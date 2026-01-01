파란색 배경에 상자 세 개, 하나는 열려 있음

벤더 및 공급업체와 신속하게 작업

Slack 채널의 파트너와 안전하게 협력하여 유연성을 유지하고 새로운 기회를 활용해 보세요

운영 파트너와 동기화 유지

공급망과 물류를 관리하려면 숙련된 조정이 필요합니다. 파트너와 채널을 공유함으로써 일상적인 작업을 실행하고 중요한 업데이트를 전달하며 예기치 않은 업무를 처리할 수 있습니다.

운영 및 물류팀은 Slack Connect를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 공급망의 주요 변경 사항에 대해 파트너와 실시간 업데이트를 공유할 수 있습니다.
  • 양측의 적합한 사람 간에 정보를 공유하여 사안을 더 신속히 배정할 수 있습니다.
  • 변화하는 환경에 대응하고 적응하여 고객 수요를 충족합니다.

  • 40%

    문제 해결 시간 단축

  • 2x

    파트너의 응답 처리 시간 단축

파트너와 공유된 채널은 사내 팀과 함께 사용하는 채널 같은 모습과 느낌을 줍니다. 20개에 달하는 서로 다른 기업의 인원이 참여해 공유된 한 공간에서 모두가 사안을 조정하고 결과를 이끌어 낼 수 있습니다.

레스토랑 파트너와 공유 서비스 제공업체가 모두 같은 Slack 채널에 있을 수 있습니다. 덕분에 장애가 발생하면, 우리는 파트너들이 우리와 같은 사무실에 있는 것처럼 즉시 그들과 의사소통을 할 수 있습니다.

이미 수천 개의 기업이 더 나은 협업을 위해 Slack Connect를 이용하고 있습니다.

Slack Connect를 시작하는 방법

1. 채널 생성

사이드바의 채널 옆에 있는 더하기(+) 버튼을 클릭합니다. 채널 이름을 지정하고 만들기를 클릭합니다.

Slack에서 새 채널을 만드는 단계를 커서로 보여주는 애니메이션 gif

2. 초대 보내기

워크스페이스 외부의 채널을 공유하려면 표시되는 메시지의 내용을 따릅니다. Slack에서 바로 파트너에게 이메일 초대를 보내거나 제공된 링크를 이메일에 붙여넣어 초대를 직접 보내세요.

Slack에서 초대 링크를 복사하고 이메일에 붙여넣는 단계를 커서로 보여주는 애니메이션 gif

3. 파트너의 수락 기다리기

차라도 한잔 마시면서 잠시 기다리세요. 파트너가 링크를 클릭하면 Slack으로 이동하게 되며 여기에서 파트너가 초대를 수락하고 채널을 설정할 수 있습니다.

이메일의 초대 링크를 클릭하고 Slack으로 이동해 초대를 수락하는 단계를 커서로 보여주는 애니메이션 gif

4. 관리자 승인 기다리기

설정에 따라 초대는 승인을 위해 양 팀의 관리자에게 전송됩니다. 관리자는 워크스페이스 이름 > 관리 > 공유 채널관리를 클릭해 공유 채널 초대를 관리할 수 있습니다.

Slack에서 채널을 공유하기 위해 보류 중인 요청을 승인하는 단계를 커서로 보여주는 애니메이션 gif

시작하기

Slack Connect에서 협업하는 글로벌 기업들의 네트워크에 합류하세요.

  • 채널에서 파트너와 협업할 때 누릴 수 있는 장점에 대해 자세히 알아보세요.
  • 채널을 공유하려면 유료 플랜을 이용해야 합니다. 자세한 내용은 가격 및 플랜을 확인하세요.

