kommunizieren, als seien sie physisch im selben Büro wie wir.

Tausende Unternehmen nutzen bereits Slack Connect für eine bessere Zusammenarbeit

Erste Schritte in Slack Connect

1. Channel erstellen

Klicke in deiner Seitenleiste neben Channels auf das „+“. Benenne den Channel und klicke auf Erstellen.

Animierte GIF-Datei mit einer Cursor-Markierung zum Erstellen eines neuen Channels in Slack

2. Einladung senden

Folge der Aufforderung, den Channel außerhalb deines Workspace zu teilen. Sende deinen Partner:innen eine E-Mail-Einladung direkt aus Slack oder kopiere den angegebenen Link und schicke die Einladung direkt per E-Mail.

Animierte GIF-Datei mit einer Cursor-Markierung zum Kopieren eines Einladungslinks in Slack und Einfügen in eine E-Mail

3. Warten, dass die Einladung angenommen wird

Jetzt heißt es: Abwarten und Tee trinken! Wenn eine Person auf Partner:innen-Seite auf den Link klickt, wird sie zurück zu Slack geleitet und kann dort die Einladung annehmen und den Channel einrichten.

Animierte GIF-Datei mit einer Cursor-Markierung beim Klicken auf einen Einladungslink in einer E-Mail, die zu Slack führt, um die Einladung anzunehmen

4. Admin genehmigen lassen

Je nach deinen Einstellungen wird die Einladung zur Genehmigung an eine:n Admin beider Projekt-Teams gesendet. Admins können Einladungen für Channels verwalten, indem sie auf ihren Workspace-Namen > Verwaltung > Geteilte Channels verwalten klicken.

Animierte GIF-Datei, die eine Cursor-Markierung bei der Genehmigung einer ausstehenden Anfrage zum Teilen eines Channels in Slack zeigt

Los geht’s

Tritt dem Netzwerk globaler Unternehmen bei, die in Slack Connect zusammenarbeiten.

  • Mehr Infos über die Vorteile der Zusammenarbeit mit Partner:innen in Channels.
  • Du brauchst einen kostenpflichtigen Plan, um Channels teilen zu können. Mehr Infos findest du unter Preise und Pläne.

Fußnoten

  1. Aussagen und Zahlen basieren auf bestimmten Projekt-Teams, die Slack Connect in ihren Unternehmen nutzen. Die Ergebnisse variieren je nach Unternehmen.

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